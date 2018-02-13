"Викинги-насильники"

В деле этой Насти Рыбки есть два момента, на которые не обращают внимания.
Первый - совсем незаметный и, как бы, не имеющий большого значения. Дело в том, что этим «накатом на сильных мира сего» Настя подставила своих коллег по бизнесу. А бизнес её далеко не так безопасен, как это видится со стороны. Уже не помню годы и даже инсайдера, но в своё время мне рассказывали в Алма-Ате, что проституток, обслуживавших высшую элиту Казахстана (с намёком на Назарбаева) потом убивали. И это вызвало панику в ряду этих женщин, мечтавших быстро обогатиться на, может, иногда и противной, но не на очень тяжёлой работе. И сейчас, после Рыбки, элитным клиентам может прийти в голову нанять киллеров для обслуживавших их проституток, чтобы не попасть в положение Дерипаски. Если вспомнить, сколько крутого народу было перебито, пока Дерипаска стал миллиардером и алюминиевым королём, то жизнь подобных рыбок ничего не стоит.
Эти секс-специалистки, как бы, и не лучшие люди страны, но, всё же, какие-никакие, а женщины, и по этой причине, если кого-то из них убьют, то их будет жалко.
Ну, что-то я сентиментальным стал.
На самом деле вызывает злость то, что Роскомнадзор в деле с этой Рыбкой по мановению пальца Дерипаски и Приходько заблокировал сайт, да не Рыбки, а Навального, да ещё и якобы по решению суда. Реагируя на эту мерзость, Навальный пишет: «В ситуации Насти Рыбки мы должны размышлять о том, какой термин стоит применить — «девушка из эскорт-услуг» или какой-то другой. А глядя на то, что происходит сейчас, могу выразить своё оценочное суждение: судья Усть-Лабинского районного суда, вынесший (или вынесшая) решение о запрете нашего расследования, — самая настоящая проститутка, выполняющая заказы клиентов. С такой даже и Насте Рыбке зазорно знаться».
С этой оценкой Навального трудно не согласиться, тем более, если узнать несколько больше подробностей.
Елена Масюк поминает проституткам, но уже из Роскомнадзора:
«Пример первый. Со вчерашнего дня СМИ получают от Роскомнадзора уведомления о запрете распространения расследования ФБК о тусовке бизнесмена Дерипаски и вице-премьра правительства РФ Приходько с девушками по вызову на яхте Дерипаски.
Роскомнадзор сообщает, что в распространяемой СМИ информации содержатся «частные фотографии и видеозаписи с изображениями, а также иная личная информация без прямого или косвенного согласия гражданина, нарушающая права на изображение, конфиденциальность персональных данных и неприкосновенность частной жизни». И ссылается Роскомнадзор при этом на решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 9 февраля. То есть судебное решение было вынесено буквально на следующий день после публикации расследования Навального.
…А теперь пример номер два. В 2016 году Роскомнадзор отказал члену ПАРНАСа Натальи Пелевиной удалить из общего доступа фильм НТВ, в котором сообщались сведения о личной жизни Пелевиной, а также демонстрировались кадры, сделанные скрытой камерой. Да-да, это те самые постельные кадры Пелевиной и Касьянова со скрытых камер, которые были установлены неизвестными в частной квартире Касьянова.
Тогда Роскомнадзор назвал распространяемую о Пелевиной информацию «общественно важной», а поэтому законной к распространению…
То есть по Роскомнадзору получается, что постельные сцены Касьянова и Пелевиной угрожали демократическому правовому государству и общественной безопасности, а сексуальные связи Дерипаски и Приходько с проститутками угроз ни государству, ни гражданскому обществу, а тем более окружающей среде не несут».
Между прочим, тут выяснились и ещё подробности.
«РКН в требовании ссылается на некое решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 09.02.2018 N 2-572/2018. Любой может зайти на сайт суда и убедиться, что решений за эту дату с таким номером и с такими участниками не опубликовано», - пишет руководитель международной правозащитной группы «Агора» в своем Telegram-канале в связи с получением СМИ требований от Роскомнадзора отредактировать материалы, посвященные расследованию ФБК о Сергее Приходько и Олеге Дерипаске».
То есть, ещё и решения суда не было, а Роскомнадзор заблокировал сайт Навального, в уверенности, что именно такое решение будет.
И вот это презрение и к совести, и к законам всех этих дерипасок с усмановыми и приходьками злит и возвращает и возвращает к вопросу - а почему и здоровым силам в России не пользоваться если и не теми же самыми, то похожими приёмами в своей борьбе?
Вот мы видим, как отупевший мир, наплодивший паразитов всех мастей, не знающих чем полезным себя занять, сходит с ума на сексе. Как сегодня говорят умники - это тренд. Каждый идиот считает себя должным быть передовым в этом вопросе.
Скажем, всю историю кинематографа актрисы ложились под кинорежиссеров, чтобы получить роль. В английском сленге даже термин есть «casting-couch» — «диван в кабинете режиссера, на котором он соблазняет молодых актрис в обмен на роль в спектакле или фильме». (Поскольку наша «творческая элита» во всём подражает Западу, то уж в этом вопросе - безусловно. Действительно, я в кабинете одного режиссёра видел просторный диван, и он мне похвастался, что это диван именно для этого). И вот теперь надо же - все актрисы Голливуда завопили, что их, оказывается, 100 лет назад сексуально домогались то какой-то еврей, имеющий возможность назначать их на роли, то какие-то режиссеры с актёрами. И это работает - мужиков таскают по судам!
А вспомните, как убрали неугодного США директора-распорядителя Международного валютного фонда Стросс-Кана. Какая-то горничная в отеле заявила, что он её изнасиловал, и мужика арестовали, лишив должности, потом выяснилось, что горничная сбрехала, но было уже поздно. А Ассанж?? Уже 7 лет сидит, бедный, в посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от выдачи в Швецию по обвинению в изнасиловании. А изнасилование-то заключалось в том, что он «вступил в половой контакт со шведкой (её имя не раскрывается, в документах её обозначают как «мисс A») без презерватива, вопреки просьбам с её стороны и совершил половой акт с «мисс W», без презерватива, в то время, когда она спала». (Темпераментные эти шведки, надо сказать).
Поэтому я считаю, что нужно использовать и то оружие, которое используют против твоей Родины.
Я понимаю, что у этой Рыбки духу не хватит, но чисто теоретически можно рассмотреть вариант подачи ею заявления прокурору об изнасиловании её Дерипаской и Приходько.
Ну, скажем, чем вам не нравится такая версия - приехала бедная девушка к ним на яхту взять интервью о гламурной жизни, а они её изнасиловали особо изощрённым способом и пригрозили, что если она пикнет, то - «цемент в тазик, её ноги в цемент, и в море». Вот она, бедная, и вынуждена была на фото улыбаться и сексуально обслуживать этих павианов.
Что - не верите? А в то, что в Рашке есть судьи, а не проститутки, верите? По сравнению с этим утверждением, версия Рыбки была бы образцом правдивости.
Мне скажут - да где же в России найдётся прокурор, который примет от Рыбки такое заявление? А зачем в России? Ведь дело-то было в Норвегии. Норвежскому прокурору и надо жаловаться, да ещё и обществу норвежских феминисток.
Интересно, что Дерипаска с Приходько и доказать свою невиновность не смогут. Были бы они в какой-то гостинице, то смогли бы купить служащего этой гостиницы, который бы показал, что лично видел, как Настя Рыбка тащила Дерипаску с Приходько в свой номер, а они упирались и вопили: «Не пойдём! У нас жёны есть!!».
Ну, а их слугам на яхте кто ж поверит?
А вот Рыбке доказать свою правоту легко.
Если бы не было изнасилования, и была бы она обычной проституткой, то кто бы в России это скрывал? Вот ФСБ огромные деньги тратит на сьёмки контактов с проститутками оппозиции. Тут тебе и Немцов попадался, и Рыжков, и Шендерович, и даже Лимонов. Вон, миллиардер, владелец РБК Прохоров в 2007 году провёл 4 дня во французской кутузке по подозрению в причастности к организации международной сети проституции, но вывернулся, заявив следствию, что привёз женщин, потому что «любит компанию умных, красивых и молодых спутниц». И Прохорову никто ничего! А почему Дерипаска с Приходько не должны любить такую компанию? Чего им было бояться и суетиться? Да через неделю уже все забыли бы, как бы Навальный не кричал бы об этом. Олимпиада интереснее!
То есть, если бы не было изнасилования, то Дерипаске не было никаких причин обращаться к проституткам суда и РКН с тем, чтобы стереть следы пребывания Рыбки у него на яхте.
А он предпринял такие шаги, значит боится. А раз боится, то этот его страх может убедить норвежского прокурора затребовать его выдачу.
Или у вас есть ещё какое-нибудь объяснение того, почему Дерипаска с Приходько запрыгали?
И это второй момент, который в деле с Рыбкой никто не замечает, - а дело-то было в Норвегии!
RogerHon написал 13.02.2018 01:06
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BW написал 13.02.2018 00:40
Ай, Леха, молодца!!!!
Даже ув.Ю.И.Мухин - и тот про Рыбку.
BW написал 13.02.2018 00:36
Не изнасиловали, а домогались!
Это по-круче.
Кто-кого: Дерипаска Приходьку. Приходько Дерипаску. Оба - Рыбку. Рыбка - Надю Травку. Все вмести Листермана....
Не важно.
Но - в суверенных водах Норвегии. Сверенных!!!
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Так победим!
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