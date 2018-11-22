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Московский листок

О текущей политической ситуации в Казахстане

Опубликовано 22.11.2018 в разделе комментариев 1

казахстан назарбаев астана
О текущей политической ситуации в Казахстане

Источник: Политсовет Социалистического Движения Казахстана

Мы представляем своё видение современной политической ситуации в Казахстане в свете проводимых рыночных преобразований в деле укрепления позиций реставрированного капитализма. Эти процессы сопровождаются усилением реакции и сворачиванием всех демократических прав, а также вступлением в новые отношения с империализмом США и ЕС, несмотря на участие в других блоках и альянсах, таких как ЕАЭС, ШОС и ОДКБ.

Так в начале 2018 года был ратифицирован двухсторонний договор об экономическом сотрудничестве Казахстана с ЕС, предусматривающий большие преференции европейским добывающим компаниям. В марте 2018 года Сенат Парламента Казахстана ратифицировал соглашение с США о предоставлении для американских военных доступа в порты Актау и Курык в Каспийском море, якобы для транспортировки военных грузов в Афганистан.

Впрочем, соглашение о транзите военных грузов через территорию Казахстана действует еще с 2010 года и по воздушному и железнодорожному маршрутам перевезены многие тысяч тонн грузов. Помимо этого, в 2016-м году в стране была открыта секретная лаборатория по изучению опасных патогенов, профинансированная Пентагоном и имеющая двойное назначение.

Несмотря на подписание 12 августа соглашения о статусе Каспийского моря и его разделе между прикаспискими странами, в котором запрещено появление в бассейне и в регионе войск других государств, через территорию Каспия и казахстанских портов продолжается переправка и транспортировка грузов, направляемых на поддержку контингента войск НАТО и США в Афганистане.

Делается это под прикрытием миротворческой миссии и борьбы с «международным терроризмом», а сами грузы объявлены министерством иностранных дел Казахстана как «нелетальные». Эта ситуация может привести к дисбалансу сил в регионе, а также появлению новых элементов политической нестабильности в результате усиления вмешательства разных империалистических центров. Ситуация  усугубляется  еще и тем, что все пять республик бывшей советской Средней Азии вовлечены в военное и экономическое сотрудничество в рамках стратегической программы «5+1».

Внутри Казахстана идет усиление буржуазной диктатуры, которая выражается в очередных «конституционных реформах» и в создании нового конституционного органа в лице Совета Безопасности, решения которого обязательны для парламента, правительства, верховного суда и местных властей. 31 мая Сенат Парламента принял окончательно закон о Совете Безопасности и наделил действующего президента полномочиями бессменного руководителя этого органа.

Фактически идет установление династической преемственности власти, когда следующим президентом страны станет выходец из правящего семейного клана Назарбаевых. Подготовка к подобным внеочередным и безальтернативным выборам очевидна уже всем, когда через правительственную прессу усиливается пропаганда и возвеличивается роль родных и близких президента, которые якобы являются гарантами «стабильности» и непрерывности социально-экономического и политического курса.

Подобная политика полной концентрации власти в руках суперарбитра также сопровождается активной государственной национал-популистской кампанией по введению латиницы вместо кириллицы и проведения тотальной декоммунизации. В стране по постановлению президента о переименовании идеологически устаревших названий, идет массовая смена советских и русских названий улиц, площадей, парков, скверов, населенных пунктов, а также снос оставшихся памятников деятелям коммунистической партии.

Подобная атмосфера, созданная в обществе, рекрутирует правых и ультраправых националистов, выступающих за запрет коммунистической идеологии в стране. С апреля этого года в Казахстане начала легально действовать искусственная националистическая прозападная «оппозиция» под названием «Новый Казахстан», который призвал к активной декоммунизации и выдвинул законопроект по аналогии с Украиной о признании «голодомора» в стране.

В этому году участились нападения националистов и фашистов на памятники солдатам Красной Армии. Но в то же время в 2017-м году в Казахстане официально был открыт памятник основателю Туркестанского легиона СС Мустафе Чокаю, а также его именем названы улицы и библиотека. За государственный счет сняты документальные и художественные фильмы, восхваляющего этого коллаборациониста, идейно боровшегося с большевизмом.

Вся эта кампания призвана отвлечь людей от антисоциальной политики приватизации системы здравоохранения, образования, повышения пенсионного возраста, роста цен и сокращения пособий и зарплат. Также это попытка режима создать искусственную базу поддержки среди казахского населения и особенно среди молодежи.

Девальвация тенге, рост цен на все виды товаров и услуг, дальнейшее падение жизненного уровня, сокращение социальных расходов, рост безработицы – есть результат политики правительства и господствующей камарильи, которые перекладывают все тяжести последствий экономического кризиса и тупика сырьевой экономики на плечи трудящихся и простых граждан. Этот процесс будет продолжаться, как и реформы, направленные на уничтожение социальной системы обеспечения.

Рост имущественного расслоения, обнищание, сверхобогащение, особенно семьи и ближайшего окружения Назарбаева, беспрецедентная, поголовная коррупция, открыто и хвастливо  безбоязненно демонстрируемые наворованные богатства и презрение к малоимущим — с другой стороны — все это не может не вызывать лютую ненависть обездоленных и угнетенных к власть имущим  нуворишам.

Все это и безысходность выливается в радикализацию протестных действий даже обычных законопослушных граждан. Стихийные забастовки, нападения на представителей власти, обычные и демонстративные суициды и членовредительство, рост преступности, её ужесточение. Рабочее движение находится в ожидании нового подъема, как и неизбежны новые социальные акции протеста в разных уголках станы.

При этом продолжается процесс ликвидации всех прав трудящихся на создание своих профсоюзов, проведение собраний и демонстраций, на организацию забастовок. Естественно все это делается в интересах транснациональных корпораций и отечественных компаний, заинтересованных в дешевой рабочей силе и в благоприятных условиях для грабежа недр страны. Усиливаются и репрессии в отношении профсоюзных активистов.

Благодаря международной кампании солидарности, в которой приняли участие  Компартия Греции и партии списка «Солиднет», а также многочисленные профсоюзы, среди которым были  ПАМЕ и Всемирная Федерация Профсоюзов, власти пошли на некоторые уступки в деле освобождения некоторых политических заключенных. Так был досрочно освобожден социальный активист Талгат Аян, а также руководители профсоюза нефтяников, входящих в ликвидированную Конфедерацию независимых профсоюзов (КНПРК).

Однако 63 профсоюзных активистов, уволенных за участие в забастовках, так и не восстановлены на работе, и они вынуждены выплачивать многотысячные штрафы за «нанесение ущерба работодателям». Освобожденным профсоюзным лидерам запрещено участвовать в профсоюзной деятельности, а документы и печати отраслевых профсоюзов были изъяты спецслужбами.

В сентябре этого года были возобновлены следственные действия в отношении деятелей ликвидированной по суду КНПРК, которых может ожидать судьба их товарищей, отбывавших тюремное заключение. Только за один месяц в одной только Алматы было ликвидировано 47 профсоюзов Конфедерации Труда Казахстана. Ликвидировано 4 локальных профсоюза, связанные с профсоюзом «Жанарту» сразу же после проведения в Москве конференции под эгидой ВФП, и, как считают активисты, это месть за поддержку и участие в ней.

Одним из позорных явлений становится политика властей по созданию своих псевдопрофсоюзов и политических партий-клонов взамен ликвидированных по суду. Таким образом создается видимость наличия в стране «многопартийности», несмотря на уничтожение всей оппозиции и старейшей Компартии Казахстана или присутствия нескольких «профсоюзов», несмотря на ликвидацию 600 профсоюзов с 2014 года.

В таких тяжелых условиях деятельность членов ликвидированной Компартии и нашей организации затруднена. Несмотря на это нами проводились и проводятся в этом году кампании против приватизации системы здравоохранения, повышения пенсионного возраста для женщин, за внесение поправок в Трудовой Кодекс, дающих трудящимся право на забастовку, а также против возможного развертывания американских военных баз на Каспии.

Социалистическое Движение Казахстана в условиях репрессий и усиления реакции продолжает свою борьбу в интересах рабочего класса и конкретизирует свои позиции по основным политическим и социальным вопросам нынешнего момента.

Мы также считаем важным подключение к международным мероприятиям «Солиднета» активистов коммунистических и левых организаций соседнего Кыргызстана и Таджикистана, создания групп по возрождению коммунистических организаций в Узбекистане и Туркмении. Бывшая советская Средняя Азия должна вновь обрести утраченные в период реставрации капитализма политические и исторические традиции рабочего и коммунистического движения.



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Всего комментариев к статье: 1
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ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ НОВОСТЬ
Матвей2 написал 22.11.2018 11:25
Преступное сообщество во главе правительства Российской Федерации в лице Федеральной службы безопасности, осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
P/S
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