Слабейший после Сталина, Брежнева, Гитлера...

Генсек Сталин мог бы встать из могилы и сказать: «Я разгромил германский фашизм, освободил Европу от коричневой чумы и почти построил в СССР социализм. Я принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой».

Генсек Брежнев мог бы встать из могилы и сказать: «Я построил такой развитой социализм, который нынешнему Кремлю и не снился. Миллионы квадратных метров бесплатного жилья в год. Самое лучшее в мире бесплатное образование и здравоохранение. Наша пенсия обеспечивала ветеранам достойную старость, и он еще откладывал с нее на сберкнижку».

Даже Гитлер (не к ночи будь помянут) нашел бы чем похвалиться. «Мы строили великую Германию под девизом: «Один Рейх, одна нация, один фюрер. Мы достигли выдающихся успехов в экономике и вернули немцам самоуважение. Из обычного булыжника мы построили отличные дороги на века. А вашего Собянина с его плиточкой и бордюрдчиками, которые он перекладывает потри раза в год, у нас ждала бы виселица и газовая камера».

7 октября ученику Собчака, стоящему у власти 18 лет, исполнилось 66 лет. Чем он мог бы похвалиться?

Ничем. За 18 лет он не сделал ничего полезного народа. Нет ни одной сферы, где он добился бы каких-то успехов. Наоборот. Все эти годы он только вредил нашему народу, постоянно опуская его жизненный уровень, наступая на его права и свободы.

Мы не знаем, на каких условиях «Вашингтонский обком» дал Березовскому согласие заменить им спивающегося Ельцина. Но заняв Кремль, он стал действовать словно гауляйтер мировой закулисы.

Словно поклялся за счет ухудшение жизни граждан России улучшать экономику стран «золотого миллиарда». Загибайте пальцы

- утопил уникальную орбитальную станцию «МИР».

- ратифицировал ущербный для России договор о СНВ-2.

- протащил преступный Закон о купле-продаже земли.

- Лесным, Водным кодексами отдал природные ресурсы во власть олигархов

- Рабским Трудовым кодексом опустил наемного работника до уровня говорящего орудия и придатка «трубы».

- Жилищным кодексом 2005 г. лишил граждан конституционного права на бесплатное жилище, заменив его бандитской ипотекой в 13-15%. Такого грабежа нет нигде. Мировая норма 2-3%.

- Лишил Почетных доноров советских льгот. Тем самым «обеспечив» в стране стойкий дефицит донорской крови, необходимой для операций и производства лекарств.

- Протащил антиконституционный закон о платной медицине, сведя к минимуму бесплатный сектор «медицинских услуг». Такая же обдираловка с высшим образованием.

- Тихой сапой соединил церковь с государством. При нем РПЦ стала карательной госструктурой на гособеспечении.

- Протащил чудовищный по мракобесию закон об «оскорблении чувств верующих». Вынося по нему обвинительный приговор, судья признает тем самым существование не только бога, но и сатаны, рая и ада, ангелов и чертей.

При этом в загоне нет определений, кто такой верующий, что такое «чувства верующих», в чем может заключаться их «оскорбление»

Все отдается на откуп карательной «тройке»: следователь - прокурор - судья при доносчике местной епархии.

Главный лозунг: все для блага олигархов. За 18 лет число долларовых миллиардеров выросло в 18 раз. Квартплата в городе подскочила в 20-30 раз. Нищих уже 23 млн.человек. Тотальное наступление на права и свободы граждан.

Его речь о необходимости поднять пенсионный возраст - это не речь главы государства. Это жалкий лепет оправдания пацана из подворотни.

35 минут он убеждал страну, что президент всегда жертва обстоятельств. Он не может и не должен держать своего слова. И вообще ему ни в чем нельзя верить.

Он все время брал нас на понт и делал вид, будто не понимает, что нарушил Конституцию и учинил в стране антиконституционный переворот.

В общем, я не вижу ни одной сферы нашей жизни, где бы именинник мог бы чем-нибудь похвастаться.

Если вы видите в чем-то прогресс и рывок вперед - значит, вы счастливее меня.

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