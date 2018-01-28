"Почему президент Путин купался в проруби без наблюдения врачей?"

Журналистский запрос

Министру здравоохранения РФ

В.И.Скворцовой

Уважаемая Вероника Игоревна!

У редакции еженедельника «Патриот» есть некоторый опыт общения с Минздравом, и этот опыт неутешительный.

В феврале 2016 г. я обращался к Вам с журналистским запросом по сверхактуальной теме, но за два года никакого ответа мы от Вас не получили.

Есть в том обращении слова: «Мы знаем, что миром правят пресс-секретари. Они решают, какое послание общественности достоин читать их шеф, а какое можно сразу «урнировать», то бишь выбросить в урну. Но в любом случае исходим из того, что по Закону о СМИ (ст. 39, 46) кто-то из Минздрава обязан ответить на этот журналистский запрос» (https://forum-msk.org/material/power/11414221.html#c11415291)».

К этому же руководителей министерств, ведомств, губернаторств обязывает и закон об обращениях граждан от 2 мая 2006 г. Он прямо предписывает давать заявителю «письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов».

«По существу», Вероника Игоревна, к которому и позвольте перейти.

Прошла ровно неделя после православного праздника Крещения Господня. Но мы так и не знаем, какую работу провел Минздрав по обеспечению безопасности крещенских купаний, в которых, по разным подсчетам, приняло участие свыше 1,5 млн. человек.

Например, сколько врачей, бригад «скорой помощи», реаниматоров было задействовано для наблюдений за окунанием людей в проруби. Скольким была оказана медицинская помощь, сколько неприятных инцидентов предотвращено. Наверняка кого-то приходилось и госпитализировать, а, может быть, даже и реанимировать.

Ни Вы, ни Ваши заместители ничего об этом не сказали. Сложилось впечатление, что Минздрав попросту уклонился от этой благородной миссии.

Ну, не нашлось дополнительного количества врачей для сверхурочных ночных дежурств. Их и на урочные-то не хватает, о чем вы знаете лучше нас. И это очень тревожный симптом.

Наблюдения журналистов на местах подтвердились и видеороликами, фотографиями крещенского купания в проруби на озере Селигер в ночь на 19 января и президента России Владимира Путина.

Снимки находятся в свободном доступе на кремлевском сайте. На них мы нигде возле купающегося президента не видим врача, спасателя, сотрудника медицины катастроф. Как такое стало возможным? (http://www.kremlin.ru/events/president/news/56667).

Вот уже неделю многие СМИ, их читатели, посетители порталов и соцсетей теряются в догадках и не могут найти ответа на этот вопрос.

Правда, известный дьякон и публицист Андрей Кураев заявил, что, по его наблюдениям, в той проруби купался двойник В.Путина, а не он сам. Этот дублер не осенил себя крестным знамением как всякий православный верующий, а на католический манер обмахнулся неким «треугольником» слева направо.

Но разве и этому двойнику не потребовалась бы медицинская помощь, если бы вдруг от ледяной воды ему стало плохо? Если бы случился спазм сосудов и остановка сердца? Разве ж он не человек?

Прошла неделя, и дерзкое утверждение г-на Кураева никак и никем не опровергнуто. Администрации президента трусливо отмолчалась.

Исходя из изложенного, уважаемая Вероника Игоревна, просим Вас ответить на интересующие журналистскую общественность и читателей вопросы:

а) почему купание президента В.Путина (или двойника) в крещенской купели на озере Селигер в ночь на 19 января прошло без надлежащего медицинского наблюдения и сопровождения?

б) какую работу провел Минздрав России по обеспечению безопасности крещенских купаний? Сколько врачей, бригад «скорой помощи», реаниматоров было задействовано для наблюдений за окунанием людей в проруби и какая помощь им оказывалась?

Надеемся, эти вопросы не доставят вам затруднений.

С наилучшими пожеланиями в новом году,

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот»