Давайте подготовим послание Алексея Навального Федеральному собранию России

Я уже отмечал, что А. Навальный (или его команда) действуют исключительно умно, однако после новогоднего обращения Навального к народу России добавлю, что Алексей действует ещё и остроумно - очень тонко троллит Кремль. Действительно, поскольку Навальный является тем единственным, которого Кремль явно боится видеть конкурентом на выборах президента в 2018 году, тем, кому только деньги для выборов переслали 145 тысяч человек (путину всего двое), то автоматически получается, что Навальный - единственный кандидат, кто может на честных выборах победить путина.

А раз Навального к выборам не допустили, даже плюнув на Конституцию, то это «может» стало реальностью - в глазах Кремля Навальный победитель президентских выборов.

Нет, я понимаю, что Навальный президент не в глазах глупых болтунов и холуев Кремля - в этих глазах Навальный всего лишь враг Рашки, а, значит, и их враг и конкурент. И, соответственно, холуи Кремля будут рассуждать и рассуждать, что тех голосов, которые Навальный мог набрать на выборах президента, всё равно бы не хватило для победы, и т.п., и т.д.

Поздно.

Это вы потратите деньги глупых спонсоров и на этих выборах наберёте свои полпроцента, а Навальный уже победитель этих выборов, причём, повторю, победитель в глазах самого Кремля.

Но раз так, то Навальный, действительно, обязан был на Новый Год обратиться к народу России. Что он и сделал.

Но сказав «а», необходимо сказать и «б», то есть, теперь в самый раз обратиться с посланием к Федеральному Собранию Рашки. (Для меня назвать этих людей Федеральным Собранием России - это оскорбить Россию, но Навальному не следует давать повод для нареканий там, где без этих нареканий можно обойтись, - ему лучше писать так, как будто он обращается к настоящему Федеральному Собранию России).

Я исхожу из многого, к примеру, даже я, игнорирующий телевизор, знаю, что в 2017 году все новостные программы были заполнены артистами, играющими роль Путина, которые открывали рот и наговаривали очередной текст, подготовленный их кукловодами. (Но Навальному не следует давать повод для нареканий там, где без этих нареканий можно обойтись, - ему лучше писать и говорить так, как будто он ведёт речь о настоящем Путине).

Вот, к примеру, я набрал в поисковике Яндекса даже не слова «путин сказал», а слова «путин поставил задачу», и списал ответы только за 2017 год. Они выглядят так:

«- путин поставил задачу через три года обогнать мировой рост экономики;

- путин поставил задачу сделать российское образование лучшим в мире;

- путин поставил задачу ставить новые амбициозные задачи;

- путин поставил задачу не возлагать на потребителей затраты на обновление генераций;

- путин поставил задачу быть готовым к любому развитию экономической ситуации;

- путин поставил задачу добиться РФ всеобщей цифровой грамотности;

- путин поставил задачу в три раза увеличить время уделяемое врачом пациенту;

- путин поставил задачу выиграть олимпиаду;

- путин поставил задачу перед налоговыми органами увеличить сборы по налогам;

- путин поставил задачу развить технологии;

- путин поставил задачу решить вопрос с анонимностью в интернете к 1 октября;

- путин поставил задачу собрать нефтегазовые активы государства;

-путин поставил задачу поймать технологическую волну;

-путин поставил задачу к 2020 году сменить экономическую модель страны;

-путин поставил задачу увеличить население России за три года на миллион;

-путин поставил задачу построить в России армию нового поколения;

-путин поставил задачу до 2020 года обеспечить ВС РФ современной техникой на 70%;

-путин поставил задачу армии гарантировать стратегическое сдерживание, а в случае потенциальной угрозы ее нейтрализовать;

-путин поставил задачу ускорить разработку сверхтяжелой ракеты;

-путин поставил задачу укрепить западную границу».

Разумеется, «Медведев пообещал выполнить поставленные президентом задачи». Ну, как же без этого?

Обычно у настоящих руководителей не менее 5 прямых подчинённых (иначе зачем этот руководитель нужен?), а путин начальник уникальный - у него, как видите, всего один прямой подчинённый, да и тот - премьер-министр Медведев. На такой работе действительно будешь маяться от мысли, как бы ещё позабористее отдохнуть. С отдыхом у путина всё в порядке, а вот с осуществлением должности президента - швах!

Дело в том, что кукловоды, пишущие тексты артистам, играющим роль Путина, такие же президенты, как и главнокомандующие. Строго говоря, в управленческом или государственном плане они «никто», понятное дело, что, в том числе, они и не военные. Естественно, они не знают, что в управлении, а тем более в армии, за невыполненную задачу отвечает тот, кто её подчинённым поставил (это, правда и для читателей слишком сложно). То есть кукловоды не понимают, что раз путин эту задачу прокукарекал, а она не выполнена… то это путин виноват. И это действительно так. Ты же начальник, ты обязан знать силы и способности подчинённых, их обеспеченность всем необходимым для решения поставленной тобой задачи, и обязан следить за тем, как твоя задача исполняется, вовремя принимая меры в случаях, которые грозят её неисполнением.

Поэтому обращаю внимание читателей только на то, что после 18 лет власти путину не задачи надо ставить, а отчитываться в их исполнении. В исполнении и этих элементарных задач, и тех, которые он ставил и ставил правительству с 1999 года.

Всё это к тому, с чем Навальный мог бы обратиться к Федеральному Собранию. Правда, если бы мне было поручено подготовить текст этого обращения, то я бы начал этот текст не с этого. Итак:

Господа депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации!

Согласно основному закону страны, вы являетесь высшей властью и способны принять любой закон, не противоречащий главам 1, 2 и 9 Конституции России. Вы в России можете всех заставить исполнять Конституцию и законы, можете объявить импичмент негодному президенту.

Вы всё можете, а посему ТОЛЬКО ВЫ несёте полную ответственность за всё, что происходит в России.

В частности.

1. Вы несёте ответственность за отсутствие в России судебной власти.

Согласно основам Конституционного строя (статья 10 Конституции РФ), органы судебной власти (судьи) обязаны быть самостоятельными и не зависеть от остальных ветвей власти. А вы допустили, чтобы все судьи России были подобраны и назначены только лицами, зависящими от президента. А это лишило Россию судов.

К примеру, практически всех судей Москвы подобрали для назначения в должность судьи работники управления судебного департамента города Москвы, и эти судьи зависят от них. Что тут сложного? Судьи Москвы подчиняются не закону, а тем, кто их допустил к судейской кормушке.

Вот результат. В 2015 году подобравшие судей Москвы руководители управления судебного департамента города Москвы, В. Липезин и Л. Лопатина, были арестованы за хищения около 2 миллиардов рублей, из которых свыше 300 миллионов были похищены под предлогом, что эти деньги ушли на оплату переводчиков в судах. Но чтобы украсть деньги, выделенные на оплату переводчиков в судах, МОСКОВСКИЕ СУДЬИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ СОУЧАСТВОВАТЬ В ЭТОЙ КРАЖЕ вынесением фальшивых постановлений о привлечении к делу переводчиков.

Как следует из подробностей уголовного дела, просочившихся в прессу, к примеру, по сумме 1400 постановлений судей Москвы о привлечении переводчиков, бюджет оплатил 13,7 миллионов рублей, но реально участвовавшим в делах переводчикам заплачено всего 81 тысяча, остальные деньги украдены с помощью вынесения помянутых судебных постановлений. А всего бюджет в оплату постановлений судей Москвы о привлечении переводчиков перевёл ворам управления Судебного департамента по Москве 322 млн. 800 тыс. рублей, из которых 1 миллион 409 тысяч ушло на оплату переводчиков, а 321 млн. 391 тыс. рублей лица, подобравшие кандидатов на должности судей Москвы, «похитили путем обмана».

Как видите, из-за попрания Федеральным Собранием основ конституционного строя, людьми президента России в судьи подбираются только лица, которые не судят, а тупо-покорно штампуют своими судебными актами обвинения и иски, представляемые в суды теми, кого устроили в следственные и прокурорские органы подобранные президентом Председатель следственного комитета и Генеральный прокурор.

В результате вы, депутаты и сенаторы, установили в России режим полнейшего беззакония и не принимаете никаких мер для превращения России в правовое государство. И не делаете этого, не реагируя и на факты, которые поступают к вам даже от самих преступников.

Так, в 2015 году Президент В. Путин в своём послании вам сообщил: «За 2014 год следственными органами возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел по так называемым экономическим составам. До суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч, ещё 15 тысяч дел развалилось в суде. Получается, если посчитать, что приговором закончились лишь 15 процентов дел. При этом абсолютное большинство, около 80 процентов, 83 процента предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес». То есть, президент, не стесняясь, похвастался, что назначенные им в должность Генеральный прокурор, Председатель Следственного комитета и судьи в 2014 году с целью вымогательства денег у бизнесменов разорили свыше 160 тысяч предприятий экономики России. То есть, их люди с помощью судей возбуждали дела против невиновных бизнесменов, делали обыски, не давали бизнесменам работать, после чего получали от бизнеса взятки и закрывали уголовное дело. А бизнесмены останавливали свои предприятия и бросали работать.

Подобный наглый грабёж был бы невозможен, если бы в России были хотя бы зачатки судебной власти.

И какие же меры вы приняли к президенту, разоряющему экономику России? Какие вы приняли меры для создания в России судебной власти?

Никаких!

В результате, в следующем году бизнес-омбудсмен Б. Титов сообщил, что в 2015 году люди Бастрыкина и Чайки завели таких липовых уголовных дел уже не 200, а 230 тысяч, из которых до суда по-прежнему дошло не более 15% дел.

Вы видите, что президент Путин организовал практически открытый грабёж экономики России с помощью назначенных им руководителей силовых структур, и в результате этого грабежа граждане России видят и полицейских полковников, хранящих на квартирах по полмиллиарда долларов наличными, и генералов Следственного комитета, обслуживающих воров в законе прямо в зданиях прокуратур.

Не видите всего этого и не принимаете никаких мер только вы - члены Федерального Собрания России!

2. Согласно статье 359 УК РФ наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей. И согласно этой же статье «Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях… совершенные лицом с использованием своего служебного положения… наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет».

Вы допустили, чтобы президент Путин создал частную военную компанию, в которую за деньги бюджета вербуются наёмники. Без какого либо конституционного и законодательного обеспечения, эта ЧВК вооружается всем необходимым оружием за счёт бюджета России, являясь, по своей сути, бандой, а официально - личной армией президента путина для участия в развязанных им военных конфликтах.

Вы это тоже видите, но не принимаете никаких мер!

3. В 2014 году президент Путин ввёл части российской армии в Крым, а по некоторым сведениям, и на Донбасс, причём, сначала публично отрицал их ввод в эти регионы, а затем начал публично хвастаться этим своим решением. Не затрагивая вопроса о том, насколько необходимо был участие российской армии в возникших на Украине конфликтах, обращаю внимание, что согласно части 1 «г» статьи 102 Конституции РФ право «решения вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации» принадлежит не президенту, а Совету Федерации. Между тем решения послать российские войска на Украину принимались не Советом Федерации, а только президентом, а Совет Федерации «одобрял» эти действия Путина после их совершения, показав этим, что и Федеральное Собрание, в нарушение положений статьи 10 Конституции, не является самостоятельной ветвью власти.

Вы, члены Федерального Собрания, это видели, но не приняли никаких мер!

4. Что касается участия президента во внутренних делах России, то за все годы своего президентства Путин НИКОГДА НЕ СТАВИЛ пред правительством элементарных задач улучшения жизни народа и укрепления государственности России, и не добивался исполнения этих задач. К примеру, пресса сообщила, что только в 2017 году, спустя 18 лет своего пребывания у власти, Путин выяснил необходимость:

- сделать российское образование лучшим в мире;

- сменить экономическую модель России, как сырьевого придатка Запада;

- быть готовым к любому развитию экономической ситуации;

- развить в России технологии;

- собрать нефтегазовые активы государства;

- обогнать хотя бы среднемировой рост экономики;

- увеличить сборы по налогам;

- не возлагать на потребителей затраты на обновление генераций;

- хотя бы в три раза увеличить время уделяемое врачом пациенту;

- увеличить население России на миллион хотя бы за три года;

- задачу построить в России армию нового поколения;

- обеспечить ВС РФ современной техникой;

- поставить задачу армии гарантировать стратегическое сдерживание, а в случае потенциальной угрозы ее нейтрализовать;

- ускорить разработку сверхтяжелой ракеты;

- укрепить западную границу.

Если до 2017т года Путин не знал о необходимости этих мер, хотя 18 лет находился у власти, то он либо враг, либо глупец, неспособный руководить даже торговой палаткой.

Вы это видели, но не принимали никаких мер!

***

На этом я остановлю подготовку тех тем, которые Навальный может включить (если он поймёт, о чём речь) в своё послание Федеральному Собранию (если он на такое послание решится).

Ну, а читателям я предлагаю дополнить послание теми проблемами, в наличии которых они считают Федеральное Собрание виновным. Озвучит их Навальный или не озвучит, а вопросы будут собраны и идея будет понятной.

Итак, что бы вы поставили Федеральному Собранию - самому главному руководителю России - в вину?