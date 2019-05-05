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Московский листок

Хруст датской булки

Опубликовано 05.05.2019 автором в разделе комментариев 0

кино митина фестиваль
Хруст датской булки


Название фильма  датского  документалиста  Карла Олссона  «Patrimonium»   организаторы фестиваля, на мой взгляд, совершенно зря перевели на русский как  «Наследие»     -    в кадре именно патримониум,  феодальное родовое имение, веками передающееся от отца к сыну, и высокопарная латынь здесь более чем к месту: она сразу настраивает на слегка иронический лад,  который при переводе совершенно улетучивается.  Презентуя фильм, режиссер сообщил, что в Скандинавии, гордящейся традицией киноизображения среднего класса и пролетариата, утрачен интерес к показу жизни высшего общества  (в моменты таких откровений скандинавам действительно хочется позавидовать). Олссон показывает размеренную,  как бы застывшую повседневную жизнь родовых поместий,  которые  посреди динамичной неоново-цифровой современности смотрятся не просто анахронизмом, а абсолютным слепком прошлого    -   складывается ощущение, что операторов Матиаса Дёкера и Йонатана Эльсборга с камерой командировали слетать на машине времени  сквозь пару-тройку столетий  в фамильные гнёзда североевропейской аристократии.  В то время как в России с придыханием откапывают из тлена, вытаскивают на свет Божий, романтизируют и поэтизируют быт, а вслед за ним и нравы покрывшихся плесенью отечественных голицыных, юсуповых и шереметевых, в Дании такая поэтизация, безотносительно к режиссёрскому взгляду и задумке,  приобретает пародийный оттенок.    

Оллсон признается:  для него главное  -  визуальная составляющая, именно вокруг картинки накручивается идея, нарратив.  В «Наследии» нарратива совсем не много, зато визуальное мастерство на высоте:  фильм состоит из практически статичных планов поместий, замков, парадных гостиных и столовых,  парков и садов,  по которым перемещаются  современно одетые люди    -   графы, герцоги, баронеты, а также их сиятельные потомки, чада и домочадцы  с планшетами, айфонами и прочими временными маркерами в руках.  Вот два садовника обрезают ветки у толстенного векового дуба, ведя неспешную беседу о бренности бытия и несовершенствах мира, вот в призамковом дворе потомки знатных европейских родов, подобно членам клубов исторической реконструкции, воссоздают турниры по конной выездке  и организуют псовую охоту, вот чей-то племянник с громким именем  обсуждает со своим  не менее  родовитым родственником  установку в саду солнечных батарей и программу по домашнему энергосбережению   -  отапливать и содержать огромные замки нынче накладно даже небедным отпрыскам  знатных фамилий….  Если что в картине Оллсона и вызывает восхищение, так это блестящая операторская работа:  благодаря мертвенной статике камеры, минимуму монтажных склеек и высокоточной цифровой передаче деталей  фильм кажется чередованием живописных полотен  эпохи классицизма с его возведенной в абсолют симметрией.  Не случайно  предыдущий фильм Карла Олссона «Blessed Be This Place» был номинирован на премию фестиваля Camerimage (операторские «Канны»). 

Безусловно, за время четырехлетних съемок режиссеру удалось совместить приятное с полезным   -   проникнуть в весьма закрытый аристократический мирок, завести нужные знакомства, параллельно обеспечивая своей картине статусный промоушн.  Собственно, почему бы и нет.  Во время ММКФ-овского пресс-показа часть зрителей откровенно скучала,  раздражаясь тягуче-медленной сменой планов, а поклонники хруста французских  (в данном случае, скорее датских)  булок выражали бурное восхищение «породистым и стильным кино».



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