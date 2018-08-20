Классовая борьба и новое коммунистическое движение в путинской России

О чем грустит советский человек спустя 100 лет после Русской Революции? Какое место занимает Российская Федерация в мировой системе капитализма? Что такое путинский бонапартизм и страшен ли он для российских олигархов? Каковы перспективы левого и профсоюзного движений в бывшем СССР? Владимир Путин для российских и западных левых: враг или попутчик? На эти и другие вопросы отвечает в интервью итальянской левой газете "Город будущего" член ЦК Объединенной Коммунистической Партии Кирилл Васильев.



- В 2017 году исполнилось 100 лет Большевистской Революции - самому важному событию современной истории. Уже 30 лет минуло после окончания советского эксперимента. Что чувствует обычный русский человек?



- Мне думается, что важное чувство, которое испытывает обычный россиянин, да и вообще гражданин любого государства, образовавшегося на территории СССР – это чувство ностальгии. Все-таки большинство из нас сожалеет об утрате того общества. В этом смысле такой феномен как «советский человек» - homo soveticus – продолжает существовать. Существует и так называемая «советская идеология» - коллективистская идеология, охватывающая большинство трудящихся бывшего СССР. Правда, надо понимать, что эта идеология не тождественна марксизму. Это определенный набор ценностей, среди которых можно выделить стремление к большей социальной справедливости, неприятие сверхбогатства, отрицание коммерческого успеха как мерила человека, важность памяти о подвиге советского солдата. Эта идеология вызывает откровенное неприятие, ненависть у отечественных либеральных политиков. Вместе с тем «советская идеология», к сожалению, не нацеливает на классовую борьбу. Длительное существование советского человека в тепличных условиях заботы со стороны государства обернулось тем, что наш человек утратил навык коллективной борьбы за свои коренные интересы. В этом смысле «советская идеология» - это такое массовое сознание, которое имеет как свои положительные, так и отрицательные черты. Нам, коммунистам, важно видеть это противоречие и грамотно выстраивать нашу тактику, чтобы, с одной стороны – бить либералов, а с другой стороны – не давать власти использовать советские настроения в интересах охраны нынешнего государства.



- Под руководством Путина Российская Федерация восстановила ведущую роль на международной политической арене. Но некоторые события последних лет подчеркивают слабость экономики РФ. Какую модель развития Путин принял во время своего президентства и с какими последствиями?



- Это большое преувеличение – считать, что Российская Федерация «восстановила ведущую роль на международной политической арене». Современная Россия – слабое государство как по сравнению с Российской империей начала XX века, так и тем более – по сравнению с СССР. Конечно, удачные военно-политические маневры российского руководства в Осетии (2008 год) и Крыму (2014 год) создали впечатление значительного укрепления позиций России. Но ведь на ситуацию можно взглянуть иначе: успех с Крымом обернулся потерей влияния в Украине. То, что дошло до майданного переворота, то, что перессорились народы, – в этом ведь тоже есть вина Путина и его окружения.



Что касается экономики, то здесь за Россией прочно закреплена роль минерально-сырьевого придатка: поставщика нефти, газа, других ресурсов и импортера предметов потребления. На этой производственной основе действует надстройка финансово-спекулятивного капитала, которая еще больше привязывает нас к мировому рынку. Российские олигархи и высшие чиновники держат свои капиталы за рубежом, их дети, супруги учатся и живут в странах Запада. Разве эти люди вступят в серьезный конфликт с империалистическими центрами?



Путинский режим – это режим неклассического бонапартизма. Это лавирование между различными группами буржуазии, между буржуазией и трудящимися, между глобальными центрами и условным «национальным капиталом», между советскими и либеральными настроениями в обществе. Это политика усиления полицейских структур. Это формирование государственной идеологии, где принципы прогресса и демократии в определенных дозах смешаны с национализмом и клерикализмом. Это культивирование идеи высшего арбитра, стоящего над партиями и классами и обладающего особым моральным капиталом, чтобы сплотить нацию.



Думаю, у такой политики есть только два финала. Либо режим будет развиваться в сторону фашизма, либо его сметет революция – антиолигархическая и демократическая.



- Как ваша партия оценивает стратегигию внешней политики России в этот период, а также в отношении развития российского капитализма?



- При сохранении путинского режима Российская Федерация будет продолжать лавировать между крупными империалистическими игроками. С одной стороны, Кремль будет стараться не ссориться с Евросоюзом, Вашингтоном и Китаем, а с другой стороны попытается сохранить приобретенное (Крым, влияние в ряде стран бывшего СССР, отчасти в Сирии). Роль РФ пока, кто бы что ни говорил, - это роль младшего партнера мировых центров.



Что же касается российского капитализма, то он не имеет иных перспектив развития, кроме как «развития» в режиме минерально-сырьевого придатка. Десятилетия разговоров об импортозамещении, инновациях, собственных высоких технологиях, восстановлении научного и технического потенциала СССР оказались просто разговорами.

- Из-за торговых ограничений, введенных атлантическим империализмом после украинского кризиса, до недавнего дипломатического кризиса с США, Россия сейчас сталкивается с растущей и интенсивной агрессией со стороны США и их союзников и даже Италии, которая отправила свои войска в прибалтийские республики. Как вы думаете, какова на сей раз задача российских народных и демократических сил в борьбе за мир?



- Российским левым нужно расставить приоритеты. Конечно, важны сопротивление империализму, поддержка народов, подвергающихся агрессии со стороны международного капитала. Нельзя забывать о помощи сражающемуся населению Донбасса, нужно поддерживать прогрессивные силы внутри Украины. Необходимо обращать внимание общественности на националистические проявления в республиках бывшего СССР. Вместе с тем, главное поле нашей битвы – это наш собственный режим, который ликвидирует социальные гарантии и репрессирует оппозицию. Позитивные изменения внутри России качественно изменят и ситуацию в сопредельных государствах. Это, кстати, хорошо понимают наши товарищи в той же Украине, которые прямо говорят: если вам удастся пошатнуть российский капитализм, ситуация сразу изменится во всех государствах бывшего СССР.



- Что касается демократических сил и коммунистов, борющихся в западных обществах, как вы думаете, какие должны быть их позиции в отношении с Россией, чтобы они могли эффективно способствовать развитию антиимпериалистической политики и интернационализма?



- Сегодня среди левых сил Запада мы из России наблюдаем две крайности. Одна часть западных левых почему-то решила, что противостояние американскому империализму обязательно должно сочетаться с поддержкой (пусть даже и критической) путинского режима. Появились какие-то странные концепции, согласно которым Владимира Путина выдвигают чуть ли не на роль лидера «свободного мира». Другая часть западных левых, напротив, действуя заодно со своими правительствами, объявляет Российскую Федерацию «центром мирового зла». Ни та, ни другая позиция не украшает людей, называющих себя коммунистами или социалистами. Нужен научный анализ ситуации, а не беспочвенные надежды и навешивание ярлыков. Я думаю, что для левых сил Запада приоритетной остается задача бескомпромиссной борьбы с империалистическими центрами, с собственными правительствами, являющимися марионетками транснациональных капиталистических структур. Вместе с тем, товарищи должны понимать, что когда они хвалят путинский режим, то здорово вредят нам, российским коммунистам, ведь мы ведем борьбу за демонтаж этой власти.



- Период правления Путина ознаменовал собой изменение отношений между государством и частью олигархии, некоторые из них были привлечены к ответственности. Какое у вас мнение?



- Некоторые представители крупного капитала действительно подверглись определенным преследованиям, а в отношении Михаила Ходорковского даже состоялся показательный процесс. Но надо понимать, что здесь мы сталкиваемся с примером избирательного подхода. Большинство из тех, кто состоялся в качестве олигархов уже при Борисе Ельцине – Лисин, Мордашев, Потанин, Абрамович, Авен, Фридман, другие – не утратили своих позиций в бизнесе и продолжают занимать первые строчки рейтинга журнала Fofbes. Да, к ним добавились личные друзья Путина – Геннадий Тимченко, братья Ковальчуки. Но что изменилось принципиально? Наш президент неоднократно подчеркивал, что пересмотра итогов приватизации не будет, что Россия, цитирую, «останется либеральной рыночной экономикой». Значительный вес за последнее десятилетие приобрели так называемые «государственные корпорации». Это предприятия, отрасли, отданные Путиным «в кормление» приближенным бизнес-королям. Контрольный пакет там принадлежит государству, но на рынке эти структуры ведут себя как обычные коммерческие субъекты, а зарплаты менеджмента в них превышают все мыслимые оклады наемных работников. Фактически, это дивиденды, а не зарплаты. Наши оппозиционные либералы очень любят говорить о «возвращении СССР, о преследовании честного бизнеса», но в этих словах лишь досада по поводу того, что некоторая часть собственности одних перешла в руки других.



- Как сложились условия жизни народных классов в результате экономического краха 1990-х годов и сегодня?



- Конечно, по сравнению с 90-ми годами прошлого века уровень жизни в России определенно вырос. Казалось бы, появились основания похвалить за это Владимира Путина. Вместе с тем, как быть с теми миллионами людей, которые, не вписавшись в новые капиталистические реалии, просто ушли из жизни, существенно сократив коренное население страны? Как быть с тем гигантским ростом мировых цен на углеводородное сырье, которого не было при Ельцине, и который позволил немного подбросить россиянам на бедность? Есть ли в этом заслуга действующего президента и его окружения? Вряд ли. Еще важно помнить, что произошедшая при Путине относительная стабилизация выплат заработной платы и инфляции сопровождались ликвидацией важнейших социальных гарантий советских времен. Это и переход к платному высшему образованию, к платной медицине, отмена ряда льгот для учащихся, пенсионеров. Это «реформы» в сфере труда, приведшие к колоссальному росту неустойчивой, прекарной занятости. В России сегодня десятки миллионов людей работают без всякого оформления трудовых отношений, на них не распространяются гарантии 8-часового рабочего дня, отпуска, пособия в связи с болезнью и т.д. Они не могут создать эффективный профсоюз, они не застрахованы от увольнения в любую минуту. Для человека, привыкшего к советским законодательным стандартам в сфере занятости – это выглядидит дико.



- Российская Федерация - это мозаика многочисленных национальностей, проживающих на бескрайней территории. Как решается вопрос об отношении национальностей с путинским великорусским национализмом?



- Современная Российская Федерация – это, в значительной степени, порождение компромисса между федеральным центром и бизнес-бюрократическими элитами национальных республик. За время путинского правления произошло определенное смещение влияния в пользу федерального центра, но проблемы остались. Наиболее ярко это видно на примере взаимоотношений Кремля и правящего клана в Чеченской Республике. Путинский режим фактически купил местные элиты в обмен на отказ от вооруженной борьбы за независимость. Действуют ли российские федеральные законы на территории Чечни и некоторых других республик – большой вопрос. В этом смысле проблема так называемого «великорусского шовинизма» представляется мне скорее надуманной. Современная Россия – это не царская Россия позапрошлого столетия, которая действительно была тюрьмой народов, терпевших абсурдные ограничения в пользу титульной нации. Сейчас у трудящегося населения РФ разных национальностей гораздо больше общего, чем разъединяющего. В тех же республиках Кавказа, по некоторым данным, нормально трудоустроена только треть населения. Картина почти такая же, как и в остальной России. Вот где общий корень проблем – бедность, нищета, неустойчивая занятость. Межнациональные столкновения провоцируют федеральные и местные элиты, которые занимаются постоянной дележкой влияния. И это не имеет ни малейшего отношения к проблемам сохранения национальных культур, языков.



- Какой уровень автономии от государственного аппарата имеет общественное движение, и особенно профсоюзы? Какие формы социального конфликта проявляются в России сегодня?

- В РФ почти нет полноценного профсоюзного движения. Есть огромный бюрократический колосс – Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) – наследница советских профсоюзов, получившая в распоряжение огромную собственность и формально большую численность. Руководство этой организации никакой классовой борьбы не ведет, а напротив, достаточно послушно соглашается с антисоциальными инициативами правительства. Иногда очень мягко критикует власть, но ни на какую организованную борьбу своих членов не поднимает. Есть более боевитые профсоюзы, в частности, входящие в состав Конфедерации Труда России (КТР), но они малочисленны и вряд ли охватывают более 2% официально трудоустроенных работников. Отраслевых, а тем более политических забастовок в России не было с начала 90-х гг. прошлого века. Забастовки на отдельных предприятиях случаются, но малочисленные и кратковременные. Тем не менее, актив ряда профсоюзов довольно неплохо проявляет себя сейчас, в ходе уличных выступлений против планируемого повышения пенсионного возраста. Мы, коммунисты, левые силы надеемся на то, что они внесут весомый вклад в эту борьбу. Вместе с тем, я считаю, что традиционное профсоюзное движение в России находится в глубоком кризисе. Сама миссия профдвижения требует, на мой взгляд, переосмысления.



- Ваша партия, как и другие левые партии в России, переживают полицейские репрессии, которые поразили участников антикапиталистических мероприятий и демонстраций. Какая ситуация на данный момент?



- Полицейские репрессии в России нарастают, это верно. Сегодня у нас можно попасть в тюрьму за то, что продублировал на своей странице в социальной сети сообщение незнакомого человека. Начали преследовать за так называемое «оскорбление чувств верующих», уничтожая остатки свободы совести. Организаторам несогласованных с властями собраний (а согласовать их практически невозможно) грозит либо арест, либо огромные штрафы в размере от 5 средних зарплат и выше. Большой резонанс имело дело группы антифашистов, которых в целях получения признательных показаний пытали сотрудники службы безопасности. Наша партия выступает за пересмотр уголовного законодательства, за ликвидацию так назваемых «подразделений по борьбе с экстремизмом», за передачу части полиции в ведение муниципалитетов.



- Каковы ваши приоритеты в борьбе и какие методы вы используете на этом этапе? Какие цели вы ставите перед собой в ближайшем будущем?



- Ключевая задача ОКП – объединение всех ныне разрозненных российских марксистов, всех, кто стоит на позициях научного социализма, демократии, интернационализма в единую российскую компартию. В партию, ставящую своей задачей развитие классового сознания трудящихся и организацию их борьбы за власть через социалистическую революцию. Эта миссия оказалась не по плечу как КПРФ, переродившейся в правую партию, так и малым коммунистическим организациям, не сумевшим подняться выше уровня теоретического кружка. В этой борьбе мы не намерены отказываться и от возможностей парламентской трибуны, для чего стремимся зарегистрировать ОКП как политическую партию. Недавно мы получили из министерства юстиции РФ очередной отказ в регистрации, где нам были предъявлены именно политические, а не «технические» претензии. В нашей Программе власть усмотрела намек на экстремистские мотивы. Это признак того, что нас рассматривают в качестве определенной силы и опасаются нашего участия в политике. Конечно, это не остановит нашей деятельности. Мы будем продолжать борьбу за достижение наших программных целей, за демонтаж нынешнего режима, за привнесение в общенародное движение социалистического содержания.





Oригинал публикации в итальянскoй газете "Гoрoд будущегo" https://www.lacittafutura.it/esteri/la-lotta-di-classe-nella-russia-di-putin-e-il-nuovo-movimento-comunista-russo