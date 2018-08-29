Борьбу народа ни власть, ни коммунисты не слышат и не видят

Два крупных города Нижегородской области Сергач и Лыскова присоединились к народной "борьбе" против пенсионной реформы. Как идёт народная борьба? На главную площадь города Сергач вышло около 800 жителей с плакатами против реформы и против премьера, встали полукругом чтобы оператору удобнее было их снять на камеру, постояли, погудели и разошлись. Примерно такое же мероприятие произошло и в городе Лыскова. Об этом информируют прессу КПРФ Нижегородский обком. Что даёт народу такие выступления или как говорят коммунисты борьба? Только небольшой материал для газеты. Небольшие группы людей выходят и в других городах. Но каков результат? Никакого. Это не борьба, а просто говорильня. Оппозиции думы надо было много лет назад начинать вести работу в столице и в Подмосковье с народом для того, чтобы в определённый момент, когда власть совсем оборзеет собрать минимум миллиона 2 народу на главной площади страны. Занять площадь на то время пока не будут выполнены требования митингующих. И требования должны быть кратки и однозначны. Отставка правительства. В лучшем случае отставка президента. Это он позволил грабить народ. Некоторые возмутятся таким выводом. Включите мозги. Всё что делается в стране делается с согласия президента и даже во многих случаях по его инициативе. К этому пристроены средства массовой информации. В некоторых случаях ведущим СМИ даже не говорят, что надо говорить, а о чём надо умалчивать. Им определена такая зарплата, что они сами понимают как строить диалог с определённым кругом лиц. На днях В.Соловьёв на передаче "Полный контакт" затронул тему налогов, которая вытекает из нищеты народа. Слушатели звонят и предлагают установить прогрессивный налог. Соловьёв задаёт вопрос: "А что от этого зарплата и пенсии увеличатся"? И сам отвечает, что нет. Это и есть самая настоящая пропаганда. При этом час восхвалял Собянина. Диалога нет не только с ведущими радио, телевидения, но и с депутатами, чиновниками правительства. 21 - го августа небольшая группа людей собралась около здания думы поговорить на счёт реформы пенсионной системы. И что получилось? Ничего. Никого от правительства на сходе народа небыло. Почему? Да потому что народ никто из чиновников не слышит и не видит. Мы ведь сами себя не хотим показать. Иногда собираемся группами на задворках или около лесного массива и кричим о преступлениях власти. Дальше ста метров никто такие сходки не слышит. Надо нам занимать площадь, подходить вплотную к воротам дач чиновников, окнам если они выходят на улицу и жить там столько сколько потребуется, организовав посменное противостояние. Вот тогда услышат и увидят. Конечно сразу власть не пойдёт на требование народа и это надо знать и готовиться к такому противостоянию. Ведь для чего-то президент создал Россгвардию, которая насчитывает более 340 тысяч сотрудников - дармоедов. Они живут в казармах и их надо прежде всего кормить и платить приличную зарплату. Организация новая, но сотрудники старые то есть наши только с разных служб с прежними замашками. Уже арестован большой начальник В.Варчук за взятку. Не всё в порядке с закупкой продовольствия для содержания гвардейцев. Цены как обычно завышаются. Бюджет всё выдержит. Не хватит средств отберут у народа.

Не за горами 9 - ое сентября - выборы региональные. Разговаривая с земляками на эту тему и приходишь к выводу, что они ничего для народа и страны не дадут. Вот в Новосибирске и Иркутской области мэр и губернатор коммунисты. И что? Политику создают не в регионах, а в Кремле. И не надо КПРФ заострять внимание на эти выборы. КПРФ через партийную газету рассказывает о программе с которой она идёт на выборы. Хорошая программа, с этой программой она шла на предыдущие выборы не только в регионах, но и в Госдуму. Даже добилась принятие думой закона "О стратегическом планировании", который был предложен раньше. Кто кроме депутатов знает об этом законе? И что он дал для развития экономики страны и улучшению жизни народа? Ничего. Ни один закон, который направлен на улучшение жизни людей не исполняется. Последние выборы в думу коммунисты проиграли, однако никаких выводов не сделали.

В стране нарушается даже Конституция РФ. Но власть на этом не останавливается. Идёт открытое наступление на коммунистов, что привело к потере 50 мандатов на последних думских выборах. Некоторые даже не стали себя выдвигать на предстоящие выборы. В противном случае даже грозятся уголовными делами хотя чиновник работает и живёт честно. Что стоит прокуратуре, следственному комитету сотворить уголовное дело. Был бы человек а уголовка найдётся. Вот это тоже относится к самой настоящей демократии кремлёвского долгожителя.

И снова я приведу пропагандистский разговор В.Соловьёва. У него очень большая аудитория, что повлияет на выборы 9 - го сентября. Он говорит, что прогрессивный налог ничего не решит для народа. И никто ему не возражает. Нет такой возможности у народа. Сегодня вся прибыль предприятий уходит в карманы собственников и выводится за рубеж. Коммунисты называют цифру 17 миллиардов вывели только за полгода. А в Союзе на эти деньги строили бесплатное жильё, содержали дома культуры, больницы, дома отдыха, санатории и так далее. Разве это не повышало уровень жизни работающего человека и пенсионера. Ни на одном канала ведущие об этом не говорят и народ уже бессознательно начинает во всю эту чушь, которую несут ведущие и те кто сидит или стоит в первом ряду верить. Не слышно и коммунистов. Выступил 21 - го Г.Зюганов, очень толково говорил и кто его слышал или видел, кроме самих депутатов? Из народа никто. Действительно этот раз Геннадий Андреевич превзошёл даже себя. Такой критики президента и правительства слышать не приходилось. Досталось и Топилину, сидящему на галёрке. И что ждать после такого выступления? О нём никто даже не вспомнит. А если вспомнят у Норкина, Кузичева, Попова, то они сразу заткнут рты говорившему.

Очень толково выступил депутат Шеин. Разложил по полочкам последствия пенсионной реформы в цифрах. Что надо ещё сделать, чтобы правительство разработало план развития экономики основываясь на предложениях Г.Зюганова и Шеина. Думаю, что в правительстве никто не занимался таким расчётами. Сменить власть, начиная с Кремля. Если принять предложения указанных депутатов, то куда девать олигархов и чиновников коррупционеров? Они окажутся лишними в новом плане экономического развития. Такого власть допустить не может. Нужна повсеместная поддержка народа. Но народ об этом не знает. Он не слышал выступления депутатов, прямой трансляции нет. Есть комментарии прикормленных журналистов, которые об этих выступлениях сразу забыли.

Перед каждыми выборами Г.Зюганов говорит одно и тоже, но сейчас более конкретно и без дипломатии. О том, что ЦБ подчиняется Федеральной резервной системы США. Об этом несколько раз говорил депутат от партии "Единая Россия" Евгений Фёдоров. Если в правящей партии руководство не реагирует на своих партийцев, то коммунисты должны понимать, что на их выступления вообще не будет никакой реакции и надо предпринимать другие меры. Только при поддержке большинства населения коммунисты могут рассчитывать на принятие их законов и предложений. Однако они ведут себя как попугаи. Долдонят десятилетиями о своих законах, о десяти шагах которые никогда этой властью приняты не будут. Резко, но справедливо.

В думе Геннадий Андреевич говорит: "Власть обязана повысить уровень жизни в стране". Но ведь бюджет не позволяет этого сделать. Сперва надо поднять бюджет до 23 или до 25 триллионов рублей и тогда можно не говорить, а требовать улучшения. Народ в том числе и коммунисты конечно понимают, что при этой власти никакого улучшения не будет. Нужно не только принять прогрессивную шкалу налогов, надо национализировать почти всю промышленность, оставить в частных руках сферу услуг, исключив здравоохранение. Чиновники и прикормленные журналисты по этой проблеме говорят, что мы уже это проходили. Те кто говорят не проходили это, национализация проходила когда на них ещё не было заявки. Наслушались Пивовапровых, Яковлевых, хотя его мало кто из говорунов застал, Гозманов и так далее. Всё что будет национализировано направить на расширение производств, создания высокотехнологичных рабочих мест, на подтверждение Конституции РФ, что Россия является социальным государством. Первый раздел Конституции полностью игнорирован президентом. И чиновники, журналисты, депутаты в том числе коммунисты об этом никогда не говорят на народ. Никогда. А ведь это должно послужить причиной отставки президента. Кто дал право руководителю государства нарушать Основной закон страны? В 2004 - м, 2008 - м годах было отдано Китаю 174 квадратных километров территории страны. Разве это не предательство? Сейчас на Дальнем Востоке идёт разговор, что местные власти ведут переговоры с китайцами о передаче миллиона гектаров территории на 100 лет. Что будет через год мало кто знает, а тут на 100 лет. Срок аренды Аляски истёк, но власть молчит. Она с этой территорией не может справиться, а тут ещё Аляска. Раздать территорию страны, оставить Московию взять за это приличные бабки и покинуть обглоданную страну. Такую политику ведёт власть.

Что творится в стране не подпадает ни под какие объяснения. На днях в Подмосковье заседал воровской сходняк. Выбирали нового вора в законе. И выбрали. 9 - го мы будем выбирать только не все понимают кого. Выбирали вора из воров. Почему полиция бездействовала? Говорят, что нет оснований для ареста и расследования. Они сами ничего не совершают. Но они сами объявили тему для выборов и себя все собравшиеся считают ворами. Они заказчики преступлений и это подпадает под статью Уголовного кодекса.

Бывший глава Ростехнадзора по Севере - Западному федеральному округу Г.Слабиков задержан за мошенничество. Спрятал где - то 500 миллионов рублей. А общий ущерб около 4,7 миллиардов рублей. А он один такой в стране? За каждым из них миллионы и миллиарды. Иногда их судят, но возместить ущерб вряд ли удаётся государству. А мы продолжаем молчать или говорить в полголоса.