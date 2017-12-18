Успеет ли Путин помиловать своего любимца Улюкаева до выборов?

В том, что послабление в судьбе г-на осужденного последует, почти не сомневаюсь. Но сначала приговор должен вступить в законную силу.
А там и Новый год. Он плавно перетечет в декадник Всероссийского запоя, после которого голова варит плохо у всех.
Особенно у членов правительства, поскольку они выезжают развлекаться с девочками за рубеж на свои дачи и виллы.
Вчера г-н осужденный уже пожаловался в столичной газете на не шибко комфортные условия, в каковых провел свою первую ночь в качестве полноправного зэка.
Для меня же вся эта клоунада с «делом Улюкаева» сводится к вопросу: «Успеет ли хозяин Кремля помиловать любимого экс-министра до своих выборов 18 марта?»
Или он простит его после своего инаугурирования в начале мая? Потому что, по утверждению «лондонца» Шувалова, 23-24-го у президента встреча с японским премьером Абэ по совместной пролонгации Южных Курил. То ли по эксплуатации, то ли капитуляции.
Владимир Владимирович дал понять, что 18 марта хочет устроить всем нам всенародный праздник. И, стало быть, ему надо подойти к нему белым и пушистым. Без улюкаевских вериг на ногах.
Почему я думаю, что ему, этот, простите, «геморрой» совсем не нужен? Слишком много белых ниток выпирает из наспех сшитого дела.
Как и из «дела Немцова». Признали виновными пятерых его соучастников-убийц, а почему и за что они лишили жизни популярного политика – суд интересоваться не стал. Мы-то с вами понимаем, почему. Но суд вникать не стал. Видать, чтобы не сболтнули лишнего.
И в этом деле слишком много повисло вопросов. Типа: «Вы что же, уважаемый г-н президент, не видели, кого назначали министром экономического развития страны и кому дали два ордена? Не знали, что он только декларирует по 50-60 млн. руб. в год, а сколько на самом деле имеет?.. У него 17 земельных наделов, которые обрабатывают самые настоящие батраки. Откуда такие сверхдоходы у министра, которому по закону всякий бизнес запрещен?»
Это очень нехорошие вопросы для гаранта справедливости. Поскольку добрая половина его министров – от Абызова до Хлопонина - мультимиллионеры с дорогостоящими гнездышками в странах НАТО. Начиная от премьерской пресс-миледи Тимаковой…
Почему-то же он не дает команду разобраться, как, допустим, министр СевКавказа Кузнецов ухитряется «заработать» за год 580 млн. руб.? При этом совершенно не жертвуя Фемиде, Немезиде и исправительным учреждениям.
Пенсионер Улюкаев, небось, тихо завидовал миллиардам своего более удачливого младшего коллеги по Кабмину.
Пока же его дело двинется в сторону Верховного суда. И, если тот оставит «строгача» в силе, - ему прямая дорога ЕСПЧ.
А там уже от удовольствия потирают ручонки и, конечно же, вынесут однозначный вердикт. Приговор, мол, незаконный и несправедливый, потому что было нарушено фундаментальное право подсудимого на защиту. И выпишут России солидный штраф в пользу приговоренного. Правда, за наш счет.
В самом деле, как это так? Заявитель о взятке, с которого все началось, 4 раза отказался придти по повестке в суд, чтобы подтвердить свои показания. И чтобы г-н подсудимый смог задать ему встречные вопросы.
Полагаю, 60-летний Алексей Валентинович чем-то зело огорчил своего благодетеля. И с ним решили провести операцию в стиле «фейсом об тэйбл», как с министром обороны Сердюковым.
Как этот женатый зять осмелился без спроса завязать роман на стороне со своей бывшей начальницей Департамента имущественных отношений? И вся страна узнала, что там были за отношения.
Но... Анатолий Эдуардович вернулся домой к любимой супруге, во всем раскаялся перед ней, и она его простила. За ней простил и сам гарант семейных отношений и его домашнее правосудие.
Г-ну прощенному быстро нашли непыльную работенку стратегического значения. Дали иномарку с «мигалкой» и царскую охрану как бывшему постоянному члену Совбеза. Секретоноситель же. «Лицо с особым статусом». Таких хоть и не берут в космонавты, но и не сажают. А то выкрасть могут.
После внезапного помилования «летчицы-наводчицы» Савченко, осужденной на 22 года за соучастие в убийстве наших тележурналистов в Донбассе, я по просьбам коллег направил журналистский запрос генпрокурору Ю.Чайке.
Мы интересовались: дескать, не рановато ли простили эту лейтенант-девицу украинских ВВС, которая и вину за собой не признала, и ни о каком прощении гаранта нашего не просила?
И нам ответили: миловать - исключительное право президента. Как захочет - так и будет.
P.S. Граждане олигархи и министры! Губернаторы и спикеры обеих палат! Жертвуйте на тюрьмы! Это всегда может вам пригодиться.
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Глаголев Ник написал 19.12.2017 16:31
А режим оказался живуч. Каждый день он с утра до ночи с помощью киселевых и соловьевых он оскотинивает народ. И мы терпим над собой то, чего не терпит ни одна нация в мире
Глаголев Ник написал 19.12.2017 16:25
Они для этого тренировались на пацанах всю весну и лето
Даже кровавый Ельцин не приказывал пачками винтить молодежь на площадях, а это приказал
Глаголев Ник написал 19.12.2017 16:22
Fizik написал 19.12.2017 14:31
Значит путин проявился как член пятой колонны. заинтересованный в разграблении России без потрясений и революций.
Так действует в природе зверь по названию вампир.Он отсасывает у жертвы кровь пуская в рану анестезирующую слюну,
которая обезболивает процесс обескровливания жертвы до тех пор, пока она ни умирает, так и путин: он вещает , что все
прекрасно, все хорошо в стране при управлении демона , а страна медленно умирает, оставшиеся предприятия разоряются,
люди оказываются без работы, народ задавливаю ценами, поборами,налогами! Котел набрал критическое давление и скоро
рванет! Очень может случится, что это произойдет уже в марте!
без названия написал 19.12.2017 11:09
Того же миллиардера Шувалова или Кузнецова
Но эти купили свои портфели за миллионы баксов и просто так их не отдадут
без названия написал 19.12.2017 11:00
Беляев-Ченских написал 19.12.2017 10:57
А Путин не дал. Значит, вся борьба с коррупцией ему пох
Упырев написал 19.12.2017 10:54
Секретарев, к.и.н. написал 19.12.2017 10:17
Все судьи утверждаются Путиным и служат ему, а не закону.
А эта баба судья всей своей шкурой и без указания понимала: если Путин отдал на съедение Сечину своего лучшего министра экономики - значит надо сажать
Schlosser написал 19.12.2017 06:10
А. Головенко, автор статьи написал 19.12.2017 02:21
Сначала была "справедливость, равенство, достоинство" - отбросили.
Потом стали обсасывать слоган "Россия в кольце врагов", что совсем и в Красную Армию. На ней массы не сплотишь - отбросили.
А вот широкая амнистия может стать долгоиграющей пластинкой...
Попугай - конкурент Головенко написал 19.12.2017 00:48
А. Головенко, автор статьи написал 18.12.2017 23:50
Может и должен помиловать невиновно осужденную студентку филфака МГУ Варю Караулову. Там вообще все состряпано от начала до конца
Важна не только амнистии, надо отменить с десяток самых одиозных статей, по которым шьют дела.
Как например статья о "защите чувств верующих". Не должно быть в светском государстве такой нелепой статьи
Бог поругаем не бывает
А. Головенко, автор статьи написал 18.12.2017 23:46
Тюменскому блогеру Алексею Кунгурову припаяли два года колонии-поселения за пост в ЖЖ о Сирии. Не понравилось, видать, на Лубянке.
Вменили ему "оправдание терроризма", с-цуко. Было явное нарушение ст. 29 Конституции, гарантирующей "свободу мысли и слова". Кунгурова тоже домой, а эту статью про "оправдание" - к х-ерам собачьим
А. Головенко, автор статьи написал 18.12.2017 23:34
Тогда было прекращено сфабрикованное "дело ГКЧП" прямо во время процесса над ними. И еще и вышли на свободу лефортовские сидельцы - Хасбулатов, Руцкой и др. защитники конституционного строя, незаконно арестованные и брошенные за решетку "бандой Ельцина"
С другой, на волю вышло до 5 или 50 тысяч разного рода ворюг, мошенников и жуликов
О буржуйской разборке написал 18.12.2017 23:30
А. Головенко, автор статьи написал 18.12.2017 23:28
"Поддержал" - значит, нужные корреспонденты с допуском были поставлены в нужное время в нужное место и "случайно" все услышали.
Ему это нужно, чтобы хоть чем-то это его самоназначение людям запомнилось.
А пропорции этих амнистий мы знаем: на 10 действительно невиновных пацанов выпускают 1000 матерых жуликов. Но поддержать идею такой амнистии, наверно, можно.
Невиновные сидеть не должны
Насчет "толкача" написал 18.12.2017 22:59
Улюкаев же, как я понимаю, был главным толкачом вместе Наебулиной двойного обвала рубля и этого кризиса.
Так пусть хоть с годик посидит на баланде, поймет может, как живется простому народу
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Да, нет, дед, особо не радуйся. Улюкаев будет сидеть в комфортных условиях кремлевского спецобъекта. Баланду там не дают, кормят как в ресторане, к тому же и проституток приводят.
анти написал 18.12.2017 20:47
Доктору 05 написал 18.12.2017 20:31
Ну, я же говорил = больной человек!
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Здравия желаю, Доктор!
Полностью согласен. У головЁнки климакс - зарабатывает на массажисток.
Поручик Белый