О фашистской прессе России

Креативный идиотизм

Бедным артистам, играющим роль путина, не дают покоя - гоняют их, болезных, на съёмки и гоняют, и даже в Интернете никто на задаёт вопросы, а зачем кремлёвские кукловоды артистов, играющих роль Путина, заставляют делать то, что заставляют?

Вот артист проехал по Керченскому мосту за рулём КАМАЗа. А зачем? Сэкономили на водителе? Ну, так водитель сидел тут же в кабине. Увеличили груз КАМАЗа для ещё лучшего испытания прочности моста? Так могли в кузове нагрузить щебёнку, на ней простелить коврик и посадить сверху путина для веса. Дали путину на КАМАЗе покататься? А почему именно на Керченском мосту, а не где-то на безопасном полигоне?

Понимаете, если бы это был настоящий руководитель, то он бы не играл дальнобойщика, а осматривал бы мост - шёл бы по мосту часть расстояния пешком, расспрашивая строителей, останавливал бы автомобиль и выходил, для осмотра элементов моста. И для этой своей работы руководитель должен был быть свободен от других дел, тем более, таких для него тупых дел - вести по мосту пустой КАМАЗ, да ещё и во главе десятка автомобилей, собранных непонятно зачем!

Понимаете, при приёмке мостов, на самый проблемный пролёт загоняют большегрузные автомобили, под завязку гружённые камнем, и устанавливают их как можно плотнее друг к другу - создают на пролёт нагрузку, которой в обычной жизни никогда не будет - в десятки раз большую. А инженеры в это время замеряют просадку пролёта, удостоверяясь, что деформации конструкций не вышли за допустимые пределы. Но зачем прогонять по мосту пяток пустых грузовиков и несколько кранов?

Хотите - верьте, хотите - расспросите других настоящих руководителей: настоящему руководителю и в голову бы не пришло в процессе приёмки объекта отвлекаться на вождение, да ещё и не какого-то легкового «мерседеса», а КАМАЗа, который Путин (по легенде) никогда в жизни не водил.

Абсолютная бессмыслица происходящего! Думаю, что всё это шоу придумал даже мужик из команды кукловодов, а баба, гордо считающая себя «креативной». Поскольку любой руководитель при виде этой управленческой порнографии задастся вопросом: что за херня? зачем это??

Но эту бессмыслицу обсуждает и обсуждает «свободная» пресса - а имел ли путин права, а почему без каски? Блин, ну какие права у артиста кино? Вы ещё у артистов, играющих в сериалах врачей, требуйте дипломы о медицинском образовании!

Нет, было бы понятно, если бы путина по мосту на роскошных носилках проносила вся «свободная пресса» Рашки, во главе с Соловьёвым, Киселёвым и прочими. По крайней мере, это бы символизировало бы свободу этих журналистов: хотят - везут на спинах путина на другую сторону Керченского моста, а хотят - на другую сторону Керченского пролива. Хотят очко хозяину облизывают, хотят - сосут. Полная свобода!

Теперь то, что хотел сказать об этих «свободных» типах «из телевизора».

Фашистские подстилки

Когда-то моей обязанностью было развитие подсобного хозяйства завода, и я предполагал закупить в Югославии маленький мясокомбинат с бойней. И предварительно, конечно, предложил сербам показать мне, как он работает. Мне показали процесс и состав оборудования на работающем небольшом мясокомбинате где-то в Сербии. Процесс изготовления колбас начинался с того, что в небольшой приямок загоняли за раз 5-6 свиней, там два бойца набрасывали свисающую с тельфера петлю на заднюю ногу очередной свиньи, поднимали её вниз головой, оглушали электротоком, затем перерезали сонную артерию, спуская кровь себе под ноги. После этого тельфер отвозил тушу на дальнейшую обработку, а бойцы брались за очередную свинью. Так вот, в ходе забоя остальные свиньи, пока ещё остающиеся в живых, визжали и всеми доступными им способами сопротивлялись - даже сбили с ног одного бойца. И по этой причине работа бойцов, хотя и защищённых спецодеждой, не выглядела ни простой, ни безопасной.

Этот эпизод не совсем корректный, но, простите, именно он вспомнился мне при виде очередного примера поведения подавляющей массы журналистов Рашки. Эти организмы СМИ хуже свиней, - журналисты Рашки не сопротивляются, даже если на их глазах «режут» их коллегу, - они тупо уверены, что на самом деле они так верно служат своим хозяевам, что с ними ничего такого не произойдёт. Никогда!

А вот взяло и произошло!

15 мая в Киеве был арестован руководитель «РИА Новости Украины» Кирилл Вышинский, одновременно являющийся работником МИА «Россия сегодня» и российским гражданином. Дома у Вышинского, а также у руководителя представительства агентства «РИА Новости» на Украине, россиянина Андрея Бородина были проведены обыски.

Это МИА «Россия сегодня» - это тупые кремлёвские холуи, преданные Кремлю, как комнатные собачки. Но формально это журналисты, и даже Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМ.мск, узнав, что МИД Рашки отделался нотой протеста в МИД Украины, написал: «МИД шлет ноты, а пора уже посылать бомбардировщики». Круто написал, особенно на фоне остальной прессы, но то Баранов - реальный свободный журналист.

А 18 мая путина повезли играть роль президента Рашки на встрече с Меркель. Что-то путину умное говорить надо было, и он провякал об аресте Вышинского: «Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню».

Вот это «не припомню» особенно позабавило.

Дело в том, что в 2015 году был арестован журналист РБК Александр Соколов, и не в Киеве арестован, а в Москве, и не за государственную измену (что всё-таки является преступлением), а за организацию проведения референдума, а организация проведения референдума это не преступление, мало этого, она находится под охраной закона. Как за это можно было арестовать, да ещё и журналиста??

И тогда на ежегодной пресс-конференции путина в декабре 2015 года, представитель РБК задал путину вопрос об аресте Соколова, на что артист, играющий Путина, признался, что фамилию Соколова слышит в первый раз, но отреагировал стандартно: «я помогу вашему изданию». И, само собой, от обещания этой помощи от артиста путина в Рашке никто не пошевелился - даже круги по воде не пошли ни в одном унитазе Администрации президента. Администрация абсолютно по этому обещанию артиста, играющего роль Путина, никого не беспокоила - никого о Соколове не запрашивала и не расспрашивала.

Прошёл год.

23 декабря 2016 на очередной ежегодной пресс-конференции путина, представитель РБК снова задал путину вопрос о Соколове, сообщив, что Путин-де год назад обещал помочь, а Соколова уже судят. На что путин сообщил, что о Соколове слышит в первый раз, но раз его фамилия год назад была озвучена, то Администрация разбиралась, и раз Соколова уже судят, то судят правильно.

Так не бывает. Даже тупой пидарас в должности реального руководителя, не допустит, чтобы ему не доложили об исполнении его распоряжения, тем более, которое он давал публично. А путин допускает!

Но и это не всё.

После комедии последних выборов президента, уже 19 марта 2018 года путин встретился с остальными претендентами, и С. Бабурин в очередной раз высказал ему претензии об осуждении Соколова и попросил разобраться. Вы догадываетесь, какой был ответ?

Правильно, путин заявил Бабурину, что он о Соколове и деле ИГПР ЗОВ слышит первый раз. Оригинально!

Так чему удивляться его ответу на встрече с Меркель: «Я такого …давно не припомню»? Ведь после 19 марта целых два месяца прошло, этому артисту путину на КАМАЗе надо было кататься, каждый день по телевизору президента России из себя изображать, то есть новые роли разучивать, откуда же бедному помнить про то, что в Рашке издеваются над настоящими журналистами?

Правда, я думаю, что на самом деле на встречу с Меркель пригнали не того путина, которого пригнали на встречу с кандидатами. Этих путиных у кукловодов Рашки несколько штук, и одни путины, естественно, не помнят, что говорят другие путины.

Понятное дело, обращаться с вопросами о попрании прав человека в Рашке к этим путиным - это всё равно, что предъявлять претензии артисту, играющему Отелло, за то, что он задушил Дездемону.

Но журналисты СМИ Рашки! Ведь они настоящие! Как понять их молчание о деле Соколова?

Вот шефиня арестованного в Киеве Вышинского, главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян запричитала: «Почему же эта самая Европа сейчас молчит и предаёт те самые ценности, которым она нас учила? Очень хотелось бы услышать ответ на этот вопрос». А ты, фашистская подстилка, куда смотрела, когда арестовывали и давали срок Соколову? Мне, к примеру, да и не только мне хотелось бы услышать ответ на этот вопрос.

Застонал и Дмитрий Киселев, а вместе с ним и отара подкремлёвских журналистов, членов партии ЛДПР и представителей ОНФ. Киселёв по-бабьи причитал о том, что журналисты на Украине получают недостаточно поддержи от правозащитного сообщества. «Честно говоря, я не слышал ни одного внятного, громкого протеста и таких четких слов солидарности».

Надо же! А вы, фашистские прихвостни, хоть слово сказали в защиту Соколова? Не в Киеве, а здесь - в Рашке? Хоть словом упрекнули Панфилову или Москалькову за то, что они поощряют Кремль лишать граждан России права на референдум?

М-да…

А у нас «интеллектуалы» всё мудрствуют над вопросом: фашистский в Рашке режим или нет. Вы не на «фюрера», а на прессу Рашки посмотрите.

И вопросов не останется!

P.S. Сообщаю, что организатор референдума «За ответственную власть», реальный борец с коррупцией в России Александр Александрович Соколов, 1987 года рождения, загнанный фашистским режимом Кремля в тюрьму, находится в месте своего постоянного заключения по адресу: 28012, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Лапсарский проезд, д. 17, ФКУ ИК-1.

Организатор референдума «За ответственную власть» Барабаш Кирилл Владимирович, 1977 года рождения находится в ФКУ ИК-2 УФСИН России по 394030, г. Воронеж, ул. 3-го Интернационала, 17.

О месте заключения Валерия Парфёнова пока нет сведений.

Александру и Кириллу с Валерием будет легче переносить заключение, если на зоне все будут знать, что о них помнят и за их судьбой следят на воле. Поэтому прошу всех граждан, понимающих, что происходит, время от времени посылать им что-либо - хотя бы открытку.