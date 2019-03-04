Неформатный латиноамериканский ходжаизм

Публикуем в рамках дискуссии и в разделе «трибуна» познавательный материал о роли некоторых «левых», которые перешли на службу американского империализма и теперь даже с оружием в руках сражается на деньги ЦРУ против правительства Мадуро в Венесуэле. Он рассказывает о ходжаистах, которые начали вести вооруженную герилью против сандинистов в Никарагуа, а в Венесуэле стали боевым авангардом в попытках переворота против Уго Чавеса в апреле 2002, а теперь выступают на стороне американской марионетки Хуана Гуайдо.
Такого рода предательства «леваков» и прочей шушеры, которая начинает работать на гранты фонда Эберта и фондов американской АФТ-КПП и прочих западных профсоюзных структур, являющихся прикрытием американских спецслужб, очень много и на постсоветском пространстве. Многие из них или отказались от своего прошлого и марксистских взглядов, или пытаются оправдать оранжевые перевороты «слева», являясь агентурой западного империализма в наших странах - и пытаются дезориентировать профсоюзных и социальных активистов.
Заинтересовался я темой судеб наследия Энвера Ходжи в Латинской Америке после того, как прочел у Олега Ясинского про город Эсмеральдас в Эквадоре. Он населен потомками черных рабов с разбившегося невольничьего корабля (притом, что основное население остальных районов страны по преимуществу метисно-индейское). И жители города предаются трем основным занятиям: танцуют на пляже, занимаются сексом на том же пляже и состоят в марксистско-ленинской энверходжаистской компартии. И партия эта сильна не только в регионе с чернокожим населением, но и в целом по стране, является значимым фактором политики. Даже в 90-е годы, когда ходжаистские марксисты-ленинцы взялись создавать свой отдельный от маоистов интернационал, они избрали местом его учреждения столицу Эквадора. Он так и назывался «Декларация Кито». Оказалось, что и в других странах Латинской Америки именно это идейное течение принимало экзотические формы, а иногда и пускалось по очень кривой дорожке.
Первые среди контрас
Когда в 1979 году в Никарагуа победила Сандинистская революция эра политики разрядки еще не закончилась, и в Белом доме сидел еще не ястреб Рейган, а мягкий демократ Джимми Картер. Победившие сандинисты делали все, чтобы Никарагуа не стала второй Чили, чтобы североамериканский сосед не ополчился на новые власти страны, старались избежать вооруженного вторжения и экономической блокады. Для этого во главе власть в стране до выборов была передана Хунте национальной реконструкции, лишь один из пяти членов которой был сандинистом. Зато в нее входила Вайолет Барриос Де Чаморро вдова убитого при Сомосе издателя консервативной газеты «Ла Пренса» будущий вождь антисандинистской оппозиции и президент. Сандинистский фронт национального освобождения (СФНО, исп. FSLN) попросился и был принят в респектабельный Социнтерн. В Социнтерне по этому поводу испытывали настоящую эйфорию — к ним вступило что-то свежее искренне революционное и демократическое. Сам видел построенный в 1980 в германии центр молодежки СДПГ «молодых социалистов» весь расписанный сандинистскими муралями, изображающими сцены сбора сахарного тростника и сопротивления режиму Сомосы. И, наконец, сандинисты согласились оплачивать все долги по кредитам режима Сомосы и рассчитываться по заключенным в период его правления контрактам. А на это нужны были деньги и немалые.
И получилось так, что, хотя FSLN всюду провозглашал себя защитником интересов трудящихся, а на деле вынужден был наладить кредитование малого и среднего бизнеса, чтобы опять же не раздражать США и пока еще лояльного к по отношению к сандинистскому проекту президента Картера, а зарплату на предприятиях, в государственном секторе заморозить. Да и в частном секторе в отраслях, производящих экспортную продукцию — кофе, бананы, сахар, хлопок, сандинистские профсоюзы призывали воздержаться от забастовок и не требовать повышения зарплаты.
Понятное дело, что это вызвало негодование у всех прочих левых и промосковская компартия — Социалистическая партия Никарагуа (PSN), и прокитайская компартия — Коммунистическая партия Никарагуа (PCdeN) и ходжаисткое Движение народного действия — марксистско-ленинское (MAP-ML) все имели собственные профцентры; соответственно СGT, СAUS и Frente obrero. Если бы они утерлись, и вслед за сандинистским профцентром сказали бы: «Надо потерпеть и потуже затянуть пояса», то их члены их бы не поняли. Страна была разорена кровопролитной гражданской войной, инфляция начала галопировать и повышение зарплаты было насущным требованием момента.
Сандинисты ответили на это действиями простыми как мычание: стали сажать в тюрьму леваков-профсоюзников, в том числе и имевших надежную крышу в лице Москвы членов Социалистической партии.
Своих леваков-забастовщиков сандинисты просто сажали в тюрьму, чтобы те не буйствовали. Промосковская и прокитайская компартии постепенно сдались. Но не таковы были последователи албанского социализма, отгородившегося от всего мира бронеколпаками дотов албанского социализма.
У проалбанской компартии Народного движения действия был не только свой профсоюз Рабочий фронт, еще в пору борьбы с диктатурой Сомосы она сформировала собственные вооруженные партизанские отряды МИЛПАС — Народную антисамосистскую милицию. Ее члены, в просторечии именуемые мильпистами действовали в северо-западной части страны у границы с Гондурасом. В 1978-79 году они воевали против Сомосы в составе Северного фронта под началом комманданте Эль Данто — Германа Помареса. Между Помаресом и ходжаистскими партизанами, в начале 70-х входившими в СФНО, но вышедшими оттуда, разоблачив его руководство как ревизионистов, установились нормальные отношения. Но только с ним, другим лидерам сандинистского фронта не доверяли.
И случилось так, что Германа Помареса убили в последний период вооруженной антисомосовской борьбы в мае 1979 года. Про его убийство, как про смерть Чапаева, Щорса и Дурутти ходили буоражащие слухи и легенды. Говорили, что он был убит выстрелом в спину за то, что был подлинно народным партизанским командиром, прочие сандинистские лидеры ему завидовали вот и подослали убийц. Это была первая кошка, которая пробежала между мильпистами и сандитнистами.
Второй причиной трений стал вопрос о земле. Крестьяне горных районов на сверо-западе страны активно вступали в идеологически совсем непонятное ходжаистское ополчение, потому что аббревиатура MILPAS звучит неотличимо от слова la milpa, которым в тех краях обозначают приусадебный участок под кукурузу. И крестьяне искренне полагали, что вступают в отряды, бойцам которых после победы начнут раздавать землю в личную собственность. Но сандинисты, придя к власти, не торопились следовать лозунгу «Земля — крестьянам». Обширные земельные владения семейства Сомоса были национализированы, но на них создавались кооперативы и госпредприятия. Там выращивались в первую очередь экспортные культуры сахар, бананы и кофе и крупные хозяйства были куда эффективней маленьких личных хозяйств. К тому же крестьяне растили на своих полях на них не то, что нужно экономике для экспорта, а то что едят сами в первую очередь кукурузу и бобы.
Наконец, последним шагом к разрыву с сандинистами стало забастовочное движение. Frente obrero вместе с профсоюзами других левых партий в начале 1980 года начал серию экономических забастовок. В частности, они организовали забастовку на национализированных крупнейших в стране сахарных заводах Сан- Антонио и Монтерроса в департамененте Чинантега рядом с базами мильпистов. В ответ сандинисты обрушили на них репрессии. В частности, сандинистские власти закрыли центральный орган MAP-ML/Frente obrero газету El Pueblo. Но если промосковская компартия для освобождения своих членов не стала задействовать ни свои военизированные формирования — Вооружённую организацию народа, ни давление зарубежных покровителей, то ходжаисты поступили ровно наоборот.
В ответ на закрытие «Эль Пуэбло» Албания разорвала дипломатические отношения с Никарагуа. Стоит отметить, что никарагуанская дипломатия разбрасываться дипотношениями не любит. Как признали при Сомосе Китайскую республику на Тайване, так при сандинистах отношений разрывать не стали. И до сих пор признают, несмотря на то, что континентальный Китай выступает главным спонсором нынешнего никарагуанского режима с прицелом на строительство Никарагуанского канала альтернативного контролируемому США Панамскому. А в новейшее время Никарагуа стала одной из немногих стран которые признали и установили отношения с Абхазией и Южной Осетией.
Но самый главный ответный удар нанесла МИЛПАС, возобновившая герилью. Сохранив аббревиатуру, она сменила слово, обозначенное в ней буквой»А». Вместо «антисомосистская», она теперь стала означать «антисандинисткая». С забастовками власти справились быстро, а вот герилья, как оказалось, была начата всерьез и надолго.
В конце июля отрядам МИЛЬПАС под командованием Педро Хоакина Гонсалеса (команданте Димас) удалось захватить контроль над городком Килали. Одновременно они утратили связь с политическим руководством. В условиях партизанской войны и нелегальной борьбы они оказали не в состоянии поддерживать регулярные контакты с лидерами Народного движения действия и вынуждены были действовать на свой страх и риск. В это время бывшие национальные гвардейцы Сомосы тихо сидели в Гондурасе и ностальгировали по временам Сомосы. Помимо севера страны еще один очаг антисандинистского сопротивления в пору президентства Картера возник только на Восточном побережье. И это неудивительно.
Этот регион — Берег Москитов давний центр сепаратизма слабо связанный с остальной территорией Никарагуа. Там обитают живущие в основном охотой и натуральным хозяйством индейцы, говорящие не на испанском, а на английском и исповедующие не католичество, а принадлежащие к протестантской конгеррации Моравских братьев. Так что достаточно было сандинистам увеличит численность гарнизонов в городах восточного побережья, местные жители восприняли это как посягательство на их автономию и начали собственную герилью. Правда без каких либо левых интенций.
Хотя бойцы МИЛЬПАС пользовались поддержкой местного населения и сельских общин-комаркас, в столкновениях с регулярной Сандинисткой народной армией они проигрывали, вооружения и боеприпасов мильпистам не хватало, и постепенно отряды Народной антисандинистской милиции были оттеснены за реку Коко на территорию Гондураса. Команданте Димас к тому моменту погиб в столкновении с сандинистами и во главе мильписких формирований стал Энкарнасьон Вальдвиа — комманданте Тигрильо. И тут произошло событие коренным образом изменившее ситуацию в Никарагуа.
В 1981 году к власти в США пришел помешанный на борьбе с экспансией коммунизма президент Рональд Рейган. Удушение Сандинистской революции, которую он считал последним по времени случаем подобной экспансии, который может повлечь за собой цепочку революций в Центральной Америке. Борьба с сандинистами стала для него idée fixe. Американцы выделили огромные средства «Легиону 15 сентября», структуре, созданной бывшими преторианцами Сомосы — офицерами Национальной гвардии, бежавшими в Гондурас, и названному в честь даты провозглашения независимости Центральной Америки от Испании. Во главе этой структуры встал бывший главный ГАИшник Манагуа Энрике Бермудес.
Но американцы за свои деньги требовали от них реальных действий. А вчерашним гвардейцам вовсе не хотелось покидать безопасный Гондурас и отправляться навстречу опасным приключениям в никарагуанскую сельву. Тогда они и обратили внимание на мильпистов, которых до того момента презирали как грубых и тупых селюков, врагов их любимого Анастасио Сомосы, да к тому же каких-то хитровыдуманных марксистов-ленинцев. Бермудес к тому времени глава Никарагуанской демократической силы (FDN), объединившей все правые группы эмиграции, встретился с комманданте Тигрильо и они договорились, что тот приведет своих бойцов в тренировочные лагеря, построенные на деньги ЦРУ. Там мильписты проходили курс подготовки, получали экипировку и отправлялись обратно в Никарагуа — воевать. В итоге вышло так, что сомосовские гвардейцы сидели в офисах, вели дела с американскими спонсорами, Оливером Нортом, агентами ЦРУ, а партизанили в лесах мильписты. Все виднейшие полевые командиры FDN — Исраэль Галеано (Команданте Франклин), Рамон Морено (Команданте Ригоберто), Оскар Собальварро (Команданте Рубен), Хусто Пастор Меса (Команданте Денис) — являлись бывшими бойцами и командирами MILPAS.
В апреле 1982 года с юга с территории Коста-Рики боевые действия против сандинистов начал созданный Эденом Пасторой Альянс Революционной демократии (ARDE) — реально левые диссиденты экс-садинисты. Но мильписты с ними контактов не поддерживали. Во-первых, из-за географического фактора — все их базы были на севере у гондурасской границы. А, во-вторых, ну правда, зачем? Левака Пастору американцы финансировали куда хуже, чем верного сомосиста Бермудеса.
Все эти кажущиеся нелепыми перипетии закончились не менее нелепо. При неолиберальных правительствах, созданных после национального примирения и поражения сандинистов на президентских выборах 1990 года, большинство из бывших контрас оказались не у дел. Финансировать их и отстаивать их права уже никому за рубежом не было нужно. В 90-е обиженные контрас создали свою партию — Партию национального сопротивления, которая постепенно, проигрывая одни выборы за другими, к 2006 году пришла к идее политического союза с Сандинистским фронтом национального освобождения и вновь поддержала его кандидата Даниэля Ортегу на президентских выборах 2011 года.
13 июня 2012 года Национальная ассамблея Никарагуа большинством голосов учредила национальный праздник 27 июня — День никарагуанского сопротивления или «День контрас». Соответствующий законопроект внесла Элида Мария Галеано, депутат от СФНО, сестра полевого командира контрас Исраэля Галеано (комманданте Франклина), погибшего в автокатастрофе в 1992 году.
Вернулся в политику и Эден Пастора. В 2006 году он выставил свою кандидатуру на президентских выборах, собрав голосов где-то в районе статистической погрешности, после этого он, как и правые контрас предпочел договориться с вернувшимся к власти Даниэлем Ортегой. В 2010 году Пастора получил от него должность министра по развитию пограничной с Коста-Рикой реки Сан-Хуан. На этой должности он так рьяно занялся работами по углублению русла реки, что ненароком захватил один из костариканских островов в ее дельте. Кроме того, по версии костариканской прокуратуры, Пастора нанес непоправимый ущерб экологии уникального биоценоза в нижнем течении реки Сан-Хуан. С этим мнением согласился и Интерпол, в итоге сегодня постаревший комманданте Зеро объявлен в международный розыск и вынужден скрываться от полиции всех стран мира.
В чем же мораль этой истории? А она в том, что сагитированные в герилью Движением народного действия и Рабочим фронтом крестьяне, повторяли лозунги ходжаисткой партии лишь до того момента, пока их не начали соблазнять большими деньгами, а после этого сменили революционные лозунги на контрреволюционные, а ритуальные заверения в преданности марксизму-ленинизму на антикоммунизм и клятвы верности демократии американского образца. А потом настали последние времена, и все идеологии: и выхолощенный сандинизм, и пламенный антикоммунизм контрас и левое диссиденство Пасторы нивелировалось и превратились в единую серую кашу, то говно, которое нынче приходится разгребать никарагуанскому народу.
И появляются новые пламенные контрреволюционеры- реконтрас, которые уходят в леса, чтобы воевать с новым изданием лишенного какого-либо позитива сандинизма, и новые ультралевые партии, поднимающие трудящихся на борьбу против клана Ортега, который осточертел населению никак не меньше, чем когда-то клан Сомосы.
Но если из истории никарагуанских энверходжаистов еще можно извлечь какие- то уроки, то история одной из организаций венесуэльских сторонников наследия албанского лидера — это история перехода всей партии на сторону американского империализма.
Партия Bandera Roja («Красный флаг) в 1970 году откололись от Левого революционного движения MIR. А само возникло в 1960 году как откол радикальной молодежной организации от социал-демократической партии Гражданское Действие. Миристы вместе с коммунистами активно участвовали в 1962 году в герилье против режима президента Ромуло Бетанкура.
В 1972 году погиб один из основателей Бандьера Роха — Америко Силва в пору герильльи 60-х годов командовавший фронтом имени Антонио Хосе де Сукре. В память о нем вооруженные формирования Бандьера Роха были названы Фронтом Америко Силва (Frente Américo Silva). В 1982 году власти устроили герильерос «резню в Кантауре», когда против партизан Фронта была задействована авиация и полторы тысячи бойцов национальной гвардии и агентов венесуэльской спецслужбы DISIP. В итоге было уничтожено четыре десятка партизан.
Пережив ряд расколов, в 1990-х годах движение стало склоняться к ведению мирной политической борьбы и участию в выборах. В 1993 году один из лидеров «Красного флага» Габриэль Пуэрта Апонте принял участие в президентских выборах от имени Движения за народную демократию с плачевными результатами. Другая группа во главе с Хорхе Родригесом и Хулио Эскалоном решила вести партизанскую борьбу в городах, сочетая её с легальными методами. В те годы даже российские газеты описывали смачно акции их банд мотоциклистов, которые жгли коктейлями Молотова бутики в Каракасе. После прихода Чавеса к власти они остались в радикальной оппозиции и к его режиму, и во время попытки переворота в апреле 2002 года неолиберальная проамериканская оппозиция использовала закаленных боевиков Bandera Roja в качестве основной ударной силы. А в нынешний кризис они выступили на стороне Хуана Гуайдо.
Доигрались написал 04.03.2019 21:53
Тов. Тамсямский написал 04.03.2019 20:52
Доигрались написал 04.03.2019 20:38
А больше всего режим надоел соседям, которые явно не знают, что делать с нарастающим потоком венесуэльских беженцев, счет которых уже идет на миллионы.
Американский империализм - это, конечно, плохо. Как и любой другой. Беда в том, что соседи Венесуэлы не относятся к числу самых зажиточных стран. И перспектива кормить миллионы беженцев за счет своих бюджетов им явно не нравится. Нарастает напряженность в отношениях между беженцами и местными жителями. Уже доходило дело и до столкновений, и до жертв. Вот почему лидеры Бразилии, Эквадора, Колумбии, Перу крайне нервно реагируют на заявления типа "не надо вмешиваться во внутренние дела". Потому что венесуэльский кризис давно уже перестал быть чисто внутренним делом Венесуэлы. И наиболее активно в ООН нападают на режим Мадуро и его адвокатов даже не проклятые гринго, а постпреды венесуэльских соседей. Президенты Колумбии и Бразилии, И.Дуке и Ж.Болсонару ясно высказались за смену режима в Каракасе. Российская пропаганда, как путинская, так и зюгановская, разумеется, об этом помалкивает.