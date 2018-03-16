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Московский листок

Антисоветский пост президента и открыточки ЦИК

Опубликовано 16.03.2018 автором в разделе комментариев 8

кризис силовигархия президент выборы 2018
Антисоветский пост президента и открыточки ЦИК

А если попробовать начать рассуждение «о выборАх» вообще с самого начала?

Откуда эта странная должность взялась в нашей стране – президент?

Ну, ладно, когда буржуи выбирают друг друга в своих структурах – президентов корпораций, в советах директоров главнюков всяких и так далее. А откуда у нас-то взялся институт президентства?

И тут, увы, придётся заглянуть в историю СССР. И узреть в ней роковую фигуру ныне здравствующего Михаила Горбачёва.

Конечно же, ни в Уставе КПСС, ни в каких других партийных и государственных ранжирах и распорядках быть не могло такой должности – однако же откуда-то она взялась? И стал Горбачёв помимо того, что был генеральным секретарём Политбюро ЦК КПСС, ещё и президентом СССР. А всё от вражды с Ельциным – его же выдвиженцем…

История это долгая и не очень-то интересная, однако вкратце так было: начавший перестройку Горби так расшатал моральный авторитет КПСС («сталинизм», «казарменный социализм», «рэпрессии» - партийная пресса, партийные типографии печатали откровенно антипартийные книги, причём гигантскими, партийными тиражами в те годы, с 1985-го по 1990-й) – что ему стало неуютно возглавлять партию, в биографии которой не без его усилий обнаружилось столько пятен позора и жутчайших преступлений пред человечеством… Вот и, покатавшись по заграницам да поручкавшись там с президентами – решил наш ставропольский комбайнёр и сам стать президентом. А чем мы хуже-то?

Ситуация потери морального авторитета ЦК КПСС усугублялась ещё и реализацией давнего проекта, за который товарищи Сталин и Берия (слава им и за это если не в веках, то в десятилетиях, которые были выиграны у мировой  контрреволюции) – успели расстрелять Кузнецова и Вознесенского сотоварищи, а рус-сепаратизм пресечь в зародыше в конце 1950-го. То самое «Ленинградское дело» и попытка создать отдельную, сепаратную Компартию РСФСР, взращивать в ней национализм и великорусский сепаратизм. Однако то, за что расстреливали даже заслуженных, деятельных участников обороны Ленинграда – в Москве времён перестройки не каралось. И Ельцин успел создать КП РФ (да-да, сокращённо она так и звалась – вот откуда взялась будущая зюгановская аббревиатура), чем потеснил Горбачёва, поскольку эта компартия как бы не несла на себе груз моральной и административной ответственности за «преступления КПСС»… Чуете, как там всё хитро было, у борющихся вождей перестройки-то?

Ельцин не из комфанатизма создавал компартию под себя, само собой, – и не сам встал во главе её, однако самое главное, чего он достиг этим шагом, сослужило ему службу в августе 1991-го. Весь российский актив КП РФ (и КПСС, только уже одемократившейся) был на его стороне – вот вам и ответ на давний риторический исторический вопрос, почему же миллионы членов КПСС не вышли защищать ГКЧП и свою партию, и свою страну, в итоге, в «чёрном августе».

А не было уже единой КПСС, партия сама себя раздробила и разлюбила. И вот на этом фоне партийной раздробленности пост президента СССР виделся Горбачёву неким недосягаемым бастионом, в укрытии которого он намеревался пересидеть грядущие бури. Но… Волна им же задуманного «путча» смыла его самого, а пост… А пост остался!

Только теперь президенту Ельцину досталась Россия одна, у остальных республик завелись свои президенты, поскольку стали республики странами.

Так зададимся же вопросом, в какой стране мы живём – и главное в какой хотим жить? Ведь и СССР уничтожали не мы и не наши руководители, которых мы ни разу не выбирали, и сам этот дурацкий, иностранный по звучанию своему пост президента – нам так же чужд, как президенты прочих стран. Отчего же мы должны – а как нам втюхивает ЦИК, даже обязаны! - голосовать за сей сомнительный пост, за какие-то предложенные всё теми же шулерами кандидатуры?

Скажите, вы бы пошли на выборы гауляйтера, если бы рейх установился на территории бывшего СССР, а фюрер возжелал бы легитимности власти? Или бы вы пошли в подполье, в партизаны, чтобы свергнуть к чертям весь рейх?

Вот и я думаю что всё это, начиная с поста президента в стране, которую строила КПСС, и у партии этой были другие посты руководящие – это какой-то страшный сон, подмена и несуразица. И надо начинать изживать чуждое, буржуазное, с самых его институциональных основ. Горби нам точно не указ - какую страну проСССРал-то?!

Власть ли для вас пришедший к вам выселять за долги судебный пристав или коллектор?

Власть ли для вас натовский солдат?

А боец ЧВК Вагнера - власть?

Да мы и названий таких не знаем – они из какого прошлого дореволюционного пришли все, это карнавал мертвецов исторических, это маскарад, может, нерусский праздник Хелловин?

Может, завтра вам предложат на коронацию чью-то идти – всё таким же письмом из ЦИК по мэйлу, а вы что, послушно пойдёте?

Нет уж, мы  за ту страну, в которой родились, и которую осознанно строили наши деды и отцы, за Советский Союз. А в нём пост президента как появился, так скоро и Союз зашатался. Посему – нет, за классово чуждую власть мы не голосуем.

Пусть сама себя воспроизводит через институт преемников, престолонаследников и, наконец, монархии. Пусть социальный регресс станет явным и уже после этого сам по себе сделает власть нелегитимной. Пусть буржуазные институты управления украденной у нас страной станут островками в океане всенародного негодования! И тогда их смешная и ничтожная власть просто исчезнет с карты России, а затем и возрождённого СССР.

Для ЦИК мы в Анадырь уехали все. Просьба такими вот депешкми не беспокоить!  (Дорогостоящая рассылка, кстати, и какая точная работа проделана, только чтоб гарантировать буржуям преемственность власти – то есть их привилегий, процветания и дальнейшего разграбления СССР)

Население Анадыря, города, где моя мама проходила практику и немало потрудилась на научном поприще – растёт благодаря перевыборам Путина. Об этом ЦИК и лично миллионерша Памфилова не сможет умолчать. Все авиабилеты проданы на неделю вперёд. Хоть чем-то родине поможем!  



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Всего комментариев к статье: 8
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Re:
!!!!TOT Q--Q!JAVAS!& написал 16.03.2018 03:10
"Ельцин не из комфанатизма создавал компартию под себя, само собой, &#8211; и не сам встал во главе ее, однако самое главное, чего он достиг этим шагом, сослужило ему службу в августе 1991-го. Весь российский актив КП РФ (и КПСС, только уже одемократившейся) был на его стороне &#8211; вот вам и ответ на давний риторический исторический вопрос, почему же миллионы членов КПСС не вышли защищать ГКЧП и свою партию, и свою страну, в итоге, в &#171;черном августе&#187;."
- Таки Алкаша Мордатого активно поддерживал генетический мусор - бесноватые га-нолики, безумные вчонкины и тупые, вечнопьяные роботы-матаголики - то таки да...
Таки Я, послушав безумных вчонкиных на Первом таки Съезде Идиотиков, а также - бесноватых гав-ноликов и примкнувших к ним тупых, вечнопьяных роботов-матаголиков - понял, что с этим с-ным таки контингентом должны работать не Прогрессоры, а Зоо-психологи - то таки да...
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Re:
!!!!TOT-Q--Q!JAVAS!!!& написал 16.03.2018 03:03
"И тут, увы, придется заглянуть в историю СССР. И узреть в ней роковую фигуру ныне здравствующего Михаила Горбачева."
- Таки надо заглядывать не в поганую черепушку ублюдка-казачка из ублюдочного казацкого краснодаря, а в пустые каропки мозговместиищ безумных вчонкиных и беснотаых паразитов-гав-нолико послевоенного СССР, а также в классовые интересы тупых, вечнопьяных роботов-матаголиков, с которыми в СССР таки носились, как дурак с о ступой и которые СССР прос-рали, предали, пропили - то таки да... СССР был отличной страной и прекрасной стартовой площадкой для таки прорыва в будущее, но хитрый и подлый народец с крестьянскими мозгами, таки испорченный поголовным, лучшим в мире образованием (дурака учить - только портить) превратил страну в грязный и таки опасный для жизни хлев! Старался под сои ск-отские таки потребности... То таки да...
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JosephAcAli
JosephAcAli написал 16.03.2018 02:57
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(без названия)
Селифан написал 16.03.2018 02:51
А если попробовать начать рассуждение &#171;о выборАх&#187; вообще с самого начала?
Откуда эта странная должность взялась в нашей стране &#8211; президент?
--------------
так ее ваши, красные ввели. Не хотели зваться "генсеками" и переименовали себя в президентов.
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А чем премьер-министр лучше президента,
г-н Черный? написал 16.03.2018 02:14
Тэтчер с англичанами не церемонилась, ее простые англичане до сих пор ненавидят.
Гитлер титул президента упразднил и назывался фюрером и рейхсканцлером, т.е. премьер-министром.
.
Дело не в названиях, а в господстве в государстве определенной вооруженной силы: наемной армии или народного ополчения.
.
ВЫ НАВЕРНОЕ ЭТОГО ДО СМЕРТИ ПУТИНА НЕ ПОЙМЕТЕ, А ОН ЕЩЕ 30 ЛЕТ ПРОЖИВЕТ.
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Замените наемную армию народным ополчением, как в Швейцарии, и президент ничего значить не будет.
Многие швейцарцы не знают и знать не хотят, написал 16.03.2018 02:00
кто у них президент.
.
В Швейцарии почти вся власть - у общин и кантонов, у федерального правительства только та власть, которую ему делегировали общины и кантоны.
Попробовал бы президент Швейцарии создать нацгвардию в 400 тыс. разбойников в погонах - ему бы там сразу башку оторвали.
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Борьба за трон стара, как мир, г-н Черный, замените в следующей цитате Помпея и Цезаря
на Горбачева и Ельцина и все в этой цитате написал 16.03.2018 01:46
вдруг станет таким до боли знакомым.
.
"Помпей желает оправдаться перед Цезарем, чтобы меры, принятые им в интересах государства, Цезарь не рассматривал как свое личное оскорбление. Благо государства он всегда ставил выше личных отношений. Цезарь также по своему высокому положению должен в государственных интересах отказаться от своих партийных симпатий и не слишком далеко заходить в гневе на своих противников: иначе, надеясь вредить им, он будет вредить государству."
Ю.Цезарь "Записки о гражданской войне".
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~ Его Обязанность ! ~
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 16.03.2018 01:32
```З Д Р А В С Т В У Й Т Е!```
Значит ТАК...Слышь - Путин:
`````````
~~~ Его Обязанность!~~~
_Народ России Путину - Доверие Вручает!
Народ Его - к Борьбе ОБЯЗЫВАЕТ!
ЧТОБЫ Он НЫНЕшнюю "власть-МАСТЬ" Менял!
ЧТОБЫ Он Россию - от ЧУЖ`ИХ Освобождал!
_Почему Его - "ПЕРЕизбирают"?
Да Потому,что верят И - Полномочия Вручают!
Вова - Вперед!Так Требует Народ!
Россия ХОЧЕТ чтобы УШЁЛ из власти -
ЭТОТ нынешний - ПАРАЗИТический СБРОД!
_ИХ нужно от власти ОТСТРАНЯТЬ!
Судить,Сроки ДАВАТЬ и на Зоны Отправлять!
ЗАСЛУЖИЛА это ВСЯ правящая - СВОРА-"рать"!
ИЛИ-же "ОНИ" сМОГУТ - Его туда СОСЛАТЬ...
_Нынешняя ПРАВЯЩАЯ ГИЛЬДИЯ России -
Это ПАРАЗИТЫ--жулье--и--ворье!
Именно ПРАВЯЩАЯ - Т.Н.партия - КЛАН воров!
И это в России КАЖДЫЙ - сказать Готов!
[ПОРА РФ Очищать - от этИХ ВШИвых "котов"]
_И если ПВВ Начнет РФ - от нИХ ОЧИЩАТЬ,
То Россия Его Поддержит и БУДЕТ Помогать!
Но если Он захочет ИХ и дальше крышевать...
То Его в Сибирь ОТПРАВИТ - ЭТА "рать"...
[ПОРА-бы Уже Путину - ЭТО Осознать...]
_Путина Избирает Народ,но НЕ этот СБРОД!
И чтобы Спасать России - За ПВВ пойдет Народ
Но если Он обманет,то - 1-м Узником СТАНЕТ...
Народ ТОГДА Ему - Верить ПЕРЕСТАНЕТ!
[ВОПРОС:"До-Сибири-Вова-дотянет"...]
-К Борьбе с НЫНЕШН`ИМИ - Будь Готов!
Ответ:В Борьбе с НЫНЕШН`ИМИ - Всегда Готов!
ПОРА власть России - от ЧУЖ`ИХ Освобождать!
ПОРА Россию - от ВНУТРЕНН`ИХ Гнид Очищать!!!
`````````````````````````````[41-19]` ` `
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
* Хорошего Вам(ВСЕМ...)настроения!
--- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 15-03-18.
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