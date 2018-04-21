Вы и украли, госпожа Симоньян

Нищие врачи мешают богатой Симоньян наслаждаться красивой жизнью. Под их влиянием она даже испытала минутное озарение и с изумлением поймала себя на мысли, что «как будто украла» свое благосостояние «у этих уставших людей в плохой обуви, приехавших спасать моего ребенка»

«Нищий врач» для европейца - такой же оксюморон, как «сухая вода». Да что Европа, такое невозможно и в большинстве стран Азии и даже Африки. А вот в России нищий врач или ученый — это норма. Зато невозможно представить себе плохо обеспеченного ФСБешника, судью, офицера полиции, сотрудника любого министерства или госкорпорации, пропагандиста с ТВ, мэра или главу района. В цивилизованном мире приоритетна охрана здоровья, поэтому врачам хорошо платят. А у нас больше ценят тех, кто врут по ТВ, гоняются за крамолой в интернете, рулят бюджетами, избивают демонстрантов, развязывают военные авантюры, пытают подследственных, осуждают невиновных и отмазывают виноватых.

Российская правящая элита ориентирована прежде всего на свои корыстные сиюминутные интересы. Ей важно обеспечить роскошную жизнь себе и своей обслуге - охранникам, воякам, пропагандистам. Это приоритетные расходы госбюджета. Именно на эти статьи (типа содержания Симоньян и ее Параши Тудей) уходят деньги, которые при разумной политике достались бы врачам, учителям, ученым. На здравоохранение, образование, науку властям, по большому счету, наплевать. Лечится российская верхушка в основном заграницей, там же учатся «элитные» дети, а научные и инженерно-технические достижения ей не очень-то и нужны, пока можно запросто качать из недр страны нефть и газ, рубить лес, добывать другое сырье. Каждый раз получая зарплату за свою пропагандистскую ложь, Симоньян залезает в карман нищим врачам, спасающим ее детей. В стране, где государственные пропагандисты живут в роскоши, врачи, учителя, ученые всегда будут нищими.