Хруст датской булки кино митина фестиваль

Название фильма датского документалиста Карла Олссона «Patrimonium» организаторы фестиваля, на мой взгляд, совершенно зря перевели на русский как «Наследие» - в кадре именно патримониум, феодальное родовое имение, веками передающееся от отца к сыну, и высокопарная латынь здесь более чем к месту: она сразу настраивает на слегка иронический лад, который при переводе совершенно улетучивается. Презентуя фильм, режиссер сообщил, что в Скандинавии, гордящейся традицией киноизображения среднего класса и пролетариата, утрачен интерес к показу жизни высшего общества (в моменты таких откровений скандинавам действительно хочется позавидовать). Олссон показывает размеренную, как бы застывшую повседневную жизнь родовых поместий, которые посреди динамичной неоново-цифровой современности смотрятся не просто анахронизмом, а абсолютным слепком прошлого - складывается ощущение, что операторов Матиаса Дёкера и Йонатана Эльсборга с камерой командировали слетать на машине времени сквозь пару-тройку столетий в фамильные гнёзда североевропейской аристократии. В то время как в России с придыханием откапывают из тлена, вытаскивают на свет Божий, романтизируют и поэтизируют быт, а вслед за ним и нравы покрывшихся плесенью отечественных голицыных, юсуповых и шереметевых, в Дании такая поэтизация, безотносительно к режиссёрскому взгляду и задумке, приобретает пародийный оттенок.



Оллсон признается: для него главное - визуальная составляющая, именно вокруг картинки накручивается идея, нарратив. В «Наследии» нарратива совсем не много, зато визуальное мастерство на высоте: фильм состоит из практически статичных планов поместий, замков, парадных гостиных и столовых, парков и садов, по которым перемещаются современно одетые люди - графы, герцоги, баронеты, а также их сиятельные потомки, чада и домочадцы с планшетами, айфонами и прочими временными маркерами в руках. Вот два садовника обрезают ветки у толстенного векового дуба, ведя неспешную беседу о бренности бытия и несовершенствах мира, вот в призамковом дворе потомки знатных европейских родов, подобно членам клубов исторической реконструкции, воссоздают турниры по конной выездке и организуют псовую охоту, вот чей-то племянник с громким именем обсуждает со своим не менее родовитым родственником установку в саду солнечных батарей и программу по домашнему энергосбережению - отапливать и содержать огромные замки нынче накладно даже небедным отпрыскам знатных фамилий…. Если что в картине Оллсона и вызывает восхищение, так это блестящая операторская работа: благодаря мертвенной статике камеры, минимуму монтажных склеек и высокоточной цифровой передаче деталей фильм кажется чередованием живописных полотен эпохи классицизма с его возведенной в абсолют симметрией. Не случайно предыдущий фильм Карла Олссона «Blessed Be This Place» был номинирован на премию фестиваля Camerimage (операторские «Канны»).



Безусловно, за время четырехлетних съемок режиссеру удалось совместить приятное с полезным - проникнуть в весьма закрытый аристократический мирок, завести нужные знакомства, параллельно обеспечивая своей картине статусный промоушн. Собственно, почему бы и нет. Во время ММКФ-овского пресс-показа часть зрителей откровенно скучала, раздражаясь тягуче-медленной сменой планов, а поклонники хруста французских (в данном случае, скорее датских) булок выражали бурное восхищение «породистым и стильным кино».



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