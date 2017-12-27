Так вы царь или не царь?

Предлагается собрать подписи и вручить после массового шествия нижеследующую петицию президенту РФ Путину В.В.
ПЕТИЦИЯ
Президенту и кандидату в президенты РФ Путину В.В.
Гражданин президент,
Мы, добропорядочные граждане России исключительно встревожены последними политическими изменениями, происходящими в государственном устройстве своей страны.
Поэтому мы требуем от вас однозначного ответа на простой вопрос:
Каким государством является Россия - республикой или монархией?
Если Россия является монархией, то прекратите фарс, который называется "президентскими выборами в России", объявите Россию монархией, себя - царем.
Если Россия является республикой, то почему в ней существуют такие монархические структуры, как личная гвардия главы государства - ФСО, политическая полиция - ФСБ и жандармерия - Росгвардия?
В Швейцарии, которую еще Маркс назвал "образцовой буржуазной республикой" подобных структур нет.
В Швейцарии Верховный главнокомандующий назначается парламентом только в случае кризиса или войны. Почему вы являетесь Верховным главнокомандующим - в России постоянный кризис или постоянная война?
Мы требуем от вас объяснений перед всем народом страны.
Подписи:
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!!!!QQ!TOT-JA-TOT! OQQ!!!!& написал 27.12.2017 03:06
У нас путают любовь к Родине с любовью к антинародным режимам И. Грозного,Сталина, Брежнева, Путина! Потому кто реально борется за интересы Родины, тот в воспаленном мозгу политических дебилов,неучей, спецслужб и пропагандонов - "враг", " 5 колонна","проплаченный агент Запада", " жид" и " предатель" "
- Таки удивительно глупая писанина... То таки да... Таки Я, на месте амеров - ей автору печенек бы нияху не дал... То таки да...
лидеров всех недовольных политических сил: написал 27.12.2017 02:49
запятые надо поставить после фраз: написал 27.12.2017 02:41