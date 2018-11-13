Компартия Мексики - о солидарности с караванами мигрантов

Капиталистическая политика способствует миграции. Тысячи рабочих и их семей будут привлечены проектами строительства недвижимости на северо-западе и в других местах Мексики; в так называемых мегапроектах, которые со стороны монополий и правительства продвигаются по всей южной окраине национальной территории; в особых экономических зонах, которые уже были расположены как на южной, так и северной границе. Что касается последнего, то следует учитывать, что буржуазия выступает за незаконную торговлю людьми через специальные организации и постоянный поток избыточной рабочей силы, которая позволяет им игнорировать общие условия труда всего рабочего класса, способствовать увеличению прибыли и усиливать социальное давление, которое угрожает активным работникам.

Неравномерное развитие капитализма концентрирует богатства в определенных точках Земли и нашего континента, и у определенного класса. Сосредоточившись, централизуясь, капитал по ту сторону границы, откуда он стягивает баготства, равнодушно взирает на ужасающие условия жизни безработных, на их нищету - в других точках, других классах и других, низших социальных секторах.

Буржуазия, монополии и их партии, от так называемых неолибералов до социал-демократических, не могут предложить трудящимся-мигрантам ничего, кроме нестабильности, вымогательства, маргинализации, нищеты, временных жилищ и вакансий без эффективных трудовых прав, расизма, ксенофобии, болезней. Буржуазные политики и сама буржуазия могут гарантировать трудящимся-мигрантам только свою враждебность, наркотрафик, похищение людей, работорговлю и откровенный обман.

Мы осуждаем антииммигрантскую формулировку нынешних миграционных законов и криминализацию рабочих, вынужденных покинуть свои страны, страны своего происхождения.

Мы осуждаем все те высказывания и действия правительств, которые претендуют на то, чтобы навязать интересы капиталистов в качестве национальных интересов, чтобы караван мигрантов придерживался "законности и порядка".

Мы не упускаем из виду, что в законодательных палатах будущее правительство национального единства через союз парламентских фракций Морена-PRI отвергло призывы уважать права мигрантов в разгар "выступления" преступного хора ненависти против них.

Морена и Андрес Мануэль Лопес Обрадор внесли большой вклад в борьбу с мигрантами. В течение 12 лет они были стабильны в риторике, якобы, в защиту национального суверенитета. Но мы уже сыты по горло их плохо скрытым национализмом, которым переполнена их риторика, в которой столько раз упоминается "страна, страна, нация..."

Они пытаются убедить рабочих, что говорят об их интересах, но на самом деле они всегда говорят о "великой" буржуазной нации, об интересах крупнейших мексиканских предпринимателей и т. д. В этом буржуазном дискурсе все их патриотические выражения теперь сводятся к одному, к главному.

Звучат уже и фашистские интонации и криминальные выражения, которые преподносят караван мигрантов из Центральной Америки общественному мнению как вторжение инородцев и нападение на национальный суверенитет. Буржуазные националисты пытаются быть вежливыми, чтобы не влиять на «нацию», выступают против соглашений с представителями монополий в Соединенных Штатах, и, в частности, нисколько не смущены лаем Трампа о том, чтоб не позволить мигрантам прикоснуться к американской земле. Буржуазные политики так же вежлив относятся и ко всем, кто уже непосредственно приступает к расистским атакам на караван, оправданным защитой национальных интересов Мексики.

Монополии говорят за всех. И в старой, и в новой социал-демократии фашистские элементы готовятся, при наличии «левой» фразы или без неё.

Все их обвинения, моральные линчевания и прямые угрозы, обрушенные на караван мигрантов - мигрантами как бы не адресованы, а служат лишь для предотвращения их въезда в страны, где они могут найти работу или искать политического убежища. Цель этого оглушительного националистического хора — поставить на колени мигрантов, возбудить самые низменные инстинкты рабочего класса в странах-"убежищах". Цель всей этой буржуазно-патриотической болтовни - разделение рабочих по национальностям. Их цель - моральное оправдание размещения всех прибывших мигрантов в условиях незаконности, безнаказанных домогательств, беспричинного беспокойства, в тайне и изоляции. Поставить мигрантов в ситуацию безвыходности - для наибольшей эксплуатации и нестабильности со стороны капиталистов; повысить их уязвимость о стороны всего класса работодателей, отвлечь внимание от истинных причин капиталистического кризиса и систематического обострения в живом положении масс и народных слоёв всей Америки.

Пресловутая доброжелательность и солидарность, провозглашенные избранным президентом, Андресом Мануэлем Лопесом Обралором и будущим секретарем внутренних дел Ольгой Санчес, - не являются чем-то странным в свете того, о чём мы говорим.

Ваши призывы принять их с открытыми объятиями и лишь предполагаемые вами действия, которые побуждают их защищать и поддерживать их - на деле предлагают мигрантам лишь участие в создании Поезда майя, транзитного поезда и коридора, рабочие места на лишь предлагаемых, ещё не существующих новых нефтеперерабатывающих заводах или в строительстве бизнес-комплексов в Особых экономических зонах. Капиталистические интересы строительства недвижимости на северной границе — это интерес отнюдь не трудящихся-мигрантов, это неминуемый ущерб мигрантам. Только так работает машины выкачивания прибавочной стоимости в любой точке Земли.

Спрятаться за жесты буржуазной человечности, - вот подлинные намерения буржуазии, - потому что во всех этих областях, проектах и обстоятельствах рабочие-мигранты будут эксплуатироваться, чтобы умереть. Без права на объединение, без права на стабильное пребывание, а только на временные разрешения на работу и с полномочиями государства останавливать их, если они захотят уступок, чтобы затем оставить трудящихся с еще более низкими зарплатами.

Миграционная политика нового правительства ничем не отличается от буржуазной политики правительства Энрике Пенья Нието, которое открыто выступало против прошлых волн центральноамериканских мигрантов и гаитянской миграционной волны 2016 года. Классические выражения представителей Морено -враждебны мигрантскому каравану, касаются «их государства происхождения», не отличаются от либеральных мнений ПАН. Они кажутся разными, но в глубине души они едины.

В Соединенных Штатах происходит то же самое. В то время, как дискурс республиканцев и Трампа, кажется, сильно отличается от проповеднического дискурса демократов (дискурса, который теперь благоприятно воспринимается правящей социал-демократией в Мехико), американские законы и обычаи, обычаи американской буржуазии, велят по прибытии мигрантов, даже требуют того, чтоб они, мигранты эксплуатировались капиталистами, но при минимальных затратах, которые должны выплачиваться монополиями.

Что бы ни говорили там политики, а каждый рабочий, рабочий-мигрант может запросить убежище в США. Вы имеете право на номер социального страхования, на работу, на покупки. Единственно, на что мигрант из Центральной Америки не имеет права в США, как ни один другой представитель рабочего класса, — это уверенности в своем будущем.

Ваше пребывание в США может не разрешаться, но капиталисты будут эксплуатировать вас, пока вы нужны, а потом не заплатив - вытеснят как незарегистрированную рабочую силу. В конечном счете депортация ждет почти всех, остальные — будут жить в картонных жилищах, и то это будут исключения.

Сколько случаев у рабочих или работников с 30 или 40 годами работы в США, которых однажды выкинули из "страны прибытия", и которые потеряли все за одну ночь?!

Повторяем: буржуазия всегда является преступной частью общества и прикрывается двойственной моралью: "подавляйте, криминализируйте, бейте, атакуйте, но все больше и больше ссредотачивайте здесь, в США бесправный рабочий класс - по своему усмотрению, по вкусу и удобству".

С другой же, с нашей стороны, мы распространяем на мигрантов, проходящих через Мексику самую искреннюю пролетарскую солидарность, которая должна прежде всего проявляться в событиях в географических точках, где присутствует компартия, в отношении различных центральноамериканских караванов мигрантов, в том числе матерей с дочерей и пропавших детей, на пути между Мексикой и Соединенными Штатами.

Мы знаем, что это работа на десятилетия. Тысячи молодых людей или пожилых людей пожертвовали жизнь на благо определенной производственной деятельности или были связаны с капиталистической прибылью, были убиты тайно, или вынуждены работать в сельскохозяйственных областях или на продаже товаров, эксплуатироваться или эксплуатироваться в области обычного европейского туризма или секс-туризма. Капиталисты и их правительства отрицают или прячут такие факты.

Мы выступаем против них! Мы также осуждаем случаи наших, мексиканских, внутренних насильственных исчезновений людей (украденных работорговцами, киннэпперами) в Синалоа, Чихуахуа, Нижняя Калифорния, Мексика, Герреро, Мичоакан, Веракрус и других городах. Также осуждаем явно криминальнаую политику монополий в период властвования правительства Энрике Пенья Нието, а также политику национального единства нового социал-демократического правительства, либерального «четвертого преобразования», которая проявляется также посредством эвфемизма «прощаю, но не забываю».

Мы требуем и предоставления убежища и возмещения как мексиканским, так и американским государствам в отношении родителей и их исчезнувших родственников.

На этом этапе общность интересов рабочего класса и народов всех вовлеченных стран очевидна, и возможность укрепления связей тут более чем необходима.

Везде, куда идут наши братья и сестры из Центральной Америки, необходимо проявлять все большую солидарность и понимание. Без этой реальной, классовой солидарности всё сводится к гуманистическому каталогу буржуазии: пожертвование одежды и пальто, стрижки, еда один или два раза в день и т. д.

"Каталог" же не буржуазии, а наш, то есть широкий фронт солидарности - должен включать в себя все лучшее, что мы можем предложить как рабочие, как рабочие и коммунисты!

Но также мы всегда увидим, вычленим в своих рядах предательские разговоры, доносы, враждебную агитацию и прочие подлости капиталистов, говорящие устами несознательных трудящихся, как жителей этой страны, так и вообще характерные для стран Центральной Америки, США и т.д. Сознательность рабочего класса измеряется его внутренней солидарностью и способностью к классовой борьбе, в том числе, и с внутренними врагами.

Интересы мигрантов - это НАШИ интересы, как класса: комфортабельные общежития; общественные ванные комнаты по низкой цене или бесплатно; сеть столовых с питательной пищей; удобные автобусы для перевозки; больницы, которые обслуживают всех без бюрократических требований; планирование и строительство новых общественных госпиталей; приоритетное внимание к здоровью детей и престарелых; право убежища; право покидать любую страну, в том числе вашу собственную, с гарантиями, которые должны соблюдать любые государства; право на натурализацию, а не только на выгодные механизмы для предпринимателей и монополий (механизмы эксплуатации); право постоянного проживания; право на профсоюзные объединения; защита трудовых прав, профсоюзной деятельности, единые уловия труда и его оплаты независимо от национальности и происхождения.

Из этого списка ни один пункт, а точнее его реализация не будет исходить от какого-либо капиталистического правительства, считается ли оно наследником «славы» либерализма девятнадцатого века и международной социал-демократии.

Это - задача, которая также объединяет весь рабочий класс в совокупности общих целей.

И он устанавливает стандарты для окончательного освобождения всего рабочего класса.

Пролетарии всех стран, объединяйтесь!

Политбюро ЦК

Коммунистической партии Мексики