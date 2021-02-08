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Московский листок

Может ли быть хуже?

Опубликовано 08.02.2021 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 0

украина война киев зеленский
Может ли быть хуже?

После разгрома Партии регионов, после физического уничтожения ряда политиков, которые выдавались за самоубийства, после заказных убийств Бузины и Калашникова, после позорной и незаконной люстрации, в 2018-2019 годах казалось, что накал беззакония все же снизился.

Выборы, которые выиграл Зеленский, показали, что население Украины хочет спокойной жизни, без войны, без оголтелой русофобии, без лицемерного грабежа под предлогом мифической агрессии.

И тут, как будто прозвучал выстрел стартового пистолета, и в стране начался очередной виток войны с русскими, с российским влиянием, с якобы пророссийскими политическими силами. Под счастливое улюлюканье воспрянувших героев Майдана, под одобрительное покашливанье западных кураторов, проходит разгром медиа-армии Медведчука, при этом даже такие зубры в области прав, как Ринат Кузьмин и Портнов, бормочут что-то невразумительное.

Это и понятно. Искать защиты у международных инстанций после открытого одобрения со стороны США и Великобритании – дело бессмысленное.

На Украине проходит уничтожение последних остатков неподконтрольности – сносятся поочередно финансовые группы и олигархические кланы, зачищаются зоны влияния, ну, и естественно, начали с групп, считающихся пророссийскими.

Но скоро придет очередь и за Ахметовым, и за Коломойским, и за Пинчуком и даже за Порошенко.

Зеленский – очень удобный президент для Запада. Если Порошенко в этом свинстве постоянно выгадывал для себя кусочек ветчины, то Зеленский не претендует и на шкурку от ветчины.

И мы сейчас в роли оптимиста, который на вздохи пессимиста: «Как все ужасно! Хуже уже быть не может!», отвечает радостно: «Может, может!»



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