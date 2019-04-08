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Московский листок

Приключения сицилийцев в небе над "Домодедово"

Опубликовано 08.04.2019 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

россия страна
Приключения сицилийцев в небе над "Домодедово"

А вот расскажу-ка я поучительную историю.

Пару лет тому назад возвращаюсь из коротких, как прекрасный сон, каникул в Сицилии. Заметьте - в феврале. То есть у них уже вполне себе примавера: ярко-синее небо, нежное солнце, сухие ветви жгут, окна моют и переговариваются друг с другом через улицу, цветы распустились. Праздник. В феврале, повторю, когда мы слово "весна" еще даже не произносим. И вот сажусь я в полупустой самолет, а вместе со мной вваливается человек пятнадцать подростков с учительницей. Мое место как раз рядом с этой бандой. Итальянцев вообще тихонями трудно назвать, а эти - южане, да еще молодежь. Щебечут так, что не слышно двигателей. Учительницу я сразу потеряла. 

Самолет взлетел, снизу море, потом земля - зеленая, сиреневая, оранжевая... Эти уже едят, кидаются чем-то, поют, орут - просто сил нет. Лететь до Москвы три часа. Минут через десять я поняла, что надо пересесть как можно дальше, иначе оглохну. Ну и отсела - благо пустых мест полно. А багаж остался над моим местом. 

Долго ли, коротко ли, но время посадки приближается. Пошла снимать сумку с полки - эти чертовы сицилийцы по-прежнему вопят, смеются, прям удивительно, сколько у них сил. И тут самолет вошел в облака, плотные, привычные до боли, а потом раз - и прорвал их. В этот самый миг воцарилась такая тишина, что я даже вздрогнула. Взглянула на своих буйных соседей - и обомлела: все до одного, замерев и вытянув шеи, смотрят в иллюминаторы, за которыми — бесконечные белые просторы, черные куски леса, какие-то непонятные серые квадраты. Небо вообще без всякого цвета. Безмолвие.

Они были не просто поражены - раздавлены! Летели развлекаться в другую страну, а тут - такое?! Как здесь жить-то вообще?! Как из самолета в ужас этот выйти?!

Приземлились. Подростки в полной тишине достают свои манатки. Парень стягивает шарфик, который у него всю дорогу на шее болтался, и начинает с остервенением наматывать его на голову. Тут учительница прорезалась. А ими уже не надо командовать: сбились вместе, ждут выхода, чего-то не смеются совсем.

О как, ребята. Я вашу Италию больше всего на свете люблю, а тут вдруг почувствовала некоторое превосходство. Мы, может, и не поем особо, и не щебечем так радостно - так ведь это потому, что климат у нас такой. И вообще - это Россия.



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