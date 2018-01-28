"Почему президент Путин купался в проруби без наблюдения врачей?"

Журналистский запрос
Министру здравоохранения РФ
В.И.Скворцовой
Уважаемая Вероника Игоревна!
У редакции еженедельника «Патриот» есть некоторый опыт общения с Минздравом, и этот опыт неутешительный.
В феврале 2016 г. я обращался к Вам с журналистским запросом по сверхактуальной теме, но за два года никакого ответа мы от Вас не получили.
Есть в том обращении слова: «Мы знаем, что миром правят пресс-секретари. Они решают, какое послание общественности достоин читать их шеф, а какое можно сразу «урнировать», то бишь выбросить в урну. Но в любом случае исходим из того, что по Закону о СМИ (ст. 39, 46) кто-то из Минздрава обязан ответить на этот журналистский запрос» (https://forum-msk.org/material/power/11414221.html#c11415291)».
К этому же руководителей министерств, ведомств, губернаторств обязывает и закон об обращениях граждан от 2 мая 2006 г. Он прямо предписывает давать заявителю «письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов».
«По существу», Вероника Игоревна, к которому и позвольте перейти.
Прошла ровно неделя после православного праздника Крещения Господня. Но мы так и не знаем, какую работу провел Минздрав по обеспечению безопасности крещенских купаний, в которых, по разным подсчетам, приняло участие свыше 1,5 млн. человек.
Например, сколько врачей, бригад «скорой помощи», реаниматоров было задействовано для наблюдений за окунанием людей в проруби. Скольким была оказана медицинская помощь, сколько неприятных инцидентов предотвращено. Наверняка кого-то приходилось и госпитализировать, а, может быть, даже и реанимировать.
Ни Вы, ни Ваши заместители ничего об этом не сказали. Сложилось впечатление, что Минздрав попросту уклонился от этой благородной миссии.
Ну, не нашлось дополнительного количества врачей для сверхурочных ночных дежурств. Их и на урочные-то не хватает, о чем вы знаете лучше нас. И это очень тревожный симптом.
Наблюдения журналистов на местах подтвердились и видеороликами, фотографиями крещенского купания в проруби на озере Селигер в ночь на 19 января и президента России Владимира Путина.
Снимки находятся в свободном доступе на кремлевском сайте. На них мы нигде возле купающегося президента не видим врача, спасателя, сотрудника медицины катастроф. Как такое стало возможным? (http://www.kremlin.ru/events/president/news/56667).
Вот уже неделю многие СМИ, их читатели, посетители порталов и соцсетей теряются в догадках и не могут найти ответа на этот вопрос.
Правда, известный дьякон и публицист Андрей Кураев заявил, что, по его наблюдениям, в той проруби купался двойник В.Путина, а не он сам. Этот дублер не осенил себя крестным знамением как всякий православный верующий, а на католический манер обмахнулся неким «треугольником» слева направо.
Но разве и этому двойнику не потребовалась бы медицинская помощь, если бы вдруг от ледяной воды ему стало плохо? Если бы случился спазм сосудов и остановка сердца? Разве ж он не человек?
Прошла неделя, и дерзкое утверждение г-на Кураева никак и никем не опровергнуто. Администрации президента трусливо отмолчалась.
Исходя из изложенного, уважаемая Вероника Игоревна, просим Вас ответить на интересующие журналистскую общественность и читателей вопросы:
а) почему купание президента В.Путина (или двойника) в крещенской купели на озере Селигер в ночь на 19 января прошло без надлежащего медицинского наблюдения и сопровождения?
б) какую работу провел Минздрав России по обеспечению безопасности крещенских купаний? Сколько врачей, бригад «скорой помощи», реаниматоров было задействовано для наблюдений за окунанием людей в проруби и какая помощь им оказывалась?
Надеемся, эти вопросы не доставят вам затруднений.
С наилучшими пожеланиями в новом году,
Александр Головенко,
обозреватель еженедельника «Патриот»
Меч написал 28.01.2018 09:23
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед88ДальССкий написал 28.01.2018 08:57
Когда же ты уберЁшь с передовицы этого йобнутого хохла, который сам себе к своим дебильным статьям каменты пишет?
и снова один вопроСС к этой ХохловЁнке:
Говновонько, а ведь ты с постоянным долбойобством упоротого какло доказываешь свою психопатию.
Каждый раз, к таким свои писцюкалкам, сам-себе наддрачиваешь голосовалкой рейтинг и выкладываешь беЗчисленное кол-во левых каментов с поддельными лэйблами от себя.
Не гребуешь и переодеваться в бабские трусы и лифчик, в погоне за баблом от чОбанова, подписывая не только каменты , но и целые статьи вымышленными женскими фамилиями и именами.
Слушай, а может ты на фоне дурки себе операцию по смене пола вкрячил?
И ты теперь трансвестит?
Обратите внимание, что = Хохол сам-себя в очко трахнет,- лишь бы грошик лишний дали.
И ты = подтверждение тому!
ГовновонЬко, а чего ты НИ РАЗУ не написал свои пасквили о рiдной неньке, жЫдомЫлдоване Поросе, педераССтах клЯчко, лЯшках и кВаковых.
Почему ты , живя в России постоянно серишь и тупо сцышь на все углы только в ней?
Уж не на оплате ли ты, помимо чОбановской каССы, от дУрненьки грошь имаешь?
Весьма себе обЪяснимо.
А чего, с какло станет = ПОРОДА!
неизвестный написал 28.01.2018 08:22
вороватых терпил, "гениальных" мошенников,предателей, бандитов,воров,педерастов, артистутов-проститутов,депутанов,
жур-анальных шлюх, христануто-поповских лицемеров и лжецов,и прочую погань.
sd написал 28.01.2018 08:09
В былые времена, когда Родина подверглась нападению хабада в лице фашистской Германии, реакция на оккупанта была несколько иной, да чего там "несколько", этого оккупанта "мочили" на всей территории, а сегодня, вот это мерзопакостное хи-хи да аллилуйя хабадским выродкам.
Не с восстановления колхозов нужно было Гитлеру начинать, на оккупированной территории СССР, а с наполнения кормушки быдла, и полная пирдуха для потребителя была бы до сего дня.
Еще тупее написал 28.01.2018 07:10
Сказано, что он поехал купаться в сопровождении губернатора Тверской обл. Значит он тоже тут же где-то в палатке
А у того своя охрана
Еще тупее написал 28.01.2018 07:08
Просто Ваня написал 28.01.2018 06:47
Юрисмент написал 28.01.2018 03:54
княжна Тараканова написал 28.01.2018 02:11
Совсем они там считают дебилами русский народ, который не в состоянии различить настоящее купание в проруби от постановочной съемки в закрытом помещении
........ . . написал 28.01.2018 02:02
Matthewvem написал 28.01.2018 01:45
inezxk16 написал 28.01.2018 01:43
http://sunni.muslim.purplesphere.in/?entry.karen
reference invasions violent ruler mandvi
!!!!TO!OQQ!-TOT-JATOT!!!&& написал 28.01.2018 01:15
- Таки это ему так захателось - то таки да! То таки головенко таки он не спросил - это, таки, конечно, сильный проступок, но не критичны... То таки да..
-некоторые, понимающие написал 28.01.2018 00:23
Аван-гард написал 28.01.2018 00:22
Ты афтор лучше выясни у Скворцовой, как у нее продолжительность жизни населения во время кризиса подскочила аж на 10-12 лет
Вот ведь вруша!