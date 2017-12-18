Успеет ли Путин помиловать своего любимца Улюкаева до выборов?

В том, что послабление в судьбе г-на осужденного последует, почти не сомневаюсь. Но сначала приговор должен вступить в законную силу.

А там и Новый год. Он плавно перетечет в декадник Всероссийского запоя, после которого голова варит плохо у всех.

Особенно у членов правительства, поскольку они выезжают развлекаться с девочками за рубеж на свои дачи и виллы.

Вчера г-н осужденный уже пожаловался в столичной газете на не шибко комфортные условия, в каковых провел свою первую ночь в качестве полноправного зэка.

Для меня же вся эта клоунада с «делом Улюкаева» сводится к вопросу: «Успеет ли хозяин Кремля помиловать любимого экс-министра до своих выборов 18 марта?»

Или он простит его после своего инаугурирования в начале мая? Потому что, по утверждению «лондонца» Шувалова, 23-24-го у президента встреча с японским премьером Абэ по совместной пролонгации Южных Курил. То ли по эксплуатации, то ли капитуляции.

Владимир Владимирович дал понять, что 18 марта хочет устроить всем нам всенародный праздник. И, стало быть, ему надо подойти к нему белым и пушистым. Без улюкаевских вериг на ногах.

Почему я думаю, что ему, этот, простите, «геморрой» совсем не нужен? Слишком много белых ниток выпирает из наспех сшитого дела.

Как и из «дела Немцова». Признали виновными пятерых его соучастников-убийц, а почему и за что они лишили жизни популярного политика – суд интересоваться не стал. Мы-то с вами понимаем, почему. Но суд вникать не стал. Видать, чтобы не сболтнули лишнего.

И в этом деле слишком много повисло вопросов. Типа: «Вы что же, уважаемый г-н президент, не видели, кого назначали министром экономического развития страны и кому дали два ордена? Не знали, что он только декларирует по 50-60 млн. руб. в год, а сколько на самом деле имеет?.. У него 17 земельных наделов, которые обрабатывают самые настоящие батраки. Откуда такие сверхдоходы у министра, которому по закону всякий бизнес запрещен?»

Это очень нехорошие вопросы для гаранта справедливости. Поскольку добрая половина его министров – от Абызова до Хлопонина - мультимиллионеры с дорогостоящими гнездышками в странах НАТО. Начиная от премьерской пресс-миледи Тимаковой…

Почему-то же он не дает команду разобраться, как, допустим, министр СевКавказа Кузнецов ухитряется «заработать» за год 580 млн. руб.? При этом совершенно не жертвуя Фемиде, Немезиде и исправительным учреждениям.

Пенсионер Улюкаев, небось, тихо завидовал миллиардам своего более удачливого младшего коллеги по Кабмину.

Пока же его дело двинется в сторону Верховного суда. И, если тот оставит «строгача» в силе, - ему прямая дорога ЕСПЧ.

А там уже от удовольствия потирают ручонки и, конечно же, вынесут однозначный вердикт. Приговор, мол, незаконный и несправедливый, потому что было нарушено фундаментальное право подсудимого на защиту. И выпишут России солидный штраф в пользу приговоренного. Правда, за наш счет.

В самом деле, как это так? Заявитель о взятке, с которого все началось, 4 раза отказался придти по повестке в суд, чтобы подтвердить свои показания. И чтобы г-н подсудимый смог задать ему встречные вопросы.

Полагаю, 60-летний Алексей Валентинович чем-то зело огорчил своего благодетеля. И с ним решили провести операцию в стиле «фейсом об тэйбл», как с министром обороны Сердюковым.

Как этот женатый зять осмелился без спроса завязать роман на стороне со своей бывшей начальницей Департамента имущественных отношений? И вся страна узнала, что там были за отношения.

Но... Анатолий Эдуардович вернулся домой к любимой супруге, во всем раскаялся перед ней, и она его простила. За ней простил и сам гарант семейных отношений и его домашнее правосудие.

Г-ну прощенному быстро нашли непыльную работенку стратегического значения. Дали иномарку с «мигалкой» и царскую охрану как бывшему постоянному члену Совбеза. Секретоноситель же. «Лицо с особым статусом». Таких хоть и не берут в космонавты, но и не сажают. А то выкрасть могут.

После внезапного помилования «летчицы-наводчицы» Савченко, осужденной на 22 года за соучастие в убийстве наших тележурналистов в Донбассе, я по просьбам коллег направил журналистский запрос генпрокурору Ю.Чайке.

Мы интересовались: дескать, не рановато ли простили эту лейтенант-девицу украинских ВВС, которая и вину за собой не признала, и ни о каком прощении гаранта нашего не просила?

И нам ответили: миловать - исключительное право президента. Как захочет - так и будет.

P.S. Граждане олигархи и министры! Губернаторы и спикеры обеих палат! Жертвуйте на тюрьмы! Это всегда может вам пригодиться.