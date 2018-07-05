По итогам президентских выборов: перестройка буржуазной гегемонии

Заявление Политбюро Коммунистической партии Мексики о президентских выборах

Подсчет на федеральных выборах привел к президентскому триумфу Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и большинства в палатах депутатов и сенаторов коалиции, выдвинувших его, которая также получает большинство в правительстве Мехико и в большинство правительств штатов, которые были в споре.

Результат всенародного голосования согласуется с выборами, которые большинство монополий в Мексике ранее делали, выражая свою поддержку по-разному и что на протяжении всей избирательной кампании они объединяли своих представителей, в том числе монополий СМИ Телевиса и телевидения Ацтека — ранее ее противники, а теперь и пропагандисты ее фигуры — этой коалиции. Экономические группы и их политические кадры представлены в разных командах, которые представлял Лопес Обрадор, включая его кабинет: ясно, недвусмысленно, что власть монополий гарантирована, что классовая диктатура буржуазии будет продолжаться.

С демагогическим дискурсом со старым рецептом, ранее использовавшимся с 1936 по 1982 год PNR-PRM-PRI — национального единства , то есть, чтобы поставить себя выше антагонизмов социокласса, взять себя в качестве межклассового варианта, который в равной степени эксплуатируемых и эксплуатируемых, богатых и бедных, буржуазных и пролетариев, Лопес Обрадор стимулировал недомогание, вызванное 36-летней приватизационной шоковой политикой, которая сводила к минимуму социальные, профсоюзные, демократические права. Неолиберальное управление правительствами Мигеля де ла Мадрид, Карлоса Салинаса, Эрнесто Седильо, Висенте Фокс, Фелипе Кальдерона и Энрике Пенья Ньето, вместе взятых, ответственных за уничтожение эхидо, лишение земли, уничтожение государственного образования и социальное обеспечение, приватизация государственных предприятий, ускоренное обнищание населения, достигшее 53 миллионов человек, массовое увеличение числа эмигрантов, постоянное отступление зарплаты в условиях непреодолимого увеличения базовой корзины и стоимости жизни, безработица, а также генерализованное насилие, развязанное в так называемой войне с наркотиками, которая длится более десяти лет, в результате чего более 200 000 погибших и пропавших без вести; Эта группа жалоб породила скрытого рабочего и популярного неподчинения, с различными проявлениями в последние годы. Однако это временно контролировалось под иллюзиями об изменении коалиционной коалиции. Но устремление к решению основных проблем рабочего класса и народных секторов будет обмануто; потому что так же, как в «Альтернативном проекте нации», его выступлениях и мнениях, его альянсы, уже будучи президентом избранным Лопесом Обрадор, ратифицировали меры, которые дают четкое представление о его Сексуальности: автономию БАНКСИКО, финансовой и финансовой дисциплины, уважение обязательства с банками и международными финансовыми организациями, а также отсутствие экспроприации или конфискации. Он также подтвердил, что его борьба с бедностью будет основываться на паллиативах, мерах по обеспечению престарелых, инвалидах и стипендиях для студентов. Что ставит его в положение того, кто хочет лечить терминальный рак аспирином. Не случайно гарантия, которая распространяется в первую очередь, — это свобода бизнеса, отличительная черта предлагаемого им класса.

Еще один демагогический элемент дискурса Обрадора заключается в том, что решение проблемы коррупции решает великие национальные проблемы. Более того, Лопес Обрадор считает, что коррупция является основой «экономического и социального неравенства». Настаивая на этой идее в противоположность научным аргументам, что корень проблемы — это использование наемного труда и частное присвоение социально производимого богатства, он сохраняет за теоретическое нововведение своего создания, что коррупция является корнем проблем Мексика. С честностью и строгостью он сможет обелить, создать капитализм, но проблема не будет иметь решения, пока в конфликте капитала / труда равновесие склоняется к прибыли и накоплению в пользу буржуазии. Смягчение проблем, устранение пожара, применение контроля над повреждениями, — это задача, которую Лопес Обрадор совершает, чтобы гарантировать стабильность системы в период турбулентности, демобилизируя тех, кто голосовал за изменение и добивался длительного упадка. поощрение социальной борьбы.

Другим доктринальным вопросом, который мы не можем игнорировать, является его концепция государства и его функций, претендующая на буржуазную идеологию мексиканской революции государства над социальными классами, как представительное выражение гражданства, «богатых и бедных». Эта формула когда-то служила буржуазии для управления и построения социального консенсуса, то есть для идентификации эксплуатируемых с интересами их эксплуататоров.

Идея, подкрепленная торжеством Обрадора, — это идея «демократического перехода». В голосе деловых центров, их ручек и органов иллюзия, что государственная власть, осуществляемая над рабочими, исходит от самих людей, имеет свою «демонстрацию» в третьей смене партии, которая определяет состав кабинета и осуществляет власть исполнительная власть. Партия, правительство, руководство изменились, но государства нет. Эта речь маскирует тот факт, что независимо от смены партии бизнес-центры концентрируют экономическую мощь, которая благодаря этой экономической власти определяет реальность страны. Отметим, что они направляют через несметное число картин, размещенных или кооптированных ими, функциями государственной власти, что это государство не будет принимать меры, которые в значительной степени противоречат их интересам и что, не затрагивая их интересы, невозможно улучшить условия существования рабочих. Например, помимо честной среды рассматриваемого агента, что произойдет с ощутимым проявлением, например, тот факт, что IMSS или INFONAVIT признают, что компании сообщают о заработной плате ниже реальных? Является ли это коррупцией, если она будет удалена по решению исполнительной власти?

В соответствии с этими концепциями, принимая во внимание исторический опыт и законы капитализма, необходимо будет гарантировать «свободу бизнеса», выполнить свои соглашения с монополиями и в соответствии с его межклассовым критерием призывать к договорам или соглашениям работника и работодателя, в которых рабочий класс должен будет затянуть пояс, чтобы капитал максимизировал прибыль. В соответствии с этими концепциями восстановление трудовых и социальных прав не является приоритетом, и это требования, которые должны идти в архив. PCM будет бороться вместе с рабочими, чтобы свергнуть трудовую реформу, одобренную Пактом для Мексики в 2012 году.

Карлос Салинас и Лопес Обрадор согласились с тем, что настало время для национального примирения , и как беспрецедентное событие, приветствованное общественным мнением, кандидаты Мид и Анайя быстро и изящно признали победу Тордрира. О чем эта пантомима? Во-первых, эти межбуржуазные споры теперь решены в институциональных рамках и что настало время закрыть ряды, чтобы преодолеть кризис экономики и господства. Эти реакции не являются неожиданностью для коммунистов, которые до выборов на нашей Политической конференции заявили, что буржуазия уже выбрала, чтобы позволить правительству новой социал-демократии управлять своими интересами и преодолевать конфликты, с которыми он сталкивается. Дискомфорт, недовольство, объективные условия голода, безработица, нищета, эксплуатация, нездоровость, низкая заработная плата, эмиграция, феминизация и сотни тысяч смертей, имели вспышки, которые показывают, что существует диспозиция рабочего класса и популярных секторов идти дальше: протесты Ayotzinapa, протесты против газолиназо, сотни конфликтов, которые подтверждают неизменную и растущую тенденцию к неподчинению. И это одно из значений избрания Обрадора, перестройка буржуазной гегемонии, достижение того, что важная часть популярного ошибочно отождествляет ее интересы с интересами ее угнетателей и эксплуататоров с посредничеством новой социал-демократии, которая с этого момента он берет на себя управление, которое управляет интересами капитала в нашей стране: мексиканское государство. Это не поражение «политической системы» со стороны АМЛО, напротив, это его жизненный путь с национальным единством и национальным примирением , что на самом деле означает защиту буржуазной законности и нынешней партийной системы. делегитимизация и ненависть, которые они выиграли.

Мы отмечаем, что секция популярных секторов решает в первый раз проявить себя политически; несколько миллионов, которые, не имея другого выбора в бюллетенях, решают провести голосование в первый раз, каким-то образом участвуют в политической жизни. Нам неинтересно, что разочарованные люди возвращаются к аполитизму. Они добавили большую часть массы избирателей от Obrador, они выражают сегодня готовность измениться и проявить свою скуку, не задумываясь о проекте Obrador. Мы обязаны массово объяснить коммунистическое предложение рабочей силы как объективного и необходимого решения великих национальных проблем. На этом сегменте пролетарского населения мы открыто заявляем, что наш интерес заключается в том, что он не обездвижен, что он пересекает портик политического участия и продолжает сталкиваться с борьбой за навязывание своих интересов вместе с рабочим классом.

Точно так же, как против Пенья Ньето, наша борьба будет продолжаться и против буржуазного государства, продолжающегося в правительстве Лопеса Обрадора. Мы называем рабочих:

Чтобы бороться за восстановление коллективных договоров, восстановить право на забастовку, право на организацию, скользящую шкалу окладов, положить конец налогам на труд. Отменить реформу труда и реформу образования.

Борьба за то, чтобы положить конец профсоюзному шарризму, положить конец кациклам в рабочем движении, массовому объединению, единству союза, восстановлению рабочего движения с классовых позиций.

Чтобы бороться за восстановление достойных пенсий и пенсий, и положить конец гнусным Афорес. Усилить социальное обеспечение.

Борьба за обеспечение государством жилья, социального обеспечения и здоровья для всех работников, формальных и неформальных.

Борьба за экспроприацию всех недобросовестных товаров, результаты процесса приватизации и контроль рабочих в концентрированных средствах производства. Национализации банковской деятельности, внешней торговли и контроля за изменениями.

Борьба за коренное искоренение всей экономической и политической сети базы индустрии наркоторговли, которая убивает, исчезает и разрушает рабочие семьи.

Чтобы бороться, чтобы порвать с НАФТА и со всеми соглашениями с МВФ, BM.

Борьба за отмену внешнего долга.

Требовать живой презентации нормалистов Ayotzinapa и тысяч пропавших без вести лиц и наказывать виновных, что обязательно происходит в качестве наказания для Пенья Нието и Анхель Агирре, а также для тех, кто несет ответственность за то, чтобы довести его до правительства Герреро. За справедливость против всех преступлений государства, совершенных в последние десятилетия.

Борьба за безусловную защиту центральноамериканских мигрантов в Мексике и мексиканцев в Соединенных Штатах.

К единству рабочего класса с независимыми политическими целями и флагами, чтобы сформировать мощный антикапиталистический и антимонопольный фронт для свержения капитализма, для рабочей силы и социализма-коммунизма.

Коммунистическая партия Мексики, подтверждая свою независимость от любого буржуазного варианта, опровергая обман, который происходит с изменением влево, будет бороться каждый день за цели и интересы рабочего класса, без каких-либо иллюзий в правительстве Обрадора.

Этот первый анализ нового правительства будет углублен на XVII Пленуме нашего Центрального комитета, который состоится в ближайшее время и на нашем VI Конгрессе, который состоится в Мехико 3, 4 и 5 августа.

Пролетарии всех стран, объединяйтесь!

Политбюро ЦК