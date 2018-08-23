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Московский листок

С чего начиналась реставрация капитализма в Китае

Опубликовано 23.08.2018 автором Максим Красный в разделе комментариев 3

капитализм китай
С чего начиналась реставрация капитализма в Китае

В Китае, как и России, произошла социалистическая революция. Как и в СССР, в Китае был социализм, так как власть и собственность принадлежали рабочим. Но оппортунистическая мелкобуржуазная политика китайского руководства привела к контрреволюции. Сегодня так называемая "коммунистическая партия Китая" (КПК) - это партия китайской олигархии, выражающая интересы национально-монополистического капитала. В современном Китае рабочие лишены собственности на средства производства, а потому лишены и политической власти (глупо говорить, что китайский пролетарий имеет в КПК такой же голос, как и китайский миллиардер; если мы это признаем, то должны признать и следующее: у нас в РФ также существует полное равенство воли сантехника "дяди Васи" и миллиардера, берущего плату за пользование дорогами; либо мы должны удариться в религию и признать силу "волшебных" названий, где одна только надпись на вывеске ломает действие объективных знаков и тогда мы можем парить в невесомости в комнате, над входом в которую будет красоваться соответствующая вывеска), что отражается внутренней нищетой миллионных масс, сверх эксплуатацией детей и взрослых, хищнической мировой политикой китайских империалистов. Однако подается реставрация капиталистического строя как затянувшийся на неопределенный срок период аналогичный советскому НЭПу.

Движение в сторону контрреволюционного отката началось с ревизионистских экспериментов Мао, которые отвергли советский опыт строительства коммунизма и пытались форсировать его скачкообразное наступление через инициативу крестьянства (так как страна была аграрная), которое всегда является мелкобуржуазной средой, рождающей буржуазный экономический уклад. Единственно возможным итогом такой политики стал полный провал "Скачка" и массовый голод. Ситуацию еще можно было выправить, для этого требовалось срочно вернуться к советской политике, проводимой тов. Сталиным, индустриализации. Но этого сделано не было, "Скачок" (как инициатива мелкобуржуазных "низов") был на словах отвергнут, а фактически продолжен так называемыми "реформами Сяопина". Эту политику "реформ" в ревизионистских кругах обычно приравнивают к началу "китайского НЭПа". Но если НЭП в СССР служил делу изживания буржуазного уклада в экономике с переходом к социалистическому (то есть к полному уничтожению остатков капитализма), то в Китае были проведены "реформы" по изживанию зачатков социализма с их полным вытеснением недобитым капитализмом (который в итоге вновь стал господствующим укладом).

Началось все, как и положено в аграрной стране, с сельского хозяйства, с подрыва коммун (общественного труда) и введением индивидуальных подрядов для семей с сохранением общественной собственности на землю - таким образом целое пока просто раскладывалось на составные части, но эти части теперь уже взаимодействовали друг с другом не как "цеха" единого производства, а как обособленные друг от друга производства. Это неизбежно привело к расслоению хозяйственных семей (так как в одной семье, к примеру, 10 юношей, а в другой 5 девушек - и производительность труда просто не может быть одинаковой), возникновению отношений буржуазной конкуренции между семьями с накоплением излишков продукции на одном полюсе, и недостаточностью продукции на другом. Эти излишки неминуемо превратились в капитал - так как потребляя в долг, расплатиться с кредитором бедная семья могла только работой на него. Классическая ситуация краха "хозяйственных коммун", описанная Фридрихом Энгельсом в его "Анти-Дюринге". Дальнейшее развитие отношений пошло в строгом соответствии с классическими законами капитализма, которые, независимо от отсутствия формального (юридического) признания, обрели полную силу в связи фактическим капиталистическим укладом. Разложенный на элементы общественный труд снова обобществился, но во главе цепочки теперь стоит не общество, а "крепкий" хозяин (кулак, капиталист, бизнесмен, буржуй - зовите как хотите), распоряжающийся производством и присваивающий себе прибыль от результатов общественного труда на нем.

И хотя сельскохозяйственные земли в Китае до сих пор юридически (формально) считаются государственными, но полностью находятся в ведении аналогов буржуазных муниципалитетов РФ, которые предоставляют ее "арендаторам" с автоматическими продлениями договоров аренды, что позволяет "арендаторам" ее наследовать и распоряжаться полностью по своему усмотрению (использовать, продавать и пересдавать по повышенной палате). Короче говоря, такая "аренда" это всего лишь одна из форм получения налогов с частных собственников буржуазным государством и одновременный инструмент разорения мелких частных производителей более крупными.

Так с введением индивидуального труда в деревне - в ней установился капиталистический способ производства. Который с небольшой задержкой при проведении "реформ" перекочевал в город, где за аналогом косыгинской реформы последовала приватизация и капиталистический уклад охватил собой уже всю экономику, подчинив воле буржуазии государство и партию. В этом состоянии Китай прибывает и по сей день.



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Всего комментариев к статье: 3
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критерий истины - практика
док-кар написал 23.08.2018 01:41
ВВП Китая в 1980 г. -$305.3 млрд, в 2017 - $ 12 трл. 014 млрд. Т.е. последние 20 лет валовой внутренний продукт КНР увеличился в 12 раз. Вывод: капиталистическая модель экономики (частная собственность на средства производства, рыночная экономика) значительно эффективнее и обеспечивает населению более высокий уровень жизни, чем социализм (общественная (т.е. государственная) собственность на средства производства, плановая экономика). Доказано мировой практикой. Обратных примеров не имеется. Коммунисты - в музей Дарвина!
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Ахтунг! Британские Ученые таки открыли новый вид жизни - таки ШПРОТОПЛАЗМУ!
!!!OQQ!JATOTBOG!!!&&&- написал 23.08.2018 01:17
Таки эта ШПРОТПЛАЗМА, в отличие от обычных форм жизни, состоит не из клеток, а из ублюдков - то таки да!
"Но если НЭП в СССР служил делу изживания буржуазного уклада в экономике с переходом к социалистическому (то есть к полному уничтожению остатков капитализма), то в Китае были проведены "реформы" по изживанию зачатков социализма с их полным вытеснением недобитым капитализмом (который в итоге вновь стал господствующим укладом)."
- Китай по своему строению (структура частной собственности) настолько отличался от СССР, что применять то, что работало в СССР - там было не выгодно! Таки сейчас там НУЖНО строить "капитализм" - то таки да! Прямо перейти от того, что было в Китае - наркотизированное феодально-сословное общество к социализму даже непонятно как! То таки да!
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(без названия)
Короче написал 23.08.2018 00:26
Национально-монополистический капитал-это люди,продавшиеся мамоне,как тот богатый юноша,которому Иисус Христос сказал продать и раздать свое имение и следоватНационально-монополистический капитал-это люди,продавшиеся мамоне,к
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