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Московский листок

Так вы царь или не царь?

Опубликовано 27.12.2017 автором Самарин Е. в разделе комментариев 3

путин выборы
Так вы царь или не царь?

Предлагается собрать подписи и вручить после массового шествия нижеследующую петицию президенту РФ Путину В.В.

ПЕТИЦИЯ

Президенту и кандидату в президенты РФ Путину В.В.

 

Гражданин президент,

Мы, добропорядочные граждане России исключительно встревожены последними политическими изменениями, происходящими в государственном устройстве своей страны. 

Поэтому мы требуем от вас однозначного ответа на простой вопрос: 

Каким государством является Россия - республикой или монархией? 

Если Россия является монархией, то прекратите фарс, который называется "президентскими выборами в России", объявите Россию монархией, себя - царем. 

Если Россия является республикой, то почему в ней существуют такие монархические структуры, как личная гвардия главы государства - ФСО, политическая полиция - ФСБ и жандармерия - Росгвардия? 

В Швейцарии, которую еще Маркс назвал "образцовой буржуазной республикой" подобных структур нет. 

В Швейцарии Верховный главнокомандующий назначается парламентом только в случае кризиса или войны. Почему вы являетесь Верховным главнокомандующим - в России постоянный кризис или постоянная война? 

Мы требуем от вас объяснений перед всем народом страны. 

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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Хорошо бы Удальцова привлечь, чтобы возглавил все это. И чтобы собрал подписи
!!!!QQ!TOT-JA-TOT! OQQ!!!!& написал 27.12.2017 03:06
"лакрица написал 26.12.2017 12:54
У нас путают любовь к Родине с любовью к антинародным режимам И. Грозного,Сталина, Брежнева, Путина! Потому кто реально борется за интересы Родины, тот в воспаленном мозгу политических дебилов,неучей, спецслужб и пропагандонов - "враг", " 5 колонна","проплаченный агент Запада", " жид" и " предатель" "
- Таки удивительно глупая писанина... То таки да... Таки Я, на месте амеров - ей автору печенек бы нияху не дал... То таки да...
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Хорошо бы Удальцова привлечь, чтобы возглавил все это. И чтобы собрал подписи
лидеров всех недовольных политических сил: написал 27.12.2017 02:49
Навального, Касьянова, Лимонова и т.д.
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Г-н Баранов, устраните орфографические ошибки,
запятые надо поставить после фраз: написал 27.12.2017 02:41
"добропорядочные граждане России", "образцовой буржуазной республикой".
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