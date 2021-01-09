Что ж ты, фраер, сдал назад?

Да понятно, что Трамп – не Фидель Кастро, не Чавес и не Сорос.
Технологиями массовых волнений занимаются совсем другие люди в Штатах. В кабинетах внимательно изучают опыт всех успешных революций и переворотов, разрабатывают механизмы и рычаги, рассчитывают средства на информационную поддержку, изучают личные дела силовиков, чтобы знать слабые места.
Но самое главное в этих действиях – четко поставленная цель. Это может быть задача по полному переформатированию общества и передаче власти другому классу, как в Октябрьской или Французской революциях.
Это может быть задача по смене элитной группировки на более управляемую, как это было в цветных революциях. Но не может быть целью просто желание погрозить кулачком обманувшему мошеннику.
Пришли, пофоткались в интерьерах Капитолия ..и что?
Неужели вся глобальная махина, переехавшая Трампа, извинится и отступит?
А так буза осталась бузой, хотя и громкой и скандальной.
И сразу видно, что недавние беспорядки под флагом BLM были реально подготовлены и организованы.
Был подвоз продуктов, раскручена информационная поддержка, созданы структуры обеспечения и т.д. И все потому, что этим занималась другая сторона в противостоянии с Трампом, имеющая опыт и навыки.
И там, как только было принято решение о завершении этого цикла – все свернулось в кратчайшие сроки.
У Трампа же получился соломенный самолет папуасов. Нет механизмов, мотора и руля. Не взлетит.
Я пока вижу в этом положительный момент, который подметила Дарья Митина: до этих пор Демпартия всасывала в себя весь протестный потенциал американского общества, ведь Сандерс – не единственный левый, оказавшийся в одном строю у с Клинтонами и Соросом.
Но теперь эти левые и отстаивающие права угнетенных, не смогут там оставаться. И они сами не смогут, и их отторгнет верхушка глобалистов.
А значит, есть шанс на создание настоящей политической силы, представляющей интересы обездоленных и эксплуатируемых.
Ну, и есть слабая надежда, что в ближайшее время внутренние межэлитные разборки и тяжелый кризис в Штатах отвлекут их внимание от Украины.
А товарищу Трампу можно посоветовать – читайте Грамши, Маркса, Троцкого, Ленина. Пока двойка.
Да понятно, что из олигарха революционер, как из чего-то пуля.
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интелл-сов написал 09.01.2021 00:31