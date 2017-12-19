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Московский листок

Сбежавшие травмы комендантши

Опубликовано 19.12.2017 автором Елена Сидоренкова в разделе комментариев 3

Сбежавшие травмы комендантши

15 декабря 2017 года на 265-ом судебном участке в Люблино слушалось дело жителя дома по улице Судакова 27 Рашида Сяпукова.

Комендант общежития Екатерина Милова обвинила Рашида Сяпукова в нападении на неё и нанесении телесных повреждений.

15 декабря состоялось 4-е судебное заседание по иску Миловой.

После того, как судья Плясова зачитала заключение медэкспертизы, комендантша Милова отказалась от уголовного обвинения Сяпукова, понизив свои интересы до административного.

По версии Миловой Сяпуков напал на неё в холле общежития, когда она не пропускала к нему в дом гостей, в результате чего она получила сотрясение мозга, многочисленные ушибы, включая даже позвоночник.

По версии самого Сяпукова и соседей, наблюдающих сцену задержания гостей, Рашид Сяпуков в ответ на действия Миловой (мотивированные волей новоявленного хозяина здания Леонида Рыжука) лишь вызвал полицию. Полиция приехала, но Милова почему-то забыла им сообщить о нанесённых ей побоях, и в травмпункт обращаться не стала, посетив больницу лишь на другой день после возникшего конфликта, и, причём, больницу, значительно отдалённую от места работы и проживания Миловой.

Медицинская экспертиза, зачитанная на суде, не признала даже части заявленных Миловой повреждений. Была признана лишь гематома левого предплечья и запястья, но срок давности даже этих повреждений экспертизе установить не удалось.

На предыдущих судебных заседаниях соседи Сяпукова, присутствовавшие на месте конфликта, также отрицали факт нападения на Милову, запись с видеокамеры, предоставленная суду, тоже зафиксировала лишь момент конфликта, но не рукоприкладства.

Скорее всего, что столь огорчительные результаты медэкспертизы и заставили Милову отказаться от уголовного преследования Сяпукова.

Да, наверное, и не только они. Дискредитация активиста, участвующего в кампании защиты нарушенных жилищных прав жителей данного дома - не удалась. Зато в результате судебных заседаний против самой Миловой открылось много интересных фактов. Жильцы дома по улице Судакова 27 рассказали об участии Миловой во взламывании дверей жильцов, в задержании их гостей, в массовых отрицательных характеристиках, которые щедро сыпались на Милову всего лишь за 2 месяца работы в данном здании. Видимо, быть проводником воли хозяина, купившего дом с жильцами, для Миловой состояние органичное. И работает человек, что называется, с душой.

После судебного заседания Милова в беседе корреспондентам различных СМИ отметила, что во время собрания, на котором были озвучены новые хозяйские распорядки, жильцы "орали, как умалишённые".

"А почему?" - удивились корреспонденты. "Чем жильцы были так недовольны?"

"Да они всегда так орут!" - заявила Милова, очевидно, давая понять прессе, что жильцы - ещё тот контингент - орут без причины, набрасываются. То, что люди в принципе могут быть недовольны новыми распорядками, сходных со строгим режимом, и её действиями, направленными на выполнение этого режима, Милова, очевидно, предпочитает не признавать.

Но, видимо, исполнение хозяйской воли для Миловой, дело не только органичное, но и творческое. Иначе, как ещё можно объяснить подачу иска в суд на одного из активистов дома по мотивам вольной фантазии. Общественный резонанс, вероятно, несколько отрезвил хозяйские планы по расправе с активистом, дело отозвано. Но надолго ли?

Погружение в историю данных домов - ул. Судакова д. 25 и д. 27 - незаконное приобретение, взлёт коммуналки, режимные требования, турникеты, установленные под потолок и закрывающие полностью единственный вход-выход для жителей общежития, должен вызвать интерес, как подсказывает данная ситуация, и не только у представителей СМИ, но и у многих ведомств, отвечающих за безопасность жильцов и правомерность подобных действий.



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Всего комментариев к статье: 3
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AlenaTit
AlenaTit написал 19.12.2017 18:48

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codyvu1
codyvu1 написал 19.12.2017 18:39
Further lodgings page after throw:
http://beth.forum.telrock.net
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cassandrabd18
cassandrabd18 написал 19.12.2017 17:23
My new trap project:
http://genevieve.projects.telrock.org
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