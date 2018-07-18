Вдовий век Европы

На сегодня руководители (если так их можно назвать) практически всех «развитых стран» не являются государственными деятелями - теми, кто встал у власти, чтобы кардинально улучшить положение своего народа или, хотя бы, решить хоть какую-то стоящую перед их государством проблему.

Уже несколько поколений к власти в этих странах рвутся исключительно для того, чтобы вдоволь похлебать из государственной кормушки и навороваться (Рашка тому академический пример). И во всех случаях к власти рвутся, чтобы покрасоваться в государственной должности. Опять таки, Рашка тому прекрасный пример, поскольку у нас единственно, чем занят путин, так это созданием эпизодов для новостных программ.

К примеру, были потрачены огромные деньги, чтобы 16 июля отвезти путина в Хельсинки на встречу с Трампом. Эта встреча для Трампа наверняка была только спектаклем, с целью напугать или раздразнить Европу и своих врагов в США, не случайно же: «Экс-директор ЦРУ назвал предательством выступление Трампа на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки».

Но для Рашки результат встречи был стандартный - путин как обычно сыграл комика второго плана в этом «шоу Бенни Хилла» без каких-либо результатов для России. Ведь не смотря на все звонки Трампу, и встречи путина с Трампом, санкции на Россию продолжают и продолжают накладывать. В связи с этим забавно выглядели заголовки ленты новостей следующего дня: «Владимир Путин: попытки Запада изолировать Россию провалились», - и тут же: «Франция закрывает своё торгпредство в России», «Евросоюз запретил всю птицу из России».

Ставя такие цели пребывания у власти, прорвавшимся к ней дебилам, как видите, нужно знать только одно - как пиариться. Да и то - для этого у них есть помощники по пиару. Кстати, а для всего остального возле государственных деятелей ошиваются люди, уверяющие всех, включая себя, что они и есть специалисты по различным вопросам государственного управления - что они и есть «политики». Причём, это не только аппарат правительства - не только всякие там лавровы, но это и аппараты различных партий и околополитических организаций, это и «обозреватели» СМИ.

И попиарившись, нынешние клоуны на государственных постах, принимают и подписывают государственные решения, которые эти специалисты придумают и одобрят. Судя по всему сами эти «государственные деятели» даже не понимают, что фактическим руководителем станы является именно это безответственное стадо «профессионалов».

И вот в это цирковое болото врывается Трамп - человек, который на старости лет не собирается быть репродуктором при этом стаде американских безответственных болтунов, человек, который имеет собственное видение государственных проблем и собственные планы их решения. И с точки зрения всех этих «политиков» ещё куда ни шло, если бы Трамп ограничивался только Штатами, но ведь он и с клоунами всего мира ведёт себя так, как клоуны того заслуживают, - он командует ими и требует безусловного подчинения. Причём, делает это грубо - насилует даже не поцеловав.

Отсюда во всём мировом цирке ширится опасливое ворчание на Трампа. Правда, Трамп не дурак и делает исключение странам, в которых есть реальные руководители, скажем, Китаю или КНДР. Тут он и корректен и вежлив, понимая, что реальные руководители даже в речах отвесят ему по полной мере, как это сделал, к примеру, Ким Чен Ын.

А в Европе вымерли мужчины и остались одни бабы. Даже если это бабы в штанах.

До недавнего времени чуть ли не десяток военных министров стран Европы были в юбках, правда спору нет, некоторые и с виду были страшнее атомной войны. Сейчас же из тройки ведущих стран Европы во главе Великобритании и Германии стоят бабы, и только во главе Франции как бы мужчина. Да и тот Макрон.

Европа овдовела.

Я уже не единожды писал, что женщина во главе страны вполне может быть успешным руководителем, но если она для народа «матушка» - если она понимает эту свою роль жизни для народа, и если ведёт народ за собой. Ну, а для окружающих её мужчин она должна быть той, которой мужчины за честь считают служить. И приводил примером Екатерину II.

Но ни Мэй, ни Меркель на «матушек» и близко не похожи - сравнение их с Екатериной просто оскорбительно для Екатерины. Это - кошёлки и по своему поведению, и даже на вид они типичные клушки, которых судьба забросила на самый высокий насест, и теперь их единственная забота на этом насесте чистить пёрышки и удерживаться, чтобы остальные клушки их с насеста не сразу сбросили.

Посему последний приезд Трампа в Европу явил миру картину «Хряк в курятнике».

Трамп, что называется, оборзел и всем раздал на орехи, ни испытывая ни малейшего уважения к местным курам европейских пород. Во-первых, Трамп заставляет страны Европы самим вооружаться и этим снизить бремя военных расходов с США - это ещё как бы понятно, но если учесть, что пушечным мясом в НАТО обязаны быть европейцы, то и в этом вопросе Трамп мог бы быть повежливее. Но куры опасливо промолчали, только в Германии пискнул министр иностранных дел, да и тот не официально - не как заявление МИДа Германии, - а тихо набздел через твитер.

В Англии Трамп потребовал от Мэй отказаться от её плана мягкого расставания с ЕС, не утруждая себя объяснением, что предлагаемая им судебная тяжба Европы с Великобританией даёт Великобритании и Европе. И эта британская виандотка недовольна, но только жалобно квохчет.

Но особенно досталось Меркель за то, что она собралась обеспечить Германию не дорогим газом из США, а дешёвым газом из Рашки, Трамп давил на психику бедной клушки: ««Я уверен, что Германия будет получать 50%, 60% или даже 70% своей энергетики из России. И как можно работать над миром с позиции силы, когда у кого-то есть такая власть над тобой?».

И, как вы знаете, попугав Европу путиным, Трамп поехал в Хельсинки на встречу с путиным без какой-либо государственной цели - показать миру и той же Европе, что они с путиным чуть ли ни приятели.

То, что без газа из России в Германии будет властвовать не Россия, а США, и властвовать не просто так, а с позиции силы, Трамп даже не пытается скрыть - до того естественно это для нынешних США.

Вдумайтесь, ведь этот рыжий только официально объявляет, что его цель якобы только в том, чтобы США вместе с союзниками властвовали во всём мире, и властвовали не с позиции свой идеологии или общечеловеческого авторитета, а с позиции силы. Может, союзников США это и устроило бы, но ведь на самом деле Трамп не скрывает, что собирается властвовать с позиции силы и над «союзниками». И собирается это делать открыто, ни мало не волнуясь, что в таком случае Европа в глазах всего мира будет откровенным вассалом США! Американским пушечным мясом.

Всё это смешно, но ведь, с другой стороны, жаль Европу - кем Европа была, и кем стала!

Согласно дебильной теории Маркса, развитие производительных сил (производительности труда) должно вести к смене строя на более передовой, в данном случае имелось в виду, что капитализм сменится на социализм. А вы видите, к чему на самом деле привел подъём производительности труда, при котором массы людей в «передовых» странах уже не нужны в процессе жизнеобеспечения, и за счёт оставшихся производителей благ могут паразитировать на обществе, занимаясь различными видами идиотизма - от тупого просиживания жопо-часов в конторах до защиты прав женщин и животных. В Европе производительные силы высокоразвиты уже давно, - та же Германия уже очень давно для собственного обеспечения нанимает рабочих из других стран, а сами немцы сели в конторы и занялись не пыльной работой языком.

Не озадаченные по жизни реальными делами (ну какому обществу для своей жизни нужна защита пидорасов - дегенератов, ведущих это общество к вырождению?), не неся ответственности за свою глупость, массы таких социальных паразитов дебилизируются и (от бессилия стать творцами), превращаются в болтунов на политической арене.

Ну, а в области болтовни наиболее способны женщины - болтать это их призвание, в болтовне бабы мужчин превосходят.

Вот Европа и дебилизировалась, и феминизировалась, вот и налезли в политику болтливые клушки, которые вроде и возмущены Трампом, но в то же время боятся совсем без мужичка остаться.

А представьте, что Трамп нарвался бы в Европе на мужчин. Стали бы мужчины терпеть понукания этого ковбоя? Мужчины Европы, даже если бы и сохранили НАТО, то просто выгнали бы из НАТО саму Америку - и всех дел! На кой хрен США сегодня вообще в НАТО нужны? Я уж не говорю о том, что и военный блок НАТО уже сам по себе давно никому не нужен (кроме заседающих в нём бюрократов), и уж тем более, повторю, в нём не требуются США.

Ведь тут начинать надо с вопроса: против кого в НАТО дружат? Против России?

Да, когда-то был СССР, который занимал 1-е место в Европе и 2-е в мире (после США) по объемам промышленного производства и сельского хозяйства, производил внутри себя все необходимое от ракет и самолётов до носков. Власть была народной - те же милиционеры ходили без оружия, без дубинок, без бронежилетов и без автоматов, население СССР с 1970 года по 1985 год увеличилось на 35 млн. человек. Между СССР и США имелся паритет по ядерным боеголовкам и средствам их доставки, к 1980 году в военно-воздушные силы СССР поставлялось до 500 боевых самолетов в год, в строю находилось более 400 подводных лодок, 4 авианесущих крейсера и более 90 крейсеров, эсминцев и ракетных фрегатов. В военный союз против НАТО ОВД входили ГДР, Венгрия, Румыния, Болгария, Чехословакия, Польша. На их территории располагались базы ВС СССР - первая линия обороны.

Теперь на этих территориях базы НАТО.

Был Советский Союз, стала Рашка…

Вот тут проскользнула в прессе радость великая - цена нефти подросла, и безо всякого участия путина и Димона, объем ВВП Рашки вырос аж до 1,58 триллиона долларов в год, и Рашка поднялась с 12 на 11 место в мире по объему ВВП.

На 11 месте! Даже при царе было больше! Даже при царе Горохе!

Сегодня в мире на первом месте экономика США - 19,4 триллиона долларов, на втором Китай - 12,2 триллиона, Япония - 4,9 триллиона, Германия - 3,7 триллиона, Великобритания - 2,6 триллиона. Далее Индия, Франция, Бразилия и Италия, а замыкает топ-10 Канада.

Конечно, не ясно, как бы и куда на самом деле повернул Россию Навальный, но при кукловодах путина совершенно очевидно, что Россия как стоит раком, так и будет стоять. Вечно. С этими кукловодами в Кремле, Рашка принципиально ни что больше не способна.

Так на кой чёрт Европе в НАТО ещё и Америка?

Ведь сегодня с нынешней Рашкой справится в одиночку даже Италия со своими 60 миллионами населения, даже Канада со своими 36 миллионами. Но в тех странах демократии, там найдутся граждане, готовые защитить власть народа в Канаде или Италии. А в Рашке? Кто тут в России согласится проливать свою кровь за находящихся у власти Рашки уродов? За олигархов? И ведь это только одна сторона вопроса, но ведь, с другой стороны, элита Рашки уже давно превратил русских из граждан России в трусливых и бессильных дебилов, не способных даже в собственной стране, собственные права защитить, даже такие, как пенсионный возраст.

Правда, не простых дебилов, а болтливых.

Хотя, конечно, и во главе Европы нет мужиков - и Европа вдова. Поэтому Трамп Европу и насилует. Даже не целуя.

А почему нет?