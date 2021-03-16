Что такое швейцарский федерализм?

"Мир либо погибнет, либо гельветизируется."
Фр. Дюрренмат
Предисловие
Зачем это нужно знать гражданам России?
Принципы швейцарского федерализма положены в основание Евросоюза.
Если россияне не изменят имперскую сущность России — они потеряют свою страну и в лучшем случае окажутся в трех десятках бантустанов, иногда на положении «неграждан», а в худшем — превратятся в подобие индейцев или курдов.
Единство в многообразии
Швейцария (официально — «Швейцарская Конфедерация») — федеративная республика, состоящая из 26 суверенных кантонов, кантоны состоят из 2551 общин (коммун).
Девиз:
«Unus pro omnibus, omnes pro uno» — «Один за всех, все за одного».
Швейцария никогда не была монархией, поэтому у швейцарцев нет таких понятий, как «государство» и «столица». Вместо слова «государство» используется выражение «Швейцарское Клятвенное Товарищество» — «Schweizerische Eidgenossenschaft».
Город Берн, резиденция федеральных властей, называется не столицей, а городом федерального значения.
Швейцарская федерация обладает полномочиями, которые ей добровольно передали народ и кантоны, кантоны обладают полномочиями, которые им добровольно передали общины, из которых они состоят.
Основа швейцарского федерализма — принцип субсидиарности: наверх передаются полномочия, выходящие за пределы возможностей на местах, или в целях достижения наибольшей эффективности.
Девиз швейцарского федерализма: «Единство в многообразии».
Население Швейцарии:
65% - немцы,
18% - французы,
10% - итальянцы,
1% - ретороманцы, остальное население — национальные меньшинства.
В Швейцарии — 4 государственных языка:
немецкий
французский
итальянский и
ретороманский.
Немцы живут в большинстве в немецкоязычных кантонах, французы — во франкоязычных, итальянцы — в италоязычных, ретороманцы — в кантоне Граубюнден.
Гражданин Швейцарии является в первую очередь гражданином своей общины, затем гражданином своего кантона, и только затем — гражданином Швейцарской Конфедерации.
Полномочия швейцарских общин:
управление имуществом и деньгами,
строительство и поддержание общественных зданий,
строительный надзор и благоустройство местности,
учёт населения,
взимание налогов (федеральных, кантональных и коммунальных),
трудоустройство,
социальное обеспечение,
служба местной полиции,
здравоохранение,
организация школ,
благотворительность, организация выборов и голосований,
проведение культурных, спортивных и т. п. мероприятий,
водоснабжение,
пожарная охрана,
удаление сточных вод,
вывоз мусора,
устройство мест для переработки особых отходов,
организация общественного транспорта, решение проблем частного транспорта,
устройство мест для проведения досуга (например, спортивных сооружений).
Полномочия кантонов:
кантоны имеют собственную конституцию и законодательство, налоги, финансы, бюджет, суд, прокуратуру, полицию, тюрьмы, кантональные вооруженные формирования, в пределах своей компетенции заключают договора с заграницей, заботятся о безопасности страны и защите населения,в их компетенции — школьное дело, культура, языки, отношения между церковью и государством, охрана природы и родного края.
Нуждающиеся получают поддержку от кантона, в котором проживают.
Кантоны обладают полным правом налогообложения, за исключением тех налогов, сбор которых является прерогативой федерального правительства. Как следствие, в Швейцарии приняты три уровня налогообложения — федеральный, кантональный, общинный (муниципальный).
Кантоны самостоятельны в вопросах финансирования. Они самостоятельно распоряжаются двумя третями доходов и осуществляют две трети расходов. На федеральное правительство приходится лишь одна треть. Внутри кантонов обычно половина от этих двух третей передается на уровень муниципалитетов.
В кантонах и общинах граждане участвуют в принятии решений относительно своих налогов. Налоги должны получить демократическое одобрение в ходе так называемого финансового референдума.
Полномочия Швейцарской федерации:
внешняя политика, безопасность и оборона страны, гражданская оборона, денежная и валютная политика, профессиональное и высшее образование, стипендии, научные исследования, статистика, спорт, кино и культурные устремления, представляющие общешвейцарский интерес, учреждение епископств, охрана окружающей среды, пространственное планирование, воды, леса, рыболовство и охота, охрана животных, общественные работы и транспорт, транзитное сообщение через Альпы, сбор с тяжелого транспорта, налог на горючее и транспортные сборы, железные дороги и прочие средства сообщения, пешеходные и туристические дороги, энергетика и коммуникации, почта и телесвязь, радио, телевидение и прочая техника дальней связи, частнохозяйственная деятельность, приносящая доход, политика в отношении конкуренции, защита прав потребителей, банки и страхование, политика в отношении экономической конъюнктуры, в т. ч. предупреждения и ликвидации безработицы и дороговизны, снабжение страны и создание внутренних резервов, сбалансированная внутренняя структурная политика, финансовое выравнивание, сельское хозяйство, алкоголь, азартные игры, оружие и боевая техника, жилье, работа, социальная защищенность и здоровье, наем жилья, охрана труда, страхование и забота о лицах, достигших старости, потерявших кормильца и инвалидах, профессиональная взаимопомощь, страхование от безработицы, семейные надбавки и страхование на случай материнства, страхование от болезней и несчастных случаев, охрана здоровья, иммграционная политика, верховный суд, гражданское право, уголовное право, метрология, прямые налоги, налог на добавленную стоимость, особые акцизы, налоговая гармонизация, гербовый сбор и перерасчитываемый налог, пошлины.
Федеральное Собрание (парламент Швейцарии) при соблюдении прав народа и кантонов осуществляет верховную власть в Швейцарской федерации.
Федеральное Собрание состоит из двух палат — Совета кантонов (46 членов) и Национального совета (200 членов) и находится в Федеральном дворце в Берне.
Обе палаты Федерального Собрания равноправны.
Наряду с Федеральным советом и Верховным судом, Федеральное собрание является одной из трёх ветвей власти в стране и выполняет функции законодательного органа.
На совместном заседании обеих палат Федерального собрания с соблюдением баланса языков и регионов каждые 4 года избираются 7 министров правительства Швейцарии (Федерального совета), президент и вице-президент, федеральные судьи, канцлер (и командующий армией в случае кризиса или войны).
Федеральное правительство Швейцарии, является коллективным главой государства и все вопросы решает коллегиально большинством голосов, чаще всего — общим согласием.
Президент и вице-президент Швейцарской Конфедерации являются представительскими фигурами и ежегодно переизбираются Федеральным собранием.
Повторное избрание на следующий год исключено.
Федеральный банк уполномочен защищать курс швейцарского франка и не имеет права заниматься другими банковскими операциями. Другие виды коммерческой деятельности банков относятся к компетенции кантональных банков.
Чистая прибыль Швейцарского национального банка не менее чем на две трети поступает кантонам.
Голосование (референдум) народа и кантонов в Швейцарии состоит из двух частей: за законопроект должны проголосовать большинство швейцарцев и большинство кантонов.
На голосование народа и кантонов выносятся:
1) изменения Федеральной конституции;
2) вступление в организации коллективной безопасности или наднациональные сообщества;
3) объявленные срочными союзные законы, которые не имеют конституционного основания и срок действия которых превышает один год.
Политическое устройство кантонов и общин подобно политическому устройству Швейцарской федерации.
У всех кантонов (за исключением двух) имеется однопалатный парламент (его названия варьируются), состоящий из определённого числа депутатов (от 49 до 180).
В кантонах Гларус и Аппенцелль-Иннерроден непосредственно население выполняет роль единственного законодательного органа, голосуя на общенародных собраниях.
Исполнительная власть в кантонах принадлежит правительству-коллегии, численность которой равняется либо 5, либо 7 человек.
Каждый кантон имеет 2 уровня судебной власти: первая инстанция и суд кантона (вторая инстанция).
В больших общинах существует парламент и правительство (их названия меняются в зависимости от региона). В свою очередь роль парламента в меньших общинах может играть собрание всех граждан, имеющих право голоса, а роль правительства специально нанятый управленец (иногда работающий неполный рабочий день или на общественных началах).
Заключение
«Швейцарский народ и кантоны … уверены, что свободен лишь тот, кто использует свою свободу, и что сила народа измеряется благом слабых.»
Из Преамбулы Союзной конституции Швейцарской Конфедерации.
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