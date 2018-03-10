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Московский листок

Что охраняешь, то имеешь

Опубликовано 10.03.2018 автором Леонид Анцелович в разделе комментариев 5

коррупция воры
Что охраняешь, то имеешь

«Самое дорогое у человека ─ это жизнь. Она дается ему один раз и надо ее прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». (Н.Островский)

Тексты другого писателя с годами не теряют своей актуальности. В разгар Брежневского застоя он писал: «Что охраняешь, то имеешь и делишься с друзьями. Хочешь интересные книжки читать, ─ иди редактором ─ будешь читать первым. Лес охраняешь ─ дрова есть. Аптеку охраняешь ─ вата есть. Возле змей сидишь, ─ яд имеешь, ничего не охраняешь, ─ ничего не имеешь. Недаром говорят ─ все на охрану государственной собственности».

Сатирику в те годы в страшном сне не могло присниться, что через десятки лет охранники государственной собственности советских времен будут выглядеть жалкими побирушками со всеми своими книжками, ватой, дровами и змеинным ядом. По словам того же сатирика: «Несмотря на то, что становится хуже и хуже, у нас будет лучше. Но опять не сегодня, только завтра опять». Нынешние стражи госсобственности, следуя завету пролетарского писателя, не стали дожидаться светлого завтра, «чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы», они подняли уровень охранной деятельности на недосягаемые высоты и принялись проживать свою единственноую жизнь сегодня. Для осуществления этой установки, карауливший газовую отрасль в минувшем году г─н Миллер, поимел $17,7 млн., страж Ростнефти Игорь Сечин ─ $13 млн., охрана Сбербанка РФ Германом Грефом, обошлась налогоплатильщикам $ 11 млн., из охраны «Почты России» её генеральный диектор Дмитрий Страшнов, извлёк 95 млн. российских рублей. Количество подобных охранников госссобственности не подлежит исчислению. Но это только сторожа своих узких отраслей, а, например, роскошь первого заместителя председателя Правительства Игоря Шувалова, можно сравнить с копиями царя Соломона. А его непосредственные начальники ─ Дмитрий Анатольевич с Владимиром Владимировичем, уже сколько лет бдительно охраняют государство целиком, по всему периметру, и в отличие от довольно скромных аппетитов буржуев времен Маяковского (владельцав заводов, газет, параходов), их владения не имеют границ: дворцы, яхты, леса, озера, виноградные плантации внутри и за рубежем. Здесь вспоминаются слова Агафьи Тихоновны, героини еще одного великого писателя в современной интерпритации:

«Если бы их было один, два человека, а то сотни. Как хочешь, так и выбирай. Прошу покорно, как тут быть? Если деньги Игоря Ивановича Сечина, да приставить к недвижимости Игоря Ивановича Шувалова, да взять сколько-нибудь от тайных империй от Дмитрия Анатольевича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дворцы Владимира Владимировича. Вот тогда, пожалуй , не пришлось бы родителям больных детей обращаться к своим соотечественникам с просьбами о материальной помощи на лечение их детей».



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Всего комментариев к статье: 5
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MonetkaGex
MonetkaGex написал 10.03.2018 03:04
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JustinzeS
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