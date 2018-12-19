Вы за сдачу японцам Курил или против? Только честно

Журналистский запрос

Премьеру правительства РФ

Д.А.Медведеву

Господин Премьер!

Вот и прошел исторический съезд Вашей партии «Единая Россия», руководство которой Вы совмещаете с руководством Вашим инноваторским правительством реформ.

Теперь самое время более предметно поговорить о путях улучшения нашего многострадального Отечества.

Во-первых, позвольте Вас поздравить с освобождением от ярко выраженного НАТОвского влияния. Именно так патриотическая общественность и журналистское сообщество расценивало каждодневное присутствие рядом с Вами пресс-секретаря Н.Тимаковой.

В свое время она купила в Латвии двухэтажный теремок за 1 млн. евро. Чего, по-нашему мнению, не могло произойти без одобрения латвийских спецслужб. А, значит, и ЦРУ.

С тех пор Наталья Владимировна и стала для нас в Вашем окружении «агентом влияния» западных разведок. И ее освобождение с этой должности несомненный плюс

Мы поднимали в СМИ вопрос о том, что достаточно большой костяк ваших вице-премьеров и министров имеет в странах НАТО квартиры, виллы, дачи и прочее жилье. И предлагали таких «эффективных собственников» напрямую называть «иностранными агентами» в Вашем Белом доме.

Возможно, это совпадение, но в нынешнем составе Вашего правительства уже нет ярких представителей и выразителей интересов Запада. Выведены из его состава, частности, миллиардеры Шувалов и Абызов, Хлопонин и Кузнецов…

Но осталась еще отвечающая за «социалку» вице-премьер О.Голодец с квартирами в Швейцарии и Италии и кое-кто по мелочи. Вроде стряпчего Вашего аппарата Барщевского, скупающего жилье в той же натовской Латвии.

Извините, великодушно, но для патриотической общественности «агентом влияния» является и ваш бессменный глава МИДа С.Лавров, более 10 лет поработавший в США.

Его проамериканская позиция сегодня очень ярко проявляется в связи с усилившимися притязаниями побежденной Японии на исконно наши Южные Курилы.

Опровергая его инсинуации, приходится раз за разом напоминать, что они были включены в состав Российской Империи по высочайшему Манифесту Екатерины Второй в 1786 г.

Тремя годами раньше таким же Манифестом она включила в состав России Крым. Но для г-на Лаврова, как говорится, «Крым наш», а «Курилы не наш».

Вопреки Конституции, исторической правде и здравому смыслу, он пытается внушить общественному мнению и самим курильчанам необходимость передачи побежденному стране-агрессору наши острова.

По той самой схеме «2+2», разоблаченной депутатами Госдумы еще в 90-е годы, когда во главе МИДа стояли явные двурушники сначала Козырев, а потом Иванов.

Сначала г-ну Лаврову хочется сдать (продать) архипелаг Хабомаи и Щикотан, потом Кунашир и Итуруп. У них, как Вы знаете, есть исторически русские названия, на которые давно надо перейти.

Держа наш народ за несмышленых малолеток, Ваш главмидовец ссылается на Ссоветско-японскую Декларацию 19 октября 1956 г., которая-де подразумевала передачу Японии двух островов.

Но он злостно умалчивает, что в ноте от 27 января 1960 г. Советский Союз аннулировал свое обещание в связи с заключением Японией договора США, направленного против СССР. И вопрос об островах был закрыт.

Ссылаться сегодня на это обещание - значит, напрямую выражать интересы США, которым не терпится расположить на наших островах свои военные базы и «томагавки».

О ненужности сегодня России т.н. «мирного договора» уже высказались ведущие ученые и специалисты международного права. Вам, насколько помнится, говорили о том же во время Вашего пребывания на о.Кунашире в 2010 и 2012 гг.

Роль такого мирного договора с капитулировавшей страной-агрессором Японией как раз сыграла Декларация 1956 г.

Цитирую специально для г-на Лаврова, с пеной у рта отстаивающего в «курильском вопросе» интересы столь милых ему США:

«1. Состояние войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения.

2. Между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией восстанавливаются дипломатические и межконсульские отношения...».

Даже Ельцин в минуту просветления в середине 90-х заявил нахальным самураям: «Нам мирный договор с вами не нужен. Мы 50 лет прожили без него и еще проживем».

Нет же у России с побежденной Германией мирного договора, которая, как и Япония, подписала акт о полной и безоговорочной капитуляции. И… перестала существовать как самостоятельное независимое государство.

Ее международный статус и внутреннее политическое устройство должны были определять страны-победительницы во Второй мировой войне. И в первую очередь СССР и США. Так какие вообще сегодня могут быть от «новой Японии» территориальные претензии к России?

Вы, Дмитрий Анатольевич, единственный из всех руководителей постсоветской России были на Курильских островах. После чего сделали два важных заявления.

1. Суверенитет России над Южными Курилами не подлежит никакому сомнению.

2. Правительство будет делать все, чтобы поднять уровень жизни курильцев до общероссийского.

Вот и хотели бы Вас сегодня спросить: изменилась ли Ваша точка зрения на высосанную из пальца самоураев «курильскую проблему».

Вы за сдачу Курил или против?

С уважением,

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот»,

по поручению журналистского сообщества