Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Что такое швейцарский федерализм?

Опубликовано 16.03.2021 автором Самарин Е. в разделе комментариев 0

суд закон
Что такое швейцарский федерализм?

"Мир либо погибнет, либо гельветизируется."

Фр. Дюрренмат

 

 

Предисловие 

Зачем это нужно знать гражданам России?

Принципы швейцарского федерализма положены в основание Евросоюза.

Если россияне не изменят имперскую сущность России — они потеряют свою страну и в лучшем случае окажутся в трех десятках бантустанов, иногда на положении «неграждан», а в худшем — превратятся в подобие индейцев или курдов. 

 

Единство в многообразии 

Швейцария (официально — «Швейцарская Конфедерация») — федеративная республика, состоящая из 26 суверенных кантонов, кантоны состоят из 2551 общин (коммун).

 

Девиз:

«Unus pro omnibus, omnes pro uno» — «Один за всех, все за одного». 

Швейцария никогда не была монархией, поэтому у швейцарцев нет таких понятий, как «государство» и «столица». Вместо слова «государство» используется выражение «Швейцарское Клятвенное Товарищество» — «Schweizerische Eidgenossenschaft». 

Город Берн, резиденция федеральных властей, называется не столицей, а городом федерального значения. 

Швейцарская федерация обладает полномочиями, которые ей добровольно передали народ и кантоны, кантоны обладают полномочиями, которые им добровольно передали общины, из которых они состоят. 

Основа швейцарского федерализма — принцип субсидиарности: наверх передаются полномочия, выходящие за пределы возможностей на местах, или в целях достижения наибольшей эффективности. 

Девиз швейцарского федерализма: «Единство в многообразии».

 

Население Швейцарии:

65% - немцы,

18% - французы,

10% - итальянцы,

1% - ретороманцы, остальное население — национальные меньшинства.

 

В Швейцарии — 4 государственных языка:

немецкий

французский

итальянский и

ретороманский. 

Немцы живут в большинстве в немецкоязычных кантонах, французы — во франкоязычных, итальянцы — в италоязычных, ретороманцы — в кантоне Граубюнден. 

Гражданин Швейцарии является в первую очередь гражданином своей общины, затем гражданином своего кантона, и только затем — гражданином Швейцарской Конфедерации.

 

Полномочия швейцарских общин:

управление имуществом и деньгами,

строительство и поддержание общественных зданий,

строительный надзор и благоустройство местности,

учёт населения,

взимание налогов (федеральных, кантональных и коммунальных),

трудоустройство,

социальное обеспечение,

служба местной полиции,

здравоохранение,

организация школ,

благотворительность, организация выборов и голосований,

проведение культурных, спортивных и т. п. мероприятий,

водоснабжение,

пожарная охрана,

удаление сточных вод,

вывоз мусора,

устройство мест для переработки особых отходов,

организация общественного транспорта, решение проблем частного транспорта,

устройство мест для проведения досуга (например, спортивных сооружений).

 

Полномочия кантонов:

кантоны имеют собственную конституцию и законодательство, налоги, финансы, бюджет, суд, прокуратуру, полицию, тюрьмы, кантональные вооруженные формирования, в пределах своей компетенции заключают договора с заграницей, заботятся о безопасности страны и защите населения,в их компетенции — школьное дело, культура, языки, отношения между церковью и государством, охрана природы и родного края.

Нуждающиеся получают поддержку от кантона, в котором проживают. 

Кантоны обладают полным правом налогообложения, за исключением тех налогов, сбор которых является прерогативой федерального правительства. Как следствие, в Швейцарии приняты три уровня налогообложения — федеральный, кантональный, общинный (муниципальный). 

Кантоны самостоятельны в вопросах финансирования. Они самостоятельно распоряжаются двумя третями доходов и осуществляют две трети расходов. На федеральное правительство приходится лишь одна треть. Внутри кантонов обычно половина от этих двух третей передается на уровень муниципалитетов. 

В кантонах и общинах граждане участвуют в принятии решений относительно своих налогов. Налоги должны получить демократическое одобрение в ходе так называемого финансового референдума. 

 

Полномочия Швейцарской федерации:

внешняя политика, безопасность и оборона страны, гражданская оборона, денежная и валютная политика, профессиональное и высшее образование, стипендии, научные исследования, статистика, спорт, кино и культурные устремления, представляющие общешвейцарский интерес, учреждение епископств, охрана окружающей среды, пространственное планирование, воды, леса, рыболовство и охота, охрана животных, общественные работы и транспорт, транзитное сообщение через Альпы, сбор с тяжелого транспорта, налог на горючее и транспортные сборы, железные дороги и прочие средства сообщения, пешеходные и туристические дороги, энергетика и коммуникации, почта и телесвязь, радио, телевидение и прочая техника дальней связи, частнохозяйственная деятельность, приносящая доход, политика в отношении конкуренции, защита прав потребителей, банки и страхование, политика в отношении экономической конъюнктуры, в т. ч. предупреждения и ликвидации безработицы и дороговизны, снабжение страны и создание внутренних резервов, сбалансированная внутренняя структурная политика, финансовое выравнивание, сельское хозяйство, алкоголь, азартные игры, оружие и боевая техника, жилье, работа, социальная защищенность и здоровье, наем жилья, охрана труда, страхование и забота о лицах, достигших старости, потерявших кормильца и инвалидах, профессиональная взаимопомощь, страхование от безработицы, семейные надбавки и страхование на случай материнства, страхование от болезней и несчастных случаев, охрана здоровья, иммграционная политика, верховный суд, гражданское право, уголовное право, метрология, прямые налоги, налог на добавленную стоимость, особые акцизы, налоговая гармонизация, гербовый сбор и перерасчитываемый налог, пошлины. 

Федеральное Собрание (парламент Швейцарии) при соблюдении прав народа и кантонов осуществляет верховную власть в Швейцарской федерации. 

Федеральное Собрание состоит из двух палат — Совета кантонов (46 членов) и Национального совета (200 членов) и находится в Федеральном дворце в Берне.

Обе палаты Федерального Собрания равноправны. 

Наряду с Федеральным советом и Верховным судом, Федеральное собрание является одной из трёх ветвей власти в стране и выполняет функции законодательного органа. 

На совместном заседании обеих палат Федерального собрания с соблюдением баланса языков и регионов каждые 4 года избираются 7 министров правительства Швейцарии (Федерального совета), президент и вице-президент, федеральные судьи, канцлер (и командующий армией в случае кризиса или войны). 

Федеральное правительство Швейцарии, является коллективным главой государства и все вопросы решает коллегиально большинством голосов, чаще всего — общим согласием. 

Президент и вице-президент Швейцарской Конфедерации являются представительскими фигурами и ежегодно переизбираются Федеральным собранием.

Повторное избрание на следующий год исключено. 

Федеральный банк уполномочен защищать курс швейцарского франка и не имеет права заниматься другими банковскими операциями. Другие виды коммерческой деятельности банков относятся к компетенции кантональных банков.

Чистая прибыль Швейцарского национального банка не менее чем на две трети поступает кантонам. 

Голосование (референдум) народа и кантонов в Швейцарии состоит из двух частей: за законопроект должны проголосовать большинство швейцарцев и большинство кантонов. 

На голосование народа и кантонов выносятся: 

1) изменения Федеральной конституции; 

2) вступление в организации коллективной безопасности или наднациональные сообщества; 

3) объявленные срочными союзные законы, которые не имеют конституционного основания и срок действия которых превышает один год. 

Политическое устройство кантонов и общин подобно политическому устройству Швейцарской федерации. 

У всех кантонов (за исключением двух) имеется однопалатный парламент (его названия варьируются), состоящий из определённого числа депутатов (от 49 до 180). 

В кантонах Гларус и Аппенцелль-Иннерроден непосредственно население выполняет роль единственного законодательного органа, голосуя на общенародных собраниях. 

Исполнительная власть в кантонах принадлежит правительству-коллегии, численность которой равняется либо 5, либо 7 человек. 

Каждый кантон имеет 2 уровня судебной власти: первая инстанция и суд кантона (вторая инстанция). 

В больших общинах существует парламент и правительство (их названия меняются в зависимости от региона). В свою очередь роль парламента в меньших общинах может играть собрание всех граждан, имеющих право голоса, а роль правительства специально нанятый управленец (иногда работающий неполный рабочий день или на общественных началах). 

 

Заключение 

«Швейцарский народ и кантоны … уверены, что свободен лишь тот, кто использует свою свободу, и что сила народа измеряется благом слабых.»

Из Преамбулы Союзной конституции Швейцарской Конфедерации.



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вернуть ли Дзержинского на Лубянку?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полиция сорвала форум муниципальных депутатов
Полиция сорвала форум муниципальных депутатов
13.03.2021
Марш маршей
Марш маршей
12.03.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Погода внутри страны не меняется (0)
Почему пресмыкается Зюганов? (1)
Мы не хотим пикетировать. Но из нас делают бомжей (0)
Римская церковь не будет венчать однополых (5)
Еще одно возвращение (2)
Почти четверти россиян после увольнения не хватит денег даже на неделю (2)
Прибыль российских компаний в 2020 году рухнула ниже уровня 12 летней давности (2)
И как это мы обогнали всю Европу по темпам вакцинации? (4)
Анатолий Баранов: Может так случиться, что экологическая нагрузка окажется и неподъемной для некоторых производств (1)
Господин судья, я пришел до вас как до родного папаши и имею поручение президента (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: А однополым-то вообще зачем?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Мои публикации в Instagram за 15 марта 2021
Дарья Митина Дарья Митина: Неразлучные
Дарья Митина Дарья Митина: Трудности перевода
Михаил Делягин Михаил Делягин: Цифровой след личности - новый смысл существования человечества и некоторые следствия этого. Декла
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss