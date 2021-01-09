Что ж ты, фраер, сдал назад?

Да понятно, что Трамп – не Фидель Кастро, не Чавес и не Сорос.

Технологиями массовых волнений занимаются совсем другие люди в Штатах. В кабинетах внимательно изучают опыт всех успешных революций и переворотов, разрабатывают механизмы и рычаги, рассчитывают средства на информационную поддержку, изучают личные дела силовиков, чтобы знать слабые места.

Но самое главное в этих действиях – четко поставленная цель. Это может быть задача по полному переформатированию общества и передаче власти другому классу, как в Октябрьской или Французской революциях.

Это может быть задача по смене элитной группировки на более управляемую, как это было в цветных революциях. Но не может быть целью просто желание погрозить кулачком обманувшему мошеннику.

Пришли, пофоткались в интерьерах Капитолия ..и что?

Неужели вся глобальная махина, переехавшая Трампа, извинится и отступит?

А так буза осталась бузой, хотя и громкой и скандальной.

И сразу видно, что недавние беспорядки под флагом BLM были реально подготовлены и организованы.

Был подвоз продуктов, раскручена информационная поддержка, созданы структуры обеспечения и т.д. И все потому, что этим занималась другая сторона в противостоянии с Трампом, имеющая опыт и навыки.

И там, как только было принято решение о завершении этого цикла – все свернулось в кратчайшие сроки.

У Трампа же получился соломенный самолет папуасов. Нет механизмов, мотора и руля. Не взлетит.

Я пока вижу в этом положительный момент, который подметила Дарья Митина: до этих пор Демпартия всасывала в себя весь протестный потенциал американского общества, ведь Сандерс – не единственный левый, оказавшийся в одном строю у с Клинтонами и Соросом.

Но теперь эти левые и отстаивающие права угнетенных, не смогут там оставаться. И они сами не смогут, и их отторгнет верхушка глобалистов.

А значит, есть шанс на создание настоящей политической силы, представляющей интересы обездоленных и эксплуатируемых.

Ну, и есть слабая надежда, что в ближайшее время внутренние межэлитные разборки и тяжелый кризис в Штатах отвлекут их внимание от Украины.

А товарищу Трампу можно посоветовать – читайте Грамши, Маркса, Троцкого, Ленина. Пока двойка.

Да понятно, что из олигарха революционер, как из чего-то пуля.