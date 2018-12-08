Народный руководитель Ким Чен Ир

Председатель ГКО КНДР Ким Чен Ир (1942 – 2011 гг.) был подлинным народным лидером, который твердо верил народу и при опоре на его силу руководил делами страны.

Ким Чен Ир бесконечно любил народ: он считал народ самым дорогим на свете, всемогущим, всезнающим учителем, и всегда самоотверженно трудился на благо народа. Исходной точкой всех его помыслов, всей его деятельности были интересы народа, им он отдал всего себя.

Едва какое-либо новое сооружение было воздвигнуто, едва какое-либо новое дело было сделано, он первым делом интересовался отношением народа к этим новшествам. А когда возникали какие-либо неудобства у народа, он с болью на душе укорял соответствующих работников: "знаете, что скажет на это вам народ?"

И в дни далекой зарубежной поездки его не покидали думы о своем народе. В своей книге полпред Президента России, сопровождавший высокого гостя из КНДР во время его визита в Россию, не без восхищения написал: «Председатель ГКО лидер Ким Чен Ир всегда посвящает каждую мысль свою, всю энергию делу счастья народа родной страны».

Со всей ответственностью охранять, защищать судьбу своего народа – вот какова была любовь его к народу в её зените.

Миру широко известно, какую массу писем писал и получал Владимир Ильич Ленин при жизни. Однако не всем в мире известно, сколько писем получал Ким Чен Ир. Так, он за месяц получал многие тысячи писем от народа. Отправители писем, независимо от возрастов, профессий и служебных обязанностей, открывали ему всю душу без утайки. Они буквально один на один изливали ему все свои желания, мечты и даже душевные переживания, о которых они не сразу решались кому-нибудь сказать.

Лидер страны читал письма, как правило, едва забрезжит рассвет. Справившись с утренней кучей основных дел, он в минуты, когда другие ещё блуждали в сладком сне, как руководитель, любимый народом, ощущал «сладкий вкус» своих особых дел и жил чувствами самых простых людей своей страны. Он тут же, экспромтом, размашистым почерком излагал им в коротких ответах и свои помыслы. Получатели писем свято хранят его письма, его почерк как драгоценное семейное сокровище.

Куртка и ватник

Гёте сказал: «Нет большего ужаса, чем бессмысленная мода». Несмотря на мировое наводнение мод, Ким Чен Ир, не сковываясь трафаретом дипломатических обычаев глав государств, носил простую, удобную для себя одежду: куртку и ватник. В фокусе мирового внимания эта его склонность к простоте, как ни странно, долгое время оставалась под вопросительным знаком, который затем, после его кончины, заменился на восклицательный. Стало ясно, что он, заменив в работе Президента Ким Ир Сена, руководившего на месте делами народного хозяйства в преклонном возрасте, решил в полевой форме самоотверженно трудиться на благо народа.

А ватник он после кончины Президента не менял на другую одежду в трудные зимние дни более десяти лет, пройденных с самоотверженным трудом. Он говорил: "куртка точно идет моему характеру, кто и что ни говори, я предпочитаю свой вкус, свой стиль".

Если осмыслить его слова, можно сказать, что куртка и ватник подходили параметрам политической жизни лидера страны, которому пришлось с опережением времени преодолевать суровое лихолетье. Эти куртка и ватник, хранящие следы его немеркнущих титанических усилий и свершений, рассказывают о многом вместе с его бессмертным обликом.

Невиданно укрепив оборонное могущество страны, он надежно защитил народ от американской ядерной угрозы и военной агрессии.

Ким Чен Ир, безгранично скромный и простой человек, отличался теми же качествами, что и наш народ. Он всегда считал себя сыном трудового народа, делил с ним горе и радость, общую судьбу. Он неизменно в своей скромной куртке был в самой гуще народа, утолял голод комками вареного риса. Был и в подземных забоях рудников, шел и по дорогам полей сельхозкооперативов. На встречах с простыми людьми он прислушивался к их голосу, везде плечом к плечу с ними фотографировался на память, охотно удовлетворял «неприличную» просьбу сельской женщины дать имя ожидаемому у нее ребёнку...

Ким Чен Ир своим выдающимся руководством, преодолевая свирепые бури истории, превратил свою страну в социалистическое государство, подлинно служащее интересам народных масс.

Как-то раз он заметил: "Капиталисты верят только деньгам, а мы – силам народных масс. Деньги-то не могут владеть душой человека, а доверие к нему может поднять все массы и вызвать к жизни в них огромные силы. Вот из чего складывается моя философия в отношении источников силы."

Эти его слова убедительно указывают, на чём сформированы единодушие и сплоченность, свойственные корейскому обществу.

Вступая в 1990-е годы КНДР приходилось переживать временные трудности: развал мировой социалистической системы, одновременно с этим санкции и нажим США и их сателлитов, нагрянувшие чередой стихийные бедствия. В те тяжелейшие дни он только силой этого единодушия и народной сплоченности преодолевал все трудности.

Чем откровеннее становились антисоциалистические происки США и их сателлитов, тем увереннее он вырабатывал у всего нашего народа твердую веру в победу социализма, вдохновляя народные массы на борьбу с внешним врагом, агитируя за защиту социализма. Он помог нашим людям преодолеть трудную ситуацию - укрепляя их духом, указывая опору на собственные силы, указывая высокий международный, исторический смысл этой самоотверженной борьбы с трудностями, и стоя при этом в первых рядах. Кроме того, он, руководя на месте делами предприятий, сёл, строек, открывал людям труда действенные, ключевые пути преодоления длительных испытаний.

Ким Чен Ир, начертав для корейского народа грандиозный проект построения могучего социалистического государства, поднял людей на его реализацию. В самые трудные для страны дни он, смотря в далекое будущее, посоветовал обеспечивать опережающее осуществление внедрения системы CNC в машиностроении. Установление во всей стране приоритета развития науки и техники, разжигание пламени индустриальной революции нового века привело к постепенному и уверенному подведению под экономику в целом соответствующей реальным условиям страны материально-технической базы, к ее модернизации.

Крупномасштабная планировка полей, строительство самотечных оросительных каналов, возведение ГЭС крупного, среднего и малого масштаба и другие дела, нуждающиеся в громадном количестве инвестиций и рабочей силы, были отлично реализованы с высоким творческим энтузиазмом и неиссякаемой силой народа. Его мудрое руководство позволило корейцам преодолеть все испытания и трудности и открыть широкий путь к построению могучего социалистического государства.

Светлый образ Ким Чен Ира, подлинно народного руководителя, вечно жив в сердцах корейцев, всех прогрессивных людей мира.