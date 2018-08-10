Обыкновенные идеалисты с претензией на исключительность

Среди "левых" оппортунистов набирает популярность фигура профессора Вазюлина. Ситуация такова, что разделаться с ним пока окончательно не получается, потому что прихвостни капитала, мечтающие о подмене коммунизма религией, выбрали себе этого буржуазного философа в качестве нового бога. И пес бы с ними - но "левым" не терпится захватить лидерство над рабочим классом, подменить наш марксизм своим оппортунизмом. А этого мы им позволить не можем.

Виктор Вазюлин - советский философ, который всю жизнь занимался извращениями научного коммунизма. Вооружившись "Логикой" Гегеля, поставил целью диалектическое "снятие" марксизма, проще говоря, старался доказать, что марксизм - это несовершенная и устаревшая к 60-м годам XX века наука, нуждающаяся в коренном обновлении и ревизии. Написал две основные работы: "Логика Капитала" ("Капитал" К. Маркса) и "Логика истории". Обе коренным образом враждебны диалектическому материализму. Обе посвящены подмене коммунистической цели методом ее достижения. Причем рассматривается даже не сам метод марксистской диалектики как таковой, а лишь "набор логических категорий". Написаны эти ревизионистские книжонки были в период подготовки "перестройки", когда контрреволюция действовала скрытно и подменяла марксизм оппортунизмом. И, тем не менее, в предисловиях к книгам автор сетует на то, что в СССР они так и не получили рассчитываемого им отклика - пролетариат проигнорировал их. Активно издаваться они стали уже в "перестройку", но снова желаемого эффекта не принесли. Сейчас в буржуазной России и других странах предпринимается третья попытка использования этих работ буржуазией против пролетариата.

В первой книге из марксизма выбрасывается все его реальное содержание - уничтожение капитализма (частной собственности), путем вытаскивания из "Капитала" так называемого "логического аппарата"; вместо борьбы пролетариата с буржуазией и ее прихвостнями, Вазюлин предлагает своим читателям исследовать предварительно очищенную им от всякого смысла абстрактную логику Маркса. Типичная тактика для оппортуниста. Значение "Капитала" Маркса для пролетариата заключено именно в его цели и содержании. "Капитал" посвящен ответу на главный вопрос современного буржуазного общества: "почему горстка паразитов сказочно богата, а миллионные массы рабочих при этом нищие"? Маркс подробно отвечает на этот вопрос, доказывая, что все продукты потребления производятся трудом наемных работников, но присваиваются буржуазией по праву частной собственности на средства производства, после чего производителю, наемным работникам, достается лишь малая часть того, что он сам произвел; также исследуется вопрос первоначального возникновения частной собственности буржуазии путем ограбления все тех же миллионных масс. Вот, что главное и ценное. "Капитал" доказывает, что дважды два это четыре, что в классовом обществе богатство бездельников-эксплуататоров достигается путем грабежа и обдирания эксплуатируемых ими работников, которые поэтому становятся нищими; а далее в "Манифесте" из этого доказательства делаются практические выводы - необходимость свержения диктатуры буржуазии, установление диктатуры пролетариата и строительство нового бесклассового, коммунистического, общества. Только это как раз и не вошло в книгу Вазюлина.

Во второй книге, "Логика истории", читателям демонстрируется типичный буржуазный взгляд на историю человечества. И хотя в книге частично сохранена марксистская терминология, все революционное содержание истории автором старательно подчищено. Книга представляет собой описание эволюции человека: от первобытного дикаря и до космической цивилизации будущего. Очень скучная и коряво написанная фантастическая белиберда. Марксистский взгляд на историю говорит нам о том, что с распадом первобытной коммунистической общины и образованием общественных классов, источником развития классового общества стала борьба антагонистических классов; эксплуататоры, одолеваемые жаждой наживы, всегда стремились к максимальным для себя прибылям - для этого они совершенствовали технику производства и производительность труда (чтобы эксплуатируемые производили еще больше и эксплуататоры это все присваивали себе); угнетенные классы, находясь под все время возрастающим гнетом эксплуатации, боролись против нее, овладевая более совершенной техникой производства, они в конечном счете направляли ее как оружие против своих эксплуататоров (капитализм становится последней классовой формацией, потому что в нем эксплуататорский класс предает пролетариату функции совершенствования и руководства производством, что превращает буржуазию в чисто паразитический элемент подлежащий свержению и дает практическую возможность построения общества диктатуры пролетариата; прежние угнетенные классы докапиталистических формаций не имели достаточных знаний чтобы полностью покончить с эксплуататорами за которыми еще сохранялись общественно необходимые функции). Но и в этой книге Вазюлина об истории ничего подобного, действительного марксистского, мы не встречаем. "Набор логических категорий" марксизма служит ему в деле одурачивания наемных работников. Вместо реальной борьбы пролетариата с буржуазией до полной победы в ней наемных работников - непрерывная линия развития человечества; в то время, когда пролетариат находится под, не по дням, а по часам, стремительно утяжеляющимся прессом буржуазии - этот буржуазный философ смакует вопросы развития техники производства от древнего до современного человека, но не с целью того, чтобы призвать пролетариат сей же час скинуть с себя ярмо буржуазии, не для того, чтобы еще раз указать на исключительно паразитическое положение современных эксплуататоров, а для того, чтобы продолжить непрерывную линию развития к галактическим мирам... Что это как не издевательство над наемными работниками?

Обе книги Вазюлина никак и ничем не могут помочь наемным работникам - так как полностью бессодержательны, замазывая своим пустословием происходящую в обществе классовую борьбу [например, автор утверждает, что "проблемы" в экономике СССР были вызваны непониманием всем советским обществом "логических категорий" "Капитала"; при этом речь идет совсем не о том, что пролетариат вовремя не распознал контрреволюцию, а о том, что он не овладел "понятийным аппаратом" (грубо говоря, терминологией), а без этого мол дальнейшее развитие невозможно; но чудо свершилось - есть один человек (это сам Вазюлин), который понял Маркса лучше Ленина, о чем он сам не стесняясь пишет в предисловии ко второму изданию "Логики Капитала" (естественно, это было уже после того как контрреволюция победила - во времена СССР автор подобной смелостью заявлений не отличался), и теперь пролетариат вместо борьбы с буржуазией должен под руководством Вазюлина постигать эти "логические категории"]. Однако практическое значение у книг все же имеется, они очень хорошо помогают буржуазии заслонять собой действительно полезные произведения марксизма, изучив которые, пролетариат получает ответы на вопросы: "как улучшить свое положение" и "как начать строить свое, пролетарское, общество".

Вазюлин уже умер. Но для дела "левой" схоластики это не имеет принципиального значения. Как грибы после дождя, выросли его ученики. Такие же, как и он сам, буржуазные профессора и прочие хорошо оплачиваемые прихвостни капитала (разные "офисные работники", которые заняты выколачиванием из наемных работников максимальных прибылей для буржуазии). Как и прочая мелкая буржуазия, эти "левые" интеллигенты имеют двойственную позицию: с одной стороны, они недовольны тем, что над ними возвышается крупная буржуазия; с другой стороны, они заинтересованы в сохранении своего привилегированного положения над основной массой наемных работников, рассматривая пролетариат по-буржуазному, то есть как источник своего благополучия. Отсюда и интерес этих «левых» к работам Вазюлина - немного припугнуть крупную буржуазию бледно-розовой упаковкой и одновременно подчинить себе пролетариат идеологически (так как написано все коряво и путано, то появляется необходимость в толкователях "закона божьего", которые естественно ближе к "богу", а потому и стоят НАД пролетариатом). Также работы Вазюлина интересны сознательным контрреволюционерам, ведь из практической науки о построении коммунизма Вазюлин умудрился состряпать чистую утопию. Сведя всю классовую борьбу буржуазного общества к подлежащему «снятию» моменту, он описывает создание "космической цивилизации" и "изменение биологии человека". Сходство с религией здесь самое прямое, так как последняя тоже подробно описывает разнообразные идеальные миры и действующие в них законы, скрывая при этом практические пути построения таких миров (если взять христианство - то в нем описывается мир после смерти человека, что естественно не предполагает "царствия божьего" при жизни). Так и вазюлинские "знания" пригодны лишь для фантазеров, но никак не для реальных строителей нового мира, просто потому что не содержат в себе ничего касаемо самого процесса строительства коммунизма.

Богостроительство, среди множества других видов оппортунизма, вещь не новая, и возникло оно задолго до рождения Вазюлина, разница лишь в роле пророка: прежние богостроители обычно объявляли им Маркса, современные - Вазюлина. В остальном никаких различий нет.

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Разобравшись с самим новорожденным "пророком", предлагаю перейти к секте "свидетелей" его рождения. Приведу лишь наиболее частые их заявления и аргументы.

1) "Ленин решал только одну практическую задачу, а Вазюлин рассматривает всю проблему коммунизма".

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Тут все сказано самой фразой: "проблема коммунизма", действительно, для буржуазии новый строй в котором ей нет места - это серьезная проблема. Для пролетариата в коммунизме нет никакой "проблемы", кроме понимания путей его практического строительства. Ленин, как один из вождей пролетарской партии, на деле решил эту "проблему"; под непосредственным руководством Ленина в мире произошла Великая Октябрьская Социалистическая Революция, ее итогом стало создание первого в мире государства диктатуры пролетариата, а в последующем - возник целый блок таких государств. И это далеко не единственное, что было сделано Лениным. А что сделал Вазюлин, который, как сами же его ученики подчеркивают, не решал практических задач? Ничего! Оставил после себя две схоластические книги, которые без искусственно стимулируемого интереса в принципе никому не интересны. А ведь основное время "творчества" их кумира как раз пришлось на хрущёвско-брежневский и перестроечный периоды. Разве не требовалось тогда бороться с буржуазией на идеологическом фронте? Но, как настоящий философ, Вазюлин ничего для этого не сделал, выдумывая липовые оправдания для разворачивающейся в СССР контрреволюции. Таким, как Вазюлин, не было места в новом мире - и, чтобы не меняться самому, он вполне естественно присоединился к силам буржуазной реакции, активно участвуя в нарастающих контрреволюционных процессах в идеологии, так как им не было предпринято даже ничтожной попытки защиты социализма, наоборот, он всячески скрывал истинные причины контрреволюции; так в "Логике Капитала" приводится классическое буржуазное оправдание контрреволюции: "И уже не первокурсники, а кандидаты и доктора наук стали считать, что если в познании капиталистического общества, да и то столетней давности, марксистская эконмическая теория и имела научное значение, то к миру XX века она абсолютно неприложима". Но это лишь еще раз подтверждает правоту Энгельса, который говорил, что коммунистическое общество непременно избавится от прежнего философского скарба, оставив только науку о мышлении (диалектику).

2) "Не овладев в совершенстве логическим аппаратом Маркса нельзя победить капитализм".

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Следовало бы сперва пояснить, кому и зачем этот «логический аппарат» необходим. Если вазюлинцы призывают пролетариат логически доказать буржуазии неизбежность коммунизма – то это чистая бессмыслица, так как никакие даже самые логичные аргументы никогда не заставят буржуазию добровольно отказаться от своего господства и передать собственность и власть пролетариату. Более того, буржуазии все это известно намного лучше вазюлинцев, именно поэтому громадные (отнятые у трудового народа) богатства инвестируются буржуазией в разработку разнообразных философских платформ (вазюлинская здесь не уникальная, а одна из множества прочих), призванных оправдать существование капитализма, либо скрыть его существование. Если же вазюлинцы хотят с помощью каких-то особых «логических категорий» доказывать пролетариату факт его ограбления буржуазией – то и здесь их ждет провал с треском; всякий наемный работник в капитализме на собственном практическом опыте ощущает гнет буржуазии. Наемным работникам при капитализме необходимо не доказательство очевидного факта грабежа и обдирания буржуазией, а указание конкретных практических действий, которые изменят ситуацию. Мне могут возразить, что пролетарий может винить в своих бедах не буржуазию, а англичан, американцев или либералов – но это ничего не меняет, так как факт эксплуатации не отрицается, а не ясен именно метод ее прекращения (например, рабочий верит в необходимость империалистической войны для улучшения своего положения и т.п.; но говорить о необходимости свержения диктатуры буржуазии и установления диктатуры пролетариата вазюлюнцы все равно не собираются). Если мы обратимся к историческому опыту партии большевиков, то никаких особых «логических аппаратов» для агитации среди пролетариата эта партия не использовала, так как цель агитации проста – быть ясной и легко доступной всякому, даже самому темному работнику (который не виноват, что в капитализме полное всесторонние образование - это привилегия капиталистов, которые всячески лишают ее пролетариат). А к буржуазии большевики тем более никогда не взывали, так как понимали, что это гапоновщина.

3) «Не надо говорить бесклассовое общество, нужно говорить «объединенное человечество», чтобы в основе не было отрицания, которое отталкивает».

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И снова непонятно: кого и почему это отрицание отталкивает? Очевидно, что эти «левые» говорят о буржуазии (так как сами являются мелкой буржуазией). Буржуазию действительно отталкивает общество, в котором ей нет места. Иное дело «объединенное человечество»! В эпоху государственно-монополистического капитализма, такая программа действительно способна привлечь внимание крупной национальная буржуазии, которая мечтает захватить все мировые рынки, единолично грабить весь мировой пролетариат. Правда, трюк не новый, Евгений Дюринг уже предлагал заменить слово «развитие» другим словом – «композиция», но это ему не помогло, не поможет и вазюлинцам.

4) Вазюлинцы любят рассказывать о том, какой великий и уважаемый их учитель. Они с удовольствием расскажут о его публикациях в современных буржуазных институтах России, о проведении олимпиад его имени среди студенчества и т.п.

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На это мы, коммунисты, ответим им, что это лучшее доказательство того, что их кумир обычный буржуазный балабол. Говоря об особом «логическом аппарате», они применяют его буквально так: если (например) господина Зюганова много показывают по буржуазному ТВ, если его партия официально признается и поощряется буржуазным правительством России, то из этого прямо следует, что господин Зюганов коммунист. Товарищ Красный не обладает никаким особым «логическим аппаратом», поэтому видит в подобных рассуждениях только полное отсутствие логики. Кстати, никто из вазюлинцев так и не смог ответить мне на простой вопрос: почему буржуазные институты РФ не публикуют работы Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина и не проводят олимпиад их имени? Уж не потому ли, господа вазюлинцы, что наших пролетарских вождей ваша буржуазная власть жутко боится, чего нельзя сказать о вашем кумире.

5) Вазюлинцы также часто сетуют на то, что нет мол единства среди «левых» и вот нехорошие прочие «левые» неоправданно относятся к ним как к конкурентам, а не как к единственным пророкам коммунизма, которых все должны покорно слушаться.

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Что им можно ответить? Наверное, только то, что в мире господства буржуазии – конкуренция есть его первооснова. Буржуазия не спешит осыпать деньгами и славой всякого встречного. Будьте любезны, господа, из кожи вон вылезть и стриптиз перед буржуазией станцевать – докажите буржуям, что именно вы главные современные антикоммунисты и поэтому именно в вас следует инвестировать все деньги, выделенные на развитие буржуазной идеологии, тогда будет вам и время эфирное, и печать, и интернет, и мешки денег. Ну а если вы этого не можете, то нечего жизнь проклинать, довольствуйтесь теми остатками, которые есть, и не обижайтесь на то, что другие желающие на них есть. А чем эти другие «левые» хуже вас? У них тоже свои «целостные философские системы» имеются, которые точно также обосновывают капитализм и не позволяют пролетариату с ним решительно покончить. Все право имеют! Все могут перед буржуазией свой хвост распустить, такова жизнь в капитализме... А мы, сознательные наемные работники, в вашем цирке участвовать не будем. Нас ваше мифическое единство всех со всеми во благо процветания буржуазного строя совершенно не интересует. Мы в самое кроткое время соберем наше, пролетарское, большинство, а потом не философствуя – прикончим капитализм, все буржуазные общественные цирки, включая ваш, прикроем и проблем с конкуренцией между пророками больше не будет. Все очень просто, господа!

А чтобы в конце статьи у читателя окончательно не осталось никаких иллюзий относительно шайки этих оппортунистов, специально привожу фрагмент из интервью греческого профессора Димитриоса Пателиса (один из учеников «пророка»), где он открыто расписывается в своем троцкизме: «Как показывает Виктор Алексеевич (Вазюлин – прим.), завершается определенный цикл в развитии человечества, завершается эпоха так называемого раннего социализма. Раннего не в том смысле, что большевикам не надо было брать власть в 1917 году, а в том, что хотя условия для победы над капитализмом в слабом звене тогда наличествовали, но условий для положительного строительства нового общества было явно недостаточно» («Экономическая и Философская газета» № 20 от 2005 г.).

Пателис, основываясь на ревизионизме Вазюлина, недвусмысленно повторяет за меньшевиками, троцкистами и прочими мелкими холуями буржуазии: социализм в отдельно взятой стране не возможен, поэтому социализм пал не в жесточайшей классовой борьбе (которая только усиливается по мере наступления коммунизма, о чем предупреждал Сталин), а потому что для него изначально не было условий. А, следовательно, раз не было условий, то и «ранний социализм» СССР – это вовсе не социализм (по Марксу), поэтому рабочие должны не сопротивляться буржуазии, а ждать, когда же для «правильного» социализма вдруг созреют «необходимые» условия, о чем нам конечно же сразу сообщат наши новоявленные пророки. А пока они не сообщат – никаких революций и прочих непотребств, все дружно и верно служим буржуазии. Вот вам и весь «снятый марксизм» этой оппортунистической клики.

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Думаю, что на этом пока можно остановиться. Язык Вазюлина очень сложный для восприятия человеком труда, перегружен терминами и философскими конструкциями. И если бы не попытки оппортунистов выдать его бредни в качестве «развитого» марксизма, то о нем можно было бы вообще не вспоминать. На книге «Логика истории» основываются лекции «коммунистического университета», который не выпустил ни одного марксиста, но уже много лет промывает мозги рабочего класса. Теперь сразу несколько оппортунистических объединений выражают желание создать свои лекции по этим книгам, и уже приступили к работе над ними. Происходит это как раз в тот самый момент, когда так называемая «стабильность» в России летит к чертям собачим (утягивая за собой и саму диктатуру российских буржуев). Поэтому для нас, коммунистов, сейчас очень важно не допустить массового распространения вазюлинской схоластики. Наша цель – вооружить рабочий класс действительно научным и революционным марксистским знанием, которое не будет описывать «космические цивилизации», а даст ясный ответ на актуальный для миллионов наемных работников вопрос: «как улучшить свое положение?».