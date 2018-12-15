А будь у нас Большое жюри...

В США комитет «Архитекторы и инженеры за правду 9/11» просит денежной помощи.

Однако начать я хочу не с этого.

Как известно тем, кому это интересно, в «нашей Раше» нет судей, как таковых, есть лица, которых типа назначает судить типа путин, но, на самом деле, даже артист, играющий роль президента Путина, признался, что он назначает «судей» тупо и не представляя, кому именно подписывает удостоверение судьи. Подбирают кандидатов в судьи руководители судебных департаментов, а что это за люди эти руководители и кого они подбирают в судьи, можно судить по Москве. Здесь до 2015 года руководили судебным департаментом и подбирали в московские суды судей некие Липезин и Лопатина, отличившиеся тем, что с помощью ими же подобранных судей Москвы только в 2014 году украли 2 миллиарда рублей, из которых 300 миллионов украли, якобы, на оплату в судах Москвы как бы переводчиков, которых на самом деле не было.

Да, не буду спорить, и в США тоже далеко не так всё гладко с судами, однако там судей избирает народ, кроме того, если обвиняемый реально невиновен, то он может запросить, чтобы его вину определял суд присяжных, и его виновность определит не судья единолично, а 12 граждан, отобранных сторонами или жребием. Этот суд из 12 присяжных называют «Малым жюри».

Однако в США есть и ещё один суд, о котором я раньше знал из какого-то американского художественного фильма, но толком не понимал, что это и зачем, - «Большое жюри». Оказалось, что это суд не из 12, а из 23 присяжных, однако они не судят в полном смысле этого слова – не выносят вердикт «виновен» или «не виновен», а только определяют обоснованность и целесообразность предъявления кому-либо официального обвинений.

Зачем это?

Исходит это из стародавних традиций, когда обвинять в суде мог не только государственный прокурор, но и любой гражданин лично или с помощью адвоката. Этот человек или его адвокат жаловались Большому жюри, и если Большое жюри признавало обвинения обоснованным, то оно передавало обвинение для рассмотрения по существу Малому жюри – суду из 12 обычных присяжных. А этот человек или его адвокат по доверенности Большого жюри получал в суде Малого жюри права генерального прокурора, то есть не государственный прокурор, а сам гражданин в суде Малого жюри обвинял преступников.

Кроме того, Большое жюри призвано защитить граждан и от необоснованных обвинений, а когда речь идёт о тяжких обвинениях, то и обязано. В пятой поправке к Конституции США устанавливается: «Ни одно лицо не должно привлекаться к ответственности за преступление, караемое смертью, либо за иное позорящее преступление иначе как по представлению или обвинительному заключению большого жюри».

То есть, в деле ИГПР ЗОВ, по которому мы обвинялись в тяжком преступлении, законность возбуждения уголовного дело – нужно ли уголовно преследовать за «создание инициативных групп по проведению референдума; последующее проведение референдума с целью внесения изменений в Конституцию РФ об ответственности высших органов власти перед народом; пропаганда идеи принятия закона «Об оценке деятельности Президента и членов Федерального собрания Российской Федерации народом России»», - в США определяла бы не тупая и подлая тварь в чёрном халате, как это было в Рашке, а 23 гражданина.

Кроме этого, учреждая Большое жюри, американцы исходили и исходят из того, что во власти могут быть подонки, в том числе и прокуроры, и если дать обвинять граждан только прокурору, то эти подонки будут безнаказанно совершать преступления сами и обвинять невиновных. Поэтому американцы оставили себе право обвинять кого угодно тем гражданам, которое увидели совершение преступления, в том числе и прокурорами.

Если взять для примера работу Навального, то, как вы знаете, в Рашке на все его обвинения в воровстве Медведева, Золотова, Чайки и прочих, те только хором отвечают: «Ржу – не могу!». А будь у нас Большое жюри, то Навальный бы обратился к нему, и 23 гражданина обязали бы возбудить и рассмотреть в суде присяжных дело о воровстве Медведева, Золотова, Чайки и прочих, причём, сам Навальный ещё и был бы на этих судебных процессах прокурором.

Правда, в США необходимость рассмотреть в суде присяжных дело подобных высокопоставленных негодяев, признала бы комиссия Конгресса, которая тоже имеет функции Большого жюри.

Но у нас в Рашке, как понимают интересующиеся, и законодательной власти тоже нет – вместо депутатов Думы там 450 кнопкодавов.

Итак, кто просит денег и для чего.

Оказывается, в США создана общественная организация «Архитекторы и инженеры за правду 9/11» (AE911Truth) - некоммерческая организация строителей и инженеров, занимающихся установлением правды о событиях 11 сентября 2001 года. Их сайт https://www.ae911truth.org/grandjury?fbclid=IwAR3ma1pjZZNTAWtGzrqFzkivrNMYW0EXSa4lpGkqrfqOg2hgynZeSTuvCe8

О себе они сообщают, что, проводя собственные научные расследования этого события, AE911Truth преследует цель провести новое судебное расследование причин разрушения трех башен Всемирного торгового центра. «В основе нашей работы лежит наше глубокое убеждение в том, что установление истины необходимо для достижения справедливости в отношении убийства почти 3000 человек в этот день. Кроме того, мы считаем, что честный публичный отчет про 9/11 является единственным способом добиться подлинных изменений в государственной системе, которая позволила совершить это злодеяние, а также в широкомасштабной политике, принятой после него», - сообщает эта организация.

С их слов, в AE911Truth состоят более 3000 строителей и инженеров, а онлайн петицию подписали более 20 тысяч человек. У AE911Truth есть офис в Сан-Франциско и штат постоянных сотрудников. Таким образом в США много лет работает весьма серьезная общественная организация открыто и официально обвиняющая федеральные органы власти в совершении чудовищного преступления и собирающая доказательства этого.

И вот, наконец, эта организация, вместе с членами семей погибших в этих башнях, привлекла адвокатов, подготовила заявление о предполагаемом преступлении и подала его прокурору США по месту совершения преступления – прокурору Южного округа Нью-Йорка. Заявление подано 10 апреля 2018 (30 июля подано дополнение к нему). А 7 ноября 2018 этот прокурор направил ответ, где пообещал, что поданное заявление, согласно статьи 18 U.S.C. § 3332 будет рассмотрено Большим жюри.

Уже сам факт рассмотрения заявления Большим жюри - это будет не только общенациональная, но и мировая сенсация. Боюсь только, что и наши «свободолюбивые» СМИ, и «свободолюбивые» СМИ США будут об этой сенсации глухо молчать.

Так вот, сейчас AE911Truth собирает 50 тысяч долларов для оплаты работы адвокатов в 2019 году. На момент когда я пишу эту статью, AE911Truth на своём сайте отчитываются о сборе 25 732 долларов и там же (https://www.ae911truth.org/grandjury?fbclid=IwAR3ma1pjZZNTAWtGzrqFzkivrNMYW0EXSa4lpGkqrfqOg2hgynZeSTuvCe8) есть механизм перевода им пожертвований.

Поскольку сумма (особенно для американских адвокатов) очень невелика, думаю, что сбор средств имеет скорее символическое значение.

Но полагаю, что этих энтузиастов следует поддержать и нам.