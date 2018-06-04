Когда извиняться будете, падлюки?

Ну вот, сейчас снова набегут комментаторы и начнут кричать: «Опять Мухин про дебилов!!». А куда деваться? - отвечу я.

Начну с того, что убийство Бабченко вызвало дружное соболезнование всех, кто его знал или о нём слышал. Да, разумеется, кто-то соболезновал и негодовал «по должности», но ведь соболезновал и негодовал! Даже либералы, от которых я о Бабченко никогда не слышал, застенали. Я, надо сказать, не соболезновал, хотя в первые минуты меня тоже это известие сильно огорчило, но потом я понял, что спутал Бабченко с украинским журналистом Зубченко, а Зубченко своими произведениями сильно напоминает уже убитого Олеся Бузину. За Зубченко я и огорчился.

А когда разобрался и понял, что речь идёт не об украинском, а о российском журналисте, то он стал мне безразличен. Почему?

А российский журналист Бабченко хоть слово написал о том, что в Рашке в тюрьму посажены журналист РБК Соколов с товарищами всего лишь за организацию референдума и за борьбу с коррупцией? Не написал? Ну, так какая российской (да и мировой) журналистике разница - жив Бабченко или подох? Таких «журналистов», как он, в Рашке полно. Не убудет.

Удивило, что в некрологах об этом Бабченко писали, как о каком-то таланте и непримиримом борце с Кремлём, а у меня было впечатление, что я о нём впервые слышу. Может у меня уже старческая память? К примеру, в Википедии сообщается, что Бабченко «был военным корреспондентом во время вооружённого конфликта в Южной Осетии в 2008 году». Но почему я по этой войне журналиста Коца помню, а его нет? Там же пишут, что Бабченко издатель журнала «Искусство войны». Но я ведь очень много написал и об искусстве войны, а об этом журнале, опять-таки, впервые слышу.

Кроме того, из Википедии узнал, что у Бабченко есть дочь, которая живёт с ним, и ещё «в течение ряда лет А. Бабченко стал приёмным отцом шестерым детям, взятым на воспитание из приюта… Приёмные дети живут в России с матерью Аркадия, педагогом с большим опытом, которая является их опекуном». Ничего не понял: Бабченко взял из приюта детей, не дав их взять тем, кто желал детей иметь, после чего подкинул этих детей матери и с ними не живёт. Но при этом является для них приёмным отцом?! А как так?

Странный какой-то тип - такое впечатление, что у этого Бабченко мания кому-то что-то показать или доказать.

Ну, ладно.

С 2017 года Бабченко пытается устроиться за границей - был и в Чехии, и в Израиле, но пока осел всего лишь на Украине. Я мельком просмотрел интервью с ним в Праге, и у меня не осталось сомнений, что Бабченко реально сильно боится за свою жизнь. Боялся в Рашке, боится и за границей. Вот посмотрите, как он отреагировал на реакцию британской прессы на его воскрешение:

«Дорогая пресса Британии! А иди, пожалуйста, нах..., а? А хотите пользы — дайте мне британский паспорт и защиту. Вот тогда и будете меня учить, как спасть свою семью. Умники х..., б...».

Так оправдывать своё участие в комедии с собственным убийством и воскрешением мог только человек в панике, почему я и утверждаю, что боится он не на шутку.

По его уверениям, Кремль хочет убить его по политическим мотивам, но ведь это смешно.

Чтобы убить кого-то даже в той же Рашке, необходимо замазать в этом убийстве кучу начальников, нужно заплатить деньги. Зачем эти хлопоты нужны Кремлю? Зачем убийство нужно, если достаточно моргнуть глазом и мразь в СК, прокуратуре и судах (а там уже давно собрана только мразь) посадит кого угодно на любой срок?

С политическими противниками в Рашке расправляются только так - дешёвым путём. Опять же, дело ИГПР ЗОВ тому пример. Я уж не говорю о Навальном и его сторонниках.

Бабченко, кстати, это-то как раз понимает, но и в Киеве боится именно смерти.

Однако если вы присмотритесь к известным случаям (а я ещё помню даже убийство Старовойтовой), то в Рашке платят деньги киллерам только из-за вопроса денег. Поэтому для меня наиболее достоверная версия такая: Бабченко либо кого-то шантажировал, но шантажируемый оказался крепким орешком, и теперь Бабченко ждёт от него не денег, а пулю, либо Бабченко должен кому-то деньги, и не хочет их отдать.

Напомню, что убитого в Киеве депутата Думы Вороненкова тоже списывают на «расправу путина над политиком», но на самом деле: «Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова в интервью украинскому телеканалу ZIK рассказала, кто и за что мстил ее мужу. По словам Максаковой, в 2007 году Вороненков по приказу бывшего замглавы ФСБ Владимира Анисимова организовывал вывоз 270 миллионов долларов с его дачи.

«Они приехали к нему (Анисимову) на дачу и двумя газелями вывезли 270 млн. долларов. Это сделал Денис», - сообщила она, добавив, что сам Вороненков не знал, куда пойдут деньги. Впоследствии Вороненкову пытались отомстить за содеянное. Как заявила Максакова, из-за этого в 2011 году в отношении экс-депутата начали фабриковать уголовное дело, а на него самого было совершено два покушения». https://ruposters.ru/news/29-05-2017/vdova-voronenkova

Вот из-за 270 миллионов долларов из фээсбэшного общака, или из-за 270 миллионов долларов карманных денег фээсбэшного генерала, можно найти тысяч 100 долларов для киллера - это понятно. Но «за политику» зачем убивать, если есть мерзавцы в следователях, в прокуратуре и в судах?

Соответственно, из этого реального, фонтаном брызжущего из Бабченко страха за свою жизнь следует, что власти Украины «нагибают» Бабченко, как хотят, поскольку «журналист и семеро детей» ищет у властей Украины защиты - не хочет ждать, пока его убьёт нанятый кредиторами киллер.

Вот это мотив поступков Бабченко, как я его вижу. Ну и конечно Бабченко соблазнили деньги - гонорар за лежание на холодном полу в луже фальшивой крови, пока «труп Бабченко» сфотографируют.

Теперь о мотивах тех, кто этот спектакль затеял.

Официально «это была спецоперация Службы безопасности Украины». Но в чём цель этой операции? Что хотели получить в результате её проведения?

Начал писать эту статью, и увидел, что и Александр Рыклин обращает внимание именно на это: «Когда тут многие прекрасные люди рассказывают нам про то, что это «общая практика» - инсценировка убийства жертвы, они почему-то забывают вот, о чем... Единственный смысл подобной спецоперации, ее оперативное значение - спровоцировать последствия, которые оборачиваются неопровержимыми уликами. Вот, если бы нам показали кино, про то, как после убийства киллер получает остаток гонорара, а заказчик его благодарит за добросовестную работу (желательно - с деталями), тогда и вопросов бы не было. Но нам такое кино не показали...».

То есть, наша с Рыклиным единственная хоть как-то осмысленная версия действий СБУ такова: «агент Путина» не хотел давать убийце деньги (все деньги) до убийства, а передачу задатка СБУ зафиксировать не успело, поэтому у Прокуратуры Украины не было доказательства того, что «агент Путина» заказывал убийство. И согласно этой версии, замысел СБУ (Грицака) и Луценко (Генпрокурора) мог быть только таким: подставной «убийца» «убивает» Бабченко, СМИ об этом сообщают, «убийца» приходит к заказчику за деньгами за якобы уже исполненное убийство, а при передаче денег, оперативники СБУ хватают заказчика («агента Путина») с поличным.

Мыслишка, надо сказать, убогая, но ведь лучшей-то нет!

(А убогая она потому, что если и найдётся киллер, согласный убить на условиях, что «деньги после убийства», то это точно агент спецслужб, а не настоящий киллер. Настоящий киллер не дурак, чтобы не понимать, что заказчик просто смоется, не заплатив за убийство, - не только сэкономив, но и не создав доказательства, что он заказчик).

В самом деле, ну, что ещё тут, кроме этой убогой версии, можно придумать в объяснение того, зачем была нужна эта инсценировка убийства Бабченко?

Однако в деле Бабченко и эта единственная убогая версия не соответствует тому, что грицаки нам показали.

Из рассказа Председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Василя Грицака, следует, что «агент Путина» (у которого первая буква фамилии, как и у Грицака, - тоже «Г») пообещал «убийце» (из числа подчинённых Грицака) 30 тысяч долларов. (На Украине самые дешёвые убийцы?) Но и эту небольшую сумму «агент Путина» не отдал «убийце» сразу, а дал всего 15 тысяч. И эта передача задатка была снято на камеру! В момент этой передачи можно было брать «агента Путина» с поличным и в дальнейшей инсценировке убийства Бабченко не было ни малейшей необходимости! https://www.youtube.com/watch?v=xcaorxVm3fQ

Но тогда грицаки «агента Путина» не арестовали!

Ну, ладно захотели ещё и передачу остальных 15 тысяч долларов снять, чтобы уж вообще было море доказательств, и поэтому, всё-таки, положили Бабченко мордой в лужу искусственной крови. Но после этого лежания на полу передачи оставшихся 15 тысяч как раз и не последовало! Мало этого, «убийца» и не собирался их получать, а Грицак не стал снимать на видео это доказательство, ради которого, по логике, и была проведена инсценировка убийства Бабченко.

Но эта по логике, а логика у грицаков не самая сильная сторона, - Грицак, оказывается, и не собирался брать «агента Путина» с поличным!

Но тогда зачем всё затевалось?

Кстати, показанное Грицаком задержание «агента Путина» является явной инсценировкой, и я сначала даже подумал, что это сам Грицак играет роль этого «агента Путина», поскольку они сзади и сбоку внешне очень похожи, и фамилия у них на букву «Г». В этом «кино» про задержание «агента Путина», оперативники СБУ догоняют «агента Путина» и сначала вежливо отводят его в сторону. Причем, «агент Путина» даже инстинктивно не сопротивляется. К примеру, даже не пытается узнать, кто это такие и почему схватили его за руки, а тщательно отворачивается от камеры. Оперативники СБУ, отодвинув «агента Путина» к стенке, пытаются одеть на «агента Путина» наручники, но у них это не получается, тогда они отводят его к капоту автомашины, наклоняют на капот (как в американском кино) и тут, наконец, наручники одевают. А «агент Путина» продолжает тщательно отворачиваться от камеры. Поэтому я и подумал, что это сам Грицак играет эту роль «агента Путина», чтобы заработать дополнительную медаль за храбрость.

Но оказалось, что за «агента Путина» СБУ выдаёт Бориса Германа - сотрудничавшего с СБУ совладельца и руководителя украинско-немецкой фирмы, производившей прицелы для карателей на Донбассе. И злые языки тут же начали обсуждать, что Грицак, попутно со съёмками кино «Спасти старшину Бабченко», «отжимает» эту фирму у владельцев.

Это-то как раз понятно, но нам интересно не дело Грицака, а дело Бабченко.

Ещё раз. Эта инсценировка должна дать доказательства для использования их в суде и пропаганде. А что эта инсценировка нам доказывает и что может доказать в суде? Если даже этот Герман не сможет доказать, что он не давал никаких денег «убийце», то ему останется утверждать, что он эти деньги дал, чтобы «убийца», вместе с Бабченко организовали эту инсценировку. Зачем? А затем, что и СБУ - чтобы спасти старшину Бабченко привлечением к нему внимания. Ну, а оставшиеся 15 тысяч он хотел отдать непосредственно Бабченко уже после этого спектакля в виде помощи его 7-ми детям. (Сценаристам этого кино в голову не пришло, что ведь «убийца» Цымбалюк должен был прийти к «агенту Путина» за остатками гонорара, но не пришёл). И чем эту версию прокурор Луценко будет опровергать?

Итак, если Бабченко страх мешал осмысленно действовать и соображать, в чём он участвует, то зачем всё это надо было Порошенко, Луценко и тому же Грицаку?

Запугать журналистов Украины? Да, не спорю, что Ганопольский или Киселёв это дебилы, но не до такой же степени, чтобы перепугаться этой тупой инсценировки!

Тогда зачем?

Думаю, что тут прав народ, который в Интернете объясняет эту инсценировку тупым воспроизведением на Украине дела Скрипалей. То есть Порошенко, Луценко и Грицак решили подключиться к западному шельмованию Рашки. Но ничего собственного придумать не сумели, и за основу приняли английский опыт: инсценировка убийства кого попало, а после этого вопли о том, что убили «агенты Путина».

Ведь кто может гарантировать, что Скрипали вообще были отравлены? В больницу к ним никого не пустили, даже ни единого фото из больницы нет, врачи невнятно бормочут про «общие меры помощи», ни словом не упоминая об антидотах - лекарствах от отравления нервно-паралитическими отравляющими веществами. Сейчас Скрипали неизвестно где. Ну, кто может гарантировать, что обнищавшие Скрипали за солидный гонорар не согласились сыграть роль «отравленных», как, кстати, сыграл роль «убитого» и Бабченко?

Да-да, я не верю в то, что Бабченко не получил гонорар за эту пустяковую роль. Конечно, лицо его «не обезображено интеллектом» - это так, но именно поэтому я сомневаюсь, чтобы Бабченко забыл оговорить, сколько «долларов денег» ему полагается.

Такие же лица и у Порошенко, Луценко и Грицака. Ну, кто может гарантировать, что эти интеллектуалы не захотели повторить подвиг Мэй и Джонсона? Причём, даже на более высоком уровне!

Ведь, как известно, в ходе британской «спецоперации» со Скрипалями были зверски убиты два хомячка и кот, удалось сбежать (впрочем, вряд ли далеко) только кошке Масяне. А вот в «спецоперации» с Бабченко ни один грицак не пострадал, виноват, ни одно животное не пострадало. Впрочем, Грицак тоже не пострадал.

Но хочу обратить внимание на другое. Эти Порошенко, Луценко и Грицак совершенно не чувствуют и не способны понять, что они оскорбили этим обманом всех - и журналистов, и государственных деятелей, и всех, интересующихся политикой граждан. Ладно, пусть они обманули в силу какой-то понятной только им необходимости, но ведь никакая необходимость не освобождает от последующих извинений за пусть и вынужденный, но обман. Не освобождает! А эти Порошенко, Луценко и Грицак в упор не видят своей человеческой обязанности принести извинения всем, кого они ввели в заблуждение.

Даже Бабченко что-то промямлил про извинения, а эти… Как говорит Ляшко - скотыняки!

Без признаков человеческой морали и чувств.