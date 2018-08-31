Приближение к СМИ

Не открою ничего нового, но люди редко обращают внимание на то, что у нас есть просто «средства информации» и «средства МАССОВОЙ информации» (СМИ). В отличие от первых, СМИ заполняют практически всё информационное пространство, - именно СМИ поставляют информацию массам и оказывают определяющее влияние на приход людей на выборы политической власти и на итоги этих выборов.

Люди, как правило, не понимают, что их лишают свободы слова не закрытием органов информации, не устраивающих правителей мира (хотя и такое не редкость), а воспрепятствованием общению этих не устраивающих власть информационных органов с потребителями информации.

Это понятно, но в данной статье не об этом речь.

У меня складывается впечатление, что СМИ являются некоей зоной, при попадании в которую человек обязан стать «как все». То есть, попадая в СМИ или желая туда попасть, человек обязан на первое место выдвигать свою дебильность - вроде как паспорт или визитную карточку. Не покажешь свою дебильность - журналистом СМИ не станешь! Умственно развитым в СМИ делать нечего.

С гуманитариями, закончившими литературные или даже юридические факультеты, всё понятно. Они изначально такие и им это запросто. Но несколько удивляют технари, идущие в СМИ.

Ко мне приходит новостная лента «Открытый город», в которой в основном дается та информация, о которой СМИ молчат. Но среди авторов этой информации есть и те, кто явно претендует стать видным журналистом именно СМИ, а не малоизвестного органа информации.

Вот натыкаюсь на информацию «Юрий Кирпичев: почему я не люблю Терешкову». Космонавты мало отличаются друг от друга (в космонавты принимают по здоровью) и Терешкова разве что менее развита, нежели остальные, и меня в данном случае заинтересовала не Терешкова, а сам автор - кого должно волновать то, кого ты любишь?

Интернет дал информацию о нём:

«Юрий КИРПИЧЁВ, 1952 г.р. Радиофизик-электроник, выпускник физфака Донецкого госуниверситета. Работал инженером-наладчиком, директором учебного центра, генеральным директором объединения. Занимается журналистикой. Публикации в «Зеркале недели» и других киевских газетах, в «Литературной России», «Химии и жизни», в петербургской «Звезде». С 2006 года проживает в США, в Нью-Йорке. Продолжает журналистскую деятельность, публикуясь в газетах Нью-Йорка, Монреаля и Хьюстона, а также в электронных журналах».

Казалось бы, технарь, и уж в вопросах техники обязан если и не разбираться, то хотя бы ориентироваться. Начал смотреть это его «фе» в сторону Терешковой и сразу же: «Н-дас, Россия инвариантна. Схожая ситуация наблюдалась летом 1969 года, когда во всем мире в прямом эфире следили за высадкой американцев на Луну. Во всем, кроме двух стран России и Китая».

Вот вам и технарь! С этих его слов получается, что весь мир стоял на Луне и смотрел на высадку американцев, а СССР и Китай своё население на Луну не послали.

Да - технарь! Но лезет в журналисты СМИ. И в результате уже не способен отличить «наблюдение за чем-то» от «просмотра телевизионной передачи».

Дальше натыкаюсь на перл:

«Имея подавляющий перевес и мало, чем рискуя, Америка много раз могла стереть нас с лица земли. Вместо этого она за пять лет с 1962 по 1966 годы построила более тысячи ШПУ стратегических ракет. Порою в строй ежедневно вводилось по шахте! Ценой в 10 млн. долл. каждая. Хотя наши ракеты не имели той точности, чтобы угрожать американским ракетным позициям, их целью были большие города. Например, Р-7, о которой пишет Черток, нацеливали на Нью-Йорк».

Понятно, что ты, бывший технарь, с криками «Слава Украине! Героям слава», насиживаешь себе место под нью-йоркским солнцем, но как можно обойти вопрос - а американцы на что нацеливали свои ракеты с этих шахтных пусковых установок? Не на советские города?

Но и смотрите, как последовательно меняется история. Сейчас в США уже уверены, что во Вторую мировую победили США, воюя против Германии и СССР, а теперь вот будут уверены, что, «мало, чем рискуя, Америка много раз могла стереть нас с лица земли». И как-то Кирпичёву в голову не приходит, что как раз в это время США пытались много раз стереть с лица земли партизан Вьетнама, так у неё и одного раза не получилось.

И вообще, ну хоть одним глазом посмотри на новейшую и современную историю! Ведь Америка на военное противостоянии с настоящими людьми никогда не пойдёт (свежий пример - КНДР), она начнёт войну только с народом, у которого элита стала кирпичёвыми.

В этой же подборке новостей читаю:

«На торгах в понедельник турецкая валюта достигла рекордно низкого уровня по отношению к доллару США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который втянулся в ожесточенный спор с США, страной-союзником по НАТО, заявил в воскресенье, что падение национальной валюты, лиры, является политическим заговором против Турции».

И вот на этот выпад Эрдогана против США реагирует Слава Рабинович, который не сильно отличается от «Слава Украине!». Читаю справку о нём:

«Слава Рабинович, родился 6 мая 1966года. Российский и американский инвестиционный финансист, экономический и политический аналитик, интернет-журналист и публицист, в 1989 году выехал из СССР». Это понятно, но в 1983—1988 годах Слава учился на Радиотехническом факультете Ленинградского электротехнического института связи. Технарь - не технарь, но что-то похожее.

Однако статью «Судьба турецкой лиры – пример для рубля», Слава начинает словами «Демократия является залогом богатства».

Чьего богатства? Вон, на твоих глазах уничтожили СССР и установили на его остатках демократию. Кто богатым стал? Фамилии назовёшь? А остальные? Им демократия стала залогом чего? А сами «государства СНГ»? Богаче стали по отношению, скажем, к коммунистическому Китаю?

А ведь мог бы этой глупостью и не начинать своё бла-бла-бла.

Вот и приходишь к выводу, что одно только желание стать лицом, приближённым к СМИ, даром для мозгов не проходит.