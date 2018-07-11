Зачем Путину "главный мафиози Кремля Песков"?

Вот не было в нашей уральской школе учительницы английского языка. Только «немки». А ребятам так хотелось слушать «битлов» на их родном и без перевода понимать ихние «Облади - облада». Тогда уже многие из нас мечтали поговорить с Трампом о его миграционных инновациях.

А немецкий… как вам сказать. Конечно, это язык романтиков Шиллера и Гете. Но даже когда ты из самых лучших побуждений начинал петь «Солнечный круг небо вокруг…», для постороннего уха это звучало зверски ругательски. Ну, судите сами: «Ein Sommerkreis in Blau und Weiß…». Бр-р-р…

Поэтому я не могу в точности воспроизвести слова сенатора Джона Кеннеди (даже не однофамилец), которыми он дал оценку кремлевским небожителям после поездки в Москву с делегацией конгрессменов.

Визит проходил 30 июля 4 июля в рамках прощупывания почвы накануне вроде бы предстоящей 15 июля личной встречи президентов России и США.

Перевод всегда зависит от личности переводчика. Только в великом русском языке два утверждения могут означать отрицание - «да, конечно». И даже одно обещательное: «Щас».

В переводе наших причесанных придворных газет и агентств Кеннеди высказался так: «В России нет политической философии. Это все равно, что сказать, что такое политическая философия мафии. Их философия - деньги и власть. Это философия Путина. При этом высокий гость обозвал «наше фсё» диктатором.

И пошла писать губерния. В десятках СМИ и соцсетях замелькало: «Кеннеди сравнил российские власти (Москву, Кремль) с мафией».

Чем хорош Штирлиц в «17 мгновениях…»? Своим молчанием. Это гениальная находка режиссера Татьяны Лиозновой. Наш разведчик молчит процентов 70 всего времени фильма. Но как молчит! Красноречивее всяких слов!

Пауза на сцене - вообще величайшая вещь. Скажу как театрал, пересмотревший в свое время 80%... Да мало ли, чего я смотрел и недосмотрел.

В общем, надо было главному разведчику Кремля выдержать паузу. Не нервничать и не истерить. А он, видать, мигнул своему лакею Пескову: «Ответь пендосу что-нибудь». Тот и понес традиционную «пургу» на своем птичьем языке.

Цитирую по ТАСС, потому что официальнее некуда: «Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится в плену стереотипов и под страшнейшим внутренним русофобским давлением».

Вы что-нибудь поняли? Причем тут русофобия, если мафией сенатор-республиканец обозвал всю путинская «вертикаль сласти», а его самого диктатором? Если вам приспичило дать отлуп зловредному американцу, надо было поручить кому-то более тонкому и незамаранному по уши в дерьме.

Например, той же Няше, которая, в отличие от всех «единороссов», отказалась вставать с кресла и хлопать пришедшей в Думу делегации США.

«А чего им хлопать, - пояснила девушка в соцсетях, если они обложили Россию санкциями?» На 15 минут я ее зауважал.

А Песков… Песков под определение «мафиози», как я считаю, подходит на все 100%. Даже на 120. И здесь на ФОРУМе.мск мы не раз об этом писали. Даже директора ФСБ А.Бортникова просили разобраться, на кого же он на самом деле работает.

Не нравится наша искрометная публицистика? Вот хорошее лыко в строку. Статья четырежды депутата Госдумы руководителя аппарата фракции КПРФ Нины Останиной: «Двойные стандарты Дмитрия Пескова» (https://kprf.ru/opponents/er/143895.html).

Уж на что трижды прогнувшийся партайгеноссе Зюганов, и тот нет-нет да и заявит: «Администрация президента сосредоточила в своих руках колоссальную власть. Она и является настоящим правительством, в то время как закона об Администрации президента нет. На днях мы его в Госдуму внесем».

Как назвать такую контору, полномочия которой не прописаны ни в Конституции, ни законе, но она узурпировала в стране огромную власть? Правильно - мафиозной «Коза Нострой». А мультимиллионер Песков в ней заместитель главы миллионера Вайно.

Сколько уже писано-переписано, каким крупномасштабным стяжательством занимается президентский пресс-секретарь Песков, член КПСС с 1990 г!.

На сегодня в его декларации значатся два теремка стоимостью примерно 1,5 млрд. руб. На какие шиши куплены? Молчит, как Штирлиц. Откуда у него три иномарки? И еще три иномарки видели у «сына-уголовника» от первого брака Чоулза, которые вообще не декларируются.

А еще на двоих с третьей женой Т.Навкой у «говорящей головы» семь квартир. Причем, одна в США. Зачем она ему? Бежать собрался?

К тому же своей безработной женушке этот хапуга без устали наращивает «заработки». За 2015 г. написал ей в своей декларации 90 млн.руб., за 2016-й - 120 млн. За прошлый год и вовсе 200 миллионов!

Откуда они? Отмалчивается «усатый нянь». Так что кличка «главный мафиози Кремля» к нему, на мой взгляд, очень даже подходит.