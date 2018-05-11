Еще раз о статусе великой державы

Об уважении вообще

Наткнулся на два больно задевших меня исследования, но сначала вот о чём. Тогда я этого не увидел, но, оказывается, в конце апреля перед выборами путина Левада-центр провел опрос и выяснил у россиян, что, по их мнению, Путину удалось и не удалось сделать за время 18 лет президентства. Кстати, сообщается, что в последний раз такой опрос проводили три года назад, то есть в 2015 году.

И для меня удивительно, что в нынешнем опросе в разделе «Что удалось?», граждане Рашки выбирали не экономические варианты ответа, и даже не Крым, а первым выбран вариант «Вернул России статус великой державы». Это надо же! Их отцы за счастье откушать гамбургер и за получение райского наслаждения от «Баунти» продали и предали действительно Великую державу, а их потомки считают таковой нынешнюю Рашку??

Вы, «нынешние патриоты» хотя бы немного представляете, как выглядит великая держава?

Давайте возьмём всего два параметра такой державы, доступных для понимания и вам, - уважение в других странах к гражданам этой державы, и уважение к её лидеру.

Вот такой пример, в начале 50-х прошлого века сенатор Франции, генеральный секретарь французской коммунистической партии Морис Торез заявил, что если правительство Франции, выполняя обязательства перед НАТО, попробует начать войну против СССР, то французские коммунисты начнут партизанскую войну против такого правительства. И французы относились к таким заявлениям не с криками «Предатели!», а с пониманием, - всё же тираж газеты французских коммунистов «Юманите» составлял миллион экземпляров, а число коммунистов во французском парламенте – 150 человек. Это отношение не просто к Великой державе, это отношение Надежде всего человечества. Правда, это был сталинский и послесталинский СССР.

Теперь об уважении к лидеру Великой державы.

На днях прошло шоу инаугурации путина. Сравним.

В США на инаугурацию Президента зовут только послов всех стран, чтобы не грузить президента встречами с приезжающими в стану коллегами. А вот на инаугурации в 2014 году нашего соседа, турецкого президента Эрдогана, присутствовали делегации от 90 стран, скажем, Россия прислала не только спикера Думы Нарышкина, но и президента Татарстана Минниаханова. Трамп, Эрдоган - это реальные президенты действительно держав, а не сырьевых колоний, и руководители иных государств, считают себя должными оказать уважение руководителям великих держав.

А на инаугурации путина не было даже Лукашенко, послов не было - даже послы нашли себе более нужное занятие. А, может, их не приглашали? Приглашали всех, тут Захарова проговорилась, реагируя на скандал с приглашением президента Литвы, что МИД Рашки через посольства всем странам посылал приглашение на инаугурацию. Даже Литву не забыл. Но все побрезговали приехать на шоу этой «великой державы» Рашка.

Ещё сравним.

В СССР не было никаких подобных «праздников для придурков», но СССР был по-настоящему велик, и в нём были события, мимо которых мир не мог пройти просто так - не мог сделать вид, что он эти события не заметил. Скажем, похороны руководителей СССР.

Пример. В 1982 году умер Л.И. Брежнев, с 1964 года - Генеральный секретарь правящей партии, а с 1977 и председатель Президиума Верховного Совета СССР. То есть Брежнев, как и артисты, играющие роль Путина, тоже был у власти 18 лет.

Так вот, из стран социализма на его похоронах были все руководители, даже в то время враждебно относящийся к СССР Китай прислал министра иностранных дел, - понятное дело, что о странах социализма в связи с таким событием и говорить не приходится. Были, разумеется, главы всех компартий мира - это тоже понятно.

Что касается стран Запада, то некоторые страны, как и Китай, ограничивались только министрами иностранных дел, как, скажем, Великобритания, а другие прислали только премьер-министра (как Франция или Япония). Но те же США, к примеру, прислали и вице-президента (кстати, Буша старшего), и Госсекретаря, а ФРГ - Министра иностранных дел и Президента. Королевство Швеции прислало премьер-министра и принца Бертиля, королевство Норвегии, правда, прислала только наследного принца Харальда. Папа Римский Иоанн Павел II прислал личного представителя, Генеральный секретарь ООН прибыл сам.

Это же умер руководитель Великой державы, а не какое-то там хухры-мухры - не какой-то комик, которому и новый текст к роли ленятся написать, в связи с чем, он и балует публику старыми анекдотами.

Я это к тому, что тут наблюдатели обратили внимание, что в своем «майском указе» 2018 года путин опять дал правительству указание вывести экономику России в число пяти крупнейших экономик мира. До 2018 года он давал точно такое указание уже пять раз - в 2007, в 2008, два раза в 2011 и в 2012 году. Кстати, на настоящее время ВВП Рашки (1,3 триллиона долларов) ниже, чем ВВП одного штата США - Калифорнии, у которой ВВП - 2,7 триллиона.

Ё-моё, нашли великую державу!

Теперь об исследованиях, которые меня задели.

Уважение других стран

Не буду пересказывать, а просто дам цитаты из статьи Л. Шевцовой.

«В 2017 году опрос населения 37 стран (40 951 опрошенный) на всех континентах об их отношении к России, проведенный PEW Research Center, показал, что 40% опрошенных относятся к России отрицательно. Откровенно критически на Россию смотрит Европа – от 54% до 84% респондентов в европейских странах относятся к нам неодобрительно. Наиболее сильны негативные сантименты в Польше, Нидерландах, Швеции, Франции, Германии, Великобритании.

На Ближнем Востоке нелюбовь к России высока в Иордании и Турции. Но и в Израиле 61% опрошенных говорили о недоверии к России. В мире нашлись только три страны (!), в которых положительные чувства к России превалируют над негативным отношением – Вьетнам, Греция и Филиппины. …В 2017 году 63% американцев критически относились к России. Сегодня 72% американцев говорят о своем отрицательном восприятии России.

…В Европе 78% респондентов говорят об отсутствии доверия к президенту России. 89% поляков, 88% испанцев, 87% голландцев, 87% шведов, 80% французов не считают, что «Путин делает правильные вещи в международных отношениях». Половина латиноамериканцев, жителей Ближнего Востока и африканцев придерживается того же мнения. Лишь в Танзании, Греции, Вьетнаме и на Филиппинах около половины опрошенных позитивно отнеслись к деятельности Путина на мировой арене. В целом же 60% опрошенных на всех континентах высказали Путину недоверие как мировому лидеру. Лидируют в негативном восприятии российского президента американцы. В 2018 году только 13% американцев высказались о Путине положительно (в 2002 году к нему относились положительно 42% опрошенных).

Немцы, которые всегда испытывали влечение к России, начали демонстрировать разочарование несколько лет назад. В 2016 году 50% немцев считало, что Россия не принадлежит к Европе, а 64% говорили, что президент Путин не является «достойным доверия» партнером для Германии. Доверие немцев к Путину упало с 75% в 2003 году до 25% в 2017-м. Доверие французов к Путину за этот период снизилось с 48% до 18%, англичан – с 53% до 19%, американцев – с 41% до 23%. Судя по всему, этот процесс продолжается и сегодня.

Мир, отказав России в любви, начал относиться благожелательно, с большим интересом и уважением к Китаю. Теперь в мировом восприятии траекторию глобального развития определяют именно США и Китай. Уже без России! Вместо триумвирата, о котором мечтают в Москве, мир видит на мировой сцене танго, в котором для России нет роли. Кстати, Китай имеет шансы опередить и Америку по критериям доверия и уважения. Опросы PEW показали, что за последние годы число стран, в которых США были более популярны, чем Китай, сократилось с 25 до 12.

На вопрос, какова, на их взгляд, самая «уважаемая нация» в мире, на Россию указывают 15% голландцев, 27% немцев и 36% французов. США считают самой «уважаемой нацией» 37% голландцев, 35% немцев и 46% французов. О Китае в качестве «уважаемой» нации говорят 49% голландцев, 34% немцев и 44% французов. В Австралии 64% опрошенных считают Китай самой «уважаемой» нацией (37% указывают Россию и 48% США).

Конечно, мы можем проигнорировать отсутствие симпатий к нам со стороны окружающего мира. Сильных мировых игроков, как правило, не любят. Но их могут уважать. Россия, однако, уже не может соревноваться на этом поле. Тем более с Китаем. Ну и пусть не любят и не уважают, скажут у нас некоторые. Россия будет доказывать свою Державность, свою исключительность и требовать от других признания своего права на влияние через проецирование силы. Но вот ведь незадача: введя против России санкционный режим, Запад ограничил для Кремля возможность использования любых инструментов влияния, тем более силы. Остальные государства, включая Китай, не горят желанием помогать Москве вырваться из санкционного гетто, в которое Россию загнал Запад».

Кстати, о том, что в мире русских начинают всё больше и больше презирать, говорят и исследования внутри Рашки http://rusnext.ru/news/1525939209

А что касается военной силы, то причём тут санкции? И без этих санкций факт того, что в России начали формироваться банды наёмников для участия в боевых действиях, говорит о том, что на Вооружённые силы уже нет больших надежд.

Ну, а с атомным оружием большой вопрос. Причём, вопрос уже не о применении атомного оружия в случае войны, а в том, есть ли вообще у Рашки атомное оружие после 25 лет облизывания ануса у США? После передачи США запасов оружейного урана? Кроме того, даже если бы атомное оружие и было, то разве нынешний Кремль решится применить его к США или НАТО? Своих детей и собственность будут «мочить»?

Не смешите, диванные герои!

Так, что не будем о грустном - не будем говорить о том, чего нет, - о военной силе Рашки. Мир - не Грузия и даже не Украина, - мир не напугаешь парадами и не принятыми на вооружение «вундервафлями».

Причина в нас

Ну и ещё одно исследование, которое говорит о причине того, почему Рашка даже претендовать на звание «Великой державы» не может. Обратите внимание, что это причина уже не в путине, а вообще в нас - в русских, в гражданах Рашки.

«Более 80% трудоспособного населения России не имеют навыков и компетенций для работы на современных рынках. Такой вывод содержится в исследовании Boston Consulting Group, в котором участвовали компании из 22 отраслей с численностью сотрудников больше 3,5 млн. человек.

Структура занятости в России остается унаследованной от СССР и соответствует уровню сырьевой колонии, констатирует BCG: 35% населения заняты низкоквалифицированным трудом, который относится к категории «умение» (повторяющиеся типовые или механические задачи, базовый физический труд).

Чаще всего граждане РФ работают водителями (7,1%), продавцами (6,8%) и охранниками (1,9%). Причем суммарная доля этих профессий в структуре занятости продолжает расти на протяжении последних 15 лет.

Высококвалифицированным трудом, относящимся к категории «знание» (интеллектуальная работа, творческие и нерутинные задачи), заняты лишь 17% населения. Это в 1,5 раза ниже, чем в Японии или США, в 1,7 раза меньше, чем в Германии; вдвое ниже показателя Сингапура и в 2,6 раза - Великобритании.

Дефицит квалифицированных кадров, необходимых для развития экономики и ее перехода к новому укладу вслед за развитым миром, составляет 10 млн. человек до 2025 года, подсчитали в BCG.

Но система образования с их подготовкой не справляется: образованность подменяется дипломированностью, а получение «корочки» ВУЗа девальвировано до пустого социального ритуала, цель которого либо «пропуск» в общество, либо отсрочка от армии.

Система образования готовит в основном сотрудников категории «правило» (служащие, клерки, менеджеры), а не «знание» (научные работники, руководители, инженеры). В результате 91% российских работодателей считают, что у выпускников недостаточно практических навыков, а 83% воспринимают уровень подготовки в вузах как средний или низкий.

Но корень проблемы еще глубже, считают в BCG: в России отсутствует критическая масса спроса на знания. Отчасти за счет того, что условия для реализации талантов и способностей в стране не созданы.

Так, разница в оплате труда водителя и врача в России составляет всего лишь 20% (для сравнения: в Германии - 174%, в США - 261%, в Бразилии - 172%). В глобальном рейтинге конкурентоспособности с точки зрения человеческого капитала GNCI 2017 (Global Talent Competitiveness Index), по критерию привлекательности для талантов Россия занимает лишь 107-е место из 118.

В результате 98% населения отдают предпочтение стабильности, а не возможностям роста, делая выбор в пользу «безопасной» работы с простыми требованиями и наличием гарантий.

Более 30% населения работают в госсекторе (включая госкорпорации и их многочисленные «дочки»); количество чиновников выросло с 2,4 млн человек в 1995 году до 5,3 млн - в 2015-м. При этом в малом бизнесе заняты 15% населения против 40% в Индии, 52% - в Бразилии, 63% - в Германии и 80% - в Китае.

Ценности роста (то есть готовность получать новые навыки, брать ответственность и идти на риск) в РФ разделяют лишь 2% населения против 24% в Западной Европе и 32% в США.

Доля технологически инновационных компаний в стране - менее 1%, и они не оказывают вливания на рынок труда, констатирует BCG. На 10 тысячи работников приходится лишь 1 промышленный робот против 531 в Южной Корее, 176 в США и 49 - в Китае.

«В данном тренде страна отстает от группы передовых стран на 7-10 лет», - говорится в исследовании».

Автор этих данных, конечно, обычный либеральный придурок. СССР в 70-х строил половину всех летательных аппаратов в мире, а этому придурку хватает ума написать «Структура занятости в России остается унаследованной от СССР и соответствует уровню сырьевой колонии».

Ну, ладно, числа-то он, скорее всего, не слишком извратил.

Сначала обращу внимание, что в 1988 году - накануне развала СССР, в РСФСР было всего 1,16 миллиона госслужащих, а в 2015 - 5,3 миллиона! И что - за счёт толпы этих паразитов, Рашка великой державой станет?

Не уверен, что эти исследования понятны, поэтому дам вывод своими словами - граждане Рашки тупые. Это понятно? Тупые! Граждане Рашки гораздо тупее китайцев, мало этого, они и хотят быть тупыми - это их полностью устраивает. Это видно не только в тупом приходе на голосование за путина, это, как видите, видно по результатам их приоритетов профессиональной деятельности. В этом, кстати, и одна из причин постоянной эмиграция из Рашки - деятельная часть населения не хочет жить не только с таким Кремлём, но и с такими согражданами.

Ну и как с таким населением Рашка может быть Великой державой? Только в тупых мечтах дебилов.