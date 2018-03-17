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Московский листок

Без царя в голове. И на троне

Опубликовано 17.03.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 0

путин выборы
Без царя в голове. И на троне

Меня продолжает и продолжает удивлять то, как много людей, причём, не простых, а считающихся умными и активно учащими других жить, не способны охватить обсуждаемую проблему не то, что во всех её деталях, а хотя бы в том объёме, на который ещё 100 лет назад был способен любой крестьянин. Вот пара примеров.

1.

В подборке «Открытый город» некий знаток русского языка пишет заметку под заголовком «Обратись Собчак ко мне, и я бы ей растолковал смысл известных слов» (ошибки в тексте самого автора):

«Очень сожалею о том, что прежде чем идти в суд, Собчак не обратилась ко мне за разъяснением смысла известных слов: «Не более двух сроков подряд», и я бы, апелируя не к законодателям, а к грамматике русского языка, которую законадатели, видимо, забыли из-за одностороннего увлечением юруспруденцией, а надо бы им хоть иногда заглядывать в учебник русского языка для средней школы, и тогда бы в их решении было меньше ляпов. Хотя, учась в школе рабочей молодежи, по русскому языку мне ставили одни двойки, и лишь изредка, видимо, для разнообразия , тройки, так как у меня не было учебника по оному, да еще от утомительной работы на судостроительном заводе в загазованной сварочными газами атмосфере у меня напрочь отказывались работать мозги, но тем, не менее я уяснил: почему дополнение называется дополнением, и всем, у кого неправильное толкование упомянутых выше известных слов, сообщу: слово «подряд» там дополнение, уточняющее смысл стоящих перед ним слов, а это значит, что не более двух сроков можно избираться Президентом РФ только подряд, а остальные сроки являются узурпацией власти с предварительным сговором, вполне возможно негласным, группы заинтересованных лиц».

И ведь с точки зрения русского языка абсолютно прав этот умученный сварочными газами наставник русского языка.

Однако наглости поучать у него хватает, а вот ума понять, о чём эта статья Конституции, - нет. Две мысли сразу удержать в одной голове не способен.

Он ведь считает, что в этой статье прописана санитарная норма для президента, типа 8-часового рабочего дня или обеденного перерыва на заводе, на котором работал сварщиком этот учитель. Типа «устал президент - отдохни один срок в должности премьера». Уже и крестьянин бы понял, что эта статья к отдыху президента никак не относится. И понял бы, что раз эта статья в Конституцию вписана, то её смысл в чём-то другом, а то, что думает об этом умученный газами учитель, это как раз и есть ошибка русского языка малограмотных авторов текста Конституции.

При написании этой Конституции (а она и писалась в США), в неё была вписана норма американской Конституции (как и многие другие нормы, к примеру, «разделение властей»), и по этой норме никакой человек не мог быть президентом более двух сроков (кстати, и срок был списан с Конституции США - 4 года). Подряд или не подряд - без разницы, главное - не больше! О необходимости именно такого ограничения власти (во имя «демократических ценностей» и «для предотвращения тоталитаризма») и вопили либералы в те времена, тыча сразу всеми пальцами в то обстоятельство, что Генсеки никогда не уходили со своих постов, а умирали на них. Вот для этого нужна была в Конституции эта статья, и вот в чём её смысл. Я считаю подобное ограничение глупым, но факт есть факт - это ограничение как раз и вписывалось в Конституцию для случая типа случая с нынешним «путиным».

Вот тут, кстати, о нарушении Конституции коротко и ясно:

https://www.youtube.com/watch?v=TA6nFuopYos&feature=youtu.be

Что характерно, эту статью Конституции можно было без проблем изменить самой Думе, как она изменила длительность нахождения депутатов и президента у власти. Но фашисты Кремля боятся официально трогать этот вопрос, так как тогда это положение о сроке нахождения у власти войдёт в противоречие с американской Конституцией и подчеркнёт, что нынешние фашисты у власти Рашки уже не сторонники «демократических ценностей».

Но, помимо принципиального вопроса, о котором я напишу в конце статьи, есть и вопрос к умученному газами специалисту русского языка - ну не способны вы держать в голове сразу две мысли, ну чего вы лезете учить других?

Даже если эти другие выглядят, как Собчак?

2.

А вот (как он сам себя называет) «честный юрист» Александр Зорин. Утверждая заголовком: «Навальный неправильно толкует ст.32 Конституции России», - Зорин бодро начинает с рассказа, чего сам Зорин хочет и кто такой Навальный: «Человек и кошелек Алексей Навальный продолжает морочить голову доверчивым гражданам с целью сбора подаяний на еще необъявленные президентские выборы, но уже имея на руках не вступивший в силу обвинительный приговор за тяжкое преступление. В связи с чем, в юридических кругах разгорелись споры относительно толкования ч.3 ст. 32 Конституции России, в которых я безотносительно к приговору и личности политтехнолога, но по диплому юриста Навального хотел бы принять участие на площадке Интернета в целях совершенствования законодательства». Короче, «не человек, а честный юрист без кошелька» Зорин, учит уму-разуму Навального, который «человек и кошелёк».

Но, разумеется, этот «честный юрист» начинает с опоры на Конституционный суд:

«Надо ответить, что подобный вопрос был уже разрешен Конституционным судом Российской Федерации в Постановлении Конституционного Суда РФ от 10.10.2013 № 20-П

Конституционный Суд РФ глобально подошел к толкованию ч.3 ст.32 Конституции России скрестив ее с ч.3 ст. 55 и ч.3 ст.17 Конституции России и пришел к выводу, что можно в интересах защиты прав других граждан а также в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства можно ограничить пассивное избирательное право гражданина и не находящегося по приговору суда в местах лишения свободы, но осужденного за тяжкие преступления.

Иными словами, КС РФ сказал, что наряду с императивным предписанием ч.3 ст.32 Конституции России о лишении пассивного избирательного права лиц содержащихся в местах лишения свободы, помимо Конституции РФ можно федеральным законом установить другие ограничения пассивного избирательного права лиц не содержащихся в местах лишения свободы».

Давайте начну снизу. Оно бы можно было и поверить «честному юристу», но дело в том, что ч.3 ст.32 Конституции России установила единственное ограничение: «Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда», - и это действительно императивная норма. А императивная норма это «норма права, выражение которой сделано в определённой, категоричной форме и не подлежит изменению по инициативе её адресатов». Адресована норма ч.3 ст.32 Конституции России (как и вся Конституция) законодателям и судам, соответственно, эта норма не может быть ими изменена (Думой - в законах, судами - в толковании этой нормы). А этот «честный юрист» уверяет нас, что императивная норма может быть изменена Думой в законе о выборах, и может быть изменена потому, что Конституционный суд это разрешил.

И этого достаточно??

И у нас, естественно, должен возникнуть первый вопрос: а этот «честный юрист» понимает, что такое «императивный»?

Статьи Конституции РФ с 17 по 64 входят в главу 2 «Права и свободы человека и гражданина», а эту главу никто не имеет права менять или поправлять - никакая Дума и никакие Конституционные суды. Уже вторая статья этой главы - статья 18 - устанавливает: «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием». Непосредственно - это значит, что права и свободы у граждан России такие, как указано в статьях этой главы 2, и точка! А если и есть ограничения этих прав, то не более чем это указано в статьях этой же главы, а не в каких-то «левых» законах, принятых Думой.

Да и не может быть по-иному, поскольку это не какое-то там право, типа права носить кинжал на поясе в национальном костюме народов Кавказа. В главе 2 Конституции собраны права и свободы, входящие в общепризнанные нормы МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, а согласно статье 15 Основ Конституционного строя, «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы».

А как же, спросите вы, часть 3 статьи 55 и часть 3 статьи 17, о которых говорит Конституционный суд?

Во-первых, как видите, Конституционный суд выдернул и показал вам всего лишь одну часть из статьи 17, и понятно почему. Вот вся эта статья:

«1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц».

Если бы Конституционный суд сослался на нормы всей статьи 17, то тут же возникли бы вопросы:

1. Почему Конституционный суд разрешает Думе законами нарушать «права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права»?

2. Почему Конституционный суд разрешает лишать Навального права, которое ему принадлежит от рождения?

3. Как право Навального быть президентом, нарушает права и свободы других лиц? Наоборот, лишение Навального права быть президентом лишает всех избирателей свободы иметь выбирать того, кого они хотят.

Точно так же Конституционный суд кастрировал и статью 55 Конституции РФ. Полностью она устанавливает следующее:

«1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Как видите, эта статья установила, что:

1. Перечисленные в главе 2 Конституции права и свободы являются не единственными правами и свободами гражданина РФ, и все остальные права и свободы граждан России тоже охраняются.

2. И те права, которые не перечислены в главе 2, тоже не могут умаляться ни в каких законах, если законы эти права и свободы как-то задевают.

3. И не права, указанные в главе 2, а вот те, непоименованные права, о которых говорится в частях 1-2 статьи 55 Конституции (типа права носить кинжал), могут ограничиваться. Но только с указанными в части 3 целями.

Очевидно же, что часть 3 статьи 55 не относится к части 3 статьи 32 Конституции, поскольку отнесение части 3 статьи 55 ко всей главе 2, делает бессмысленным положение статьи 18 Конституции: «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими». Как же может быть непосредственно действующим нечто, что определяется не самим этим «нечто», а чем-то иным?

(Кстати, а как участие Навального в выборах, порушило основы конституционного строя, нравственность, здоровье, права и законные интересы других лиц, подорвало оборону страны и безопасность государства? У путина здоровье ухудшилось - он с остальными фашистами спать перестал?).

Мне скажут, что я толкую Конституцию так, а Конституционный суд иначе. Ложь! Я толкую Конституцию так, как она написана, и исходя из целей Конституции! А Конституционный суд Конституцию не толкует, а извращает. Почему? Потому, что и у Конституционного суда в Постановлении, и в бла-бла-бла «честного юриста» и ему подобных, начисто отсутствует ссылки на статью 18 Конституции. А как без неё можно решить, надо исполнять положения статьи 32 непосредственно или нужен ещё и закон?

Как видите, я задействую в толковании все статьи Конституции, а эти мошенники выхватывают из неё только те положения, которыми они как-бы доказывают, что Конституция, якобы, разрешает попирать права человека.

В итоге

И всё же, уверен, что у подавляющей массы читателей остаётся вопрос, так кто же прав, - Мухин или этот честный юрист с Конституционным судом, или этот умученный газами учитель русского языка?

Тут надо понять следующее положение, которое, на мой взгляд, должно быть понятно и дебилу. Приказы, распоряжения и любые указания, если они не понятны исполнителям, толкует тот, кто дал эти указания. ТОТ, КТО ДАЛ!! А не какая-то безответственная дрянь со стороны. Это очень трудно понять?

К примеру, вы своей дочери даёте указание быть дома к 20 часам, а какой-то урод вылезает и начинает вам же толковать, что это вы в своём указании распорядились, что дочь должна явиться к 20 часам следующего дня. А что тут удивительного, если он имеет диплом юриста?

Как вы вообще расцените этого тупого и наглого урода? Этот-то пример с дочерью каждому понятен, но что же вы с придыханием смотрите на Конституционный суд? Это что - эти 19 купленных фашистами «судей» принимали Конституцию или её принимали вы, народ? Если народ, то только народ и может Конституцию толковать. Как это, к примеру, делает народ Швейцарии.

То есть, если кому-то не понятно, можно или нельзя допускать к выборам президента на третий срок или кандидата с условным сроком осуждения, то Дума обязана поставить вопросы об этом на референдум, а не творить беспредел лишения граждан России их прав и свобод. Даже если кнопкодавы Думы орудуют вместе со своими сообщниками в Конституционном суде.

К примеру, поставить на референдум вопрос: «Согласны ли вы убрать ограничения для кандидатов в Президенты по времени нахождения у власти?», - или: «Согласны ли вы не допускать к выборам в президенты кандидатов, осуждённых фашистским судом Рашки?», - или: «Согласны ли вы упразднить нахрен Конституционный суд?».

Напомню, что 17 октября 2004 года президент Лукашенко в Белоруссии провёл референдум о снятии ограничений на число президентских сроков. Но то же Лукашенко! За его оставление в должности президента проголосовало 88% избирателей при 90%-ной явке. Как видите, страшного в референдуме для честного руководителя ничего нет. Но ведь Кремль воли народа боится, как огня!

Ну ладно, дело не в Кремле, а в вас. Ещё раз. Ну, обопритесь на здравый смысл! Если народ высшая власть и эта высшая власть приняла Основной закон страны, то только эта высшая власть и может этот закон толковать.

Ну, как это не понять?

***

Ну и вопрос к «учителям» - ну, что вы лезете учить людей в многогранных вопросах, смысл которых не способны охватить хотя бы с двух сторон?



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