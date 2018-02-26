Не стоит дальше перечислять все гнезда нашей нищеты...

Я уже рассказывал о том, что моя боевая подруга, жена Ирина, раньше работала в институте «Теплоэлектропроект», руководителем группы. Строили электростанции по всему Советскому Союзу и даже в других странах. Всю трудовую жизнь жена отдала этому благородному делу. Потом пришла приватизация, а вернее разграбление страны. Во главе этого процесса стоял Чубайс. Когда раздали заводы различным мошенникам, Чубайс получил новое задание - развалить заодно и энергетику. Он и с этим справился. Электростанции передали в руки частных инвесторов. Этот процесс неофициально назвали ГОЭЛРО-2. Была разрушена управляемость системой энерго - и теплоснабжения всех регионов, что привело к удорожанию электроэнергии, остановке генерирующих мощностей и предприятий электропромышленности. Сейчас изношенность линий электропередач по стране достигла 65%.

На прощание Чубайс подарил работникам «Теплоэлектропроекта» по одной акции «РАО ЕЭС России», которая размножилась по всем энергетическим компаниям страны. И теперь наш почтовый ящик наполняется приветами от Чубайса, как простыми энергетическими письмами, так и заказными, для получения их приглашают в почтовое отделение с паспортом. В письмах в основном говорится, что нужно пересчитать свои денежные возможности и купить билет в дальние края, для участия в собрание акционеров. Правда, случается, но очень редко, что высылают и дивиденды. Вот, например, вынули квитанцию на почтовый перевод на сумму, 2 рубля 49 копеек от АО «Драга». Но не все компании тратятся даже на переводы. Нотариус Тарасов от Кузбасского открытого общества энергетики и электрификации, которое принадлежит кипрской компании Себериан Энерджи Инвестментс ЛТД, приглашает приехать в Кемерово и получить дивиденды от «Кузнецкой ТЭЦ в размере 0,77 рублей. Смешно, если бы не было так грустно.

На днях Ирина не поленилась, сходила на почту и получила очередное заказное послание, оно от «ТГК – 2» из Ярославля. Под управлением этой энергетической компании находятся 12 ТЭЦ, 8 котельных, 4 предприятия тепловых сетей в России и одно предприятие, арендующее тепловые сети в республике Македония.

Приглашают приехать в Ярославль на конференцию акционеров, чтобы избрать новый состав Совета директоров, а также проголосовать за выплату членам предыдущего Совета, избранных 30.06. 2017 года, вознаграждение на общую сумму 29 808 000 рублей. Председателю Совета директоров полагается 9 936 000 рублей, остальные 10 членов должны разделить поровну 12 миллионов 420 тысяч рублей. И ещё 7 миллионов 452 тысяч распределит между особо отличившимися членами сам председатель Совета. Можно сравнить эти миллионы с зарплатами тех, кто работает в этой компании, кто дает людям электричество. Электросварщик- 22 тыс. рублей, слесарь - 25 тыс. рублей, водитель автомобиля - 26 тыс. рублей, ведущий инженер - 42 тыс. рублей. Кто же эти счастливчики, которые получают миллионы всего за полгода службы? Председатель совета директоров, Константин Селиванов трудится ещё в двух конторах, он является советником гендиректора ООО ТД «Башкирская химия», а по совместительству работает таким же советником гендиректора компании «Совлинк». Остальные члены совета, тоже, не состоят на учете в службе занятости, трудятся в различных компаниях на хороших должностях. Получают хорошие зарплаты.

Совет собирается на заседания несколько раз в году, изредка, проводятся заседания его комитетов. В основном эти люди дают действующей администрации компании советы в устной и письменной форме, и за это получают миллионы. Административной власти совет не имеет.

Многих в нашей стране возмутили заоблачные зарплаты наших министров. Но большинство из них имеют еще свои подсобные хозяйства, на грядках которого они приспособились выращивать не овощи, а денежные миллионы. Вот министр энергетики АлександрНовак избран председателем Совета директоров ПАО «Россети». Он же, в феврале стал ещё одним председателем, но уже ПАО "Транснефть".

Прошли новые выборы состава Совета директоров и в «Росснефти», Новак, по словам Игоря Сечина, отказался в пользу независимых директоров, от голосов в свою пользу. Тогда Сечин заявил, что «Роснефть» предложила расширить совет с 9 до 11 человек, чтобы включить в этот почетный список сбежавшего министра. Сказали, сделали. Акционеры Роснефти в ходе внеочередного собрания расширили совет директоров компании и все-таки включили в него главу Минэнерго Александра Новака, хотя он и упирался, не соглашался. Все это серьезные, государственные компании, можно только догадываться, каким количеством миллионов здесь награждают каждого члена совета, если в ярославском ПАО «ТГК -2» председатель такого совета за полгода мнимой работы получил около 10 миллионов рублей.

Для интереса можно познакомиться ещё со списком рабочих мест заместителя Новака, Вячеслава Кравченко. В настоящий момент он является членом Совета директоров следующих акционерных обществ:

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания».

Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро».

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири».

Также он избран Председателем Совета директоров акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы».

Такие советы директоров, состоящие из людей, похожих на многостаночника зам. министра Кравченко, созданы якобы для защиты интересов акционеров. Защиты нет, а плату за мнимую работу, которая исчисляется миллионами - отдай. Были обманные ваучеры, при развалах колхозов, наградили крестьян земельными паями, которые им так и не достались. Акции, подаренные Чубайсом, тоже этого порядка. Пускают мыльные пузыри, дезориентируют людей. Вообще, уже пора создать в стране музей обмана имени Чубайса и на почетном месте повесить у входа ваучеры.

Акция, принадлежащая Ирине, размножилась, в «ТГК-2» их стало 3999 штук, стоимостью 10 копеек каждая. Конверт, в котором присылают приглашение на собрание стоит не меньше 10 рублей, сразу выкидывай 100 акций. Дивидендов нет, зато есть Советы директоров, которым дарят миллионы. Вот такая цена нашей приватизации.

Теперь тот же Чубайс, не покаявшись за прошлые грехи, проснулся с новой идеей. Заявил о «неизбежности энергетического кризиса» для России. По его словам, если сегодня ничего не менять, то через 6-7 лет в России перестанет хватать мощностей для производства электроэнергии, что приведёт к острым кризисным явлениям. По его словам нужно переходить на зеленую энергетику ветрогенерации, аккумуляторного хранения энергии и солнечных батарей. Для этого нужно на первое время всего- то 1,5 триллиона рублей.

Власть родила Чубайса, теперь должна выплачивать ему, как бы, алименты. Чтобы он не умер с голоду, подарили ему дойную корову под названием «Роснано». Это очередное детище Чубайса, которое никак не найдет идеи и полезные технологии, которые бы оживили нашу экономику, компания живет, как инвалид, за счет бюджета государства. У бабушек на лавочках у подъездов, как на экспертных площадках: «Зачем оно нужно, это «Нано»?

На одном из новогодних корпоративов Чубайса понесло. « Первое, о чём я хотел сказать, — у нас очень много денег! Их совсем много», — заявил глава корпорации, косвенно подтверждая информацию о том, что в 2016 — 2020 годах инновационная компания может получить более 50 миллиардов рублей субсидий». И пообещал всем сотрудникам двойную премию.

Как же обойтись без того, чтобы не подкормить покровителей, кремлевскую знать, она же одной крови с Чубайсом. В июне 2017 г. единственный акционер «Роснано» — Росимущество — избрал новый совет директоров компании. В него вошли знатные фигуры, президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, глава Минпромторга Денис Мантуров, замминистра финансов Андрей Иванов, замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев. Возглавил совет вице-премьер Аркадий Дворкович.

Трудно Дворковичу тащить на себе такой груз безответственности, он ещё является и главой Совета директоров РЖД. Здесь в 2016 году среднее вознаграждение для каждого члена совета директоров составило 4 с половиной миллиона рублей. Для Дворковича, как председателя, наверное, это вознаграждение на порядок выше.

Ну а как живут люди на нижних этажах и даже подвалах нашего государства? Чтобы заработать на хлеб, многие из них вынуждены работать с большими переработками. В Ангарске акушер-гинеколог Оксана Кивлева умерла в декабре прошлого года от переутомления, после дежурства, длившегося 31 час.

«Я – учитель английского, немецкого, русского и литературы в сельской школе. Зарплата 12 тысяч. Вместе с дочками-подростками хожу убирать богатые коттеджи неподалеку в поселке. Им льстит, что у них уборщица может и ребенку с русским подсказать, и сочинение проверить, и по-английски поговорить. А я боюсь – говорят, школу закроют. И я в 38 лет с красным дипломом буду просто уборщицей? Иркутская область».

Не стоит дальше перечислять все гнезда нашей нищеты. У нас нет национального единства, о котором много говорят с экрана телевизора. Есть господа, а с другой стороны нищие, которые просят милостыню, не на городском перекрестке, а на рабочем месте, чтобы хозяева хоть немного прибавили им за тяжелый труд, помогли выжить. Ну как прибавить, если не хватает средств на яхты и виллы и на обустройство семейного быта в Европе директорам из разных советов?

Альберт Сперанский, председатель Совета общероссийской общественной организации «Рабочие инициативы»