О хиви НАСА

Кто такие хиви

Тема американской аферы с полётами на Луну, так просто не отпускает.

Вы уже знакомы с привычной ситуацией - у думающих людей, назовём их скептиками, возникают вопросы по поводу полётов американцев на Луну. Поскольку отправляло астронавтов на Луну Национальное аэрокосмическое агентство США, то и дебилу должно быть понятно, что это вопросы к НАСА, и все должны повернуть головы в направлении этого агентства с ожиданием ответов.

Но у нас же полно дебилов, у которых в жизни нет случая показать свой ум - большой ум. Как у телевизора. И они выбегают толпой впереди НАСА и начинают отвечать на вопросы вместо него. Кто вас дебилов, спрашивал, кто вам поручал отвечать вместо НАСА?

Дебилов это не волнует, им главное ум показать.

Но эти дебилы есть дебилы, и от этих дураков помощь НАСА недостаточная. Посему НАСА требуются не только дебилы, но и специальные мерзавцы - хиви.

Поскольку массовый читатель вряд ли знает, кем были те наши соплеменники, которым немцы дали это название - «хиви», то начну с пояснения: «Первые добровольцы из числа военнопленных и гражданского населения появились в немецких частях уже в первые месяцы Восточной кампании. Они использовались в тыловых службах в качестве шоферов, конюхов, рабочих по кухне, разнорабочих, а в боевых подразделениях – в качестве подносчиков патронов, связных, саперов. Известные в немецких частях первоначально как «наши русские» или «наши Иваны», в дальнейшем они получили общее наименование «хиви» (сокр. от нем. Hilfswillige – добровольные помощники, буквально – «готовые помочь»), закрепившееся за ними до самого окончания войны».

Сдались они немцам из страха, пошли к ним служить «за ништяки» и судьба их была не завидной - немцы их презирали, а наши передовые части в плен их не брали - убивали немедленно, как мерзких вшей.

Это, собственно всё, что о хиви необходимо знать.

Итак, Национальное аэрокосмическое агентство США - NASA (по-русски - НАСА) никогда не давала объяснений тем тысячам неувязок, которые указывают на то, что никакие «Аполлоны» на Луну не летали и никаких американских астронавтов там не высаживали.

Но вопросы-то по лунной афере накапливаются, молчание становится доказательством аферы.

Само собой, что тем штатным работникам НАСА, которым поручено прикрытие аферы, приходит в голову мысль, что в оправдание своей зарплаты они могли бы на кое-какие вопросы лунной аферы дать кое-какие ответы. Ответы, хоть на что-то похожие, а не только то, что выкрикивают дебильные энтузиасты американской аферы. Брехливые ответы, но ответы.

Однако если в этих ответах саму НАСА уличат во лжи, то наказание будет суровое, поскольку НАСА существует за счёт налогоплательщиков, и за лживый официальный ответ НАСА могут привлечь к суду, и в суде придётся говорить правду, поскольку за обман суда в США могут дать до 20 лет тюрьмы. А за молчание к суду не привлекут, вот НАСА и молчит.

Но поскольку вопросы скептиков нельзя совсем оставлять без ответов, НАСА нанимает помощников, которые озвучивают объяснения НАСА вместо работников НАСА, так сказать, помогают ей. Поскольку в плане денег даже про дураков можно сказать, что «дураков нет», то эти хиви помогают НАСА, скорее всего, за деньги.

Вот была в США популярная передача «Разоблачители легенд» с двумя дебильными кривлявшимися типами (сегодня они уже вышли на пенсию), так вот им НАСА поручила снять передачу с «разоблачением легенды» о том, что американцы на Луну не летали. И для этой передачи НАСА предоставила эти рыжим огромные ресурсы - и свои лаборатории, и вакуумные камеры, и полёты на огромных самолётах для съёмок невесомости.

И возникал вопрос - а почему сами служащие НАСА от своего имени и на своём оборудовании не сняли эту передачу, как официальный ответ «конспирологам»? Почему они прикрылись рыжими «разоблачителями легенд»?

А потому, что после такой передачи руководителей НАСА в суде уличили бы во лжи налогоплательщикам. А рыжих «разоблачителей легенд» уличай - не уличай в глупости или откровенной брехне, а им как с гуся вода - они не официальные лица, они в НАСА не работают.

(Кстати, в 2009 году их подвиг, чуть ли ни эпизод в эпизод, повторила «Программа максимум», что заставило меня сделать фильм «Максимум лжи и глупости»).

И в России, вернее, в русскоязычных странах, по мере знакомства граждан с деталями лунной аферы, американцам тоже необходимо было давать объяснения - тоже нужны были и нужны до сих пор «добровольные помощники». Вот американцы и нанимают этих современных «хиви», а эти хиви создавали и создают сайты на русском языке, получают от НАСА тексты опровержений доводов «конспирологов», и помещают эти тексты на своих сайтах - типа это они сами до такого додумались.

Умный в хиви не пойдёт

Характерно то, что эти наши хиви, хотя и стремятся услужить американским хозяевам, но смысла присылаемых из НАСА текстов не понимают, - размещают присылаемые материалы дисциплинированно и тупо, даже не пытаясь поинтересоваться, почему американцы используют те или иные доводы.

Когда я писал книгу «Лунная афера США» под ногами болтались хиви НАСА Яцкин и Красильников, и в помещаемых ими текстах помнится такой момент.

Есть парадное фото, на котором как бы Олдрина «на Луне» типа сфотографировал как бы Армстронг https://files.steempeak.com/file/steempeak/ubikalo/1GZf4JkV-moon-landing-apollo-11-nasa-buzz-aldrin-41162.jpeg.

Напомню, что снимавший «в Голливуде» высадку американцев «на Луну» американский кинорежиссер Кубрик начинал как талантливый фотограф, и это фото как бы Олдрина действительно красивое (то, что Олдрин стоит в пятне света прожектора, а вокруг него тёмная ночь голливудского павильона - пропустим).

Итак, НАСА присылает своим хиви, Яцкину и Красильникову, пояснение к этому фото, из которого следует, что русским надо рассказывать, что астронавт Олдрин на этом фото стоит на Луне в яме. (Причём, НАСА приложила и рисунок к этому пояснению, согласно которой Олдрин стоит в яме глубиной с его рост). Но НАСА не объяснила придуркам-хиви, что там к чему с этой ямой - полагалась на их ум. Ну, а хиви рассказ про яму и рисунок к этому рассказу тупо разместили на своём сайте, но объяснить, при чём тут мифическая яма, так, бедные, и не смогли.

А на самом деле, там, в Штатах профессиональные фотографы тут же высмеяли это фото Кубрика. Высмеяли за то, что так «Олдрина» можно было снять только в случае, если фотоаппарат находится на высоте около 3 метров. Но ведь у, якобы, снимавшего Олдрина Армстронга фотоаппарат, по идее, был на жестко закреплён груди. Вот чтобы это фото объяснить, НАСА и засунула Олдрина в яму, но хиви-то, повторю, этого не поняли.

Та же ситуация и с тем хиви, информацию которого я хочу обсудить. Этот хиви по кличке korneyy разметил полученный из НАСА текст о лунном грунте, в котором помянут и я (всё же я эту тему фальшивости американского «лунного грунта» начал).

Но в основном эта насовская братия навалилась на информацию работы «Лунный грунт, привезенный миссиями «Аполлон»», http://selena-luna.ru/lunnyj-grunt/lunnyj-grunt-privezyonnyj-missiyami-apollon/ или http://bolshoyforum.com/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD. Указанными работами я и воспользовался в предыдущей статье. Эти работы появилась в 2012 году, но мне тогда на них никто не указал, а сам я был заморочен иными делами, поэтому увидел работу «Лунный грунт, привезенный миссиями «Аполлон»» только летом 2018 года.

По датам получается, что хиви korneyy «критику» моей и этой работы поместил 29 июля 2015 года - как раз когда меня арестовали и я сидел в Бутырской тюрьме. Мне, мягко скажем, в тот момент и позже было не до этих хиви с их полученным из Штатов текстом. Этот текст сегодня можно найти по этому адресу http://forums.airbase.ru/2015/07/t91575--f-a-q-po-lunnomu-gruntu.html.

Назвать хозяина

Тут возникает вопрос - понятно, что эти хиви НАСА начинают с того, что вешают на оппонентов клички «конспирологи» и «сторонники теории заговоров», и скептики не факты приводят, а ведут «луносрач». Но стоит ли мне уподобляться им и вешать на них кличку «хиви НАСА»?

Уважения они никак не вызывают, тем не менее, действительно, можно было бы не загружать этим «хиви» статью. Но, во-вторых, научность метода требует точности в описании явлений, а во-первых, очень важно доказать, что информация исходит не от просто мало информированных граждан - не просто от дебилов, а непосредственно от НАСА. Понимаете, если об этом не упоминать, то получится, что скажем, эти рыжие «разрушители легенд» сами написали себе сценарий, сами разработали планы своих дебильных «экспериментов». Но что нам до этих клоунов? Мало ли какой тупой дурак полезет показывать свой ум прославлением подвигов США.

А вот то, что и сценарий, и планы отдельных «экспериментов» для «разрушителей легенд» разработала НАСА - это уже характерно, это уже показывает и доказывает, что никаких иных доводов у НАСА просто не существует.

Вот именно поэтому и надо указывать, что этот korneyy не просто умничающий придурок, а репродуктор НАСА - он её хиви, добровольный помощник.

Ещё вопрос - а как я понял, что этот korneyy это хиви?

По многим признакам.

Хиви глупы

Ну, во-первых, он скрывается за кличкой и явно не имеет отношения ни к исследованиям как таковым, ни к неорганической химии - какой-то гуманитарий. Но терминология его текстов совершенно профессиональна, а это говорит, что тексты ему пишет кто-то другой или другие. Мало этого, терминология korneyy «загранична». Я думаю, что этот хиви korneyy, но уже под кличкой «Жданов» пасётся у меня на сайте под статьями о лунной афере, и вот пример того, о чём я говорю. Скажем, этот Жданов пишет:

«И вы надеюсь понимаете, что дизайн приборов, рассчитанных на то, что их аккуратно достанут из коробок астронавты, развернут, подсоединять, проверят, и.т.п, и приборов, которые рассчитаны на то, что их жахнут вместе с модулем на поверхность и они там более или менее так и останутся стоять (и работать годами), как загрузили при отправке, это две большие разницы?».

Это не текст инженера, у которого родным языком является русский. Русский бы написал «устройство приборов» или, если уж очень хотелось по-иностранному, то «конструкция приборов», а не «дизайн приборов». Поскольку в русском языке инженеров слово «дизайн» это «внешний вид», а из контекста этой мысли Жданова речь идёт об их внутреннем устройстве.

Примерно то же следует и из работы этого korneyy - он явно не инженер. (Хотя и те в НАСА, кто пишет ему тексты, тоже «те ещё инженеры»).

Вот, к примеру, я написал в своей книге, что тот парадный след обуви американских астронавтов «на Луне», мог быть сделан только на мокром песке, поскольку отпечаток обуви оставил не осыпавшимися вертикальные стенки.

https://images.helionews.ru/1420074360000/1437897004000/lunnyi-lohotron-nasa-rsme.jpg

И НАСА за эти вертикальные стенки ухватилась, поскольку в сборнике «Лунный грунт из моря Изобилия» о физических свойствах лунного грунта написано: «На его поверхности легко отпечатываются следы внешних воздействий - прикосновений инструментов. Грунт легко держит вертикальную стенку, но при свободном насыпании имеет угол естественного откоса 450». Ну и что? Ведь и на сухом песке на пляже хорошо видны следы прикосновений инструментов, да только вертикальные стенки этих следов осыпаются. Как эта цитата объясняет то, что следы «американцев на Луне» имеют четкие вертикальные стеночки?

Хорошо, уверовали вы в эту вертикальную стенку, но так не давайте же картинку, на которой видно, что на самом деле никакой вертикальной стенки грунт не «держит», а образует конус.

http://www.balancer.ru/cache/sites/ru/ra/radikal/s47/i117/1507/7a/640x640/b3d84f48368b.png

Просто в НАСА авторы этого текста слова «угол естественного откоса прочли», но как этот угол получают и замеряют, не имели представления, а уж korneyy - тем более.

На самом деле для определения угла естественного откоса образец исследуемого материала насыпается в стакан доверху, стакан накрывается блюдцем и переворачивается. Затем стакан осторожно поднимается, освобождая грунт. Грунт, свободно высыпаясь из стакана, образует конус, угол которого замеряется и является «углом естественного откоса». И, как вы видите, именно такой угол в 45 градусов лунный грунт и образует, а не вертикальный столбик.

А не вертикальный столбик, дебилы!

Так зачем вы, рассуждая о «вертикальной стенке и следах инструментов, дали эту картинку, бестолочи? Она же опровергает ваши слова!

Мало этого, но чтобы показать «свободное владение вопросом», хиви приводит и табличку углов естественного откоса строительных материалов. А при чём тут строительные материалы?

Да ещё и умно так приговаривают:

«В приведенной небольшой цитате видим отличительные характеристики реголита, на котором четко отпечатываются следы внешних воздействий. Это ставит точку на спорах правильный или нет был знаменитый «след ботинка», который активно разоблачал небезызвестный Ю.И Мухин. Характеристики реголита Луны-16 с таковой особенностью совпадают. Очевидно, что получить подобные свойства на «толченых метеоритах» невозможно. Сравните угол естественного откоса на песчаных грунтах».

Во-первых, при чём тут к песчаному грунту толчёные метеориты? Во-вторых, ну, хорошо, уговорил, сравниваем углы естественного откоса. Из приведенной хиви таблички следует, что у сухой жирной глины угол естественного откоса, как и у лунного грунта, - 45 градусов, а у суглинка вообще - 50 градусов.

Ну и что это доказывает?

Только то, что и авторы в НАСА, и сам хиви korneyy «гонят» что попало, не соображая, о чём они пишут. Но хотят, чтобы это «что попало» было «научное» и «умное». То есть, создают этим информационным мусором различных цитат видимость, что они что-то «доказали». А что доказали? Ведь есть же фото следов колёс луноходов и советского, и китайского, и видно, что вертикальные края отпечатков осыпались.

Молодые, малограмотные

Вообще-то странно (а, может, в этом ничего странного нет), но они не только массового читателя, но скептиков считают равными себе по уму дебилами.

Ещё «разоблачение» моих работ:

«Раз уж коснулись Юрия Игнатьевича, то разберем и его разоблачения якобы сделанные «учеными из Парижской обсерватории». У Мухина изложено так: «Французы изучили поляризацию отраженного от образцов света, сравнили ее с поляризацией света, отраженного от Луны, и сухо констатировали по поводу американского образца: «Отрицательная ветвь показывает, что такая поверхность не может полностью воспроизвести характер лунной поляризации».

И следует само «разоблачение»:

«...Данные по наблюдениям с Земли не совпадают только у остеклованных поверхностей и свежеотколотой области. Это понятно, т.к. вся Луна не остеклована и там нет свежих каменистых образований и она покрыта пылью, что в целом и дает ее поляризационные характеристики. Мухин просто благоразумно опустил эти важнейшие детали и выдернул фразу из контекста».

Замечу, что я дал адрес, по которому можно найти цитируемую мною работу этого хиви и проверить, не искажаю ли я его текст или контекст. Но сам этот хиви korneyy не даёт адреса ни цитат из моих работ, ни цитат из тех работ, которые он «критикует». Естественно, читатель не поймёт, что этот хиви приводит мои работы из книги «Лунная афера США», изданной в 2006 году. Однако в этой книге я уже разоблачил вот эту туфту хиви НАСА, поскольку они «накатывали» на меня эту лунную пыль во французском образце ещё в начале века. В частности, я писал, что тот кусок брекчии (спёкшегося лунного грунта - реголита), который исследовали французы, имел одну маленькую запылённую ямку, которая и показала результаты, похожие на лунные. Единственная ямка! Но эта ямка имела площадь 0,027% от всей площади брекчии - всей площади грунта. Да, действительно, от этой ямки получена поляризация отражённого света, похожая на ту, которая отражается от лунного диска. Американцы, фальсифицируя образцы, большего добиться не смогли - не сумели сделать весь образец, передаваемый во Францию, похожим на настоящий.

А процитированный хиви мой вывод относится к 8% поверхности этого куска, но дело в том, что для остальных 91% площади поверхности этой брекчии выводы французов еще более резкие, чем я дал: «…совершенно не похожа на отрицательную ветвь Луны».

Ну и в образцы советского лунного грунта по числу частиц 50% меньше 0,1 мм - пыль. Но советский лунный грунт отражает свет как и весь лунный диск.

Но сейчас даже не в этом дело. Речь в данных исследованиях французов шла об ОТРАЖЁННОМ свете, но ведь отражает свет не мелкая пыль - она отражает его очень слабо, а ответственность за основную массу отражённого света несут блестящие элементы поверхности на поверхности Луны - как раз остеклованные части реголита. Хиви, похоже, никогда не видел, как зеркало или кусок стекла отражает «зайчики».

И обратите внимание, что этот вопрос, казалось бы, был мною закрыт ещё в книге 2006 года, но он снова всплывает в оправданиях хиви и в 2015 году.

В НАСА старые фальсификаторы на пенсию ушли? Появились молодые, малограмотные?

Я и так написал уже много, поэтому об остальном скажу в окончании.

(окончание следует)