Срок пожизненный. Режим свободный

В 2009 году содействовал розыску и задержанию Ильи Горячева, организатора "Русского образа". Этот человек организовал Боевую организацию русских националистов - ячейку, спланировавшую убийство антифашиста Ильи Джапаридзе, судьи Эдуарда Чувашова, адвоката Станислава Маркелова.

21 января 2016 года Верховный суд оставил в силе приговор, вынесенный ранее Илье Горячеву - пожизненное лишение свободы.

Казалось бы, в жизни преступника поставлена точка. Он должен быть навсегда изолирован от общества. Но... как бы не так.

Я был горько разочарован, увидев на компьютерном экране в библиотеке книгу: Илья Горячев. Тьма Кромешная. М., Центрполиграф, 2018 год.

Трудно передать чувство разочарования при прочтении этого издания. Горячев представлен как "историк по образованию, лидер националистического движения "Русский образ", помощник депутата Госдумы от "Единой России", автор аналитических докладов о леворадикалах для администрации президента, публицист, писатель.

Это всё в прошлом. Сейчас Горячев - осужденный на пожизненное заключение преступник. И никаким "помощником депутата Госдумы" он быть не может - он сидит в колонии с такими же осужденными.

Но как его представляют в книге? Как героя? Как узника-литератора?

Любопытно, что приветственное слово в книге оставил Эдуард Лимонов - в прошлом руководитель ликвидированной и запрещенной "Национал-большевистской партии".

"Я встречал Илью Горячева несколько раз. Я выделил его из других молодых людей. Он запомнился мне как высокий статный парень-блондин, в тонких очках, умненький и образованный, быстро мыслящий. Я еще подумал: "Во какие парни у националистов выросли. Нам бы такого..."

А дальше Лимонов приводит в пример историю террориста, едва не повешенного царской юстицией в далеком 1882 году: "Был такой русский парень, Николай Морозов, студент и революционер-народник, член Исполнительного комитета организации Народная воля..."

Мы уже не первый раз видим, как современные пропагандисты используют образы русских революционеров, чтобы провоцировать нацистов, неофашистов и просто негодяев на своеобразный подражательный террор. Это было сделано с Боевой террористической организацией (А. Воеводин, Д. Боровиков) и Боевой организацией русских националистов (И. Горячев, Н. Тихонов), которые подражали Боевой организации Б.В. Савинкова. Радикалы В. Мумжиев и Г. Венгервельд называли свою организацию вначале в честь Северного боевого летучего отряда, действовавшего в Петербурге до 1908 года (в переписке встречается название "Залесский летучий боевой отряд").

Русские революционеры бескорыстно жертвовали свою жизнь во имя, как им казалось, народного блага. Проводить аналогию между ними и современными нацистами и националистами - безнравственно и кощунственно.

Тем более недопустимо по моральным соображениям публиковать книги людей, приговоренных к пожизненному заключению.

Пожизненная тюрьма должна быть "чуть лучше расстрела", и помещение осужденного в такое пенитенциарное учреждение должно надежно изолировать его от общества. В этом смысл такой исключительной меры наказания.

Но как относиться к фактам, когда отдельные узники вступают в диалог, сидя в камере для осужденных пожизненно? Ответа нет... Ситуация абсурдная.