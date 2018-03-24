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Московский листок

Вы бы пошли на исповедь к "второразрядному агенту КГБ Михайлову"?

Опубликовано 24.03.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

церковь рпц кирилл богатство
Вы бы пошли на исповедь к "второразрядному агенту КГБ Михайлову"?

Надеюсь, вы не настолько наивны и понимаете, что на пасхальное патриаршее богослужение в зал храма Христа Спасителя в ночь с 7 на 8 апреля можно будет попасть только по спецпропускам, выдаваемым, сами знаете, кем.

Понимаете, конечно, что и сама божья обитель загодя так досматривается, что мышь не проскочит, а, может быть, даже и комар не пролетит.

Так заведено здесь на Пасху давно, и нет сомнений, что так будет на этот раз. Потому что на службу приезжает сам глава нашего светского государства, которое по Конституции отделило от себя церковь со всеми ее требами и потребами.

По традиции Владимир Владимирович стоит рядом со знатным когалымским оленеводом С.Собяиным, ныне мэром первопрестольной. Тот тоже стоит рядом и молится, хотя какой тот веры - неизвестно.

Известно, что в интересах карьеры и он вступил в КПСС, но попозже будущего резидента и президента.

По правую руку от обоих отбивают поклоны член КПСС с 80-х Дм.Медведев с супругой. Беспартийной, но сочувствующей.

В таком порядке их, видимо, расставляет г-н Кирилл, очевидно, не очень задумываясь, насколько двусмысленно в божьем месте смотрятся рядом эти два разведенных и неженатых мужчины.

Патриарх, как недавно еще раз подтвердилось, часто вообще мало задумывается над своими словами и делами. На яхтах, понимаешь, катается, в персональных самолетах да «меринах» с госохраной.

В начале марта президент Болгарии Румен Радев пригласил коллегу В.Путина на торжества в честь 140-летия освобождения республики от османского ига. То есть на празднование знаменательной годовщины подписания Сан-Стефанского мирного договора по итогам русско-турецкой войны 1877-1878 гг. По нему Болгария как раз и получила государственность.

Владимир Владимирович, вероятно, был чем-то занят и командировал вместо себя своего главного церковного товарища. Тем более, что тот все последние годы позиционирует себя как его подчиненный, а РПЦ - как департамент Администрации президента.

Во время беседы с болгарским лидером московский гость стал выговаривать ему за «принижение роли России в освобождении Болгарии от турок».

Господин Радев ответил в том смысле, что российская армия-освободительница была многонациональной. В ней бок о бок с русскими сражались румыны и украинцы, белорусы и финны, поляки и латыши и всем нужно быть благодарными. У них это официальная трактовка.

Однако патриарху она не понравилась, и посланник г-на Путина перешел к прямым поучениями болгарского президента, как нужно трактовать историю. Вроде как почувствовал себя на проповеди перед паствой. Или перед телекамерой Первого телеканала г-на Эрнста, который его любит и жалует.

Что тут началось в болгарском обществе и СМИ… Не передать! Споры-раздоры-пересуды. Масла в огонь подлил вице-премьер Валерий Симеонов. В интервью телеканалу БНТ он дал уполномоченному Кремля жесткий отпор. Вот что, в частности, открыл непосвященной публике:

- Этот человек не спустился с небес, не вышел из рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как табачный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 миллиардов долларов безакцизных сигарет. На 14 миллиардов долларов этот хитрец ввез безакцизных сигарет и на 4 миллиарда долларов - вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тысяч долларов. Кто он? Это не православный священник. Это агент Михайлов - второразрядный агент советского КГБ. И этот человек имеет наглость говорить о справедливости».

И еще раз повторил: «Второразрядный агент советского КГБ будет нам рассказывать, что верно, а что нет. Так не получится». (https://graniru.org/Politics/World/Europe/m.268163.html).

Официальные российские СМИ, как могли, микшировали разгоревшийся скандал, но шила в мешке не утаишь. Выражение «сигаретный митрополит» весьма понравилось отдельным блогерам соцсетей, как и «второразрядный агент КГБ». За ним явно прочитывалось стукачество и доносительство.

С другой стороны, друзья. Если РПЦ была возрождена в 1943 военном году по указанию генсека И.В.Сталина, то кого парторганизации ВКП (б) могли ставить настоятелями церквей? Только самых надежных и проверенных товарищей.

Потому нет ничего удивительного в том, что это были чекисты. Это уже традиция. Как «традиция» освящать ракеты перед стартом по 150-170 тыс.руб. за штуку, которые при этом часто падают.

Прошло две недели. Однако ни сам предстоятель, ни его пресс-секретарь г-н Волков, ни глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ г-н Легойда не опровергли разоблачение своего шефа как «второразрядного агента советского КГБ». Выходит, «стукачом» и «сексотом» был, не?

Понятно молчание ФСБ - она появилась в 1995 г. и к КГБ имеет очень далекое отношение. Не прямая наследница. 1/10 его часть.

Вопрос в другом. Все мы уважаем органы государственной нашей безопасности. Особенно когда они ловят террористов или, как минимум, изготовителей паленой водки. А не охотятся в Интернете за «кощунниками», стремясь припаять им «оскорбление чувств верующих» и упрятать за решетку. Им этот промысел не положен по закону.

К примеру, у меня есть вышедшие в 2006-м году мемуары экс-председателя КГБ В.Крючкова с его дарственной надписью и благодарственными словами.

И, тем не менее, вопрос: вы бы пошли на богослужение к «второразрядному агенту КГБ Михайлову»? Все же доносить слово божье и доносить на сослуживцев и диссидентов, наверно, не одно и то же?

Почему молчит глава РПЦ? Может, ему пора отречься от сана и уйти на заслуженный?

По той самой чекистской традиции, когда проваленный агент тихо уходит в тень…



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