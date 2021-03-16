Что такое швейцарский федерализм?

"Мир либо погибнет, либо гельветизируется."

Фр. Дюрренмат

Предисловие

Зачем это нужно знать гражданам России?

Принципы швейцарского федерализма положены в основание Евросоюза.

Если россияне не изменят имперскую сущность России — они потеряют свою страну и в лучшем случае окажутся в трех десятках бантустанов, иногда на положении «неграждан», а в худшем — превратятся в подобие индейцев или курдов.

Единство в многообразии

Швейцария (официально — «Швейцарская Конфедерация») — федеративная республика, состоящая из 26 суверенных кантонов, кантоны состоят из 2551 общин (коммун).

Девиз:

«Unus pro omnibus, omnes pro uno» — «Один за всех, все за одного».

Швейцария никогда не была монархией, поэтому у швейцарцев нет таких понятий, как «государство» и «столица». Вместо слова «государство» используется выражение «Швейцарское Клятвенное Товарищество» — «Schweizerische Eidgenossenschaft».

Город Берн, резиденция федеральных властей, называется не столицей, а городом федерального значения.

Швейцарская федерация обладает полномочиями, которые ей добровольно передали народ и кантоны, кантоны обладают полномочиями, которые им добровольно передали общины, из которых они состоят.

Основа швейцарского федерализма — принцип субсидиарности: наверх передаются полномочия, выходящие за пределы возможностей на местах, или в целях достижения наибольшей эффективности.

Девиз швейцарского федерализма: «Единство в многообразии».

Население Швейцарии:

65% - немцы,

18% - французы,

10% - итальянцы,

1% - ретороманцы, остальное население — национальные меньшинства.

В Швейцарии — 4 государственных языка:

немецкий

французский

итальянский и

ретороманский.

Немцы живут в большинстве в немецкоязычных кантонах, французы — во франкоязычных, итальянцы — в италоязычных, ретороманцы — в кантоне Граубюнден.

Гражданин Швейцарии является в первую очередь гражданином своей общины, затем гражданином своего кантона, и только затем — гражданином Швейцарской Конфедерации.

Полномочия швейцарских общин:

управление имуществом и деньгами,

строительство и поддержание общественных зданий,

строительный надзор и благоустройство местности,

учёт населения,

взимание налогов (федеральных, кантональных и коммунальных),

трудоустройство,

социальное обеспечение,

служба местной полиции,

здравоохранение,

организация школ,

благотворительность, организация выборов и голосований,

проведение культурных, спортивных и т. п. мероприятий,

водоснабжение,

пожарная охрана,

удаление сточных вод,

вывоз мусора,

устройство мест для переработки особых отходов,

организация общественного транспорта, решение проблем частного транспорта,

устройство мест для проведения досуга (например, спортивных сооружений).

Полномочия кантонов:

кантоны имеют собственную конституцию и законодательство, налоги, финансы, бюджет, суд, прокуратуру, полицию, тюрьмы, кантональные вооруженные формирования, в пределах своей компетенции заключают договора с заграницей, заботятся о безопасности страны и защите населения,в их компетенции — школьное дело, культура, языки, отношения между церковью и государством, охрана природы и родного края.

Нуждающиеся получают поддержку от кантона, в котором проживают.

Кантоны обладают полным правом налогообложения, за исключением тех налогов, сбор которых является прерогативой федерального правительства. Как следствие, в Швейцарии приняты три уровня налогообложения — федеральный, кантональный, общинный (муниципальный).

Кантоны самостоятельны в вопросах финансирования. Они самостоятельно распоряжаются двумя третями доходов и осуществляют две трети расходов. На федеральное правительство приходится лишь одна треть. Внутри кантонов обычно половина от этих двух третей передается на уровень муниципалитетов.

В кантонах и общинах граждане участвуют в принятии решений относительно своих налогов. Налоги должны получить демократическое одобрение в ходе так называемого финансового референдума.

Полномочия Швейцарской федерации:

внешняя политика, безопасность и оборона страны, гражданская оборона, денежная и валютная политика, профессиональное и высшее образование, стипендии, научные исследования, статистика, спорт, кино и культурные устремления, представляющие общешвейцарский интерес, учреждение епископств, охрана окружающей среды, пространственное планирование, воды, леса, рыболовство и охота, охрана животных, общественные работы и транспорт, транзитное сообщение через Альпы, сбор с тяжелого транспорта, налог на горючее и транспортные сборы, железные дороги и прочие средства сообщения, пешеходные и туристические дороги, энергетика и коммуникации, почта и телесвязь, радио, телевидение и прочая техника дальней связи, частнохозяйственная деятельность, приносящая доход, политика в отношении конкуренции, защита прав потребителей, банки и страхование, политика в отношении экономической конъюнктуры, в т. ч. предупреждения и ликвидации безработицы и дороговизны, снабжение страны и создание внутренних резервов, сбалансированная внутренняя структурная политика, финансовое выравнивание, сельское хозяйство, алкоголь, азартные игры, оружие и боевая техника, жилье, работа, социальная защищенность и здоровье, наем жилья, охрана труда, страхование и забота о лицах, достигших старости, потерявших кормильца и инвалидах, профессиональная взаимопомощь, страхование от безработицы, семейные надбавки и страхование на случай материнства, страхование от болезней и несчастных случаев, охрана здоровья, иммграционная политика, верховный суд, гражданское право, уголовное право, метрология, прямые налоги, налог на добавленную стоимость, особые акцизы, налоговая гармонизация, гербовый сбор и перерасчитываемый налог, пошлины.

Федеральное Собрание (парламент Швейцарии) при соблюдении прав народа и кантонов осуществляет верховную власть в Швейцарской федерации.

Федеральное Собрание состоит из двух палат — Совета кантонов (46 членов) и Национального совета (200 членов) и находится в Федеральном дворце в Берне.

Обе палаты Федерального Собрания равноправны.

Наряду с Федеральным советом и Верховным судом, Федеральное собрание является одной из трёх ветвей власти в стране и выполняет функции законодательного органа.

На совместном заседании обеих палат Федерального собрания с соблюдением баланса языков и регионов каждые 4 года избираются 7 министров правительства Швейцарии (Федерального совета), президент и вице-президент, федеральные судьи, канцлер (и командующий армией в случае кризиса или войны).

Федеральное правительство Швейцарии, является коллективным главой государства и все вопросы решает коллегиально большинством голосов, чаще всего — общим согласием.

Президент и вице-президент Швейцарской Конфедерации являются представительскими фигурами и ежегодно переизбираются Федеральным собранием.

Повторное избрание на следующий год исключено.

Федеральный банк уполномочен защищать курс швейцарского франка и не имеет права заниматься другими банковскими операциями. Другие виды коммерческой деятельности банков относятся к компетенции кантональных банков.

Чистая прибыль Швейцарского национального банка не менее чем на две трети поступает кантонам.

Голосование (референдум) народа и кантонов в Швейцарии состоит из двух частей: за законопроект должны проголосовать большинство швейцарцев и большинство кантонов.

На голосование народа и кантонов выносятся:

1) изменения Федеральной конституции;

2) вступление в организации коллективной безопасности или наднациональные сообщества;

3) объявленные срочными союзные законы, которые не имеют конституционного основания и срок действия которых превышает один год.

Политическое устройство кантонов и общин подобно политическому устройству Швейцарской федерации.

У всех кантонов (за исключением двух) имеется однопалатный парламент (его названия варьируются), состоящий из определённого числа депутатов (от 49 до 180).

В кантонах Гларус и Аппенцелль-Иннерроден непосредственно население выполняет роль единственного законодательного органа, голосуя на общенародных собраниях.

Исполнительная власть в кантонах принадлежит правительству-коллегии, численность которой равняется либо 5, либо 7 человек.

Каждый кантон имеет 2 уровня судебной власти: первая инстанция и суд кантона (вторая инстанция).

В больших общинах существует парламент и правительство (их названия меняются в зависимости от региона). В свою очередь роль парламента в меньших общинах может играть собрание всех граждан, имеющих право голоса, а роль правительства специально нанятый управленец (иногда работающий неполный рабочий день или на общественных началах).

Заключение

«Швейцарский народ и кантоны … уверены, что свободен лишь тот, кто использует свою свободу, и что сила народа измеряется благом слабых.»

Из Преамбулы Союзной конституции Швейцарской Конфедерации.