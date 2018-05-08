Инаугурация. Радуюсь вместе со страной!

Великое Событие, которого страна с нетерпением ожидала, свершилось!
Как говорит наш народ, - "пришла новая метла и ждём от неё Wind of Change".
Новый Гарант Конституции славен своей безупречной биографией, и одно это вызывает у народа и у меня бурный душевный подъём. Его решительность известна не только внутри страны, но и за рубежом. Он , как опять-же известно всему народу от мала до велика, всегда держит слово, - Сказал-сделал! Он, бесспорно, умён!
И понимая, что как сильная личность, как истинный россиянин с характером норди ... северным, выдержанным, стойким, поддерживающий с товарищами хорошие отношения, всегда безукоризненно выполняющий свой служебный долг, он будет беспощаден к врагам ... страны, как к внешним, так и внутренним.
Он не будет покрывать преступления и ошибки своего предшественника. Вы бы стали?
Вся страна уверена, что Он будет день за днем искоренять Коррупцию, - разламывать этот порочный гнилой фундамент, на котором его предшественники возводили стены Храма Народного Счастья, и построенный им новый Храм будет стоять прочно, на века! Он не может обмануть! Он победит и воздаст должное каждому вору!
Вместе со всей страной я уверен, что пресловутая Вертикаль власти, так широко упоминавшаяся со знаком "плюс" при предыдущих Гарантах Конституции, обретет человеческое лицо. Она больше не должна быть обращена к народу бандитским мурлом "казаков" с нагайками, новый Гарант не потерпит этого! Страна надеется, что это "достижение" предыдущего властителя получит должную правовую оценку и сядут все, - и предыдущий "Гарант", и рядовые организаторы, пособники, подстрекатели, исполнители, ибо они совершили преступления против Основ Конституционного строя Великой Державы, а этому нет ни оправдания, ни, тем более, прощения, ни забвения.
И да поможет ему ... лежащий в сейфе партбилет ...
CharleswaM написал 08.05.2018 02:07
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!!!TTOTVASQ-Q!--TAKI-DA!!!& написал 08.05.2018 01:36
Константинов Эдгар "
- Да и радуйся себе на здоровье, а Мы - таки порадуемся за тебя - Простого Русского Человека, но мозги нам е-ть не надо - то таки да...