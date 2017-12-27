Так вы царь или не царь?

Предлагается собрать подписи и вручить после массового шествия нижеследующую петицию президенту РФ Путину В.В.

ПЕТИЦИЯ

Президенту и кандидату в президенты РФ Путину В.В.

Гражданин президент,

Мы, добропорядочные граждане России исключительно встревожены последними политическими изменениями, происходящими в государственном устройстве своей страны.

Поэтому мы требуем от вас однозначного ответа на простой вопрос:

Каким государством является Россия - республикой или монархией?

Если Россия является монархией, то прекратите фарс, который называется "президентскими выборами в России", объявите Россию монархией, себя - царем.

Если Россия является республикой, то почему в ней существуют такие монархические структуры, как личная гвардия главы государства - ФСО, политическая полиция - ФСБ и жандармерия - Росгвардия?

В Швейцарии, которую еще Маркс назвал "образцовой буржуазной республикой" подобных структур нет.

В Швейцарии Верховный главнокомандующий назначается парламентом только в случае кризиса или войны. Почему вы являетесь Верховным главнокомандующим - в России постоянный кризис или постоянная война?

Мы требуем от вас объяснений перед всем народом страны.

Подписи: