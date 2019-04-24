Зеленский как проклятье "профессиональных политиков"

В прошлой статье для «Зависть к Украине» о выборах там президента, я писал, что Зеленский не ведёт себя как президент. И, хотя я и на минуту не сомневался, что народ изберёт именно его, тем не менее, я задал вопрос: «НУ И ЧТО??».

Ну и что, что его выберут?

А теперь должен сам и дописать: «А ТО!!».

То, как за Зеленского (и ещё и еврея по национальности!) проголосовал народ Украины, не может быть следствием того, что в программу Зеленского или его выдающийся ум единодушно влюбились избиратели Украины. Уверен, что его предвыборную программу никто не читал, и что-то мне подсказывает, что он и сам её не читал.

Нет, не за Зеленского народ голосовал! Народ голосовал против тех тварей, которые окопались на шее народа, и окопались под соусом того, что они, якобы, «занимаются политикой», поэтому только за них надо голосовать, а не за шоумена, не за клоуна.

Они кичатся своим «профессионализмом», и Зеленский не к ним стал примазываться, а ещё в своей предвыборной программе отделил себя от эдаких «профессионалов»: «Мы – это Народ Украины. Они – это «политические пенсионеры», которые кочуют из власти к оппозиции, из партии в партию и постоянно создают себе выгодное место, прикрываясь неприкосновенностью».

И на дебатах Зеленский сказал Порошенко: «Я ваш приговор!». И это он ещё скромно сказал, Зеленский - приговор вообще всем политикам и их сброду – политологам и политтехнологам. По факту получилось, что это он профессионал-политик, а все эти политики, политологи и политтехнологи – это шоумены и клоуны.

Вот вам, «профессионалы», - «отсосите у Зеленского»! Ваши умения ничего не стоят против того, что сумел он!

Но, повторю, на мой взгляд, дело не в политических способностях самого Зеленского, поскольку пока совершенно не видно, способен ли он управлять Украиной. Да, Зеленского на Украине знают, но не более того! Он ведь никогда даже не пробовал подать себя гражданам Украины, как политик.

А граждане проголосовали за него!

Запад, тоже огорошенный итогами выборов и понимая, что Зеленский от него всё равно никуда не уйдёт (поскольку Украине больше некуда идти), сразу же исполнил протокол и поздравил Зеленского с победой. Как говорится, Запад использовал приём, который полиция рекомендует женщинам, подвергшимся сексуальному насилию, - если не можешь сопротивляться, то расслабься и постарайся получить удовольствие. И Запад имитирует оргазм - делает вид, что несказанно рад тому, что победил Зеленский.

А вот Кремль 22 апреля выдавил из себя чахоточное:

«Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господина Зеленского, а также о возможности совместно работать», — сказал он. По словам Пескова, «судить можно будет только по конкретным делам», однако Москва с уважением относится к выбору украинского народа, «тем более этот выбор очевиден». Легитимность выборов поставлена под вопрос, так как в них не участвовали три миллиона граждан Украины, отметил пресс-секретарь президента».

Видали умников? «Выбор народа очевиден», но этот выбор «не легитимен» (не законен) потому, что не голосовали 3 миллиона украинцев. Словами дебильного Кремля – выбор народа Крыма очевиден, но не легитимен, поскольку за отделение Крыма не голосовали остальные граждане Украины. Ну и если бы все эти три миллиона украинцев, о которых плачет Песков, проголосовали бы только за Порошенко, то что – Зеленский во втором туре не победил бы, и выбор народа был бы другим?

А ведь в Кремле не просто дебилы. Вспомним, сразу же после выборов президента Украины в 2014 году, проходивших в условиях практически фашистского террора ставленника Майдана – Порошенко - СМИ России сообщили: «Президент РФ Владимир Путин уже говорил, что уважает результаты выборов в Украине, но поздравлять нового президента будет только после обнародования окончательных результатов голосования, сказал помощник российского президента Юрий Ушаков». Легитимность избрания Порошенко Кремль, как видите, вполне устраивала, несмотря на то, что всего за три недели до выборов фашисты сожгли в Одессе живьём и убили почти 50 человек, несогласных с Киевом и Порошенко.

Почему так? Остаётся принять версию, что Порошенко «одной крови» с Кремлём, а Зеленский в понимании Кремля – бандерлог.

И вот новости от 23 апреля: «Госдума пока не собирается прекращать работу над постановлением о непризнании выборов президента Украины».

И если на всю эту суету посмотреть, то приходишь к выводу, что дебилы Кремля до сих не знают, как реагировать на победу Зеленского, и Зеленский, судя по всему, пугает Кремль больше, чем Навальный. В самом деле, вы у Навального слышали то, что сказал на русском языке Зеленский сразу же после того, как его победа стала несомненной: «Пока я еще не президент, могу сказать как гражданин Украины всем странам пост-Советского Союза: «Посмотрите на нас. Все возможно». Между прочим, пресса в России с утра 22-го таращила на Зеленского глазки – а что это он такое сказал? При чём тут Советский Союз, о котором уже все забыли?

А в Кремле поняли!

В Кремле поняли, что когда Зеленский станет президентом Украины, то уже не сможет фактически призвать народы остальных стран СССР к свержению тупой фашисткой власти в этих странах – призывать к тому, что сделал он на Украине! А Зеленский призывает нас это сделать у себя! Призывает, пока у него язык не связан ответственностью должности президента!

Мне в России скажут, что Зеленский мог бы отказаться от Запада и соединиться с Россией!

Мог бы, но с кем?? С кем в России соединиться?

С вами, тупыми и трусливыми? С кукловодами путина в Кремле? Кому интересно, что вы возомнили себя высокосортными людьми типа граждан СССР?? Вы можете представлять себе, что вы Наполеоны, но ведь важен не ваш образ в вашем же глупом мозгу, а то, как вас видят со стороны! Посмотрите, умники, на себя в зеркало – с вами захочет соединяться хоть кто-то? Хоть какой-то мировой бомж?

Сначала вы станьте теми, с кем не стыдно общаться, а потом и попрекайте народного избранника Украины в том, что он предпочитает общение с Европой.

Дай бог, чтобы Зеленский хоть как-то снял напряжённость между велико- и малороссами, ненависть между которыми разжигал Кремль и Киев. И уже за это Россия ему век будет благодарна, а Запад, кстати, будет делать всё, чтобы его за это убрать. Поэтому, спаси тебя господь или б-г, Владимир Александрович, от пули и яда этих подонков – «профессиональных» политиков!

К сожалению, я раньше не видел предвыборной программы Зеленского, поскольку написал бы о нём хотя то же, что и раньше, но по-другому. А ведь интересно, что не только я, но и все СМИ об этой программе либо молчали, либо кратко излагали из неё что-то по своему усмотрению. Я перевёл её на русский и дам в постскриптуме, но поскольку она, всё же, длинная (а то!), то кратко скажу и своё мнение о ней.

Программа Зеленского на 95% это обычное бла-бла-бла. Благостное такое бла-бла-бла, как тост «За всё хорошее!», но не более того. Скорее всего её писал какой-то «профессиональный политтехнолог», который знает много умных слов, не понимает, что они значат, и все эти слова он в эту программу Зеленского и нафугачил, уверенный, что чем больше, тем лучше! Повторю, не уверен, что сам Зеленский её читал.

Ну, скажем, как вам этот «педагог Зеленский»: «Образование – это будущее нации! Начальное образование должно формировать ребенка счастливого». Не умного, не умеющего пользоваться знаниями, а счастливого! То есть дать деткам в школе по айфону и пусть развлекаются (а как иначе дети будут счастливы?).

Но я и раньше говорил, что Зеленский, судя по всему, и приблизительно не представляет то, что ему предстоит в должности президента. А не представляет потому, что он этого не понимает – у него нет ни опыта государственных решений, ни обдумывания предстоящей деятельности. Но он не забоялся и взялся! Молодец! Тут именно тот случай, когда «Безумство храбрых – вот мудрость жизни! …Безумству храбрых поём мы песню!». Молод, умён, - разберётся!

Мало этого, в его программе есть положение, которое уже само по себе заслуживает того, чтобы перед Зеленским снять шляпу и поставить ему памятник. Положение, которое он не может сам не понимать, и которое обязан будет внедрить, став примером для всего СНГ.

Это: «Мой первый законопроект: «О народовластии». В нем мы вместе закрепим механизм, за которым только Народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии».

Нет, это далеко не то, что надо Украине, - лидеру необходимо вести народ за собой, а не болтаться у него на поводке. Хороший слуга не тот, который ждёт указание хозяина, что нужно сделать, а тот, который делает то, что хозяину надо, даже если хозяин этого и не видит, - верный слуга тушит пожар в доме, даже если и не получил от хозяина указание тушить.

Но сам по себе референдум - это шаг в нужном направлении!

Ну и как Кремлю относиться к Зеленскому? Кремль за организацию референдума посадил в тюрьму Инициативную группу по проведению референдума «За ответственную власть», а Зеленский объявляет референдумы главным в своей деятельности?

Итак, ждём референдум!

Ждём то, чего до ужаса боятся твари в наших братских странах. Чего до ужаса боится Кремль. И чего до ужаса боится и Запад.

«За базар, Владимир Александрович, надо отвечать». Даже если он предвыборный.

Особенно в случае с референдумом.

Ю.И. МУХИН

P.S.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

Я расскажу вам об Украине своей мечты.

Украине, где стреляют только салюты на свадьбах и днях рождениях.

Украине, где открыть бизнес можно за час, получить загранпаспорт – по 15 минут, а проголосовать на выборах – за одну секунду в Интернете.

Где нет объявлений «Работа в Польше». А в Польше есть объявления «Работа в Украине».

Где у молодой семьи есть одна забота – выбрать квартиру в городе или загородный дом.

Где врачи и учителя получают реальную заработную плату, а коррупционеры – реальные сроки.

Где неприкасаемыми являются Карпатские леса, а не депутаты.

Где бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счета за коммуналку.

Где основанием назначения на должность становятся ум, образование, талант и совесть, а не то, что вместе крестили детей.

Где дороги есть, а дураков – нет.

Это - Украина реальной и осуществимой мечты. Украина ближайшего будущего.

Украина, в которую возвращаются.

Украина, которой мы будем гордиться и ценить, а все остальные – знать и уважать.

Украина – из которой не поедут наши дети.

А теперь о том, как это сделать.

То, что я предлагаю – это не просто моя программа. Это мои ценности. Это то, во что я верю и чему готов служить.

Народовластие через референдумы

Сразу хочу заверить – иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего.

Торговать принципами, репутацией, страной ради сохранения власти не стану. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков.

Хочу напомнить, что именно воля народа, высказанная на референдуме 1 декабря 1991 года – родила Украину как государство. С тех пор у нас не было референдумов, на которых народ бы что-то решал.

Мой первый законопроект: «О народовластии». В нем мы вместе закрепим механизм, за которым только Народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии. В современной Украине это должно происходить с максимальным использованием новейших технологий.

Человек – высшая ценность

Государство для Человека, а не Человек для государства. Уважение человеческого достоинства должно стать основным принципом в деятельности государства. Реформы должны положительно отражаться на каждом Человеке, а не на десяти семьях.

Моя цель построить государство, которое предоставляет своим гражданам качественный обслуживание. Для этого нужно максимально сократить количество функций государства.

Меньше Государства в жизни Человека, больше Человека в жизни Государства!

Справедливость и Равенство всех перед Законом

Справедливость – основа доверия в обществе. Нет доверия – нет государства.

28 лет нам обещают общество равных возможностей, зато каждый раз разделяют нас по разным признакам. На самом деле есть только одно разделение: мы и они. Мы – это Народ Украины. Они – это «политические пенсионеры», которые кочуют из власти к оппозиции, из партии в партию и постоянно создают себе выгодное место, прикрываясь неприкосновенностью.

Внедрять равенство и справедливость начну с себя. Мои законопроекты в этом направлении: «О снятии неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов и судей»; «Об импичменте Президента Украины»; «Об отзыве народного депутата Украины».

Никаких корочек, никакого «телефонного права». Неотвратимость ответственности и справедливое и законное наказание – основа честной Украины.

Выборы в Парламент и местные советы должны проходить по открытым спискам. «Кнопкодавство», депутатские прогулы – автоматическое основание к лишению депутатского мандата.

Судебная ветвь власти должна стать властью, а не прислужником у Президента, Правительства, Парламента, местной власти. Мы вернем доверие и уважение к суду. Для простых споров – мировые судьи, которые избираются народом. Для уголовных преступлений – эффективен суд присяжных, который состоит из народа.

Безопасность Человека. Безопасность Страны

Мы должны завоевать мир для Украины. Перед гарантами по Будапештскому меморандуму и партнерами из ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении закончить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить причиненные убытки. Сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров.

Профессиональная армия должна стать школой лидерства и свободы. Армия должна быть престижной службой, где полученные навыки и знания будут успешно применены и в реальном секторе экономики. Бюджет на армию должна перестать быть «кормушкой» для «кабинетных генералов», а должен обеспечить достойные условия службы и развитие солдата.

Движение Украины в НАТО и другие объединения безопасности – залог нашей безопасности, в которую я верю, и которая должна получить подтверждение через всеукраинский референдум. Моя задача сделать так, чтобы зарплата военнослужащих была на уровне натовских стандартов.

Органы правопорядка должны прекратить заниматься экономическим давлением на бизнес и вернуться к исполнению своих прямых обязанностей по обеспечению безопасности граждан. Время вернуть доверие к правоохранительным органам, которую мы лелеяли в начале реформы. СБУ не будет заниматься экономическими преступлениями.

Богатый гражданин – богатая государство

Главная цель моей деятельности – зажиточный Украинец. Наш выбор – экономика, ориентированная на потребности каждого гражданина.

Все годы власть искусственно создавала ситуацию, при которой честно вести бизнес в Украине для предпринимателя было практически невозможно. Поэтому мы введем одноразовую «нулевую декларацию» для бизнеса. Каждый бизнесмен за 5% сможет задекларировать и легализовать свои доходы. Полученные средства пойдут на уменьшение тарифной нагрузки для малообеспеченных. Пройдя «экономическое чистилище», каждый получит шанс в дальнейшем честно вести бизнес в стране.

Первоочередные задачи развития экономики: детенизация экономики, свобода конкуренции, развитие внутреннего производства, долгосрочное недорогое кредитование. Я, как Президент, буду гарантом каждому крупному инвестору, который придет в Украину.

Налоги станут простыми и понятными. Замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал даст бизнесу больше свободы для развития и снизит административное давление. Платить налоги должны все.

Бюджет государства должен стать народной казной, а не системой прихотей народных депутатов.

Формирование прозрачного рынка земли.

Украина должна перейти на обеспечение своих потребностей за счет собственных энергетических ресурсов, став впоследствии их экспортером на европейский рынок.

Необходимо внедрить экономический паспорт украинца. Каждый ребенок будет иметь право накапливать на своем счету часть от реализации государством естественных благ (недра, земли и т. п.). После достижения совершеннолетия ребенок получит эти накопления как собственный стартовый капитал. Украинец должен стать основным акционером Украины!

Крупнейшая страна Европы не может быть бедной.

Не борьба с коррупцией, а победа над ней

«Не укради!» – основная заповедь в борьбе с коррупцией.

Нулевая толерантность к коррупции на всех уровнях. Подозреваемый в коррупции не выйдет под залог. Осужденный за коррупцию получит конфискацию имущества и пожизненный запрет занимать государственные должности. Разоблачитель коррупции находится под защитой государства и получать материальное поощрение. Я сам не воровал и никому не позволю!

Новосозданным антикоррупционным органам и Высшему антикоррупционному суду-максимальную государственную поддержку для эффективного выполнения их задач.

Честные чиновники получат гарантированные достойные заработные платы, открытые конкурсы на должности, высокий социальный статус и государственное страхование.

Моя цель – полная открытость деятельности власти, автоматизация публичных процессов онлайн, сведение всего функционала государства до размеров смартфона.

Цель: не брать, не давать, а кто не понял – сажать!

Здоровая и образованная нация

Профессии врача и учителя должны стать престижными и высокооплачиваемыми.

Больницы и школы получат современное оборудование, обновят свою инфраструктуру. Сократим административную надстройку системы здравоохранения и образования.

Важнейший шаг в здравоохранении – переход к страховой медицине. Пациент будет сам определять программу страхования, выбирать учреждение, врача, способ лечения. Базовый уровень страхования для малообеспеченных слоев населения – за счет государства.

Лекарства, которые прошли регистрацию в странах ЕС и США, не будут получать дополнительных разрешений в Украине.

Большое внимание медицине профилактической. Болезни надо предотвращать, а не лечить. Программа популяризации здорового образа жизни. Введение обязательного бесплатного ежегодного медицинского осмотра.

Образование – это будущее нации! Начальное образование должно формировать ребенка счастливого. Общее образование – человека современных знаний. Профессионально-техническое образование - человека, который умеет. Высшее образование – человека будущего.

Мы введем принцип «деньги ходят за талантливым студентом». Каждый школьный гений получит образовательный ваучер, который сможет потратить на обучение в любом выбранном им заведении высшего образования.

Создадим все условия для того, чтобы государственные и частные учебные заведения получили равные права. Государство будет гарантировать прозрачное и легкое лицензирование, поддержку и развитие частного образования. Мы откроем украинский рынок для лучших иностранных учебных заведений.

Мир совершенствуется ежедневно. Поэтому наш принцип – «образование на протяжении всей жизни». Каждый будет иметь шанс повысить свой уровень до того, который является востребованным на рынке сегодня.

Украинцы – нация, которая учится!

Комфортная страна

Украина должна стать страной, где удобно и уютно всем.

Молодежи – качественное образование, трудоустройство, пространство для самореализации. Восстановим программы молодежного жилищного кредитования. Молодым предпринимателям государственную поддержку и год льготного налогообложения.

Старшему поколению – достойное пенсионное обеспечение. Переход от солидарной к накопительной пенсионной системе. Все страховые накопления, сделанные человеком за жизнь, не будут пропадать в фондах, а переходить в наследство. Мы обеспечим монетизацию льгот и субсидий.

Страна нуждается в капитальном ремонте инфраструктуры. Строительство дорог по европейским стандартам, автоматический контроль веса и скорости автомобилей, восстановление аэропортов в каждом областном центре, подписание соглашения «Открытое небо» с ЕС, устранения монополизма на транспорте – мои приоритеты.

Для равного развития регионов мы перестанем концентрировать центральные органы власти в Киеве. Власть должна видеть проблемы на местах, а не из окон своих киевских кабинетов. Это поднимет благоустройство в регионах и даст шанс трудоустройства на местах.

Мы создадим условия, чтобы люди, которые разъехались по миру, имели бы желание вернуться домой. «Хочу уехать» мы должны заменить на «хочу вернуться».

Экология страны – это инвестиция в будущие поколения. Введение европейских стандартов промышленного и продовольственного производства. Украина должна стать мировым экологическим продовольственным супермаркетом.

Сортировка и переработка мусора, отказ от пластика, контроль за вырубкой лесов, загрязнением рек, истощением черноземов – наш вклад в будущее страны.

Электронная страна

Государство обеспечит всех жителей доступом к быстрому Интернету. Мы будем содействовать развитию цифровой грамотности населения независимо от возраста.

Вся информация о формировании и использовании бюджетов, проведения тендеров, закупок, аукционов будет доступна всем. Публичные процессы будут автоматизированы, ведь компьютер взятки не берет. Услуги, которые могут предоставляться электронно, будут внедрены в первую очередь.

Граждане Украины получат возможность приобщаться к принятию важных решений власти через сеть Интернет, в том числе и к голосованию на выборах и референдумах.

Украина имеет все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов и высокотехнологичного производства.

Посмотрим правде в глаза. Украина, 28 лет строилась руками «профессиональных государственных деятелей», на сегодня является просто неконкурентоспособной в мире. Современные политики связаны давними обидами, кумовством, бизнес-проектами, не способны изменить Украину.

Украина сегодня нуждается не просто в новых лицах. Она нуждается в новых идеях! Моя главная задача – привести к власти порядочных и патриотичных специалистов.

Надо менять страну и меняться самим. Надо брать ответственность на себя и показывать пример будущим поколениям. Надо объединяться всем, кто независимо от пола, языка, веры, национальности просто ЛЮБИТ УКРАИНУ!

ИЗМЕНИМ УКРАИНУ ВМЕСТЕ!