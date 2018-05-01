Кремль как скотный двор

Диагноз: генерал

К теме о мерзкой роли российской интеллигенции рассмотрю и очередную книгу маститого писателя и известного интеллигента А. Коржакова «Бесы 2.0. А цари-то не настоящие!». Правда, уверен, что мне многие тут же скажут - ну, какой же Коржаков интеллигент?! Он тот, кого настоящий интеллигент как-бы ненавидит - генерал-лейтенант спецслужб!

Не надо! Не надо вам, интеллигентам, отказываться от своих!

Коржаков коренной москвич, который чтобы не работать руками получил «верхнее образование», кроме того, он выдающийся русский писатель, свидетельством чему является помещённый на обложку книги членский билет Союза писателей России, выданный 12 ноября 1999 года за №4919.

Это же вам не хухры-мухры!

Мало этого, Коржаков кандидат экономических наук, действительный член (академик), профессор и вице-президент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, действительный член (академик) Академии медико-технических наук. (На одном дыхании и не выговоришь!) Мало этого, Коржаков ещё и актёр, он снялся в фильмах «Бременские музыканты & Co», «Небо и земля», «Только ты…». Что вам, интеллигенты, ещё надо?

Кроме того, российский интеллигент всегда был близок к уголовному миру - ведь российский писатель не о порядочных людях пишет (он не представляет, чем они занимаются, и в чём их интересы), а охотно описывает профессиональных бездельников и всякую уголовную дрянь, босяков и воров. Близость к уголовникам в России признак настоящего интеллигента, помните у Высоцкого: «Блатные песни пел я ей про Север Дальний!».

И у Коржакова в этой книге целая глава про то, как Коржаков встречался в Питере с тамошним вором в законе и «ночным губернатором» Кумариным. Как этот вор его уважал: снял ресторан только для них с Коржаковым двоих, по желанию Коржакова немедленно вызвал к ним в ресторан, как можно понять, Михаила Боярского и ещё кого-то из известных артистов, чтобы они тут же в пустом ресторане позабавили Коржакова песнями. Как Коржаков отдыхал у этого вора на его яхте, как вместе в бане парились.

Нет, ну как после этого отказать Коржакову в интеллигентности?

Я писал, что у мемуаристов верить надо в те факты, которые никак не характеризуют самого мемуариста - которые ему незачем извращать. Но с Коржаковым и в этом случае не всё так просто - есть трудность. Да, Коржаков, как и полагается настоящему интеллигенту, плохо представляет, о чём он пишет, если только описание выходит за пределы «кушать, какать и сношаться», - это понятно. Однако во всей книге вызывает сомнения вообще вся фактическая сторона дела - даже та, врать в которой Коржакову просто не имеет смысла. Несколько примеров.

Вот, скажем, у него почти вся книга описывает кто и как в Кремле в период «большого хапка» прихватил дачные участки земли и сами дачи. Дачи - это то, чем Коржаков лично занимался, думаю, что в его книге слово «дачи» самое часто встречающееся и, казалось бы, о дачах Коржаков всё знает и в этом вопросе ему можно верить. Но вот он пишет:

«Роман Абрамович, прихватив с подачи Барсукова и Крапивина госдачу, устроил там три кольца охраны – ряды колючей проволоки, между ними – вохровцы с собаками плюс еще армейское кольцо из вооруженных военных. Надо заметить, исторической традиции это соответствует, потому что, ни много ни мало, Рома Абрамович с благословения Тани Дьяченко «выселил» самого Сталина: это та самая дача вождя, которая звалась Дальней. После того, как Сталин поселился в 20-й квартире в Кремле, на той даче он вообще перестал появляться. Там безвылазно под ненавязчивой охраной жила его первая жена Екатерина Сванидзе с сыном Яковом».

Поскольку первая жена Сталина, Екатерина Сванидзе, умерла в 1907 году - задолго до революции и лет за 20 до того, как Сталин задумался о дачах, то, как видите, Коржаков продолжает исторические традиции русского интеллигента - авторитетно балаболить о том, о чём он понятия не имеет, в данном случае, о жёнах Сталина.

Или вот, он описывает открытие «Ельцин-центра»: «В телерепортаже об открытии россиянам показали преисполненных торжественности Наину Ельцину и Татьяну Юмашеву. Вот только мне показалось странным, что среди множества гостей – одноклассников, одногруппников, одноклубников и прочих – не оказалось родного младшего брата первого президента, Николая». Это действительно странно уже потому, что у Ельцина не было брата Николая, а его младшего брата звали Михаил, и поскольку Михаил Ельцин умер в 2009 году, то даже ему было не так уж и просто присутствовать на открытии «Ельцин Центра» в 2015 году.

Для справки: у писателя А. Коржакова первая книга, «Борис Ельцин. От рассвета до заката», вышла в 1997 году, вторая, «Ближний круг «царя Бориса»», - в 2012, и третья, которую я сейчас обсуждаю - в 2017 году. То есть, до 2012 года он мог пользоваться гонорарами только первой книги, и об этих гонорарах Коржаков пишет: «Право на издание купили 14 стран мира, от которых я получил аж 9000 долларов». Так вот, неужели тяжело запомнить, что ты, честнейший наш Коржаков, «человек бедный», поскольку получил гонорар всего в 9 тысяч долларов (кстати, объём гонораров похож на правду)? Для обычного человека помнить такое - это нормально.

Для Коржакова такое запомнить тяжело!

И он, чуть дальше, пишет о собственных тратах в 1998 году при заказе «боевой техники» (об этом ниже) для генерала Рохлина: «Обошелся мне тот заказ на одном из тульских заводов в 250 000 долларов. Благо в то время гонораров за книги хватало, дефолт был еще впереди».

А дальше ещё:

«Началось всё в 1999 году… звонит Лебедь:

- Александр Васильевич, одолжи мне на месяц триста тысяч долларов. Десантура в Наро-Фоминске голодает без зарплаты, надо выручать».

И Коржаков пишет, что он и Лебедю легко одолжил 300 тысяч, хотя Лебедь одолженное и не отдал. Согласитесь, что это только интеллигент догадается объяснить безвозвратные траты в 550 тысяч долларов получением гонорара в 9 тысяч долларов.

И наконец, родовым признаком отечественного интеллигента является то, что наш интеллигент мимо Сталина, как мимо тёщиного дома, не пройдёт, - обязательно попробует Сталина обгадить. И вот рассуждая об охране Сталина, Коржаков пишет: «Сталин народа своего боялся страшно, больше, чем агрессоров». Надо же! Но ведь отсюда мы должны понять, что ни Ельцин с Коржаковым, ни Путин народа не боялись и не боятся, посему охраны у них значительно меньше, чем у Сталина.

Я не нашёл численности охраны правительства при Сталине, однако известно, что с 1946 года охраной правительства СССР руководило 4 генерала: генерал-лейтенант Н. Власик и генерал-майоры А. Кузнецов, Д. Шадрин и А. Игнаташвили.

А сегодня сам Коржаков пишет, что «к середине 2010 годов в ФСО было уже около 70(!) генералов: в коридорах рябило от лампасов». Около семидесяти! Только генералов!

Правда, Коржаков не только интеллигент, но и генерал, и с точки зрения правильного интеллигента является кем-то, как говаривал его друг генерал Лебедь, вроде еврея-оленевода. И то, что он генерал, проблем не уменьшает.

Ведь оно уже и про армейских генералов говорят, что генерал - это не звание, а диагноз, - так, что уж тут говорить о генерале госбезопасности?





Сюжеты передачи «В мире животных»

И в связи с этим совершенно непонятно, чему у Коржакова можно верить, а чему - нет, причём, дело усугубляется тем, что Коржаков описывает события с весьма непривычной точки зрения - с точки зрения своей профессии.

У людей есть талант, и если людям удаётся овладеть соответствующей таланту профессией, то такие люди становятся талантливыми профессионалами. И Коржаков тоже не без таланта, но его талант заключался в специфической профессии - в лакействе, он талантливый лакей-профессионал. Думаю, что лицам его профессии совершенно напрасно присваивают воинские звания - на них эти звания, как на корове седло (ниже я и это покажу). Этим служащим наиболее точно соответствуют звания профессии обслуги, а не звания солдат. Скажем, для телохранителей и обслуги VIP-персон подходит что-то типа «швейцар первого класса», или «старший форейтор», или, к примеру, «младший лакей», или «главный камердинер». А то - генерал, а то - полковник! Какие они, нахрен, полковники и генералы?

Кстати, а кем, как ни лакеями по своей сути, были описанные мною ранее Бовин или Бурлацкий, которые писали тексты выступлений руководителей СССР? Но Бовину и Бурлацкому ведь никто не откажет в том, что они интеллигенты, не так ли?

Лакей - это любимая профессия интеллигента, поэтому и Коржаков был лакей, как и Бовин с Бурлацким. Но, правда, занимался Коржаков другой, бытовой стороной лакейства.

Кстати, Коржаков описал и того лакея Ельцина, который вместо бовиных и бурлацких был предназначен для написания текстов выступлений Ельцина, правда, Коржаков боится назвать эту даму по имени (она до сих пор при делах и в звании генерала налоговой службы). И называет её Коржаков «Спичрайтершей», хотя одновременно дает понять, что это Людмила Пихоя.

И будучи специфическим лакеем, Коржаков и эту Спичрайтершу критикует не как плохого или хорошего писателя текстов Ельцину, а исключительно с бытовой стороны. Вот, к примеру, Коржаков сидит в приёмной у Ельцина: «И вдруг дверь распахивается, и из кабинета появляется Спичрайтерша: глаза на конус, кофточка до пупка расстёгнута, бюстгальтер непонятно на чём держится - одна сиська голая болтается, помада по лицу размазана».

Ну и кто откажет Коржакову и этой Спичрайтерше в том, что они интеллигенты?

Коржаков в книге постоянно намекает (типа пресса его так воспринимала), что он был вторым по власти лицом в России (после Ельцина). На первый взгляд в это плохо вериться - лакей и вдруг руководитель?! Но ведь есть множество примеров властности лакеев, скажем тех же евнухов, причём, даже при трезвых султанах или китайских императорах, а не всего лишь при такой пьяной дряни, которой был Ельцин.

В это верится ещё и потому, что Коржаков мужик большого роста и веса, и когда они с Ельциным начинали пить (а пили они до 6 бутылок водки (3 литра) на каждого в день), то Коржаков Борьку перепивал. Так почему же Коржакову и не быть при этом пьяном хряке руководителем страны?

Когда-то уже очень давно мне приходилось цитировать первую книгу воспоминаний Коржакова с оригинальным и точным названием: «Борис Ельцин. От рассвета до заката», а вот у этой последней его книги неудачное название. По общему впечатлению от просмотренного текста, я бы назвал её «Истерика выброшенного лакея», поскольку Коржаков в своём шедевре пишет только о том, что может знать и знает лакей.

Ну, к примеру, подзаголовок его книги «А цари-то ненастоящие!», но для масс, не находящихся близко к царю, настоящий царь или ненастоящий, видно по издаваемым царём законам. А Коржаков 14 лет был депутатом Думы, то есть принимал законы «царей». И ни слова не написал об этих законах! Чуть ли не 10 лет втирался в доверие Ельцина - и ни слова о его (их) государственных решениях. Ничего нет даже о том, что ожидалось бы от его должности главного охранителя правительства - о разрешённых им проблемах безопасности Ельцина.

В книге только и исключительно о том, чем занимался лакей, - «подай, принеси, достань, отвези!». А позже - «укради, к проституткам отвези!». И Коржаков всех окружающих видел и видит так, как их видит лакей, охотно описывая только то, что именно они ели, где рыгали, с кем спали и что любили.

Работать лакеем интеллигенту Коржакову было легко потому, что хозяином был интеллигент Ельцин.

Тут многие начнут махать руками и протестовать, но я скажу - не надо!

Ведь Ельцин, прикрываясь любовью к народу, как настоящий интеллигент, всю жизнь паразитировал на народе, и уже поэтому он истинный российский интеллигент. Кроме того, Ельцин писатель. Писатель потому, что написал аж четыре книги!

Мне скажут, что эти книги написаны за Ельцина его холуями. Не завидуйте! Вам самим надо буковку к буковке прислонять, чтобы иметь жратву и проституток, а Ельцин сразу имел жратву и проституток всех сортов, и посему не имел нужды, да и не хотел отвлекаться от водки, жратвы и проституток на писания каких-то там книг. Это же вы перед ним холуйствовали, а не он перед вами. Вас, третьесортных, чтобы написать ему книги, в России было как тараканов, и Ельцин ещё и выбирал брезгливо. Так, что Ельцин российский интеллигент высшей пробы.

Но главное не это. Назовите не интеллигента, который бы ценил Ельцина. Таких нет. Порядочные люди Ельцина ненавидят. А ценят Ельцина только российские интеллигенты. Вы посмотрите на попечительский совет и правление «Ельцин Центра» - там только и исключительно интеллигенты.

Но вернёмся к воспоминаниям самого Коржакова.

Вот Коржаков «режет правду-матку» и пишет, что все в этом интеллигентном обществе кремлёвского скотного двора были воры - абсолютно все!

Кроме него самого (он был честный) и Черномырдина: «И еще Черномырдин был честным человеком».

Это Коржаков на странице 8 так пишет о Черномырдине, а на странице 239 уточняет причину честности Черномырдина: «Ему уже было всё равно и ничего не нужно - зачем рисковать репутацией человеку, у которого в 1996 году официально имелось активов на 11 миллиардов долларов?». Представляете, насколько все остальные на этом скотном дворе были подлее Черномырдина, если Черномырдин с украденными 11 миллиардами долларов был честным?

У Коржакова, как у настоящего маститого писателя, книгу открывает два эпиграфа - собственный и из Солженицина: «Не тогда надо стыдиться мерзостей, когда о них пишут, а когда их делают». Всё это правильно, но к такой книге надо бы добавить и эпиграф из Гоголя: «Я их знаю всех: это всё мошенники, весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья...».

Обычно интеллигент, делая то, что сейчас делаю я, приговаривает: «Я не хочу делать пиар». А я хочу делать пиар и рекламу этой книге Коржакова, поскольку сейчас народные массы далеки от сельского хозяйства и не знают, как выглядят скоты.

Так вот, чтобы вы понимали, о чём может писать интеллигентный лакей о своём хозяине, дам пару примеров.

Вот Коржаков (скрывая место, где это было, что в данном случае важно), подробно и с удовольствием описывает, как Ельцин, утром перед выступлением нажравшись водки, обосрался и весь в говне пошёл выступать перед народом:

«По коридору за ним моментально распространился шлейф далеко не одеколонного аромата. Впрочем, не побоюсь этого слова, невыносимой вони. Я оглянулся и, мягко говоря, обалдел: ЕБН этого не замечал, но на ковровую дорожку за ним после каждого шага шлепалось нечто, оставляя следы, какие обычно оставляет бредущий с пастбища теленок, плотно объевшийся лугового клевера…

…В комнате для президиума нас встретил старший адъютант Кузнецов. Я прошептал ему на ухо: «Толя, катастрофа, ЕБН … в штаны!» За то, что Анатолий сделал, ему надо было бы дать орден за заслуги перед страной. В комнате стоял стол человек на пятнадцать, накрытый для президиума: выпить-закусить в ходе работы над резолюцией. Толя моментально сгреб со стола все накрахмаленные салфетки, несколько бутылок с нарзаном, отвел ЕБН в сторону и… ну, короче, осуществил все необходимые манипуляции по приведению оплота демократии в относительный порядок.

Ребята из выездной охраны бегом принесли из машины свежий костюм, сорочку, галстук. Местная обслуга свернула в коридоре пострадавшую ковровую дорожку. В комнату несколько раз пытался заглянуть глава республики, тоже с подозрением принюхивающийся, - адъютанты держали дверь, не пуская его. Ошалевшего от всего этого и, кажется, так ничего и не понявшего ЕБН под гром оваций втолкнули в зал. Он что-то долго говорил с трибуны про реформы и воспитание человека будущего…». Отметим даже не то, о чём именно пишет Коржаков, а то, что это пишет человек, которому Ельцин доверял, как сыну, не подозревая, что он доверяет интеллигенту.

Поскольку Коржаков молчит, где это было, и никто не может подтвердить это событие, то сами судите о степени достоверности того, что вы прочли в данном выше случае.

Или вот:

«Кроме Маши, в команде была еще одна официантка Даша. …Она однажды не выдержала и мне пожаловалась:

- Товарищ генерал, что мне делать: Борис Николаевич в туалете упорно подтирается не бумагой, а полотенцами для лица с гербом России, вышитым золотом. Их стирают в общей машине, негигиенично. Да и дорогие они, а я - материально ответственная...».

Конечно, нам и издалека было видно, что управляющие Россией люди - это скотный двор, но мы же не были внутри этого двора. И как нам теперь судить - Коржаков правду пишет, или это злобные помои обиженного интеллигента? Судя по всему, на скотном дворе Кремля так и должно быть, но всё же…

Да, Коржаков был «ещё тот» Санча Панса, но ведь и Ельцин был не Дон Кихот.

Информация в книге Коржакова, конечно, представляет интерес для передачи «В мире животных», но я не уверен, что стал бы писать о ней, если бы не показ в книге изначально предательской сути интеллигента.

Лакеи бывают разные

Когда я пишу, что интеллигенты-лакеи это предатели, то тут ключевое слов не «лакеи», а «интеллигенты».

Вот вспоминаю читанное в детстве - «Капитанскую дочку» Пушкина. Там у главного героя, Гринёва, был лакей - Савельич. Простой неграмотный мужик, которого отец Гринёва определил к сыну в услужение не за то, что Савельич был кандидат экономических наук, а за то, что тот не пил. Савельич был явно не интеллигент.

И вот пала крепость, в которой служил Гринёв, Пугачёв приказал повесить офицеров сопротивлявшегося гарнизона, Гринёву уже набросили петлю на шею и: «Вдруг услышал я крик: «Постойте, окаянные! погодите!..» Палачи остановились. Гляжу: Савельич лежит в ногах у Пугачева. «Отец родной! - говорил бедный дядька. - Что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; а для примера и страха ради вели повесить хоть меня старика!» Пугачев дал знак, и меня тотчас развязали и оставили. «Батюшка наш тебя милует», - говорили мне». То есть, неинтеллигентный лакей свою жизнь отдавал за спасение своего барина, и за двести лет чтения «Капитанской дочки» никто не высказал сомнений в том, что такие слуги бывают.

И лакей может вызывать уважение своей службой.

А вот как свою службу видит интеллигент.

Как следует из первой книги Коржакова «Борис Ельцин: от рассвета до заката», в конце 80-х, когда самая высока зарплата по стране была около 300 рублей, Коржаков, «работая в кооперативе, возглавлял одну из охранных структур и получал около трех тысяч рублей в месяц. В десять раз больше!». Но! Но посмотрите, что за эти деньги получали те, кто их Коржакову платил: «Даже стыдно вспоминать, как я инструктировал своих подчиненных.

- Мужики, - обращался к ним. - Мы все работаем здесь без юридической базы, мы бесправны. Как мы можем защитить хозяина? С правовой точки зрения - только грудью. Стрельба, дубинки или кулаки чреваты последствиями. Поэтому я вас прошу: если кто-то где-то на нашего буржуя нападет или вдруг начнется выяснение отношений со стрельбой, немедленно ложитесь на землю, на дно машины. Жизнь каждого из вас мне дороже…».

Давайте не поверим, что Коржакову было стыдно. Было бы стыдно, он бы не хвастался другим интеллигентам, как ловко он «обувает» нанимателей, - он бы ничего об этом не написал.

И «храбрость» его замечательна. Во время путча 1991 года они с Ельциным сидели в Доме Советов, и на вторую ночь Коржаков толи услышал, толи ему почудился выстрел. Первая и единственная мысль - не защитить Ельцина, нет! Самому удрать! Причём, удрать в американское посольство. Но без Ельцина туда не пустят.

Ельцина в это время спокойно спал (что делает сомнительным вообще версию о том, что был выстрел), Коржаков его хватает и тащит, как живой щит:

«Спросонья шеф даже не сообразил, куда я его веду. Я же только сказал:

- Борис Николаевич, поехали вниз.

Спустились на отдельном лифте с пятого этажа и попали прямо в гараж. Ворота не открывали до последнего момента, чтобы не показывать, как президент уезжает. Сели в машину, я приказываю:

- Открывайте ворота.

И тут Ельцин спрашивает:

- Подождите, а куда мы едем?

Видимо, только сейчас он окончательно проснулся.

- Как куда? - удивился я. - В американское посольство. Двести метров, и мы там.

- Какое посольство?!

- Борис Николаевич, я же вам вчера докладывал, что у нас есть два пути: или к американцам, или в свой собственный подвал. Больше некуда.

- Нет, никакого посольства не надо, поехали обратно.

- Ну, вы же сами согласились с предложением американцев, они ждут, уже баррикаду разгородили!!!

- Возвращаемся назад, - твердо заявил Ельцин».

Тут, во-первых, ясно показано, что вся эта «революция» велась под руководством американцев (они ждут, уже баррикаду разгородили!!!), во-вторых, что у Ельцина было больше мужества, чем у его трусливого лакея.

Но всё это присказка для того, чтобы показать, что работа лакея это тоже работа, и на работе лакея можно работать честно, не предавая своего хозяина.

Но тогда ты не будешь интеллигентом!

Уже из сказанного выше видно, как Коржаков бессовестно описывая то, о чём русские обычно стесняются говорить, предал своего, по сути, благодетеля - Ельцина, - предал того, без кого Коржаков не только не украл бы столько, сколько он украл (у меня как-то нет сомнений, что он «честный», как Черномырдин), но без кого Коржаков был бы известен не более, чем ночной сторож с овощной базы. Даже со своим званием академика.

Однако у Коржакова есть и специальные заслуги в области предательства. Но об этом в окончании.

(окончание следует)

P.S. Сообщаю, что организатор референдума «За ответственную власть», реальный борец с коррупцией в России Александр Александрович Соколов, 1987 года рождения, загнанный фашистским режимом Кремля в тюрьму, прибыл к месту своего постоянного заключения по адресу: 28012, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Лапсарский проезд, д. 17, ФКУ ИК-1.

Организатор референдума «За ответственную власть» Барабаш Кирилл Владимировичу, года рождения прибыл в ФКУ ИК-2 УФСИН России по 394030, г. Воронеж, ул. 3-го Интернационала, 17.

О местах заключения Валерия Парфёнова пока нет сведений.

Александру и Кириллу с Валерием будет легче переносить заключение, если на зоне все будут знать, что о них помнят и за их судьбой следят на воле. Поэтому прошу всех граждан, понимающих, что происходит, время от времени посылать им что-либо - хотя бы открытку.