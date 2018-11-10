Молчание ягнят МИДа

ОБ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ В РАШКЕ

Начнём с того, что в Совете безопасности ООН мало того, что презирают Рашку, но ведь и представители Рашки в ООН на удивление беспомощны.

Пример. В вконце октября 2018 года постоянный представитель Рашки при ООН Небензя пытался упрекнуть коллег по Совбезу, включая как бы дружественный Китай, в том, что коллеги предпочитают не замечать превращения Украины в нацистское государство, и это желание Небензи само по себе правильное.

И Небензя, как бы вполне логично начал:

«Но вы, в отличие от нас, лишены редкого удовольствия — слышать без купюр и переводов внутриукраинский политический дискурс или, как они это велеречиво называют, диалог их политикума. Вот только одна цитата депутата Верховной рады Олега Барны на ведущем украинском телеканале, цитирую: «Русские — это не народ, это население без истории. Это байстрюки. Татаро-монгольская смесь. Народ, который постоянно у всех что-то крал». Конец цитаты. Это дословная цитата, я бы мог привести ворох таких.

К чему это я? А к тому, что на Украине все знают русский язык. Примерно половина населения говорит на нем как на первом. На самом деле, это соотношение больше в пользу русского языка. Для вашего сведения: украинская власть, включая Президента Порошенко, говорит между собой и в быту по-русски и только на телевидении по-украински. Не говоря уже о том, что значительная часть населения Украины русские. Украина приняла дискриминационный языковой закон, фактически не оставив места в образовательном пространстве русскому языку».

Казалось бы, молодец! И украинского нациста процитировал правильно, и положение на Украине описал правильно. Однако кто в Совбезе, включая китайцев, понял, при чём тут к нацизму русский язык и унижение Бармой русского народа?

По логике обвинения в нацизме, Небензя обязан был показать, что подобное унижение русского народа – это и есть нацизм. К примеру, показать, что болтовня Барны - это чуть ли не дословный пересказ Барной мыслей Гитлера из «Майн кампф», в которой о русских, как о народе, написано:

«Не государственные дарования славянства дали силу и крепость русскому государству. Всем этим Россия обязана была германским элементам — превосходнейший пример той громадной государственной роли, которую способны играть германские элементы, действуя внутри более низкой расы. …В течение столетий Россия жила за счет именно германского ядра в её высших слоях населения. Теперь это ядро истреблено полностью и до конца».

Затем, Небензя обязан был бы показать, что положение с русским языком на Украине это тоже нацизм. К примеру, сообщить Совбезу, что те же немецкие нацисты при оккупации Украины в 1941-1944 годах требовали, чтобы украинские туземцы говорили исключительно на своём украинском языке. Скажем, в книге Г. Пикера «Застольные разговоры Гитлера» сообщается требование Гитлера относительно Украины: «… Прежде всего мы не должны направлять немецких учителей на восточные территории. Иначе мы потеряем и детей, и родителей. Мы потеряем весь народ, так как вбитые в его головы знания впрок не пойдут. Самое лучшее было бы, если бы люди освоили там только язык жестов». А нынешние нацисты на Украине требуют, чтобы туземцы знали только украинский язык. По равнению с языком жестов это уже движение вперёд, но не очень большое по сравнению с требованиями Гитлера.

А вместо этого Небензя начал блеять: «У нас есть такая поговорка: «спички детям не игрушка». Сейчас эти «дети» ходят по Киеву с факельными шествиями и нацистскими лозунгами и в числе националистических добровольческих батальонов воюют на Донбассе. Вы тоже предпочитаете этого не замечать. Вы выпустили джина из бутылки. А теперь не то что не хотите, а просто не можете его обратно загнать. У великого русского поэта Александра Пушкина есть такие строки: «Ах, обмануть меня не трудно, Я сам обманываться рад». Это про вас, господа».

При чём тут факельные шествия? Олимпийский огонь зажигают факелом тоже нацисты? При чём тут война на Донбассе? Там ведь воюют и сторонники ДНР и ЛНР. Они тоже нацисты? В чём виден нацизм на Украине?

Разве Пушкин, говоря о собственном желании обманываться, говорит об иностранцах?? Ведь те же китайцы вполне могут сказать: «Это не про нас! Раз вы, русские, как и русский Пушкин, рады сами обманываться, то вы нам тут и про нацистов врёте!».

Вот и вопрос: Небензя понимает, что именно он цитирует и зачем он это делает?

Доказывать нацизм не с помощью показа нацизма в законе о языке, а болтовней про спички, и давать цитаты не из Гитлера, а из Пушкина, это, конечно, круто! Небензе надо было ещё рассказать Совбезу про мультик «Ну, погоди!».

Откуда такая беспомощность в вопросе нацизма этой толпы высокооплачиваемых бездельников Рашки в ООН и МИДе с его лавровыми и захаровыми?

А вы вспомните.

Уже поколение назад в борьбе за установление фашизма в самой России, в ней начали удушать свободу слова законом «О противодействии экстремистской деятельности». А в этом законе для придания ему какой-то полезной видимости было запрещено изучение истории, в том числе запрещены исторические источники германского нацизма, - и «Майн кампф» Гитлера, и книга Г. Пикера «Застольные разговоры Гитлера». И теперь все эти небензи с лавровыми слово «нацизм» знают, а что это такое не представляют.

Вот от своей малограмотности и цитируют Пушкина там, где нужно цитировать Гитлера.

Об исторических сенсациях

Вот читаю: «Минобороны России планирует перейти от обороны к стратегическому наступлению в борьбе с фальсификациями истории России, заявил в среду начальник главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов. «Наш общий долг — поддержать большой общественный запрос на правдивую, объективную информацию о военном прошлом Отечества, на переход в сражении за историческое здравомыслие россиян от обороны к стратегическому наступлению», — сказал Картаполов на конференции «Военная наука России через призму личности», - сообщило РИА Новости, 08.11.2018

А накануне, ещё 22 октября 2018 года как бы Министр культуры Мединский заявил, что в Рашке за 20 лет выросло поколение людей, которые превратно представляют себе историю страны, в частности, историю Второй мировой войны.

Как видите, засуетились генералы военные и штатские! И хотя с их нынешними призывами, разумеется, трудно не согласиться, но если бы речь шла только о молодых людях! Ведь уже не знают историю и сами генералы, и те, чьим министром сам Мединский является, не знает историю и сам Мединский (мне как-то приходилось с Мединским участвовать в съёмках передачи, при показе которой моё участие в дискуссии сократили до пары слов).

Причём, эти историки истинную историю и знать не хотят.

Вот, к примеру, в конце прошлого века я начал писать о том, что Сталин был убит за отстранение партии от власти, а Берию не судили, и он тоже был коварно убит, но уже за расследование убийства Сталина. И что? И 20 лет не прошло, как начали появляться «профессиональные историки», скажем, тот же А. Фурсов, которые «благодаря собственным исследованиям» пришли к выводу, что Сталин и Берия были убиты.

Надо же, как быстро! За это время всего-то одно поколение и выросло. Правда, за что был убит Сталин, Фурсов пока не выяснил, но ведь какие его годы!

А недавно меня позабавил очередной факт, показывающий, кем у нас являются не только журналисты и штатские историки, но и историки Министерства обороны. 21 октября в топе новостей всё утро провисела сенсация «Минобороны России раскрыло цены на танки Т-34 во время Великой Отечественной войны». Ну и сама сенсация:

«МОСКВА, 20 окт – РИА Новости…

«Недавно для себя обнаружили такой факт и сейчас его анализируем. Он касается финансового обеспечения поставок в годы Великой Отечественной войны техники. В этот период определенными директивами были заморожены цены на вооружения и военную технику, и политика оптовых цен на закупку вооружений и военного имущества заключалась в их постоянном снижении», — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор департамента финансового обеспечения министерства обороны России Евгений Пронский.

По его словам, танк Т-34 1941 году стоил 269 тысяч рублей. «В 1942 — уже 193 тысячи, а в 1945-м – 135 тысяч. Самолет Ил-4 стоил 800 тысяч рублей в 1941 году, потом цена его была снижена в два раза – 468 тысяч рублей, а в 1945-м – 380 тысяч. Пистолет-пулемет Шпагина — 500 рублей в 41-й год, 400 рублей – 42-й год и 148 рублей до конца войны», — сказал он, добавив, что общая экономия за время войны на закупки военной техники составила порядка 50 миллиардов рублей.

…Так, например, в истребительной авиации была установлена денежная награда летчикам-истребителям за каждый сбитый самолет противника в воздушном бою в размере одной тысячи рублей, за три сбитых самолета летчик представлялся к правительственной награде, за следующие три – ко второй правительственной награде, за десять сбитых самолетов – к званию Героя Советского Союза. За каждый подбитый танк командиру и наводчику орудия полагалось по 500 рублей, остальным членам расчета — по 200 рублей».

Как видите, не спят историки Мединского, а в поте лица вскрывают никому неизвестную правду о Великой Отечественной войне. И анализируют, анализируют! Историки, блин!

Простите за повтор, но я в моей книге «Сталин – хозяин Советского Союза», изданной в 2008 году, сообщал читателям, что при царе в ходе Первой мировой войны цены на оружие непрерывно росли, а вот при Сталине:

«Помимо того, что в дело уменьшения стоимости оружия и техники включились миллионы изобретателей и рационализаторов, со стороны финансовых органов СССР цены были взяты под жесткий контроль с требованием их неуклонного снижения.

В результате. Если бомбардировщик Пе-2 в1941 г. стоил 420 тысяч рублей, то к1945 г. он стоил уже 265 тысяч. Начатый производством в1937 г. и, следовательно, хорошо отработанный бомбардировщик Ил-4 в1941 г. стоил 800 тыс. рублей, а к1945 г. – 380 тысяч. Танк Т-34 к1941 г. стоил 269,5 тыс. рублей, а к1945 г. гораздо более сложный и трудоемкий Т-34-85 стоил всего 142 тысячи. Гаубица М-30, принятая на вооружение в1938 г., в1941 г. стоила 94 тыс. рублей, а в1945 г. – 35 тысяч. Пистолет-пулемет ППШ в1941 г. стоил 500 рублей, а в1944 г. уже 148 рублей. Даже отработанная донельзя винтовка Мосина, стоившая и в1941 г. всего 163 рубля, к1943 г. стала стоить 100 рублей.

…Многие ли знают, что во время войны платились щедрые премии даже за сбор стреляных орудийных гильз и ящиков из-под снарядов? В1943 г. было выплачено за сбор гильз 38 млн. рублей, а получено их на сумму 738 млн., что дало возможность сэкономить помимо работы по их изготовлению и 100000 тонн латуни. Даже в1945 году гильз было собрано на 799 млн. рублей.

А многие ли знают, что за уничтоженный немецкий танк наводчик и командир орудия (танка) получали по 500 рублей, а остальные номера расчета (члены экипажа) – по 200? Наводчик противотанкового ружья за подбитый танк получал 500 рублей, номер – 250. За уничтожение танка индивидуальными средствами – 1000 рублей, если в его уничтожении участвовало несколько человек – 1500 руб. на всех поровну.

Для справки: оклад командира полка был 1800 руб., командира дивизии – 2200 руб.

Летчик-истребитель за сбитый одномоторный самолет получал 1000 руб., за двухмоторный – 2000. За вылет на 5 штурмовок – 1500 руб., через 15 вылетов на штурмовку еще 2000 руб., через 25 еще 3000 руб., через 40 еще 5000 руб.

Каждому члену экипажа штурмовика или самолета ближнебомбардировочной авиации за 10 заданий днем или 5 ночью – 1000 руб., за 20(10) еще 2000 руб., за 30(20) – еще 3000 руб. За лично сбитые самолеты противника: за 1 – 1000, за 2-й еще 1500, за 5-й еще 2000, за 8-й еще 5000 руб.

За средний ремонт тяжелого танка – 800, среднего – 500… оружия – 200… трактора – 300 руб. И т.д. и т.п. Сталин был хозяин (экономист) и деньги у него работали на полную мощность».

Смотрите-ка, всего 10 лет прошло, а историки Министерства обороны уже прочли эту сенсацию из моей книги. И даже генералу сообщили её для анализа! Надо же!

Правда, мне и раньше в голову не приходило, что это сенсация, поскольку я ведь эти числа не из головы взял, а из сборника «Финансовая служба вооружённых сил СССР в период войны», изданного Военным издательством Министерства обороны СССР более 50 лет назад - в 1967 году. Правда, тогда эта книга всего в 400, с небольшим, страниц стоила очень дорого - тогда эту книгу можно было купить аж за «1 руб. 90 коп».

А историки в Министерстве, так сказать, обороны всего через 73 года после окончания войны, узнали, сколько во время войны танк стоил!

Сенсация!