Антисоветский пост президента и открыточки ЦИК

А если попробовать начать рассуждение «о выборАх» вообще с самого начала?

Откуда эта странная должность взялась в нашей стране – президент?

Ну, ладно, когда буржуи выбирают друг друга в своих структурах – президентов корпораций, в советах директоров главнюков всяких и так далее. А откуда у нас-то взялся институт президентства?

И тут, увы, придётся заглянуть в историю СССР. И узреть в ней роковую фигуру ныне здравствующего Михаила Горбачёва.

Конечно же, ни в Уставе КПСС, ни в каких других партийных и государственных ранжирах и распорядках быть не могло такой должности – однако же откуда-то она взялась? И стал Горбачёв помимо того, что был генеральным секретарём Политбюро ЦК КПСС, ещё и президентом СССР. А всё от вражды с Ельциным – его же выдвиженцем…

История это долгая и не очень-то интересная, однако вкратце так было: начавший перестройку Горби так расшатал моральный авторитет КПСС («сталинизм», «казарменный социализм», «рэпрессии» - партийная пресса, партийные типографии печатали откровенно антипартийные книги, причём гигантскими, партийными тиражами в те годы, с 1985-го по 1990-й) – что ему стало неуютно возглавлять партию, в биографии которой не без его усилий обнаружилось столько пятен позора и жутчайших преступлений пред человечеством… Вот и, покатавшись по заграницам да поручкавшись там с президентами – решил наш ставропольский комбайнёр и сам стать президентом. А чем мы хуже-то?

Ситуация потери морального авторитета ЦК КПСС усугублялась ещё и реализацией давнего проекта, за который товарищи Сталин и Берия (слава им и за это если не в веках, то в десятилетиях, которые были выиграны у мировой контрреволюции) – успели расстрелять Кузнецова и Вознесенского сотоварищи, а рус-сепаратизм пресечь в зародыше в конце 1950-го. То самое «Ленинградское дело» и попытка создать отдельную, сепаратную Компартию РСФСР, взращивать в ней национализм и великорусский сепаратизм. Однако то, за что расстреливали даже заслуженных, деятельных участников обороны Ленинграда – в Москве времён перестройки не каралось. И Ельцин успел создать КП РФ (да-да, сокращённо она так и звалась – вот откуда взялась будущая зюгановская аббревиатура), чем потеснил Горбачёва, поскольку эта компартия как бы не несла на себе груз моральной и административной ответственности за «преступления КПСС»… Чуете, как там всё хитро было, у борющихся вождей перестройки-то?

Ельцин не из комфанатизма создавал компартию под себя, само собой, – и не сам встал во главе её, однако самое главное, чего он достиг этим шагом, сослужило ему службу в августе 1991-го. Весь российский актив КП РФ (и КПСС, только уже одемократившейся) был на его стороне – вот вам и ответ на давний риторический исторический вопрос, почему же миллионы членов КПСС не вышли защищать ГКЧП и свою партию, и свою страну, в итоге, в «чёрном августе».

А не было уже единой КПСС, партия сама себя раздробила и разлюбила. И вот на этом фоне партийной раздробленности пост президента СССР виделся Горбачёву неким недосягаемым бастионом, в укрытии которого он намеревался пересидеть грядущие бури. Но… Волна им же задуманного «путча» смыла его самого, а пост… А пост остался!

Только теперь президенту Ельцину досталась Россия одна, у остальных республик завелись свои президенты, поскольку стали республики странами.

Так зададимся же вопросом, в какой стране мы живём – и главное в какой хотим жить? Ведь и СССР уничтожали не мы и не наши руководители, которых мы ни разу не выбирали, и сам этот дурацкий, иностранный по звучанию своему пост президента – нам так же чужд, как президенты прочих стран. Отчего же мы должны – а как нам втюхивает ЦИК, даже обязаны! - голосовать за сей сомнительный пост, за какие-то предложенные всё теми же шулерами кандидатуры?

Скажите, вы бы пошли на выборы гауляйтера, если бы рейх установился на территории бывшего СССР, а фюрер возжелал бы легитимности власти? Или бы вы пошли в подполье, в партизаны, чтобы свергнуть к чертям весь рейх?

Вот и я думаю что всё это, начиная с поста президента в стране, которую строила КПСС, и у партии этой были другие посты руководящие – это какой-то страшный сон, подмена и несуразица. И надо начинать изживать чуждое, буржуазное, с самых его институциональных основ. Горби нам точно не указ - какую страну проСССРал-то?!

Власть ли для вас пришедший к вам выселять за долги судебный пристав или коллектор?

Власть ли для вас натовский солдат?

А боец ЧВК Вагнера - власть?

Да мы и названий таких не знаем – они из какого прошлого дореволюционного пришли все, это карнавал мертвецов исторических, это маскарад, может, нерусский праздник Хелловин?

Может, завтра вам предложат на коронацию чью-то идти – всё таким же письмом из ЦИК по мэйлу, а вы что, послушно пойдёте?

Нет уж, мы за ту страну, в которой родились, и которую осознанно строили наши деды и отцы, за Советский Союз. А в нём пост президента как появился, так скоро и Союз зашатался. Посему – нет, за классово чуждую власть мы не голосуем.

Пусть сама себя воспроизводит через институт преемников, престолонаследников и, наконец, монархии. Пусть социальный регресс станет явным и уже после этого сам по себе сделает власть нелегитимной. Пусть буржуазные институты управления украденной у нас страной станут островками в океане всенародного негодования! И тогда их смешная и ничтожная власть просто исчезнет с карты России, а затем и возрождённого СССР.

Для ЦИК мы в Анадырь уехали все. Просьба такими вот депешкми не беспокоить! (Дорогостоящая рассылка, кстати, и какая точная работа проделана, только чтоб гарантировать буржуям преемственность власти – то есть их привилегий, процветания и дальнейшего разграбления СССР)

Население Анадыря, города, где моя мама проходила практику и немало потрудилась на научном поприще – растёт благодаря перевыборам Путина. Об этом ЦИК и лично миллионерша Памфилова не сможет умолчать. Все авиабилеты проданы на неделю вперёд. Хоть чем-то родине поможем!