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Московский листок

Зачем Назарбаев создает прозападную "оппозицию"?

Опубликовано 04.07.2018 автором Айнур Курманов в разделе комментариев 1

казахстан назарбаев астана
Зачем Назарбаев создает прозападную "оппозицию"?

Не впервой для администрации президента Назарбаева создавать марионеточные националистические организации и различные искусственные партии. Последним таким детищем является прозападное якобы «оппозиционное» объединение «Жана Казахстан» («Новый Казахстан»), направленное на обработку общества внутри страны и приверженности режима следовать в фарватере американской политики.

В отношении прозападной ориентации правящей «элиты» можно сказать, что это результат не столько воздействия западных лоббистов и советников, которых, конечно, очень много при дворе султана, около правительства и во всех национальных компаниях, а продукт её сознания, мышления, представлений и морали. Высокопоставленные чиновники выступают не столько государственниками, сколько олигархами, рассматривающими страну, как коммерческую контору по продаже ресурсов на тот же Запад. 70% всего добываемого сырья идет именно в Европу и США.

С начала и с середины 90-х годов в РК прошла первая массовая приватизация и в страну запустили крупнейшие западные и американские корпорации. Многие контракты по недропользованию с ними засекречены, и они не платят природную ренту. По оценкам погибшего от рук наемных убийц Рахата Алиева, часть процентов и активов в этих сделках принадлежат семье Назарбаева.

Свои нажитые «честным трудом» капиталы правящая семья и окружение президента держат опять-таки в странах Запада или в странах сателлитах США. Поэтому легко отыскиваются западными «журналистами» их счета в офшорных зонах в Латинской Америке. Аресты части активов Национального фонда и других активов казахстанских компаний, а также обнаружение и частичный арест счетов «элит» за рубежом, очень серьезный рычаг воздействия на поведение, действия и политический курс верхушки.

По сути, Вашингтон крепко схватил Назарбаева и его камарилью за кошелек. До этого с 90-х и после судебных процессов в начале 2000-х под названием «Казахгейт» в американских судах за передачу взяток американских компаний президенту Назарбаеву и премьеру Балгимбаеву, фигурировал советник Назарбаева Джеймс Гиффен, получивший казахстанское гражданство. На суде он признался, что был агентом ЦРУ и обслуживал американские спецслужбы, собирая компромат, в том числе и на Елбасы, а также продвигая экономические и политические интересы США в Казахстане и Центральной Азии.

То, что сейчас прорывается наружу в виде предоставления портов на Каспии американским военным, воздержание от голосования за резолюцию по Сирии в СБ ООН, лишь внешние проявления и результат уже многолетней политики и активного сотрудничества руководства Казахстана и США. Когда тот же Вашингтон воспринимал Астану Назарбаева и Ташкент Каримова, как гарантов присутствия западных компаний и получения ими высоких прибылей, территории пролегания транспортных маршрутов в Афганистан, а также в качестве плацдармов влияния на соседние страны и продвижения своих интересов.

В январе уже этого года в Вашингтоне Назарбаев лишь подтвердил эту линию на будущее, возможно получив гарантии неприкосновенности капиталов, с вложением их в экономику США через контракты, а также заручившись поддержкой в деле установления династической системы преемственности власти.

Поэтому изначально планы политической интеграции в рамках ЕАЭС, а первоначально ЕАЭС предполагался именно как проект политической интеграции и создания Конфедерации на территории стран СНГ, в корне противоречили интересам Елбасы и его окружения. Майдан в Украине в декабре 2013-го года, был настоящим подарком для Назарбаева, так как воспользовавшись им он с легкостью вместе с Лукашенко отверг политическую часть соглашения, сославшись на то, что якобы все участники еще не дозрели до единого наднационального парламента и правительства.

А связи с этим и идет такое накачивание националистических движений и организаций в Казахстане с 2013-го года. Сначала создается экологическое движение «Антигептил» во главе с русофобом и правоконсервативным националистом Мухтаром Тайжаном, которое было направлено на удаление из страны военных объектов и полигонов России, а также ликвидации космодрома «Байконур». Понятно, что Астана выторговывала для себя увеличение стоимости аренды, а также показывало Кремлю наличие мощного националистического движения в стране, которое якобы давит на Назарбаева и угрожает подорвать стабильность в случае быстрого сближения и политической интеграции.

Эти игры были продуманы и просчитаны, как и вся развернутая национал-популистская кампания, построенная на националистической идеологии государства. Национал-консервативные идеи стали базовыми в формировании идеологической линии Астаны. Одним из создателей этой концепции был и является главный идеолог престола Марат Тажин, который и является создателем всех националистических организаций и искусственных провластных партий в стране. Сначала была анонсирована протурецкая линия, со временем плавно перетекшая в прозападную.

Вездесущий Марат Тажин также является и создателем «прозападной оппозиции» в лице легального движения «Жана Казахстан» («Новый Казахстан»). Туда направили одного из штатных идеологов Айдоса Сарыма, оправдывавшего расстрел нефтяников Жанаозена, штатного националиста Расула Жумалы и других штатных деятелей: Серика Медетбекова, Нурула Рахимбека и Серикжана Мамбеталина, политика Амиржана Косанова, Доса Кушима и Башира Жаналтая, журналистов Ермурата Бапи и Мираса Нурмуханбетова, лидера молодежного движения «Болашак» Даурена Бабамурата.  «Вождем» всей этой тусовки в администрации президента Назарбаева назначили экс-премьера Акежана Кажегельдина, проживающего в Лондоне.

Примечательно, что деятели «Нового Казахстана» в лице Амиржана Косанова и английского гражданина Серикжана Мабеталина приняли участие в форуме российской оппозиции в Вильнюсе. В последующем уже 11 мая Амиржан Косанов на закрытой встрече с делегацией депутатов Европарламента сделал заявление о готовности народа Казахстана выйти из ЕАЭС и вступить на начальном этапе «евроинтеграции» в Совет Европы.

Подобные заявления не делаются просто так, а «оппозиционные и националистические» марионетки лишь озвучивают мысли и желания Назарбаева и правящей группы, которая этим прямо демонстрировала Западу, что «Мы не с Москвой». Пока они лишь озвучивают мысли правящей камарильи. С этой целью они осуществляют «общественную поддержку» процессу массовой декоммунизации и дерусификации в стране, требуя запрета коммунистической идеологии.

Но это только пока! Опасность заключается в том, что со временем на эти марионетки захотят в последующем опереться уже некоторые олигархические группировки из окружения Елбасы уже во время схватки за власть. Но они могут обрести реальную плоть уже сейчас, так как их обязательно зарегистрируют и дадут возможность негласно формировать свои военизированные формирования по борьбе с инакомыслящими, с теми, кто не того цвета кожи или разреза глаз, кто не согласен с политикой переименований и нынешней государственной идеологией

В этом смысле Назарбаев спешит осуществить «национальную революцию» сверху, осуществив Майдан бюрократическими государственными методами, где националисты пока лишь часть приводных ремней аппарата, а также агенты по формированию реакционной и русофобской базы опоры престола в обществе.

Сейчас же они ездят в США за политическим благословением и поддержкой в деле разворачивания такой же кампании по признанию «голодомора» в Казахстане, якобы организованного кровожадными «еврейскими и русскими» большевиками в отношении бедных казахов.

Вот что пишет об итогах недавнего визита в Вашингтон деятель объединения «Жана Казахстан» Расул Жумалы: «В Конгрессе США, мы встретились с представителями аппарата Конгрессмена Энди Харриса, который выступил одним из четырёх инициаторов законопроекта «О признании украинского Голодомора в США». С нами поделились стратегией того как можно и наш Казахстанский Ашаршылық («Голодомор») поднять на мировой уровень. Это история господа! Впервые в стенах законодательного органа США поднимается вопрос Ашаршылықа! И не только в Конгрессе, а также и в Госдепе, Сенате, Хельсинкской Коммиссии, ЮСАИДе, Атлантическом Совете, Центре стратегических и международных исследований. Всем этим организациям был вручен Меморандум о признании Геноцида, выпущенный Форумом в мае этого года».

Поэтому ждем, таких же акций нацистов и националистов и в Казахстане. Благо власти уже открыли в стране памятник организатору и идейному вдохновителю Туркестанского легиона СС Мустафе Шокаю (Чокаю) и переименовали в его честь улицы и библиотеки. Есть им на кого равняться и устраивать возле него факельные шествия.

Хотим разочаровать тех, кто стал поддерживать на словах создание военных баз США в Казахстане и поверил в инспирированные властями проекты типа «Жана Казахстана». Делается это Назарбаевм исключительно для получения политической, а в последующем и военной поддержки со стороны Запада, своим планам установления династической системы преемственности власти и для подавления возможного народного восстания, которое назревает внутри страны. То есть ни о какой «либерализации», «гуманизации» и «смягчении» режима речи не идет!

Означает это одно – ужесточение диктатуры, которая приобретет уже ярко выраженный нацистский характер!



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Всего комментариев к статье: 1
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Вот из храмины потной толпою вывалил пьяный народ! Буйный застольный праздник престольный
!!!!Q-TOQJABOGTOT!!!& написал 04.07.2018 00:43
"А связи с этим и идет такое накачивание националистических движений и организаций в Казахстане с 2013-го года. "
- Когда китайцы придут в сказистан с Волшебной бамбуковой палочкой - они нациков таки запрягут в плуги и отправят пахать пустыню, чтоб посадить там деревья! будет таки польза Гордым Сказам - то таки да...
/\\/\\/\/\\\"Означает это одно &#8211; ужесточение диктатуры, которая приобретет уже ярко выраженный нацистский характер!"
- Таки Гордым Сказам и надо - таки будут знать, как грабить, убивать, выгонять из страны русских, евреев, немцев, разорять Мой Байконур и Мой ядерный полигон - то таки да...
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