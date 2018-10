Вдогонку о "деле Скрипалей" шпион скрипаль Совсем недавно в статье «Путин сдаёт Рашку в деле Скрипалей?» я писал, что отец и дочь Скрипали, являясь потерпевшими по делу, обязаны дать показания, в которых должны убедить нас, что они отравились не заказанным в пивном баре крабом с простроченным сроком годности. Я указывал на ненормальность того: - что «англичанка» (судя по её метаниям) не берёт у Скрипалей показаний об этом; - а если взяла, то мы ничего не знаем о том, что показали Скрипали «англичанке» по этим вопросам - что в деле Скрипалей кто угодно вякает и стенает о потерпевших, а самим потерпевшим не дают слова; - что Рашка со своим пресловутым Лавровым не требует встреч с гражданкой России Юлии Скрипаль. Это как воспринимать? Как честное расследование? - вопрошал я в пустоту. - Как честное поведение Лондона и не менее «честное» поведение Кремля? Но оказалось, что англичане не такие уж идиоты, и понимают несуразность затыкания рта Скрипалю, понимают, что болтовнёй о его параличе и о невозможности разглашения его показаний до суда, отделаться можно только уж от совсем дебилов. И они допустили к нему «писателя» из ВВС Марка Урбана, который по заданию ВВС уже и книгу написал: «Дело Скрипаля. Жизнь и почти смерть российского шпиона» («The Skripal Files: The Life and Near Death of a Russian Spy»). Разумеется, я эту книгу не читал, и что в ней написано, не знаю. И о содержании этой книги вынужден судить по тому, что прочли в ней журналисты «Нью-Йорк таймс» и «Гардииан», и по тому, что об этих газетных статьях рассказали наши знатоки английского. Так вот, из того, что появилось в прессе, в этой книге Скрипаль дал интервью, которое Урбан изложил так, что Скрипаль, якобы, подтвердил мотив своего убийства Рашкой из мести. Повторю, так излагает содержание книги Урбана газета «Нью-Йорк таймс». А месть Срипалю от Рашки по версии Урбана вот в чём. Оказывается, Скрипаль передал британской разведке MI-6 информацию о коррупционной схеме 1990-х годов («вспомнила баба, как в девках была»), которая вела к Патрушеву - нынешнему секретарю Совета безопасности России и подельнику Путина. Представляет, какая новость? Путин и Патрушев - воры! Надо же! Интересно, а кто об этом не знал, и кто и когда в этом сомневался? Неужели британская разведка MI-6? Мало этого, «по словам Скрипаля, информация о коррупции на самом высоком уровне была засекречена. Он сообщил, что офицер ВМФ, который вместе с ним служил в российской военной разведке и так же, как и он сам, был пойман при передаче информации западным спецслужбам, был найден мертвым в 2004 году в военном госпитале после допроса сотрудниками российской разведки. По всей видимости, он был задушен. Официальной версией было самоубийство, но несколько его пальцев были отрезаны, в чем безошибочно угадывалось страшное послание, пишет The New York Times. Британская разведка заключила, что Скрипаль избежал той же участи, потому что на допросах в России не упоминал о коррупционной сети, ведущей к Патрушеву, который в то время был директором ФСБ, отмечает газета». Извините, но ведь и то, что по приказу директора ФСБ Патрушева, ФСБ убила не один десяток граждан России, тоже не только не сенсация, а никак и не новость. Посмотрите хотя бы отечественный сайт «Компромат. Ру» - только на этом сайте на Патрушева около 400 компрометирующих материалов. И что - MI-6 не могла найти переводчика прочитать эту информацию? Скрипаль ей для этого был нужен? Кстати, тут проскочила новость: «Бывший директор MI-6 сэр Ричард Дирлав, возглавлявший британскую разведку с 1999 по 2004 годы, заявил, теперь спецслужбы сожалеют о том, что когда-то якобы помогли Владимиру Путину стать президентом России, - пишет The Times». Запутниские патриоты должны гордиться - их хозяина сама MI-6 президентом Рашки сделала, это вам не то, что какой-то там самозваный Навальный! И потом, Скрипаль уже 8 лет в Лондоне, а Патрушев, оказывается, всё ожидал удобного момент чтобы его отравить?? Ожидал, когда самого Патрушева снимут с поста директора ФСБ и он уже не сможет приказать её работникам дать Скрипалю яду? Кстати, при таком изменении версии, «англичанке» надо менять «сексуальную ориентацию» и начать утверждать, что Скрипаля отравило не ГРУ, а ФСБ. Характерно то, что либо Урбан не спрашивал и не добился у Скрипаля ответа, либо журналисты в книге «не прочли» вот о чём. В этих газетных сообщениях (о втором ниже) и намёка нет на рассказ Скрипаля о том, что они с дочерью делали (отключив телефоны, чтобы избавиться от слежки) с 9 до 13 часов в день отравления? Ещё раз: Скрипаль что - отказывался об этом говорить или Урбан его не спрашивал? На книгу Урбана обратила внимание не только «Нью-Йорк таймс», а и британская «Гардиан». И эта газета дополнила интервью Скрипаля пикантной подробностью. Оказывается, Скрипаль не выжил из ума, и поэтому не считает, что его отравили ГРУ или ФСБ Рашки. Путин, ставший президентом с помощью британской разведки MI-6, плюётся и кричит, что Скрипаль предатель Родины, а Скрипаль отказывается обвинять путина в своём отравлении. Как вам это? Но такое наглое опровержение Скрипалём единственной версии «англичанки», понятное дело, понравиться «англичанке» не может. Соответственно, промолчать нельзя ни Урбану, ни газетчикам. В связи с этим, «англичанка» перекрасила Скрипаля в «ватника» - в русского националиста: «Урбан объясняет это бессовестным национализмом Скрипаля. Так, журналист обращает внимание на то, что во время серии встреч летом 2017 года шпион много смотрел прокремлевский Первый канал, поддерживал действия России на Украине и присоединение Крыма». Такой бессовестный тип, каким является Скрипаль, по определению не может быть националистом (даже бессовестным), правда, поскольку в английском языке слово «совесть» означает совсем не то, что в русском, то чёрт его знает, что англичане имели в виду под бессовестностью. Но подчеркнём этот факт, до сих пор не используемый Кремлём, - главный свидетель и потерпевший в деле «Скрипаля», обдумав обстоятельства своего с дочерью отравления, не видит в этом отравлении «руку Москвы». Вот поэтому-то отцу и дочери Скрипалям и не дают слова - теперь это уже не моя догадка, а факт. Но есть ещё версия, которая не используется никем. В Солсбери находится та лаборатория Великобритании, в которой разрабатываются и могут производиться отравляющие вещества, в том числе и «новичок» или типа «новичка». (Не забудем, что именно эта лаборатория немедленно определила, что этот яд «новичок», а для этого (как я уже писал) в указанной лаборатории нужно было уже иметь этот яд). Вот и вопрос - а если англичане из этой лаборатории этими ядами и торгуют? А если (с ведома MI-6, или по собственной инициативе) работники этой «солцберецкой» лаборатории снабжают этим ядом разные уголовные структуры? А что если Скрипаль, для подработки, был посредником в этой торговле ядами? Где-то же, повторю, они с дочерью были всё утро в день отравления. И насколько невероятно, что Скрипаль с дочерью отравились случайно в процессе передачи этого яда покупателям? Так сказать, с ними случился «несчастный случай на работе»? Повторю, я не верю во все эти похождения в Солсбери «Петрова и Башарова», но, предположим, они там были. Так почему не предположить, что они ехали закупить этот яд у Скрипаля для тёмных дел Кремля (простите за рифму)? Ведь какое-то странное совпадение - из сотен подходящих для данного случая ядов и способов отравления, имеющихся в распоряжении спецслужб Рашки, Скрипаля травят именно тем ядом, который производится в местной «солцберецкой» лаборатории. И что ещё интересно. Кто бы и какую бы версию отравления Скрипалей ни предложил, а она всё равно выглядит умнее той версии, что выдумала «англичанка», - версии мести Скрипалю от путина за предательство. Так надо ли удивляться уверенности Скрипаля, что ГРУ и ФСБ к его отравлению непричастны?



