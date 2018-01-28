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Московский листок

Почему президент Путин купался в проруби без наблюдения врачей?

Опубликовано 28.01.2018 в разделе комментариев 15

путин скворцова минздрав лекарство
Почему президент Путин купался в проруби без наблюдения врачей?

Журналистский запрос

Министру здравоохранения РФ

В.И.Скворцовой

 

Уважаемая Вероника Игоревна! 

У редакции еженедельника «Патриот» есть некоторый опыт общения с Минздравом, и этот опыт неутешительный.

В феврале 2016 г. я обращался к Вам с журналистским запросом по сверхактуальной теме, но за два года никакого ответа мы от Вас не получили.

Есть в том обращении слова: «Мы знаем, что миром правят пресс-секретари. Они решают, какое послание общественности достоин читать их шеф, а какое можно сразу «урнировать», то бишь выбросить в урну. Но в любом случае исходим из того, что по Закону о СМИ (ст. 39, 46) кто-то из Минздрава обязан ответить на этот журналистский запрос» (https://forum-msk.org/material/power/11414221.html#c11415291)».

К этому же руководителей министерств, ведомств, губернаторств обязывает и закон об обращениях граждан от 2 мая 2006 г. Он прямо предписывает давать заявителю «письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов».

«По существу», Вероника Игоревна, к которому и позвольте перейти.

Прошла ровно неделя после православного праздника Крещения Господня. Но мы так и не знаем, какую работу провел Минздрав по обеспечению безопасности крещенских купаний, в которых, по разным подсчетам, приняло участие свыше 1,5 млн. человек.

Например, сколько врачей, бригад «скорой помощи», реаниматоров было задействовано для наблюдений за окунанием людей в проруби. Скольким была оказана медицинская помощь, сколько неприятных инцидентов предотвращено. Наверняка кого-то приходилось и госпитализировать, а, может быть, даже и реанимировать.

Ни Вы, ни Ваши заместители ничего об этом не сказали. Сложилось впечатление, что Минздрав попросту уклонился от этой благородной миссии.

Ну, не нашлось дополнительного количества врачей для сверхурочных ночных дежурств. Их и на урочные-то не хватает, о чем вы знаете лучше нас. И это очень тревожный симптом.

Наблюдения журналистов на местах подтвердились и видеороликами, фотографиями крещенского купания в проруби на озере Селигер в ночь на 19 января и президента России Владимира Путина.

Снимки находятся в свободном доступе на кремлевском сайте. На них мы нигде возле купающегося президента не видим врача, спасателя, сотрудника медицины катастроф. Как такое стало возможным? (http://www.kremlin.ru/events/president/news/56667).

Вот уже неделю многие СМИ, их читатели, посетители порталов и соцсетей теряются в догадках и не могут найти ответа на этот вопрос.

Правда, известный дьякон и публицист Андрей Кураев заявил, что, по его наблюдениям, в той проруби купался двойник В.Путина, а не он сам. Этот дублер не осенил себя крестным знамением как всякий православный верующий, а на католический манер обмахнулся неким «треугольником» слева направо.

Но разве и этому двойнику не потребовалась бы медицинская помощь, если бы вдруг от ледяной воды ему стало плохо? Если бы случился спазм сосудов и остановка сердца? Разве ж он не человек?

Прошла неделя, и дерзкое утверждение г-на Кураева никак и никем не опровергнуто. Администрации президента трусливо отмолчалась.

Исходя из изложенного, уважаемая Вероника Игоревна, просим Вас ответить на интересующие журналистскую общественность и читателей вопросы:

а) почему купание президента В.Путина (или двойника) в крещенской купели на озере Селигер в ночь на 19 января прошло без надлежащего медицинского наблюдения и сопровождения?

б) какую работу провел Минздрав России по обеспечению безопасности крещенских купаний? Сколько врачей, бригад «скорой помощи», реаниматоров было задействовано для наблюдений за окунанием людей в проруби и какая помощь им оказывалась?

Надеемся, эти вопросы не доставят вам затруднений. 

С наилучшими пожеланиями в новом году,

 

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот»



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Всего комментариев к статье: 15
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(без названия)
Меч написал 28.01.2018 09:23
Лизоблюдов и воров, в которых как в дураках и плохих дорогах в буржуазной России недостатка никогда не было, сейчас при воровском режиме столько, что они могут своей вонючей как и все их гнилое нутро жопой и мочой в кратчайший срок растопить и подогреть для купели своего окурка-пахана лед любой толщины на Москве-реке по размерам, соизмеримым с барделем, в который превратил этот половой гигант древний Кремль!
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Долой Клоунаду на форуме и на весь Мир!( почти как ГовновонЬко
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед88ДальССкий написал 28.01.2018 08:57
рЫдколог!
Когда же ты уберЁшь с передовицы этого йобнутого хохла, который сам себе к своим дебильным статьям каменты пишет?
и снова один вопроСС к этой ХохловЁнке:
Говновонько, а ведь ты с постоянным долбойобством упоротого какло доказываешь свою психопатию.
Каждый раз, к таким свои писцюкалкам, сам-себе наддрачиваешь голосовалкой рейтинг и выкладываешь беЗчисленное кол-во левых каментов с поддельными лэйблами от себя.
Не гребуешь и переодеваться в бабские трусы и лифчик, в погоне за баблом от чОбанова, подписывая не только каменты , но и целые статьи вымышленными женскими фамилиями и именами.
Слушай, а может ты на фоне дурки себе операцию по смене пола вкрячил?
И ты теперь трансвестит?
Обратите внимание, что = Хохол сам-себя в очко трахнет,- лишь бы грошик лишний дали.
И ты = подтверждение тому!
ГовновонЬко, а чего ты НИ РАЗУ не написал свои пасквили о рiдной неньке, жЫдомЫлдоване Поросе, педераССтах клЯчко, лЯшках и кВаковых.
Почему ты , живя в России постоянно серишь и тупо сцышь на все углы только в ней?
Уж не на оплате ли ты, помимо чОбановской каССы, от дУрненьки грошь имаешь?
Весьма себе обЪяснимо.
А чего, с какло станет = ПОРОДА!
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(без названия)
неизвестный написал 28.01.2018 08:22
Да, оскудела земля русская.Не нашлось больше мужика возглавить страну.Бабы все рожают дебилов эгэшных,сыкливых холопов,
вороватых терпил, "гениальных" мошенников,предателей, бандитов,воров,педерастов, артистутов-проститутов,депутанов,
жур-анальных шлюх, христануто-поповских лицемеров и лжецов,и прочую погань.
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(без названия)
sd написал 28.01.2018 08:09
Вот вы тут ерничаете, а быдло продолжает умиляться одной из эпостасей своего "коммерческого директора" ("своего" - не оговорка).
В былые времена, когда Родина подверглась нападению хабада в лице фашистской Германии, реакция на оккупанта была несколько иной, да чего там "несколько", этого оккупанта "мочили" на всей территории, а сегодня, вот это мерзопакостное хи-хи да аллилуйя хабадским выродкам.
Не с восстановления колхозов нужно было Гитлеру начинать, на оккупированной территории СССР, а с наполнения кормушки быдла, и полная пирдуха для потребителя была бы до сего дня.
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Re: Re: Просто Ваня
Еще тупее написал 28.01.2018 07:10
Если по чесноку, то Скворцова должна быть тут где=то рядом за кадром. Может и была
Сказано, что он поехал купаться в сопровождении губернатора Тверской обл. Значит он тоже тут же где-то в палатке
А у того своя охрана
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Re: Просто Ваня
Еще тупее написал 28.01.2018 07:08
Закрытый павильон, охрана снаружи и в двух палатках рядышком. Переодетые под священников телохранители. В воде аквалангисты с гарпунами. Некого бояться даже двойнику
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(без названия)
Просто Ваня написал 28.01.2018 06:47
Давно обратил внимание на поведение охраны ВВП . Во время визитов в города страны их очень много , и менты через 3 метра стоят и чердаки опечатывают и тд . Все читали . НО ! ВНИМАНИЕ ! Амфоры в одиночку со дна выкапывает , Стерхов сам без батута на крыло ставит , в хоккей без бодигардов и на рояле ! А пожары сам тушил с Ероплана , и тигра ловил . Не считая охоты за щукой и ралли на мотоботе за морской живностью . А если вдруг ! И нет России ? Как же жить будем? Нельзя рисковать . Где национальная гвардия , где силовики , участковые наконец или хотябы сторож с берданкой ?
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Re: Путин это блеф
Юрисмент написал 28.01.2018 03:54
Двойники у него все время разные. Похоже как работают на износ и быстро вырабатывают ресурс. Или их убирают, потому что много знают
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Путин это блеф
княжна Тараканова написал 28.01.2018 02:11
Вот же старый дуралей все не наиграется. Ему не на пенсию, а в детский сад пора ребятишек развлекать
Совсем они там считают дебилами русский народ, который не в состоянии различить настоящее купание в проруби от постановочной съемки в закрытом помещении
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(без названия)
........ . . написал 28.01.2018 02:02
не о чем волноваться. помнится когда во время выступления медведа в зале хлопнула лампочка выяснилось что половина слушателей - сотрудники под прикрытием.
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Matthewvem
Matthewvem написал 28.01.2018 01:45
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inezxk16
inezxk16 написал 28.01.2018 01:43
Novel work
http://sunni.muslim.purplesphere.in/?entry.karen
reference invasions violent ruler mandvi
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(без названия)
!!!!TO!OQQ!-TOT-JATOT!!!&& написал 28.01.2018 01:15
"Почему президент Путин купался в проруби без наблюдения врачей?"
- Таки это ему так захателось - то таки да! То таки головенко таки он не спросил - это, таки, конечно, сильный проступок, но не критичны... То таки да..
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Долой Клоунаду в РФ и на весь Мир!
-некоторые, понимающие написал 28.01.2018 00:23
Спасибо Вам, Александр за актуальный материал! 1.Добавила бы Министру вопрос: - "Почему в пику санкциям для РФ ни Минздрав с Правительством, ни ГД ФС НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТ Обязательную Сертификацию пищевой и парфюмерной продукции, отмененную нагло (*БЕЗ Экспертизы) Премьером Путиным 15.02.10"; 2.Примечательно, что за последний месяц проявились "сионистские выходки" - типа Леви Бороды в шапочке на Госэкзамене (явная провокация = кич), неужели Хасиды боятся, что Проект "Путин" под угрозой и клоунада в РФ может внезапно....?
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Путин это фейк
Аван-гард написал 28.01.2018 00:22
С этим фейковым купанием двойника Путина в теплой водичке в фейковой проруби на "Мосфильме" кремлевские политтехнологи опять позорно прокололись. Это даже не обсуждается.
Ты афтор лучше выясни у Скворцовой, как у нее продолжительность жизни населения во время кризиса подскочила аж на 10-12 лет
Вот ведь вруша!
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