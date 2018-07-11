И эти люди называют себя демократами?

Я опять о дебилах, но, для разнообразия, о государственных дебилах Запада.

Уже четыре года после референдума в Крыму о присоединении Крыма к России, а со стороны, так сказать, «государственных деятелей» Запада идут какие-то беспомощные потуги опорочить это решение народа Крыма. Причём, те лица на Западе, кто это делает, даже не замечают, что из демократов (какими им хочется выглядеть) они превращаются в фашистов (от чего они категорически открещиваются).

Дебильность Кремля в этом вопросе понятна, да и не имеет права проявлять собственный ум холуй США, каковым Кремль является. А вот Запад являет свой дебилизм добровольно, и это примечательно.

Тут не так давно путин давал интервью журналисту, ведущему австрийской телерадиокомпании ORF Армину Вольфу, и всех наших оппозиционеров поразило то, какой этот Вольф молодец, - как настойчиво Вольф задавал вопросы, требуя ответы именно на то, о чём он спросил. А путин примитивно выкручивался - Вольф ему про Фому, а путин Вольфу про Ерему.

Да эту изворотливость путина трудно было не увидеть, но оппозиция перехвалила и Вольфа.

Речь вот о чём.

Вольф в данном эпизоде интервью меняется ролями с путиным и утверждает о Крыме:

- Господин Президент, референдум был всё‑таки антиконституционным.

- Почему?

- Это не соответствовало украинскому законодательству, украинской Конституции».

Из этого следует, что в понимании Вольфа народ имеет права выражать свою волю только тогда, когда это разрешают делать люди у власти. Скажем, в нацистской Германии народ высказывал свою волю на референдумах с разрешения партии нацистов. Вот Запад по примеру Гитлеровской Германии и требует, чтобы народ Крыма высказывал свою волю только с разрешения нацистов Киева.

Подобные заявления журналиста Вольфа не случайны, поскольку и для демократов Запада уже стало естественным, что «демократия» - это «то, что начальство разрешит». И естественно, что именно эта мысль о том, что референдум НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЗАКОНУ, повторю, уже четыре года мусолится западными деятелями.

А ведь эту мысль первым ляпнул какой-то убогий юрист, который жизнь людей рассматривает даже не с точки зрения права, как такового, а тупо - с точки зрения какой-то одной статьи какого-то закона. А этот юрист высунулся с этой убогостью потому, что «государственные деятели» Запада сами уже ни о чём государственном не думают, - для этого им ума не хватает. У них для исполнения их умственной работы есть помощники, так сказать, «учёные евреи». Вот эти помощники и придумали про «неконституционность» референдума, а государственные деятели и СМИ этот идиотизм повторяют.

Народу безразлично, как называют себя те, кто народом помыкает - «государственные деятели», «юристы» или «национал-социалистская немецкая рабочая партия». Раз есть такое помыкание, то демократии всё равно нет. Объявить референдум «незаконным» - это фашизм, поскольку референдум это и есть САМ ЗАКОН, сама Конституция. Референдум - это выражение своей воли сувереном - высшей властью в стране. В демократической стране. И суверену плевать на то, как он свою волю высказал.

Повторю, раз народ Крыма высказал свою волю на референдуме, то это его решение и есть закон. Это закон, а не какие-то там нормы украинской конституции или законов. И не важно, соответствовало ли проведение референдума каким-то законам. Не признавать результаты народного волеизъявления только потому, что народ выявил свою волю не так, как хотелось придурковатым юристам и тупым депутатам Рады, - это и есть фашизм. Обыкновенный фашизм.

А теперь реверс этой же медали.

Для настоящих демократа важно другое - соответствует ли результат референдума СВОБОДНОЙ воле народа. То есть, не было ли насилия над народом Крыма в момент голосования - выразил ли он свою собственную волю, а не волю насильника. И не сфальсифицированы ли результаты референдума.

А вот об этом Запад молчит.

Нет, его государственные деятели (да и Вольф в этом интервью) говорят о некоей вооружённой силе без опознавательных знаков, захватившей Крым, и организовавшей проведение референдума. Вольф утверждал: «Это был не свободный референдум, так говорят западные наблюдатели».

Да, эта вооружённая сила была. Но, простите, любая сила может не только насиловать, но и защищать! Ведь в той же Швейцарии (практически всё решающей референдумами) при голосовании присутствует вооружённая полиция и армия Швейцарии. И что из этого? Референдумы в Швейцарии не законны?

Где доказательства, что эта сила в Крыму насиловала волю крымчан, а не защищала их свободную волю от силы украинских нацистов в Раде и на улицах, желавших эту свободную волю Крыма изнасиловать!

Само по себе наличие вооружённой силы даже иностранного государства ничего не значит, и просто болтать о «зелёных человечках» в Крыму, для Запада бессмысленно. Ни в Крыму, ни в России эту болтовню не поймут, это не поймут и люди на Западе, у которых ещё не все мозги высохли. Для народа Крыма эти солдаты были, есть и уже останутся навсегда «вежливыми людьми»! Хоть вы «убейте себя ап стену».

Будь у Запада реальные государственные деятели, они бы не повторяли тупые советы своих помощников, а выделили бы в этом вопросе главное. А именно - то, что ни у кого, в том числе и у граждан России, не может быть ДОВЕРИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ этого референдума. Не может быть веры в то, что народ Крыма по своей СВОБОДНОЙ воле отделился от Киева.

И будь на Западе умные люди в авторитете, Запад бы искал не доказательства того, что референдум в Крыму «не законный», а доказательства того, что он был НЕ СВОБОДЕН, и что его результатам верить нельзя.

Доказательства этому элементарны, и это далеко не «зелёные человечки».

Первое. В самой России после принятия Конституции в 1993 году ни разу не был проведен ни один общероссийский референдум. Не было необходимости? Как не было, если в самой Конституции России статьи не соответствуют Основам конституционного строя?? Скажем, суды не являются независимыми от других ветвей власти. Конституцию толкуют какие-то подлые типы в Конституционном Суде, а не народ, принявший эту Конституцию.

То есть, фашистский режим Кремля не даёт народу России выразить свою волю даже при крайне насущной необходимости провести референдум.

Второе. За организацию референдума осуждены члены Инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть», и аресты и осуждения инициаторов проведения референдума продолжаются. Опять, фашистский режим Кремля не даёт даже своему народу выразить свою волю.

Так, что уж говорить о каком-то там народе Крыма? Плевать Кремль хотел на его волю! Посему и о доверии к результатам референдума в Крыму под контролем Кремля и говорить не приходится, поскольку невозможно доверять результатам референдума, проведенного под вооружённым контролем государства, в котором референдумы запрещены силой фашисткой власти. (Невозможно доверять словам разоблачённого серийного насильника о том, что он этих девочек не насиловал, а охранял). Нельзя доверять референдуму, проведенному под контролем фашистского государства, поскольку нельзя верить тому, что фашистский режим дал выразить свою волю крымчанам, не запугав их, и не сфальсифицировав их волю.

Что тут в этом принципиальном вопросе демократии может быть непонятного?

Но четыре года минуло, а «государственные деятели» Запада о референдуме толкут в ступе всё ту же воду: «не соответствует украинскому законодательству, украинской Конституции, не соответствует украинскому законодательству, украинской Конституции!!».

И эти люди называют себя демократами?

И эти люди считают себя умными?

Тут надо понять (нам в первую очередь), что такая политика Запада ведёт в тупик вопрос Крыма - этот вопрос становиться невозможным разрешить в принципе без нарастающей ссоры русских и малороссов. Ведь при тупом талдычении: «Не законный, не законный!», - невозможно предъявить никаких иных требований к Кремлю, кроме требования предать народ Крыма и отдать народ Крыма на расправу украинским нацистам.

Да, Кремль холуй США, да, и США (и Запад) заинтересованы в вечности этого конфликта - в вечности ссоры великороссов с малороссами, - но на Западе далеко не все политики одинаковы, там есть и силы, которые могли бы быть заинтересованы в мирном разрешении конфликта с Крымом. Однако этим политикам должно быть понятно, как ставить вопрос Крыма, и что именно нужно требовать в этом вопросе. И нам должно быть понятно, что нужно делать для разрешения вопроса Крыма.

Это, отнюдь, не передача Крыма безмозглому Киеву. Запад попрекает Россию, что референдум был не свободным? Ну так давайте проведём свободный референдум, для чего:

- на глазах западных наблюдателей дадим крымчанам провести сравнение вариантов их выбора, для чего введём в Крым киевскую пропаганду (воля крымчан должна быть свободной, а не изнасилованной только пропагандой Кремля), чтобы Киев имел возможность показать крымчанам, как им будет хорошо под властью киевских нацистов;

- и повторим референдум под контролем, или даже с организацией его ООН.

А как иначе этот вопрос разрешить?

И при этом быть демократом.