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Московский листок

Могла ли у Поклонской получиться в Думе борьба с коррупцией?

Опубликовано 13.05.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 2

коррупция дума поклонская
Могла ли у Поклонской получиться в Думе борьба с коррупцией?

Этот снимок с 4-й инаугурации 7-го президента Путина облетел десятки сайтов. По просьбе автора он вызвал сотни самых разных комментариев сетевых остряков. Но дальше шуточек насчет Николая II дело не пошло.

Все словно забыли, какую после Крыма должность получила в Госдуме пани Поклонская. Она - зампред комитета Госдумы по безопасности и преодолению коррупции.

И когда ее избрали - вся Вселенная замерла в ожидании. Цены на билеты в Лунный городок г-на Рогозина сразу подскочили втрое.

Это же тот комитет, который в свое время возглавляли легендарные Виктор Илюхин и Александр Гуров.

Они ставили его на крыло, делали грозой лихоимцев всех мастей. Тем и стали неугодны захватившей в Госдуме власть «Партии жуликов и воров».

Особенно не понравились «за зубцами» парламентские слушания, на которых впервые в постсоветской России в стенах парламента прозвучало: «Курилы - русская земля. И пошли эти японцы вдоль по Питерской».

Теперь-то мы понимаем, почему не понравились. Потому что сегодня четко прослеживается линия на сдачу Южных Курил самураям. Для того, видать, и 5-й срок. А для чего еще?

За два месяца до выборов в Госдуму 7 декабря 2003 г. Александру Ивановичу позвонили от Суркова (а, может, и он сам) и предупредили: «После выборов мы на ваше место поставим другого».

Понятно, кто у нас рулит всеми выборами? Нелегитимная Администрация президента, полномочия которой не прописаны ни Конституцией, ни законом. Зато ее шеф эстонец Вайно сподобился в прошлом году «заработать» 255,8 млн. руб. В 15 раз больше самого президента. Спросите, каким образом, и вас пошлют

Потом опальный комитет опустили ниже плинтуса, сделав его завхозом мадам Яровую. Ею и поныне пугают малышей в детсадах Нарьян-Мара: «Ешь кашу, а то баба-яга придет и все съест».

Сегодня глава комитета - никому не известный избранник от Чувашии и Мордовии некий Пискарев. Вы знаете такую фамилию и что она полезного сделала во имя безопасности нашей Родины и борьбы с мздоимцами? Могу привести только обратные примеры. Потому что «ПЖиВ».

В начале осенней сессии Госдумы г-н Пискарев и Ко «зарезали» законопроект оппозиции о запрете чиновникам покупать за рубежом недвижимость, то есть отмывать уворованные капиталы.

Уже недавно вся шайка «единороссов» забодала отдельный законопроект об ответственности за незаконное обогащение.

Надо ли говорить, что этот комитет при участии пани Поклонской стал защитником высокопоставленного и правительственного жулья?

А еще наша подзащитная шефиня «Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы».

Название - язык сломаешь. Говорят, такой нет даже в Конгрессе США. А дальше что? Как панночка Няша второй год проверяет эту самую достоверность?

А никак! Получает декларации, которые депутаны шлют в налоговые инспекции. Но даже те проверкой правдивости сведений их заработков не занимаются. Не могут спросить владельцев дворцов, газет и пароходов, откуда все это у них?

Почему не могут? Потому что в России нет закона об ответственности за незаконное обогащение, какая давно прописана в законодательстве стран ЕС и распроклятом Пендостане.

Речь о той самой ст.20 Конвенции ООН о противодействии коррупции, которую у нас при ратификации кастрировали, как говорили, по личному указанию вождя.

Суть закона в том, что сумма расходов за год депутата, министра, любого госчиновника должна быть равной его годовому заработку по месту службы. Что сверх того - ставится под сомнение. Если не смог доказать законность неожиданно свалившихся богатств - отдай, не греши.

Они отбираются в пользу государства, а с хозяином «неучтенки» начинается разговор уже судебно-правовой. Тюрьма светит за неуплату налогов.

Это общая схема. В США такая практика называется «презумпцией виновности налогоплательщика». У них - «докажи, что твое». У нас - «не ваше дело». Чувствуете разницу?

Если достоверность сведений о доходах депутатов, губернаторов и министров не проверяет даже Госналогслужба - тем более не может ее проверять пани Поклонская. Уловили?

Всех думских мультимиллионеров и миллиардеров, крупных промышленников и латифундистов она знает распрекрасно. Как и об их зарубежных «запасных аэродромах».

Но задать им вопросы типа «Откуда дровишки?» не может. Так что ее комиссия - фейк. Вот ведь какая ловкая система защиты нуворишей в стране создана - а? Воруй - не хочу.

Не буду называть думских сверхбогачей - все декларации на сайте Госдумы. Взять того же спикера-мультимиллионера Володина.

Видно же, что этот «маргариновый король», как его называют в родном Саратове, давно уже в обход закона занимается бизнесом. О чем прекрасно знает весь Кремль, включая ключниц, уборщиц, буфетчиц и его президента.

Оттого и «провалилась» Няша в информационном пространстве. Может, об этом и задумалась на инаугурации своего кумира? Может, даже подумывает направить ему свои размышления на сей счет?

Да вряд ли. У нее, похоже, любовь, в чем она фактически призналась 6 сентября 2016 г на встрече с ним в Кремле «Едимой России»: «Владимир Владимирович, у меня не вопрос, у меня благодарность к вам от всех крымчан. Спасибо вам большое, что вы у нас есть».

А там где любовь, там о деле говорить не принято…



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
МаксКапитал написал 13.05.2018 00:56
Поклоняшке просто нужен нормальный мужик, а не китайский вонючий вибратор с гнойной смазкой... =)))
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(без названия)
витя написал 13.05.2018 00:41
Чего же вы скулите о наглецах ер думы,вы же против кпрф,которая единственная могла бы при большей численности могла бы остановить вал грабежа страны.Но личные амбиции не позволяют вам принять малое.Принцип все или ничего всегда дает ничего.
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