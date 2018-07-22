Мировые аферы - от простого к более сложному

Артисты в роли президентов

Продолжим о мировых аферах.

Та же простота исполнения и в афере с артистами, играющими роль президентов Рашки, поскольку и в этом случае на аферистов работает принцип разделения труда и, отмеченная ещё Лебоном, дебильность толпы, которая уверена, что если бы вместо президентов были артисты, то «об этом бы уже все говорили».

Но немного подробностей.

По идее, после окончания сроков президентского правления Ельцина, фашисты должны были представить народу очередного, уже раскрученного кандидата в президенты. Поскольку срок второго срока истекал в 2000 году, то фашиствующая банда Кремля не спешила, и к тому, что Ельцин в 1996 году внезапно окажется смертельно и неизлечимо больным, никто в фашиствующей банде Кремля не был готов - не была подготовлена персональная замена Ельцину, которую можно было бы выставить на выборы. А со смертью Ельцина и выборами в президенты любого оппозиционного кандидата, для всей этой банды наступала расплата.

Вот как состояние банды описывает А. Коржаков.

«3 июля 1996 года. Только что завершились выборы президента. Ельцин лежит дома с инфарктом, семья в полном составе хлопочет вокруг. И — вдруг они бросают «папу», одеваются в «парадку» и мчатся в ночь к кому-то, кто их позвал... То есть семья новоиспеченного главы государства не в церковь пошла, не домой гостей пригласила, чтобы отметить важнейшее в стране событие, а к Борису Абрамовичу по его свистку полетела. И сидели там до утра — Наина, Таня, Лена, зятья и внуки. Вот и делайте выводы сами о том, оказывал ли кто-то влияние на «коллективного президента» — семью Ельциных».

И эта паника естественна, если учесть, что (по Коржакову) представлял Ельцин в то время:

«После моего увольнения и выборов мы встретились с Егоровым. Он мне пожаловался:

— Васильич, достали меня с этой инаугурацией президента. Сценарий уже десяток раз поменяли. Хотели сначала пышное действо устроить у Красного крыльца, с конным выездом, парадом. А как это сделать, если Сам в Барвихе после шестого инфаркта отлеживается?..

В итоге Ельцина привезли в инвалидной коляске за кулисы главной сцены Государственного Кремлевского дворца, подняли, пиджак надели перед выходом на сцену, он по-быстрому поклялся на Конституции РФ честно работать и быть гарантом, а потом — в машину реанимации, которая отвезла его в койку».

И, повторю, не было никого, кого можно было бы выдвинуть в кандидаты в президенты вместо Ельцина. В интересах банды, Ельцин не имел права умирать, но его смерть была неотвратима. Что банде делать?

И банда фашистов решается на захват власти. Она решает найти несколько человек, как-то похожих на Ельцина, и уговорить их стать его двойниками в связи с тем, что Ельцин, якобы болен, и ему трудно исполнять все свои обязанности. И банда находит похожих по фактуре людей, судя по всему, ещё при жизни Ельцина, уговаривает их за большие деньги сделать операцию на руке и исполнять роль президента типа «в неответственных случаях». Скажем, встретиться с избирателями или повести Наину в театр. Кстати, последний двойник (тот, которого похоронили в Москве вместо Ельцина в 2007 году, поскольку настоящий Ельцин был похоронен в Австрии ещё в 1996 году) был или артист или театральный режиссер, так что ему было не трудно играть роль алкаша у власти.

Теперь попробуйте представить обстановку.

Во-первых, превосходя того же Путина как руководитель на много голов, Ельцин, тем не менее, с самого начала мало что сам решал не из бытовых, а государственных вопросов. Он, во-первых, ничего в них не соображал (да и по лености и пьянству не хотел соображать), а в конце и вовсе ничего не решал, оставляя все решения «соратникам». У Ельцина можно было утвердить любое, даже самое преступное государственное решение, особенно, когда Ельцин был пьян, а пьян он был практически всегда.

Хинштейн в своём расследовании «Ельцин. Кремль История болезни» пишет: «Один из тогдашних президентских помощников, утверждал, например, что Геннадий Бурбулис, пока не растерял своего влияния, вывел даже целую методу: в какое время и с какими бумагами лучше всего заходить к Ельцину. Еще многоопытные соратники замеряли по часам, сколько времени должно пройти после первой рюмки, чтобы президент подписал нужную бумагу».

Михаил Полторанин, министр при Ельцине, иные депутаты и источники, утверждают, что Ельцин безоговорочно исполнял команды аппарата американского президента, а Кремль был переполнен американскими «советниками», слово которых имело у Ельцина вес больше, чем слово российских министров.

То есть уже при Ельцине было понятно, что президент России это вывеска, а реальную власть в России имеют иные люди.

Нет, можно было напроситься на приём к Ельцину и описать ему вопрос, Ельцин покивает головой, подтвердит, но решение всё равно примут иные люди.

Я лично с таким столкнулся ещё в «независимом» Казахстане при решении вопроса у президента Назарбаева, наивно считая, что Назарбаев что-то решает. На совещании по внешнеэкономическим вопросам, которое вёл Назарбаев, я разъяснил ему и присутствующим министрам вопрос, жизненно важный для государственного завода, на котором я работал. Назарбаев разрешил этот вопрос так, как я просил, министры не возражали. Но хрен вам!

Когда мы вышли из зала заседаний, то министр внешнеэкономических связей объявил мне, что он ничего делать не будет, и не сделал! И остановил этим государственный завод, который давал деньги в бюджет Казахстана.

Как это понять? А так, что у этого министра настоящим начальником был не Назарбаев.

А теперь пробуйте понять, что для всех подчинённых такого президента, для иностранных руководителей и деятелей по своей сути нет никакой разницы в том, сидит ли в кресле президента реальный человек или артист, играющий роль президента, или даже обезьяна. Ведь и артист может сделать ничего не значащее бла-бла-бла журналистам, и артист может принять вопрос, чтобы его потом решили иные люди - его кукловоды, и артист может даже объявить какое-нибудь мелкое решение, которое, впрочем, затем вполне могут отменить те же кукловоды. Вспомним, это ведь именно «Путин» заявил, что пока он президент, пенсионный возраст никогда не будет повышен. Ну и что?

Поэтому, ни для руководителей иных стран, ни для чиновников Рашки, в принципе не имеет ни малейшего значения то, что роль президента в Рашке играют артисты. Наоборот, тем же США, у которых Рашка является колонией, это только выгодно (если, разумеется, не будет разоблачения). А остальные руководители стран понимают, что помешав этой игре США, не выиграешь ничего кроме неприятностей. Да и помешать не сможешь, если учесть, в чьих лапках мировые СМИ.

И, с другой стороны, а почему кто-то, а не быдло Рашки, считающееся народом, должен решать этот вопрос с собственным президентом?

Но продолжим об обязанностях артиста.

Вот возьмите недавний «саммит» Трампа и путина в Хельсинки. Ни малейшего государственного итога - не решили и пустячного государственного вопроса, не подписали ни какой, даже малозначащей бумаги. Реальный итог - прискакавший в Хельсинки путин, больше двух часов за закрытыми дверями получал указания, и вышел с пачкой листов бумаги, на которых был заметен длинный рукописный список вопросов, которыми его озадачил Трамп.

Дело в том, что на переговорах (если ты их сторона с правом решать те вопросы, ради которых и затеяны переговоры), ты необходимое решение принимаешь устно, и тебе нет никакой необходимости его записывать, поскольку это твоё решение войдёт в итоговый документ по переговорам, который ты ещё будешь читать и подписывать. Если ты ведёшь переговоры секретные - с глазу на глаз, - то тем более не имеешь права ничего писать! Это же секрет!

А вот если ты не способен (не имеешь права) принимать решение, то тебе придётся записывать вопросы противоположной стороны переговоров для того, чтобы показать эти вопросы начальству, которое эти вопросы способно разрешить. И то, что путин после встречи с Трампом вынес из комнаты переговоров длинный список для решения кремлёвскими кукловодами этих вопросов Трампа, говорит о том, что лично путин сам по себе на этих переговорах ничего не был способен решить.

Вот и получилось, что старый Трамп вышел с комнаты переговоров, как и полагается, - «руки в брюки», - а молодой путин вышел с пачечкой исписанных бумаг.

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Это артист, играющий роль Путина. И Трамп понимая, что это артист, просто перечислил артисту вопросы, которые путин должен передать своим кукловодам для решения.

Второе, что облегчает замену президента артистами, - это необычайная закрытость Кремля, ведь никто ничего не знает даже о тех людях, кто обязан быть на виду, к примеру, о детях того же Путина.

Я в конце 90-х сотрудничал с журналисткой, специализирующейся на статьях об искусстве и бывшей тогда сотрудницей малоизвестной газеты. Она рассказала, что как-то на спектакле она увидела спичрайтера Ельцина, Л. Пихою, и взяла у неё интервью по поводу этого спектакля. Ельцин уже умер, но Пихоя по-прежнему была в штате Кремля. В интервью ни слова не было о политике, женщины говорили только о спектакле. Спустя несколько часов, уже ночью, Пихоя нашла эту журналистку и по телефону чуть ли не со слезами уговорила в газетном материале никак её не упоминать, поскольку работники Кремля (скажем так) не имеют права общаться с журналистами, без заранее полученного разрешения. И как поняла журналистка, этот запрет действовал под угрозой какого-то очень жестокого наказания.

Третье, положим, в той кремлёвской банде нашёлся бы человек, который бы решился сообщить, что Ельцин умер и вместо него артисты. И такие люди были. Но кому сообщить? Кто это напечатает?

Интересно то, что в деле Ельцина такой человек был, но его сообщение о смерти Ельцина везде - во всех СМИ - отказались публиковать, и этот информатор дал интервью редактору малоизвестной газеты «Молодой коммунист» И. Губкину. Скорее всего, потому обратился в эту газету после неудач в СМИ, что «Молодому коммунисту» смышлёный Губкин сделал «лэйбл» (буквы «МК»), как у «Московского комсомольца», и, видимо, это соблазнило информатора. Не называя себя, информатор сообщил для печати о смерти Ельцина и об артистах на его месте. Но, кроме «Дуэли», перепечатавшей это сообщение из «Молодого коммуниста», эту тему в СМИ никто не поддержал. Даже пресловутая оппозиция и её пресса.

Ещё напомню, что депутат А.И. Салий 8 июня 1998 года поставил в Думе на голосование вопрос, о необходимости проверить сообщения о смерти Ельцина, за это предложение проголосовало 168 депутатов. Но ни одно СМИ Рашки ни словом об этом не обмолвилось!

Ну и, в-четвёртых, огромное значение для аферистов играет всё та же специализация человеческой деятельности. Напомню, что численность Федеральной службы охраны (ФСО) 10 тысяч человек, по сообщению Коржакова, в ней только генералов 70 штук. И все они находятся в режиме уже помянутой строжайшей секретности, поскольку эти «специалисты» ни на что иное просто не способны.

И сколько же даже из служащих ФСО реально в курсе дела?

Непосредственно у артистов находятся вряд ли больше двух десятков обслуги и телохранителей, которые ничего не знают ни о чём ином, что делается в ФСО, но, разумеется, знают, что они обслуживают и охраняют двойника президента. А что тут такого, раз им за это платят и так приказали? Когда я в «Дуэли» следил за артистами, играющими Ельцина, то в одном новостном телеэпизоде проскочил следующий момент. Артист с помощником входили в зал для награждения орденами. И шедший первым артист, играющий Ельцина, ошибся - войдя в зал, он пошёл не к награждаемым, а к оркестру. Помощник его задержал и развернул в сторону шеренги награждаемых, при этом, назвал артиста по настоящему имени, мне послышалось что-то типа «Юрьевич».

То есть, обслуга двойников не при людях и называет артистов по их настоящим именам.

Но каждой группе служащих ФСО, обслуживающей артиста, играющего Ельцина, объясняют, что другая группа - та, которая водит второго артиста, - обслуживает настоящего Ельцина. А той второй группе говорят то же самое про первую группу.

Простенько, но со вкусом!

Разумеется, не может такого быть, и со временем, и артисты, и их обслуга в ФСО догадываются, что и другие водят не Ельцина (Путина), а такого же артиста. Но теперь куда им деться? Объявить об этом? Но кому? Каким СМИ, если все страны играют в эту игру? Только дёрнешься - тебя убьют, и никто ни звука не издаст. А кукловоды вместо тебя наймут нового артиста, играющего путина, чтобы команда этих артистов оставалась в прежнем числе, или наймут нового телохранителя. А ведь впереди для обслуги высокая зарплата и богатая пенсия, а для артиста - с «выходом на пенсию» некоторое изменение внешности (если требуется), «дом в Чикаго, много женщин и машин» ©.

Для США и банд, руководящих Рашкой, эти артисты оказались такой находкой, что с Путиным вообще не колебались - даже первую президентскую присягу принял не Путин, а артист.

Дебилам Рашки и так сойдёт!

Да, с такими «депутатами» всё сойдёт, с такими депутатами мы скоро на инаугурации увидим обезьяну на поводке и бурные аплодисменты Зюганова, Жириновского и прочей «оппозиции» от вида эдакого «Путина». И радостные вопли тех, кто считают себя гражданами России.

И Трамп будет с этой обезьяной встречаться и вести переговоры - а почему нет? Почему нет, если в Рашке эта обезьяна будет считаться «президентом Путиным»?