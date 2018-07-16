Поход за национальной "шерстью"

Тема Основного (конституционного) закона о "национальном характере" ("Хок леом") Государства Израиль", которую я начал в "Ловушке для еврейства, или Великой победе национал-демократии", получила счастливое завершение.

В итоге напряжённой многолетней борьбы учтены все компромиссы: не будет ни элементов религиозного права, как нормативного источника при лакунах в законодательстве, ни вообще упоминаний о религиозном аспекте права еврейского народа на самоопределения в Стране Израиля, не будет и "однородных поселений" (т.е. национально-религиозной сегрегации).

Арабский язык из второго государственного переведён в "особый" (но с сохранением нынешнего, т.е. государственного статуса). Григорианский календарь приравнен к еврейскому, а шабат и другие религиозные дни объявлены днями отдыха, причём, для других конфессии положены и их праздничные дни (гуляй - не хочу).

Но зато - к ярости ортодоксов - статус Основного закона, изменяемого только другим таким же, имплицитно закрепляет необходимость развития секулярного конституционного законодательства.

Потому что оказалось, что на языке современной правовой демократии идею национально-романтической идентичности выразить нельзя - как-то начинает выглядеть слишком фашистски...

В целом в итоге положения уникального учредительного акта - Декларации о Независимости 1948 года (о реализации права еврейского народа на самоопределения в Стране Израиля) переписаны в банальный конституционный закон. Туда же впихнули положения предыдущего Основного закона об Иерусалиме (июль 1980).

Словом, не зря трудились, интриговали, митинговали, ломали копья вязанками, поставили под угрозу раскола коалицию...

В результате всех усилий праворелигиозных кругов вместо сакрализации национальной идеи произошло подтверждение её секуляризации.

И мгновенно сложился антиклерикальный фронт из правых либералов в правительстве и левых либералов в оппозиции.

В этих условиях внеочередные выборы грозили появлением новой коалиции - центристской, "антирелигиозной" и антипоселенческой. И национал-возрожденцы отступили...

Так и завершился поход правых за "шерстью" национального возрождения... Побритием...

Это я к тому, что когда будете придумывать переход к парламентской демократии, то учтите, что именно такой законодательной деятельности и будут посвящены депутатские будни (кроме лоббирования, разумеется).

Что касается долготерпеливого израильского народа, то, полагаю, что он не меняет такой политический режим на "дисциплинированный" (всенародный президент и мажоритарные округа) только для сохранения контраста с окружающими его хунтами и монархиями...