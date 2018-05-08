Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Инаугурация. Радуюсь вместе со страной!

Опубликовано 08.05.2018 автором Константинов Эдгар в разделе комментариев 2

путин выборы инаугурация
Инаугурация. Радуюсь вместе со страной!

Великое Событие, которого страна с нетерпением ожидала, свершилось!

Как говорит наш народ, - "пришла новая метла и ждём от неё Wind of Change".

Новый Гарант Конституции славен своей безупречной биографией, и одно это вызывает у народа и у меня бурный душевный подъём. Его решительность известна не только внутри страны, но и за рубежом. Он , как опять-же известно всему народу от мала до велика, всегда держит слово, - Сказал-сделал! Он, бесспорно, умён!

И понимая, что как сильная личность, как истинный россиянин с характером норди ... северным, выдержанным, стойким, поддерживающий с товарищами хорошие отношения, всегда безукоризненно выполняющий свой служебный долг, он будет беспощаден к врагам ... страны, как к внешним, так и внутренним.

Он не будет покрывать преступления и ошибки своего предшественника. Вы бы стали?

Вся страна уверена, что Он будет день за днем искоренять Коррупцию, - разламывать этот порочный гнилой фундамент, на котором его предшественники возводили стены Храма Народного Счастья, и построенный им новый Храм будет стоять прочно, на века! Он не может обмануть! Он победит и воздаст должное каждому вору!

Вместе со всей страной я уверен, что пресловутая Вертикаль власти, так широко упоминавшаяся со знаком "плюс" при предыдущих Гарантах Конституции, обретет человеческое лицо. Она больше не должна быть обращена к народу бандитским мурлом "казаков" с нагайками, новый Гарант не потерпит этого! Страна надеется, что это "достижение" предыдущего властителя получит должную правовую оценку и сядут все, - и предыдущий "Гарант", и рядовые организаторы, пособники, подстрекатели, исполнители, ибо они совершили преступления против Основ Конституционного строя Великой Державы, а этому нет ни оправдания, ни, тем более, прощения, ни забвения.

И да поможет ему ... лежащий в сейфе партбилет ...



Рейтинг:   2.45,  Голосов: 22
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
CharleswaM
CharleswaM написал 08.05.2018 02:07
<img>http://abcer.ru/wp-content/uploads/2018/03/5aa3e8cc53e647.75278578.-150x150.jpeg</img>
РРСРСР°РРеР, РРСРСРРС РР Р·Р°РРеРР°СС СРРРР°РСРРССРе в РРРРРСРРСРРРРРССС Ре РРРеРР° ВРР°РСРеВ. РРРРРРС РРР РРССР°СРСРР ССРР РСРРССР°РРРРР Р РРРСРРРРРРСС РРСР°Р·Р°С С РССРРРРР РРРРРРРССРе Ре Р РСРРС Р°РССР°РСРРР ССРеРР ВРРеРРеРР°РРеР·РВ. РРеРР°РРеС СССРР Ре РРРР°РРР в СССРРС СССРРеССС РеСРРССРеСРРСРР РР° СРСРСР°РРеРе СР°РССС Ре СРРСРР СРР°РРР.
РРРСРРеР РРРРРРС С РРСР°РРе РР°СССРРРРРР СРеРРРР СРРСР° СРСР·Р°Р РеР· РСРССРР РССРРе. Р РР°СРССРР СР·РСР° в РССРРСР РРСС СРРСРРРе, РР РРРР°Р в РРРРСРРРРРРРРР РРСРРРРСРРРеР. РРРСРР СРРРРРРСР, ССРР°РР° в РРРеРРСР, РРР°РРСР РССРР· РРСРРРРеРС. РРСРеСС РРРРРС СРРРРР С РССРР°РРе РеРРе РРРеРСР°РРе, РСРССРРРР°РРе РеРРе СРРССРеРРРР РРСРСС.
РСССРР°РССРС kinga 343-bs РРРРРСР РСССРР°РССРС kinga 343-bs РРРРРСР
<a href=http://abcer.ru/shop/zhenskoe-beljo/page/26/?orderby=price&order=DESC&paged=97>РРРСРР°С РРРРРР°, РРРСРРР РРРСС, РРРСРРеР РРРРРРСС</a>
Ответить
Не пощлет ли мне господь хстелячью ногу?
!!!TTOTVASQ-Q!--TAKI-DA!!!& написал 08.05.2018 01:36
"Инаугурация. Радуюсь вместе со страной! (0)
Константинов Эдгар "
- Да и радуйся себе на здоровье, а Мы - таки порадуемся за тебя - Простого Русского Человека, но мозги нам е-ть не надо - то таки да...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы счастливы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Стихийный митинг в Бурятии перешёл в перекрытие федеральной трассы
Стихийный митинг в Бурятии перешёл в перекрытие фе...
04.05.2018
Воздаяние за Новороссию
Воздаяние за Новороссию
07.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин велел никому не помирать в ближайшие 6 лет (8)
Пензенские чиновники спровоцировали стихийную акцию (1)
Медведев назвал новый состав правительства (9)
Путин оставил Медведева премьером еще на 6 лет (17)
СБУ обвиняет армию РФ в обстреле Мариуполя в 2015-м (9)
На пропутинские митинги свердловчане не ходят (1)
Припутинская правозащита пытается раскопать схемы финансирвания казачьих банд Собяниным (11)
Роскомнадзор получил 46 тысяч жалоб на блокировку сайтов (1)
О местной казачьей титушне, глупых либералах и Трампе (34)
В РПЦ выступили против запрета на ввоз западных лекарств (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Можно сказать, эффективность исполнения указов увеличится в целых 11 раз!
Максим Калашников Максим Калашников: Нет, не надену я их полосатую ленточку. И на марш не пойду. Дома героев помяну
Максим Калашников Максим Калашников: Будет вам Димон. Памяти Мусина. От Максима Калашникова и АПН Северо-Запад
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Надя: Гай Фокс в юбке
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на пoлях Фестиваля - 32
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss