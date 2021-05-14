Не садитесь играть с шулерами

Сегодня даже самому тупому, наконец, становится понятно – «всей Украины» Россия не получит никогда.

Все уговоры, дескать, рано или поздно к власти на Украине придут здравомыслящие политики – нелепый самообман.

Россия похожа на мастера спорта по шахматам и боксу, который наивно полагается на свои таланты, садясь играть с шулером-гопником.

Она долго выстраивает комбинацию, предвкушая ее тонкие стратегические выигрышные позиции.

И в тот момент, когда она уже ожидает законного перевеса, ее ферзя просто сбивают щелчком, приемом игры в «Чапаева», а ему дают кастетом по голове.

«Четыре сбоку – ваших нет!».

Давно пора понять – никаких игр нельзя планировать с теми, кто в любой момент изменяет правила игры.

Медведчука не трогал ни Янукович (помните визит Путина, когда Янукович ждал его, пока тот нагостится у Виктора Владимировича?), ни Порошенко в самые оголтелые времена обострений на Донбассе.

Потому что отлично понимали – пока Медведчук дефилирует парламентскими и правительственными коридорами, до этих пор можно морочить голову российской власти возможной сменой вектора.

Раз Зеленский пошел ва-банк, значит решение принято окончательно, никаких обещаний, намеков, подмигиваний уже не будет.

Война вступила в новую фазу.

Раньше в России ухмылялись – Украина объявляет Россию агрессором, а мы то с Украиной не воюем.

А теперь от голой риторики Украина перешла к настоящим военным действиям.

Это понимают в России?...