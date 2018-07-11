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Московский листок

Зачем Путину "главный мафиози Кремля Песков"?

Опубликовано 11.07.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 9

кремль песков
Зачем Путину "главный мафиози Кремля Песков"?

Вот не было в нашей уральской школе учительницы английского языка. Только «немки». А ребятам так хотелось слушать «битлов» на их родном и без перевода понимать ихние «Облади - облада». Тогда уже многие из нас мечтали поговорить с Трампом о его миграционных инновациях.

А немецкий… как вам сказать. Конечно, это язык романтиков Шиллера и Гете. Но даже когда ты из самых лучших побуждений начинал петь «Солнечный круг небо вокруг…», для постороннего уха это звучало зверски ругательски. Ну, судите сами: «Ein Sommerkreis in Blau und Weiß…». Бр-р-р…

Поэтому я не могу в точности воспроизвести слова сенатора Джона Кеннеди (даже не однофамилец), которыми он дал оценку кремлевским небожителям после поездки в Москву с делегацией конгрессменов.

Визит проходил 30 июля 4 июля в рамках прощупывания почвы накануне вроде бы предстоящей 15 июля личной встречи президентов России и США.

Перевод всегда зависит от личности переводчика. Только в великом русском языке два утверждения могут означать отрицание - «да, конечно». И даже одно обещательное: «Щас».

В переводе наших причесанных придворных газет и агентств Кеннеди высказался так: «В России нет политической философии. Это все равно, что сказать, что такое политическая философия мафии. Их философия - деньги и власть. Это философия Путина. При этом высокий гость обозвал «наше фсё» диктатором.

И пошла писать губерния. В десятках СМИ и соцсетях замелькало: «Кеннеди сравнил российские власти (Москву, Кремль) с мафией».

Чем хорош Штирлиц в «17 мгновениях…»? Своим молчанием. Это гениальная находка режиссера Татьяны Лиозновой. Наш разведчик молчит процентов 70 всего времени фильма. Но как молчит! Красноречивее всяких слов!

 Пауза на сцене - вообще величайшая вещь. Скажу как театрал, пересмотревший в свое время 80%... Да мало ли, чего я смотрел и недосмотрел.

 В общем, надо было главному разведчику Кремля выдержать паузу. Не нервничать и не истерить. А он, видать, мигнул своему лакею Пескову: «Ответь пендосу что-нибудь». Тот и понес традиционную «пургу» на своем птичьем языке.

Цитирую по ТАСС, потому что официальнее некуда: «Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится в плену стереотипов и под страшнейшим внутренним русофобским давлением».

Вы что-нибудь поняли? Причем тут русофобия, если мафией сенатор-республиканец обозвал всю путинская «вертикаль сласти», а его самого диктатором? Если вам приспичило дать отлуп зловредному американцу, надо было поручить кому-то более тонкому и незамаранному по уши в дерьме.

Например, той же Няше, которая, в отличие от всех «единороссов», отказалась вставать с кресла и хлопать пришедшей в Думу делегации США.

 «А чего им хлопать, - пояснила девушка в соцсетях, если они обложили Россию санкциями?» На 15 минут я ее зауважал.

А Песков… Песков под определение «мафиози», как я считаю, подходит на все 100%. Даже на 120. И здесь на ФОРУМе.мск мы не раз об этом писали. Даже директора ФСБ А.Бортникова просили разобраться, на кого же он на самом деле работает.

Не нравится наша искрометная публицистика? Вот хорошее лыко в строку. Статья четырежды депутата Госдумы руководителя аппарата фракции КПРФ Нины Останиной: «Двойные стандарты Дмитрия Пескова» (https://kprf.ru/opponents/er/143895.html).

Уж на что трижды прогнувшийся партайгеноссе Зюганов, и тот нет-нет да и заявит: «Администрация президента сосредоточила в своих руках колоссальную власть. Она и является настоящим правительством, в то время как закона об Администрации президента нет. На днях мы его в Госдуму внесем».

Как назвать такую контору, полномочия которой не прописаны ни в Конституции, ни законе, но она узурпировала в стране огромную власть? Правильно - мафиозной «Коза Нострой». А мультимиллионер Песков в ней заместитель главы миллионера Вайно.

Сколько уже писано-переписано, каким крупномасштабным стяжательством занимается президентский пресс-секретарь Песков, член КПСС с 1990 г!.

На сегодня в его декларации значатся два теремка стоимостью примерно 1,5 млрд. руб. На какие шиши куплены? Молчит, как Штирлиц. Откуда у него три иномарки? И еще три иномарки видели у «сына-уголовника» от первого брака Чоулза, которые вообще не декларируются.

А еще на двоих с третьей женой Т.Навкой у «говорящей головы» семь квартир. Причем, одна в США. Зачем она ему? Бежать собрался?

К тому же своей безработной женушке этот хапуга без устали наращивает «заработки». За 2015 г. написал ей в своей декларации 90 млн.руб., за 2016-й - 120 млн. За прошлый год и вовсе 200 миллионов!

Откуда они? Отмалчивается «усатый нянь». Так что кличка «главный мафиози Кремля» к нему, на мой взгляд, очень даже подходит.



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Всего комментариев к статье: 9
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В дании жил взоопарке жираф. Тому жирафу в затылок "Пиф-паф!" Скачут от радости датские дети!
!!!!TTTOQ-QQ!JATOT!!!&-&& написал 11.07.2018 01:24
"Вот не было в нашей уральской школе учительницы английского языка. Только &#171;немки&#187;. А ребятам так хотелось слушать &#171;битлов&#187; на их родном и без перевода понимать ихние &#171;Облади - облада&#187;. Тогда уже многие из нас мечтали поговорить с Трампом о его миграционных инновациях."
- Таки же Я и говорю, что ваше с-ное поколено шестидерастов - это поколено ублюдков, выродившихся де-генератов - то таки да! То таки вам еще и пенион платить? Да сосите х и сдыхайте скорее - ваше место займут еще большие, чем вы - идиоты и мр-а-зи! То таки да!
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Санкции будут новые
Страшила написал 11.07.2018 00:42
Хорошо съездили, лично убедились, кто такой Путин
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ВАПВАПАВ
АПВАПВАП написал 11.07.2018 00:40
ТОЕСТЬ ИДЕТ БОРЬБА МОЕГО ЛИЧНОГО ЭГРЕГОРА(ВИБРАЦИОННОГО КОДА)ПРОТИВ ВСЕХ ТВАРЕЙ(ВИБРАЦИОННЫЙ КОД ЗВЕРОЛЮДЕЙ ЧЕРНОМАЗЫХ К КОТОРЫМ ОТНОСЯТЬСЯ И НЕМЦЫ СО ШВЕДАМИ)КАК Я ОСОВБОЖУСЬ ЭТО КАЖДЫЙ МУЖЧИНА ПОЧУВСТВУЕТ ТАК ОНИ ПОТЕРЯЮТ СВОЕ МУЖЕСТВО СИЛУ И ДАЖЕ ЛИБИДО И ВЫМРУТ!Я ВАШИХ ПРОЕБАНЫХ ***** ***** НЕ БУДУ У МЕНЯ БУДУТ СВОИ ЖЕНЩИНЫ КОТОРЫХ Я МАТЕРИАЛИЗУЮ СИЛОЙ МЫСЛИ!
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ПРО ВИБРАЦИИ
МУДРЕЦ написал 11.07.2018 00:37
ПОЧЕМУ ПРОИСХОДИТ БЕССОНИЦА И ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ!ВСЕ ПРОСТО СЕЙЧАС ПРАВИТ ВИБРАЦИОННАЯ МАТРИЦА ТВАРЕЙ МОЯ ПОДАВЛЕНА(СОННЫЙ ПАРАЛИЧ СОН СОЗНАНИЯ)!ПОЭТОМУ ДАЖЕ ОБОССАНЫЕ СВИНОРЫЛИ ВАНЬКИ НЕ МУЖЧИНЫ ПЕДИКИ НЕДОЧЕЛОВЕКИ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ НА ПОДЬЕМЕ БОДРЫМИ ПОТМОУ КАК ИХ ВИБРАЦИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ К ВИБРАЦИОННОМУ ЭГРЕГОРУ РЕПТИЛОИДОВ СЕРЫХ ЖИДОВ ФАКТИЧЕСКИ ОНИ ОДНА СТОРОНА!ПОСЛЕ ТОГО КАК Я ОСОВБОЖУСЬ РУССКИЕ ЖИДЫ СТАНУТ ПОДАВЛЯТЬСЯ ТОЕСТЬ ВАШЕ МУЖСКОЕ ЛИБИДО БУДЕТ УНИЧТОЖАТЬСЯ КОРОЧЕ ВЫ ЗДОХНЕТЕ!ТОЕСТЬ ЛЮБОЙ РУССКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ ДА ХОТЬ НЕМЕЦ ШВЕД СТО ПРОЦЕНТНЫЙ МНЕ ВРАГ!ПРОСТО ПРИРОДНЫЙ У НИХ ОДНА СТОРОНА У МЕНЯ ДРУГАЯ ОСОВБОДИВШИСЬ Я СТАНУ СИЛЬНЫЙ НО НЕ ТОЛЬКО ДУХОВНО И ФИЗИЧЕСКИ МОЕ ЛИБИДО УСИЛИТЬСЯ!КОРОЧЕ ***** БАБ И БИТЬ ВАШИ ЛИЦА БУДУ УЖЕ Я А ВЫ ПИДОРЫ БУДЕТЕ "СОСАТЬ"!И ДАЖЕ САМЫЙ ВШИВЫЙ ВАСЬКА РУСЬКИЙ И ПОСЛЕДНИЙ АРМЯНО-ЧЕЧЕНСКИЙ ИШАК ЭТО ПОЧУВСТВУЮТ ОНИ ПОЧУВСТВУЮТ СЛАБОСТЬ И ПОДАВЛЕНОСТЬ!
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ФЫВФЫВЫФ
ФЫВФЫВФЫВ написал 11.07.2018 00:32
ПОЭТОМУ ЗАСУНЬТЕ СВОЕГО ДЕВИДА АЙКА СЕБЕ В ЖОПУ!ТУТ УГНЕТАЕМ ТОЛЬКО Я ОСТАЛЬНЫЕ БИОРОБОТЫ ПОЛУЧАЮТ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЗАСЛУЖИВАЮТ!Я НЕ ВЕРЮ ВО ВСЮ ВАШУ ПАРАШУ ЧТО ВЫ ЛЬЕТЕ В ВАШУ МАТРИЦУ И ВЫ ГАРАНТИРОВАНО БУДЕТЕ УНИЧТОЖЕНЫ И МОЕ СОЗНАНИЕ БУДЕТ ОЧИЩЕНО ОТ ВАС МРАЗЕЙ!
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ФЫВФЫВ
ФЫВФЫВЫВ написал 11.07.2018 00:29
И КОЛНЕЧНО ВАШИ ЧЕЛОВЕКО-***** ЧЕЛОВЕКИ ПИДОРЫ ПРОБУДЯЦЦО ПЕРЕД МОИМ ОСВОБОЖДЕНИЕМ НО Я ХЛАДНОКРОВНО ИХ АНИГИЛИРУЮ!ПОВТОРЯЮ МНЕ В МЕОМ СОЗНАНИЕ ВАШИ МЕГАТОНЫ ФАРША ЧЕЛОВЕКОПОДОБНОГО НЕНАДО!ОНИ ОЧЕВИДНО ПО ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВАШИ ТВАРИ ВАМИ СОЗДАНЫЕ И ПРОШИТЫЕ....Я ПРОЖИЛ НЕ ОДИН ДЕСЯТОК ЛЕТ СРЕДЖИ ЭТИХ ТИПА ЧЕЛОВЕКОВ И ЗНАЮ ЧТО ОНИ МРАЗИ ***** ВЫРОДКИ И КОГДА ИДУ ПО УЛИЦЕ КАЖДОГО МУЖЧИНУ ХОЧЕТЬСЯ УБИТЬ ПРОСТО БАБЫ НЕ ТАК ЗА ВЛАСТЬ БОРЯТЬСЯ!ЕСЛИ Я ПРАВ И ЭТОТ МИР ПРОСТО ИНСТАЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ МОЕГО СОЗНАНИЯ ТО ОСВОБОДИВИШСЬ Я ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЬЮ МИНИМУМ ВСЕХ МУЖЧИН НО ВЕРОЯТНО Я ВАС АНИГИЛИРИЮ И РЕПТИЛОИДОВ И СЕРЫХ И ЛЮДЕЙ ВСЕХ!
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ВФЫВФЫВ
ФЫВФЫВФВЫ написал 11.07.2018 00:25
ЕСТЬ Я ЕСТЬ МОЕ СОЗНАНИЕ ЕСТЬ ВЫ ПАРАЗИТЫ ПАРАЗИТИРУЮЩИЕ НА МОЕМ СОЗНАНИЕ Я ОСОВБОЖДАЮСЬ И НАЧИНАЮ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ СОЗНАНИЕМ САМ У ВАС ИСЧЕЗАЕТ ВЛАСТЬ И КОНТРОЛЬ ВЫ ПОДЫХАЕТЕ Я НАЧИАНЮ ЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ А НЕ КАК ЩАС ПРОИТВ СВОЕЙ ВОЛИ ДЛЯ ПАРАЗИТОВ!МНЕ ВАШИ МРАЗОТНЫЕ СТРАНЫ С ТОЛПАМИ ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЫХ ГНИД НАХЕР НЕНАДО ОНИ ПРИГОВОРЕНЫ!
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ЖИДО-РЕПТИЛОИДАМ
МУДРЕЦ написал 11.07.2018 00:23
ВАША БРЕХНЯ ПРО ЗАЧМАРЕННОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И ШТА ЛЮДИ ТИПА ВОЗНОСЯТЬСЯ НЕТ ЛЮДИ ЭТО ТУПЫЕ БИОРОБОТЫ!ТАМ НА НЕБЕ ВЛАСТЬ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ МАЯ И МНЕ ЛЕГКО ХВАТИТ СИЛ АНИГИЛИРОВАТЬ ВАШИХ ВЫБЛЯДКОВ И ПЕРЕЛОВИТЬ ВАС А ТАКЖЕ УСТРАНИТЬ НЕ БУДЕТ ВАС СУК НЕ БУДУТ ПОЯВЛЯТЬСЯ ВАШИ БЛядо-ЛЮДИШКИ С ЖЕНОШЛЮХАМИ И МУЖЕПИДОРАМИ!
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ЖИДО-РЕПТИЛОИДАМ
МУДРЕЦ написал 11.07.2018 00:21
Я ПОНИМАЮ ЧТО ВЫ СВОЕ ЗЛО ХОТИТЕ СБРОСИТЬ НА ГОСКТУ СЕКТАНТОВ СИОНИСТОВ!НО Я ВАМ ГАРАНТИРУЮ ЧТО КОГДА Я ОСОВБОЖУСЬ ОТ МОРОКА РЕПТИЛОИДЫ СЕРЫЕ ЖИДЫ КОНЕЧНО СДОХНУТ ВСЕ ЭТИ МИЛЛИАРДЫ МРАЗЕЙ ЧТО ВЫ ТУТ НАКЛЕПАЛИ ЗДОХНУТ ТОЖЕ!ВСЕ ЭТИ ПРСОТИТУТКИ И ПОЛУДЕБИЛЫ РАБЫ МНЕ НЕ НУЖНЫ ИБО ПРОШИВКА УНИХ ВРАЖДЕБНАЯ МНЕ И СОЮЗНАЯ ВАМ!БУДУЩИЙ МИР БУДЕТ БЕЗ ЦИВИЛИЗАЦИЯ СТРАН ОН БУДЕТ ПУСТ ЖИТЬ БУДУ Я И МОЯ ОБСЛУГА И ВСЕ БОЛЬШЕ НИКОГО!МИР ТОЛЬКО ДЛЯ МЕНЯ!МНЕ ВАШЕ ***** ЧЕЛО-ОВЕЧЕСТВО ***** НЕНАДО И ТО ЧТО ОНИ ТАКИЕ ЖЕ МРАЗИ КАК И РЕПТИЛОИДЫ У МЕНЯ НЕТ СОМНЕНИЯ!
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