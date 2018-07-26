Социалистическое сельское хозяйство КНДР пополнит новейшая овощеферма

В то время, как глаза мировой общественности прикованы к одному лишь ядерному разоружению в КНДР, лидер республики занят самыми насущными делами, которыми по долгу службы занимался и задолго до переговоров с США и денуклеаризации. США с помощью спутников отслеживают, как идёт демонтаж на полигоне Сохэ, но понятно, что мирные будни социалистического хозяйства их интересуют в меньшей степени, и они бы в идеале видели на месте социализма в КНДР капитализм и делёж социалистической, общенародной собственности, что уже разок наблюдали на месте СССР, в РФ, а во многом и консультировали теоретиков, воплотителей и бенефициаров приватизации...

Итак, чем же сейчас занят товарищ Ким Чен Ын, от которого всё пытаются отвернуть взгляды прогрессивные левые - при первом же известии об одностороннем разоружении?

Хорошим делом занят! Основным делом. Инспектирует рядовые предприятия всей социалистической цепи производства с целью их модернизации. Да, по линии "конверсии" многое, что делается - но делается не для дядюшки Сэма, а для народного хозяйства, строго в духе идей чучхе. Например, земли одного аэродрома скоро станут давать пищу гражданам республики.

17 июля, как сообщает ЦТАК, уважаемый высший руководитель КНДР товарищ Ким Чен Ын прибыл в село Чжунпхён уезда Кёнсон провинции Северный Хамгён и осмотрел место для будущей крупной тепличной овощной фермы.

Уважаемый высший руководитель обеспокоен проблемами увеличения производства всего ассортимента овощей круглогодично здесь, где это возможно даже при неблагоприятными по сравнению с равнинной местностью условиями морского климата северной части Республики, чтобы на столах граждан провинции всегда было изобилие овощей. Он замыслил построить крупномасштабную тепличную ферму для выращивания овощей на новом участке авиаполка, который расположится в селе Чжунпхён уезда Кёнсон провинции Северный Хамгён по постановлению Центрального Военного Комитета партии.

Товарищ Ким Чен Ын лично на месте ознакомился с территорией и представил товарищам перспективный план строительства тепличной фермы овощей.

Уважаемый высший руководитель, осмотрев обширную плодородную землю участка аэродрома, отметил, что прекрасно впишется сюда тепличная овощеферма в масштабе 100 чонбо - такая площадь теплицы достаточно удовлетворит спрос народа провинции.

Товарищ Ким Чен Ын отметил, что это будет первое строительство тепличной фермы для выращивания овощей столь грандиозного масштаба, и народной армии КНДР следует полностью брать на себя все заботы по реализации проекта и завершить строительство молниеносно. И подчеркнул, что поскольку на овощеферму для народа провинции Северный Хамгён партия не жалеет инвестиций, следует одновременно обеспечить и темп и качество строительства и реализовать план партии на высшем уровне.

Потребуется, добавил товарищ высший руководитель, здесь выстроить и жилой район для кооператоров, и культурно-бытовые сооружения, чтоб работники села не заведовали городу. Потому и деревня для фермы потребуется красивейшая, достойная стать примером строительства культуры в социалистической деревне - социалистический рай, где хорошо жить и хорошо работать.

Уважаемый высший руководитель отметил, что следует организовать мощное строительное управление для энергичного продвижения вперёд реализации плана строительства тепличной овощефермы, организовать постоянный комитет по отрасля. Так же он подбробно осветил вопросы разработки тепличного оборудования, обеспечения стройматериалами, подготовки специалистов для теплицы, обеспечения семянами и т.д. - в подготовке к началу эксплуатации фермы.

Его сопровождали кадры ЦК ТПК Хван Бён Со, Чжо Ён Вон, О Ир Чжон и Ким Ён Су.

Материалы по теме:

Бесплатное образование, здравоохранение и жильё в КНДР

КНДР сегодня празднует день основания своих вооружённых сил

Пока США и Южная Корея готовятся к войне, КНДР открыла новую фабрику

Ким Чен Ын выполняет обещания: в КНДР начат демонтаж ядерного полигона Сохэ

Текстильная промышленность КНДР должна работать интенсивнее, заявил Ким Чен Ын