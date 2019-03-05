Товарищ Ким Чен Ын встретился с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама

Товарищ Ким Чен Ын 26 февраля прибыл в столицу Социалистической Республики Вьетнам – Ханой. На встречу уважаемого высшего руководителя на вокзал Донгданг приехали руководящие кадры вьетнамской партии и правительства, в том числе член Политбюро ЦК Компартии Вьетнама, секретарь ЦК партии и заведующий отделом пропаганды и образования Бо Бан Тхыонг, заведующий канцелярией правительства СРВ Май Тиен Зунг, заместитель министра иностранных дел Ле Хоай Чунг, секретарь парткома провинции Лангшон Компартии Вьетнама Фам Тхи Хыонг Тхаинг.

Также на вокзал приехали чрезвычайный и полномочный посол КНДР в СРВ Ким Мен Гир и сотрудники посольства.

В 8 ч. 15 м. по местному времени спецпоезд с уважаемым высшим руководителем через разные провинции и города Китайской Народной Республики прибыл на пограничную станцию Вьетнама Донгданг.

Уважаемый высший руководитель вышел из поезда и тепло поздоровался с членами ЦК вьетнамской компартии и правительства, приехавшими на встречу.

Председатель ТПК, председатель Госсовета КНДР, высший руководитель нашей партии, государства и армии товарищ Ким Чен Ын во второй половине дня 1 марта в Президентском дворце встретился с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама и президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонгом.

Когда уважаемый высший руководитель прибыл на площадь Президентского дворца, его тепло встретил товарищ Нгуен Фу Чонг. Уважаемый высший руководитель радостно поздоровался с товарищем Нгуен Фу Чонгом и крепко обнял его.

Официальная церемония встречи уважаемого высшего руководителя товарища Ким Чен Ына прошла в Президентском дворце.

Когда уважаемый высший руководитель вместе с товарищем Нгуен Фу Чонгом подошел к приветственному отряду детей, милая девочка подарила ему букет цветов и дети горячо его приветствовали, размахивая флагами обеих стран.

Уважаемый высший руководитель тепло ответил на приветствие детей и вместе с товарищем Нгуен Фу Чонгом поднялся на трибуну смотра.

Когда товарищ Ким Чен Ын и товарищ Нгуен Фу Чонг поднялись на трибуну смотра, были торжественно исполнены Патриотический гимн КНДР и гимн СРВ.

Уважаемый высший руководитель в сопровождении товарища Нгуен Фу Чонга обошел почетный караул сухопутных войск, ВМС, ВВС Вьетнамской Народной Армии.

Уважаемый высший руководитель и товарищ Нгуен Фу Чонг обменялись рукопожатиями и приветствиями с работниками партии и правительства обеих социалистических стран. Здесь были члены Политбюро ЦК Трудовой Партии Кореи и зампреды ЦК партии Ким Ен Чхор, Ли Су Ён, Ким Пхён Хэ, О Су Ён, член Политбюро ЦК ТПК, министр иностранных дел Ли Ён Хо, кандидат в члены Политбюро ЦК ТПК, министр Народных Вооруженных Сил Но Гван Чхор, кандидатка в члены Политбюро ЦК ТПК, первая заместительница заведующего отделом ЦК партии Ким Ё Чен и заместительница министра иностранных дел Чве Сон Хи.

А со стороны Вьетнама – кадры партии и правительства Вьетнама, в том числе член Политбюро ЦК Компартии Вьетнама, постоянный секретарь секретариата ЦК партии Чон Куок Быонг, член Политбюро ЦК Компартии Вьетнама, секретарь и заведующий отделом по организационным делам ЦК партии Фам Минь Чинг, член Политбюро ЦК Компартии Вьетнама, секретарь и заведующий отделом по экономическим делам ЦК партии Нгуен Бан Бинг, член Политбюро ЦК Компартии Вьетнама, заместитель премьер-министра правительства и министр иностранных дел Фам Бинг Минь, член Политбюро ЦК Компартии Вьетнама, министр общественной безопасности генерал армии То Ром, секретарь ЦК Компартии Вьетнама, заведующий канцелярией ЦК партии Нгуен Бан Нен, заведующий отделом внешних отношений ЦК Компартии Вьетнама Хванг Бинг Куон, заведующий президентской канцелярией государства Дао Биэк Чунг, заместитель министра иностранных дел Ле Хоай Чунг, председатель народного комитета города Ханой Нгуен Дык Чунг и чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в КНДР Ре Ба Бинг.

Товарищ Ким Чен Ын провел переговоры с товарищем Нгуен Фу Чонгом

Переговоры между уважаемым высшим руководителем товарищем Ким Чен Ыном и товарищем Нгуен Фу Чонгом состоялись 1 марта в Президентском дворце.

В переговорах приняли участие с нашей стороны Ким Ен Чхор, Ли Су Ён, Ли Ен Хо и Но Гван Чхор. А со стороны Вьетнама – Чон Куок Быонг, Фам Минь Чинг, Нгуен Бан Бинг, Фам Бинь Минь, То Ром, Нгуен Бан Нен, Хванг Бинг Куон и Дао Биэк Чунг.

На переговорах стороны проинформировали друг друга об экономико-политическом положении своих стран и обменялись мнениями о дальнейшем расширении и развитии отношений дружбы и сотрудничества между двумя партиями, двумя социалистическими странами в разных сферах в соответствии с требованием новой эпохи и в сферах, представляющих взаимный интерес.

Уважаемый высший руководитель, отмечая, что очень рад возможности совершить первый визит в СРВ, встретиться с генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом и познакомиться с товарищами Вьетнама, выразил искреннюю благодарность партии, правительству и народу Вьетнама за теплую встречу и горячее гостеприимство.

Уважаемый высший руководитель отметил, что наследовать из поколения в поколение установленные ценой пролитой в боях с империализмом крови отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами и двумя партиями в соответствии с замыслом предыдущих вождей – постоянная позиция нашей партии и государства. И сказал, что следует активно вести диалог на партийном и правительственном уровнях, нормализовывать и развивать на новом высоком уровне сотрудничество и обмен во всех сферах, включая экономику, науку и технику, оборону, спорт и физкультуру, культуру и искусство, информацию и печать.

Уважаемый высший руководитель от всей души пожелал, чтобы вьетнамский народ, крепко сплотившись вокруг Коммунистической партии Вьетнама во главе с генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом, с высоко поднятым знаменем социализма достиг еще больших успехов в борьбе за достижение построения могучего, демократического, справедливого, цивилизованного государства.

Уважаемый высший руководитель выразил благодарность за активную и искреннюю поддержку и прекрасную помощь со стороны вьетнамской партии и правительства для успешного открытия второго саммита и переговоров глав КНДР и США.

Товарищ Нгуен Фу Чонг сказал, что от имени вьетнамской партии, государства и народа горячо приветствует визит председателя Ким Чен Ына во Вьетнам, и отметил, что нынешний визит служит эпохальным событием в развитии отношений между обеими партиями и странами. Он отметил, что отношения дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Кореей являются традиционными отношениями, лично уготовленными президентом Хо Ши Мином и президентом Ким Ир Сеном. И сказал, что партия, правительство и народ Вьетнама никогда не забывают, какую Корея оказала большую поддержку борьбе Вьетнама за независимость и освобождение нации, и выражают благодарность за это. Также сказал, что постоянно уделять большое внимание дружественным отношениям и укреплять связи между двумя партиями и странами в интересах народов двух стран, мира и безопасности в регионе - это непоколебимая позиция партии и правительства Вьетнама.

Товарищ Нгуен Фу Чонг выразил уверенность в том, что корейский народ под руководством ТПК во главе с председателем Ким Чен Ыном достигнет больших успехов в строительстве социализма, развитии страны и улучшении жизни народа.

Товарищ Нгуен Фу Чонг сказал, что выбор Ханоя местом второго саммита глав КНДР и США показывает доверие между двумя странами, и высоко оценил конструктивные и инициативные позиции КНДР и США, проявленные на переговорах.

Переговоры от начала до конца прошли в товарищеской, искренней и дружественной атмосфере.

Товарищ Ким Чен Ын встретился с премьер-министром правительства СРВ Нгуен Суан Фуком

Высший руководитель товарищ Ким Чен Ын во второй половине дня 1 марта встретился с премьер-министром правительства СРВ Нгуен Суан Фуком.

Уважаемого высшего руководителя, посетившего здание правительства, встретили члены правительства Вьетнама, в том числе товарищ Нгуен Суан Фук, член Политбюро ЦК Компартии Вьетнама, постоянный заместитель премьер-министра правительства Чыонг Хва Бинг, член Политбюро ЦК Компартии Вьетнама, заместитель премьер-министра правительства Быонг Динг Хуэ, член Политбюро ЦК Компартии Вьетнама, министр обороны генерал армии Нго Суон Рик, заведующий президентской канцелярией государства Дао Биэк Чунг, заведующий канцелярией правительства Май Тиен Зунг, министр промышленности и торговли Чон Туонг Аинг, министр сельского хозяйства и сельского развития Нгуен Суон Кыонг, заместитель министра иностранных дел Ле Хоай Чунг.

Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын с товарищем Нгуен Суан Фуком обменялся теплыми приветствиями.

Товарищ Нгуен Суан Фук показал уважаемому высшему руководителю выставленные в холле фотоматериалы великого вождя, великого Полководца и уважаемого высшего руководителя.

Женщины с флагами двух стран горячо приветствовали визит уважаемого высшего руководителя.

Уважаемый высший руководитель вместе с Нгуен Суан Фуком сфотографировался на память и имел дружественную беседу. В ней так же приняли участие Ким Ен Чхор, Ли Су Ён, Ли Ён Хо и Но Гван Чхор.

Товарищ Ким Чен Ын встретился с председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган

Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын во второй половине дня 1 марта встретился с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган.

Уважаемый высший руководитель посетил здание Национального собрания и обменялся теплыми приветствиями с товарищем Нгуен Тхи Ким Нган.

Уважаемого высшего руководителя встретили члены правительства Вьетнама, в том числе член Политбюро ЦК Компартии Вьетнама, постоянный заместитель председателя Национального собрания Тонг Тхи Фонг, заместитель председателя Национального собрания Уонг Чу Рю, заведующий президентской канцелярией государства Дао Биэк Чунг, председатель комитета по внешним отношениям Национального собрания Нгуен Май Зоу, генеральный секретарь Национального собрания, заведующий канцелярией Нгуен Хайнг Фук, заместитель министра иностранных дел Ле Хоай Чунг.

Также женщины с флагами двух стран горячо приветствовали уважаемого высшего руководителя.

Уважаемый высший руководитель сфотографировался на память с товарищем Нгуен Тхи Ким Нган и в теплой и дружественной атмосфере имел с ней беседу. В ней приняли участие товарищ Ким Ен Чхор, Ли Су Ён, Ли Ён Хо и Но Гван Чхор.

Уважаемый высший руководитель и товарищ Нгуен Тхи Ким Нган сфотографировались на память с участвующими в беседе кадрами партии и правительства двух стран.

Торжественный прием в честь визита товарища Ким Чен Ына во Вьетнам

В честь визита уважаемого высшего руководителя товарища Ким Чен Ына в Социалистическую Республику Вьетнам товарищ Нгуен Фу Чонг 1 марта устроил торжественный прием в Центре международного собрания.

В приеме приняли участие сопровождающие кадры и лица, в том числе Ким Ен Чхор, Ли Су Ён, Ким Пхён Хэ, О Су Ён, Ли Ён Хо, Но Гван Чхор, Ким Ё Чен, Чве Сон Хи.

Также на прием были приглашены чрезвычайный и полномочный посол КНДР во Вьетнаме Ким Мен Гир и сотрудники посольства.

В нем приняли участие кадры партии и правительства Вьетнама, в том числе Чон Куок Быонг, Фам Минь Чинг, чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в КНДР Ре Ба Бинг.

Уважаемый высший руководитель и товарищ Нгуен Фу Чонг вошли в банкетный зал.

Все участники приема, воздавая честь высшим руководителям двух партий и стран, горячо и продолжительно их приветствовали.

На приеме товарищ Нгуен Фу Чонг выступил с поздравительной речью, и уважаемый высший руководитель КНДР выступил с ответной речью.

Товарищ Нгуен Фу Чонг сказал, что он горячо приветствует визит председателя Ким Чен Ына во Вьетнам, и нынешний визит является первым визитом за 55 лет после визита президента Ким Ир Сена в 1964 году. И это является выражением того, что партия и правительство Кореи уделяют большое внимание традиционным отношениям дружбы с Вьетнамом. Он сказал, что традиционные отношения дружбы, которые лично установили и с усердием укрепляли президент Хо Ши Мин и президент Ким Ир Сен, преодолевая многие вызовы, ныне унаследованы и развиты. Он выразил уверенность в том, что нынешний визит председателя Ким Чен Ына в преддверии 70-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Кореей, будет важным этапом на пути достижения процветания двух стран, глобального мира и стабильности, сотрудничества и развития.

Далее он сказал, что, хотя Вьетнам и Корея находятся на далеком расстоянии, они близки в душе и являются родными братьями, что желает беспрестанного укрепления и развития отношений традиционной дружбы между Вьетнамом и Кореей.

Уважаемый высший руководитель выразил искреннюю благодарность за то, что Нгуен Фу Чонг, несмотря на столь большую занятость руководства общей работой партии и государства, с особым вниманием оказывает теплое гостеприимство, и сказал, что он нанес визит во Вьетнам с единым желанием, чтобы в резко изменяющейся мировой политической ситуации неизменно хранить традицию корейско-вьетнамской дружбы и в соответствии с требованиями новой эпохи развивать отношения обеих стран.

Товарищ Ким Чен Ын отметил, что визит во Вьетнам является для него естественным долгом, так обязывает поступать благородный революцинный дух вождей двух стран и память революцинных бойцов за независимость, своею кровью вписавших первые строки в историю корейско-вьетнамской дружбы. Также он подтвердил намерения развивать корейско-вьетнамские отношения дружбы и сотрудничества в соответствии с требованием новой эпохи, рука об руку продвигаться вперед в святой борьбе за счастье и будущее народов двух стран.

Уважаемый высший руководитель отметил, что первый визит во Вьетнам и знаменательная встреча с генеральным секретарем укрепили уверенность в светлом будущем отношений дружбы и сотрудничества между обеими партиями и народами обеих стран, установленных товарищем Ким Ир Сеном и товарищем Хо Ши Мином. И выразил волю надежно защищать и прославлять из поколения в поколение корейско-вьетнамскую дружбу – ценное наследие предыдущих вождей двух стран.

В программе приема было специально подготовленное деятелями искусства Вьетнама художественное представление в честь исторического визита уважаемого высшего руководителя товарища Ким Чен Ына.

На сцене были представлены номера государственных артистов Вьетнама, участвовавших в Художественном фестивале дружбы «Апрельская весна», в том числе мужское соло «Песня о верности» и женское соло «Очарование», также – традиционные фольклорные вьетнамские выступления, в том числе инструментальная музыка и танцы. Представление приподняло приветственную атмосферу и произвело на участников глубокое впечатление.

Уважаемый высший руководитель вместе с товарищем Нгуен Фу Чонгом поднялся на сцену и выразил благодарность выступившим за сердечное и своеобразное представление, сфотографировался с ними на память.

Уважаемый высший руководитель снова выразил благодарность за искреннее теплое гостеприимство партии и правительства Вьетнама и попрощался с товарищем Нгуен Фу Чонгом.

Товарищ Ким Чен Ын возложил венок к Мавзолею президента Хо Ши Мина

Председатель ТПК, председатель Госсовета КНДР, высший руководитель нашей партии, государства и армии товарищ Ким Чен Ын в первой половине дня 2 марта возложил венок к Мавзолею президента Хо Ши Мина.

В церемонии возложения приняли участие сопровождающие кадры, в том числе члены Политбюро ЦК Трудовой Партии Кореи и зампреды ЦК партии Ким Ен Чхор, Ли Су Ён, Ким Пхён Хэ, О Су Ён, член Политбюро ЦК ТПК, министр иностранных дел Ли Ён Хо, кандидат в члены Политбюро ЦК ТПК, министр Народных Вооруженных Сил Но Гван Чхор, кандидатка в члены Политбюро ЦК ТПК, первая заместительница заведующего отделом ЦК партии Ким Ё Чен и заместительница министра иностранных дел Чве Сон Хи.

Также участвовали заведующий президентской канцелярией государства Дао Биэк Чунг и чрезвычайный и полномочный посол СРВ в КНДР Ре Ба Бинг.

Уважаемый высший руководитель почтил память президента Хо Ши Мина.

Товарищ Ким Чен Ын в первой половине дня 2 марта возложил венок к Памятнику павшим героям.

В церемонии возложения приняли участие сопровождающие кадры, в том числе члены Политбюро ЦК Трудовой Партии Кореи и зампреды ЦК партии Ким Ен Чхор, Ли Су Ён, Ким Пхён Хэ, О Су Ён, член Политбюро ЦК ТПК, министр иностранных дел Ли Ён Хо, кандидат в члены Политбюро ЦК ТПК, министр Народных Вооруженных Сил Но Гван Чхор, кандидатка в члены Политбюро ЦК ТПК, первая заместительница заведующего отделом ЦК партии Ким Ё Чен и заместительница министра иностранных дел Чве Сон Хи. Также участвовали заведующий президентской канцелярией государства Дао Биэк Чунг и чрезвычайный и полномочный посол СРВ в КНДР Ре Ба Бинг.